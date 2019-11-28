Кликбейт во имя добра. TikTok снял бан с бьюти-блогерши, рассказавшей о пытках в Китае

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption Фероза Азиз хотела, чтоб ее подписчики узнали про ситуацию с уйгурами в Китае

Кто с помощью кликбейта борется за права человека? Одной из таких активисток стала 17-летняя Фероза Азиз. В бьюти-видео в соцсети TikTok она подняла тему китайских секретных тюрем для уйгуров. Ее тактику используют и за пределами соцсетей - например, в предвыборной кампании в Британии.

Клип этой девушки, обвиняющий Китай в том, что он помещает мусульман в концентрационные лагеря, стал вирусным в TikTok - социальной сети из КНР.

Пост начинается с советов о красоте, но девушка меняет тактику, чтобы дать зрителям понимание того, что она называет "вторым Холокостом".

"Итак, первое, что вам нужно сделать, это взять керлер, завить ресницы, а потом вы откладываете это все и ищете в телефоне, на котором вы сейчас это смотрите, что происходит в Китае - про концентрационные лагеря, куда бросают невинных мусульман, похищают их, убивают, насилуют, заставляют есть свинину, заставляют пить, вынуждают отказаться от своей религии. Если откажутся - они, конечно, будут убиты", - говорит американка в вирусном ролике.

Позже TikTok заблокировал публикации Ферозы Азиз, но когда в соцсетях поднялась волна возмущения, TikTok отменил запрет и принес свои извинения.

Популярная платформа, принадлежащая китайской компании Bytedance, уже не раз заявляла, что не удаляет контент по указке из Пекина.

"TikTok не модерирует контент по политическим мотивам", - заявил представитель компании Би-би-си.

"Видео о ресницах - в свободном доступе"

Тем не менее, Douyin - китайская версия TikTok - подвергается политической цензуре.

15 ноября, как сообщил представитель, приложение заблокировало другое ее видео за "пропаганду терроризма": там упоминался Усама бин Ладен.

В качестве дополнительной меры ее первый аккаунт заблокировали 25 ноября, но, по словам соцсети, это также не имело отношения к ее постам о Китае.

"Ее новый аккаунт и видео о ресницах никак не затронуты блокировкой и продолжают получать просмотры", - добавил представитель компании.

После того как аккаунт 17-летней блогерши был разблокирован, она написала в "Твиттере", что не верит объяснениям TikTok.

Пропустить Twitter пост , автор: @x_feroza UPDATE: tik tok has issued a public apology and gave me my account back. Do I believe they took it away because of a unrelated satirical video that was deleted on a previous deleted account of mine? Right after I finished posting a 3 part video about the Uyghurs? No. pic.twitter.com/ehUpSJiyy1 — feroza.x (@x_feroza) 27 ноября 2019 г.

"Апдейт: ТикТок опубликовал публичные извинения и вернул мне мой аккаунт. Верю ли я в то, что они забанили его из-за шуточного видео, которое было когда-то удалено с моего предыдущего удаленного аккаунта? Как только я закончила третью часть видеопоста об уйгурах? Нет", - написала Азиз.

Би-би-си направило запрос самой Азиз и ее семье с просьбой о комментарии.

Со своей стороны, китайское правительство последовательно заявляет, что в лагерях для уйгуров предлагают образование, несмотря на доказательства обратного.

В воскресенье и понедельник Азиз опубликовала три видеоролика о том, как Китай обращается с уйгурскими мусульманами.

Первое было просмотрено в TikTok более 1,4 миллиона раз и собрало полмиллиона лайков.

Только один из клонов её видео в "Твиттере" набрал больше 5 млн просмотров. Другие ее подписчики запостили копии видео в "Инстаграме".

"Лагеря для уйгуров - фейки"

TikTok утверждает, что все пользовательские данные по США хранятся в самих Соединенных Штатах, а резервная копия этих данных находится в Сингапуре.

Согласно компании, другие видео об уйгурах остались на платформе, хотя и близко не столь популярны, как ролик Азиз.

Клипы с лагерями для уйгуров были показаны в программе Би-би-си "Панорама", где отражено заточение мусульман в северно-западном регионе Китая.

Официальный Пекин продолжает утверждать, что посещение лагерей является добровольным и направлено на "противодействие экстремизму".

Посол Китая в Великобритании назвал ролики фейками.

Пекин настаивает, что в лагерях обучают волонтеров, но в документах, попавших в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), говорится о жесточайшей дисциплине, насильном удержании и постоянном видеонаблюдении за заключенными.

Азиз настаивает, что нарушение прав уйгуров - реальность.

"Наши видео увидят миллионы по всему миру и достучатся до тех, кто способен что-то с этим сделать", - уверена Фероза.

Многие нашли креатив Азиз "по-умному подрывным", тем более что в следующих роликах после удаленного она анонсирует "вторую часть видео про длинные ресницы".

Что не так со свинкой Пеппой?

Любое приложение в КНР должно пройти через министерство промышленности и информационных технологий, говорит аналитик Би-би-си по Китаю Керри Аллен.

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Социальные сети признают, что любой контент в Китае не должен критиковать правительство.

Например, в апреле 2018 года Пекин подверг цензуре все упоминания о британском мультяшном персонаже свинке Пеппе, опасаясь, что ее используют как символ восстания.

Но китайское правительство не контролирует зарубежный контент.

Тем интереснее, что минувшим летом нескольким десяткам уйгуров удалось запостить в Douyin видео, где они показывают жесты на фоне фото членов своей семьи и в некоторых случаях плачут.

Предполагается, что во всех случаях речь идет о попавших в лагеря родственниках.

Тактика для привлечения внимания

Похожую на видео Азиз тактику - завлечь людей развлечением, а затем переключиться на серьезный общественный вопрос - использует кампания Rize Up, призывающая молодежь голосовать на британских парламентских выборах 12 декабря.

Так, в воскресенье диджей-сет Rudimental положил начало череде выступлений артистов по всей Британии.

Кампания также помогает бездомным молодым британцам.

Что касается университетов, то Rize Up раздает призы в виде билетов на фестивали тем командам от факультетов, которые зарегистрируют наибольшее число избирателей среди своих однокурсников.