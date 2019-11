Памяти вымерших. Животные, которых мы больше никогда не увидим

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 65 миллионов лет назад вымерли динозавры

Принято считать, что массовое вымирание видов является редким и катастрофическим событием, вроде внезапной гибели динозавров. Однако в природе вымирание видов происходит постоянно.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно около 10 тысяч видов исчезает с лица Земли.

Однако в WWF считают, что эта цифра не является точной, так как мы просто не знаем, сколько видов существует на планете.

В День поминовения утраченных видов, который отмечается 30 ноября по инициативе ООН, давайте вспомним о некоторых животных, когда-то в изобилии водившихся в диких условиях.

Обезьяна красный толстотел - Гана и Кот-д'Ивуар

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Занзибарская разновидность этих обезьян еще сохранилась

Эта средних размеров обезьяна с красной гривой считается вымершей с начала 2000 годов. Она обитала на границе между Ганой и Кот-д'Ивуаром и считалась уникальным видом, так как не имела больших пальцев на конечностях.

Мирная по натуре обезьяна обитала большими популяциями в верхних кронах деревьев в тропическом лесу. Когда люди стали уничтожать эту естественную среду обитания, вырубая джунгли, обезьянам пришлось приспосабливаться к новым условиям.

Сокращение площади лесов привело к тому, что численность групп этих обезьян стала уменьшаться. Это вызвало рост опасности от хищников и появление генетических дефектов из-за инбридинга.

Дельфин озерный китайский - Китай

Image caption Китайский озерный дельфин считается одним из древнейших видов пресноводных млекопитающих

Этот редкий вид дельфинов в 2006 году был объявлен вымершим. Озерный дельфин имел бежево-серую окраску и был мало похож на своих стройных морских сородичей.

При этом его невзрачный вид скрывал тот факт, что этот дельфин обладал в высшей степени развитой системой эхолокации, которая намного превосходила по точности схожие органы других видов дельфинов. С ее помощью озерные дельфины могли определять местоположение отдельных рыб в мутной воде.

Его крайняя чувствительность, однако, обернулась в какой-то момент недостатком, так как среда обитания этих дельфинов стала для них опасной из-за обилия крупных судов, лодок, рыболовецких траулеров и мусора.

Озерные дельфины не могли выжить в условиях такого шумового и иного загрязнения.

Карибский тюлень-монах - риф Серранилла между Ямайкой и Никарагуа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда-то в бассейне Карибского моря обитало множество подобных тюленей

Этот вид карибских тюленей когда-то встречался во всей акватории Мексиканского залива, у восточного побережья Центральной Америки и на северных берегах Южной Америки.

Однако они сильно пострадали в результате охоты, так как считались ценным источником животного жира, а оскудение рыбных запасов сильно сократило численность этих тюленей.

Последний такой тюлень наблюдался в 1952 году в районе рифа Серранилла в Центральной Америке.

Алабамские речные устрицы - США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти речные моллюски напоминают гигантских устриц

Эти примитивные моллюски обитали в реке Мобил в штате Алабама примерно до 2006 года.

Они фильтровали речную воду, извлекая из нее питательные вещества, но когда речная вода стала слишком грязной, эти моллюски оказались на грани уничтожения.

Гибель этих устриц стала недвусмысленным признаком присутствия в речной воде опасных химических загрязнителей, производимых заводами и фабриками, которые приводили к смертельно опасным заболеваниям среди афроамериканцев, в основной проживающих на берегах реки.

Птица дронт - Маврикий

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Птица додо, или дронт, стала символом вымирания видов

Этой гигантской птице принадлежит сомнительная слава самой знаменитой из вымерших птиц. О додо, как и о динозаврах, по какой-то причине знают все.

Эти нелетающие крупные птицы когда-то обитали на острове Маврикий, где они не имели естественных врагов.

Когда на остров высадились европейцы со своими животными и страстью к охоте, птица дронт оказалась обреченной.

В последний раз её видели в конце XVIII века.

Стеллерова корова - Берингов пролив между Аляской и Россией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Натуралист Георг Стеллер, потерпевший кораблекрушение у острова Беринга в 1741 году, первым описал этот вид морских коров

Если бы вам удалось увидеть это редчайшее морское млекопитающее, вы бы сразу поняли, кто это.

Этот родственник ламантинов, или дюгоней, является мирным вегетарианцем и может достигать 9 метров в длину. Выглядит он очень странно - обладает прочной шкурой и большими запасами жира, которые делают его привлекательной добычей для охотников. Мясо этой морской коровы напоминает по вкусу говядину, маринованную в миндальном масле.

Считается, что стеллерова корова исчезла примерно в то же время, что и птица дронт, из-за уничтожения ее охотниками и изменений в среде обитания.

Зебра квагга - Южная Африка

Image caption Квагга Амстердам умерла в зоопарке в Амстердаме в 1883 году

Красота этого животного стала главной причиной его вымирания.

Эта африканская разновидность зебры имела окраску в виде черно-белых полос, которые переходили в равномерный бурый цвет на спине, как у обычной лошади.

Она была уничтожена браконьерами, ценившими ее шкуру из-за необычной окраски, а последняя квагга умерла в неволе в 1880-е годы.

Большерогий ирландский олень - Ирландия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ирландский олень был похож на европейского оленя, но был намного крупнее

Многие из самых замечательных вымерших животных были похожи на те виды, которые известны нам сейчас.

Мамонты, например, были похожи на больших слонов, но имели плотный волосяной покров.

Ирландский олень - или лось, как его еще называли, - очень похож на обычных оленей, но имел высоту холки более 2 метров, а размах рогов достигал 3,65 метров.

Он вымер около 7700 лет назад - видимо, в результате охоты со стороны человека и изменения климата.

Орлан-белохвост - Британия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белохвостый орлан охотится в Норвегии

Но не всё так плохо - например, орлан-белохвост, который был почти полностью уничтожен в Британии в начале ХХ века, все же смог избежать вымирания.

Эта величественная птица, размах крыльев которой превышал 2 метра, в течение столетий была объектом безжалостной охоты. Помещики и фермеры особенно поощряли ее уничтожение, считая этих орлов опасными для домашнего скота хищниками.

К тому времени, как охота на орланов попала под запрет, было уже поздно - их численность упала до критической отметки.

К счастью, белохвостные орланы сохранились в других европейских странах, и их популяцию удалось восстановить в Британии.

К сожалению, не все вымершие животные получают повторный шанс на жизнь.

