Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption "NHS на продажу". Оппоненты Бориса Джонсона усиленно эксплуатируют тему "продажи британского здравоохранения Трампу"

Досрочные выборы в Британии 12 декабря были объявлены из-за брексита и ради брексита, но усилиями обеих главных партий кампания все больше уходит в медицинскую тематику. Точнее - в споры о судьбе Национальной системы здравоохранения.

В среду лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил правящих консерваторов во главе с Борисом Джонсоном в намерении после выхода страны из Евросоюза "продать" американцам британскую систему всеобщего бесплатного здравоохранения Эн-эйч-эс (NHS, National Health Service) - предмет национальной гордости британцев.

В глазах британских избирателей такое обвинение можно сравнить разве что с изменой родине. Тори неоднократно и горячо заверяли, что ничего подобного у них в планах нет, но лейбористы упорно продолжают бить в эту точку.

Джереми Корбин предъявил публике протоколы предварительных переговоров правительства Британии и администрации Дональда Трампа о будущем соглашении о свободной торговле.

Из этих документов следует, что на переговорах в 2017 году стороны действительно говорили об условиях допуска американских компаний на британский медицинский рынок. Корбин не уточнил, каким образом он сделал мз этого вывод, что правительство тори готово "сдать" американцам этот рынок и тем более разрушить систему бесплатной медицины.

Поскольку подробно обсуждать тему брексита обеим ведущим партиям Британии неудобно, они стараются нажимать на темы внутренней политики. Главная из них - состояние NHS.

В итоге предвыборные дискуссии выглядят так, будто нехватка персонала в больницах, длинные очереди и присутствие американцев на рынке лекарств - это сейчас важнейшая из проблем, стоящих перед Британией.

Состояние NHS и вправду давно волнует британцев. Но теперь политики раскрутили ее настолько, что в одном из опросов - его провела компания Ipsos Mori 8-11 ноября - она даже опередила естественного лидера, брексит: состояние здравоохранения назвали главным вопросом выборов 60% респондентов, а выход из ЕС - 56%.

Магия круглых чисел

Премьер-министр Борис Джонсон повторяет день за днем, что его правительство решило построить 40 больниц.

Оппоненты и пресса выяснили, что конкретные планы есть только относительно шести, а что касается остальных тридцати четырех, то некоторые средства выделены только на изучение целесообразности и возможности их постройки.

Теперь консерваторов постоянно донимают вопросом, почему же Джонсон говорит о сорока.

Тори вставили в предвыборную программу обещание нанять 50 тысяч медсестер. Но их противники вчитались, увидели, что 19 тысяч из них - это уже работающие медсестры, которых правительство собирается уговорить не увольняться, и теперь в каждом втором интервью издевательски допытываются: почему же тори вслух говорят "пятьдесят тысяч", когда на самом деле тридцать одна?

"Это как если вы обещаете мне дать 50 фунтов, но даете 31 и говорите, что 19 у меня уже были, но они тоже считаются", - съязвил один из ведущих телеканала ITV, допрашивая на эту тему министра Ники Морган.

Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski Image caption Джереми Корбин созвал целую отдельную пресс-конференцию, чтобы объявить о добытых лейбористами документах, будто бы разоблачающих намерения тори относительно NHS

У лейбористов в предвыборной программе - тоже большие планы относительно NHS: повышение расходов на здравоохранение в среднем на 4,3% в год, дополнительно 1,6 млрд фунтов в год на психиатрические учреждения, 1 млрд на профилактику, ежегодный рост реальной зарплаты врачей и медсестер и т.д.

Правда, политические противники Лейбористской партии по большей части не разбирают эти обещания по отдельности, а критикуют программу в целом за то, что их планы увеличить госрасходы и налоги на десятки миллиардов фунтов ежегодно подорвут, по мнению критиков, экономику.

Что касается переговоров об условиях доступа американских производителей лекарств, медицинского оборудования и услуг на британский рынок, то сам факт таких переговоров - не новость.

О желании США обсудить эти условия говорили весной и в начале лета президент Дональд Трамп и посол США в Британии, а управление по внешней торговле США еще в феврале этого года вставило пункт об этом в свой "Обзор целей переговоров между США и Британией".

Лейбористы говорят, что брекситеру Джонсону после выхода из ЕС будет очень нужно как можно быстрее заключить договор о свободной торговле с США, чтобы продемонстрировать преимущества жизни вне Евросоюза, и потому он может пойти на большие уступки в том числе в части условий доступа американцев на медицинский рынок.

Но какими на самом деле могут оказаться эти условия и как они отразятся на работе NHS, сейчас можно только гадать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники выхода из ЕС перед референдумом рассказывали, что сэкономленные на взносах Британии деньги можно будет потратить на NHS

Что такое NHS?

National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании. Считается, что это - первая в мире (в капиталистических странах) бесплатная государственная система здравоохранения: она была создана в 1948 году.

NHS - пятый по величине работодатель страны: в системе работает около 2 млн человек (все население королевства - 66,4 млн). Годовой бюджет службы порядка 166 миллиардов фунтов. На здравоохранение идет 20 процентов всех поступлений в бюджет Великобритании. Для сравнения, на оборону в год здесь тратится 52 млрд. фунтов.

В систему NHS входят поликлиники, больницы, лаборатории, скорая помощь. Сюда обращаются при всех типах заболеваний.

Схематично работа NHS для обычных пациентов выглядит так: человек с недомоганием записывается на прием к врачу общей практики (ближайший аналог в российской системе - терапевт в поликлинике). Тот, строго руководствуясь рекомендациями NHS, задает вопросы и устанавливает диагноз.

Если диагноз легкий, врач может сам выписать рецепт на то или иное лекарство. Для пациента лекарство будет бесплатным - в аптеке он заплатит только за выписанный ему рецепт, причем фиксированную сумму - 9 фунтов. Некоторые категории населения освобождены и от этой платы.

Если врач общей практики будет сомневаться в диагнозе, он выпишет направление к врачу-специалисту. Это тоже будет бесплатно, но и ожидание может составить несколько недель.

Параллельно в Великобритании работает страховая медицина - принципы ее работы примерно такие же, как во всех странах.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Борис Джонсон и другие ведущие тори заверяют, что ни Трампу, ни кому бы то ни было еще они NHS не продадут

Почему в Великобритании так любят и ругают NHS?

Через 70 лет после своего создания NHS считается одним из символов Соединенного Королевства. Ее ценят за доступность и качество услуг, работать в NHS престижно. Это такой же предмет гордости страны, как королевская семья, достопримечательности Лондона и национальная сборная по футболу.

Немалая часть церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне была отдана прославлению NHS.

В июле 2018 года, к юбилею NHS, газета Guardian заказала опрос, из которого следовало, что две трети респондентов не просто гордятся своей системой здравоохранения, но называют ее наибольшим достижением Великобритании в ХХ веке.

Юбилейная статья в издании называлась "NHS - лучшая система здравоохранения в мире?" Из ее текста следует, что вопросительный знак в заголовке - лишний.

На сайте вопросов и ответов Quora несколько сотен ответов на вопрос "Почему британцы так гордятся NHS?" Там рассказывают о своем опыте лечения, цитируют первую в истории страны пациентку системы, 13-летнюю Най Бивен: "Болезнь - это не преступление, за которое надо штрафовать, это - несчастье, в котором должно помочь общество". И просто говорят, что это - хорошая работа, которую делают сограждане.

Критикуют NHS, в первую очередь, за медлительность и за постоянные очереди в больницах и поликлиниках. Время ожидания даже при срочных случаях может составлять до четырех часов.

Глава Британской медицинской ассоциации Марк Портер привел свои данные: 62 процента опрошенных считают, что качество работы NHS ухудшается, кроме того, система не получает достаточно внимания и финансирования из-за брексита.

Критики также утверждают, что постоянный приток мигрантов, как правило оседающих в крупных городах (сальдо миграции составляет сотни тысяч человек в год), создает дополнительный прессинг на систему здравоохранения.

Больше всех NHS критикуют иностранцы, особенно американцы.

Газета New York Times писала, что система переживает экзистенциальный кризис и отстает от времени. Издание National Revue говорило, что принципы работы NHS устарели, не соответствует времени даже терминология. Например, вместо современного "больной в терминальной стадии" используется архаичное "при смерти".

В качестве примера неэффективной работы системы указывалось и то, что смертность от рака или сердечных приступов в Великобритании выше, чем в других странах с развитой экономикой.