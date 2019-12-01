Трамп о женщинах: что и как говорит президент США и почему это важно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И советница Трампа Кэллиэнн Конуэй (слева), и дипломат Мари Йованович (справа) - ни одна женщина не застрахована от нападок Трампа

В президентской гонке за пост президента США против Дональда Трампа впервые выдвигаются сразу несколько женщин, и чем ближе выборы, тем больше внимания пресса и публика будут обращать на тон и слова, которые хозяин Белого дома выбирает для своих политических противников.

"Вежливость" Трампа широко известна. Но есть ли в его выпадах именно сексистский подтекст?

Дипломата с блестящим послужным списком, экс-посла США на Украине Мари Йованович - Трамп в интервью многократно называл: "эта женщина". Ни разу по имени.

На слушаниях по импичменту 15 ноября Йованович заявила комиссии конгресса США, что президент уволил ее в результате "клеветнической кампании", развернутой людьми с "сомнительными мотивами".

Оправдывая свое решение отправить посла в отставку, Трамп рассказал в эфире телепрограммы Fox & Friends, что он слышал про "эту женщину, посла" разные "плохие вещи".

"Она была не ангел, эта женщина, окей? И мне многое не нравилось, что она делала", - сказал президент.

Трамп добавил, что сотрудники его администрации старались относиться к ней по-доброму: "Ведь она женщина - надо с ней помягче".

Профессор психологии в Йельском университете Марианна Лафранс видит в этой ремарке яркие признаки гендерно-окрашенного языка.

"Такое упоминание показывает, что она не личность, не профессионал, а прежде всего и только - женщина".

В политическом языке женщин постоянно "маркируют", приклеивая к каждой дополнительный ярлычок, отмечает Лафранс. Про политика мужского пола в Америке редко напишут "политик-мужчина такой-то".

"Но если речь идет о женщине, то часто кажется, что легче и лучше всего с самого начала подчеркнуть ее пол - только это и в основном это. Не политик - а женщина-политик. Про мужчин мы так не скажем".

Как только слово-ярлык наклеено, открывается "целая бездна стереотипов", обычно неосознанных, говорит профессор: "Так что как только вы назвали кого-то с самого начала "женщиной-политиком" прежде чем описать ее должность, политическую позицию или профессиональные качества - вы уже сказали очень много".

Скандальные фразы

Еще до победы на выборах за Трампом уже тянулся шлейф скандальных комментариев и высказываний о женщинах. Более всего шума произвела пленка с сакраментальной фразой "Я просто хватаю их за...", - обнародованная Washington Post в 2016 году. Эти слова, возмутившие миллионы людей, Трамп произнес еще в 2005-м в частном разговоре с ведущим передачи Access Hollywood, который случайно оказался записан.

И хотя Трамп приносил публичные извинения за "мужской треп" 2005 года, пренебрежительный тон в высказываниях о женщинах никуда не исчез.

Глава Центра изучения роли женщин в американской политике при университете Рутгера Дебби Уолш прослеживает постоянно повторяющуюся схему.

"Если собрать, что он говорил о Хиллари Клинтон, Карли Фиорине, Элизабет Уоррен, Хайди Круз - список можно продолжать, - то видно, что о женщинах, о любой известной, сильной женщине, он говорит в крайне унизительном и пошлом тоне".

Media playback is unsupported on your device “Отойди, отморозок, оставь меня в покое”: Хиллари Клинтон о дебатах с Трампом

Даже женщины, которые состоят в команде президента и выступают на его стороне, не застрахованы от попреков с легким налетом сексизма.

Несколько дней назад Трамп сказал в эфире телеканала Fox, что его советница Кэллиэнн Конуэй "конечно, молодец", но только плохо влияет на своего мужа (Джордж Конуэй - известный критик Трампа).

"Она наверняка что-то с ним сделала, мужик просто псих", - сказал президент.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Goofy Senator Elizabeth Warren @elizabethforma has done less in the U.S. Senate than practically any other senator. All talk, no action! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2016 г.

Про Элизабет Уоррен Трамп регулярно пишет в "Твиттере" уничижительные комментарии, начиная с твита за май 2016 года: "Бестолковая сенатор Элизабет Уоррен сделала в сенате меньше, чем любой другой сенатор. Одни слова, ни одного дела!"

Дебби Уолш тоже отмечает, что женщины, которые находятся рядом с президентом, всегда выглядят гламурно, являя собой некую "гипертрофированную версию женственности".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Трамп со своей дочерью Иванкой (которая тоже является его советницей) прилетели в Техас, где их встречают губернатор и прокурор. Женщина следует сзади

К примеру, Иванка Трамп, успешная бизнеследи, занимающая к тому же пост советника президента, всё равно блюдет образ типичной "женщины за спиной сильного мужчины".

Что говорил Трамп (цитаты):

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон : "У нее нет внешности. У нее нет выдержки, я говорил уже, что она слабачка, и я так и считаю ее слабачкой".

"У нее нет внешности. У нее нет выдержки, я говорил уже, что она слабачка, и я так и считаю ее слабачкой". Бывшая претендентка на выдвижение в президенты от Республиканской партии, экс- SEO Hewlett-Packard Карли Фиорина : "Да посмотрите на это лицо! Кто-нибудь будет голосовать за такое? Вы можете себе представить, что это лицо нашего следующего президента?"

"Да посмотрите на это лицо! Кто-нибудь будет голосовать за такое? Вы можете себе представить, что это лицо нашего следующего президента?" Сенатор Элизабет Уоррен : "Бестолковая Элизабет Уоррен, одна из самых бесполезных сенаторов, у нее грязный рот".

"Бестолковая Элизабет Уоррен, одна из самых бесполезных сенаторов, у нее грязный рот". Журналистка, телеведущая Мегин Келли : "Видно было, что у нее прямо кровь потекла из глаз. Кровь потекла у нее отовсюду".

"Видно было, что у нее прямо кровь потекла из глаз. Кровь потекла у нее отовсюду". Э Джин Кэрролл, обвинившая Трампа в домогательствах : "Во-первых, она не мой тип. Во-вторых, этого не было. Этого не было, ясно?"

: "Во-первых, она не мой тип. Во-вторых, этого не было. Этого не было, ясно?" Комедийная актриса, телеведущая Рози О ' Доннелл : "Она неряха. Как она вообще попала на телевидение? Если бы я руководил передачей "Взгляд"(The View), я бы ее выгнал. Я бы прямо в это толстое, страшное лицо сказал ей: "Рози, ты уволена".

"Она неряха. Как она вообще попала на телевидение? Если бы я руководил передачей "Взгляд"(The View), я бы ее выгнал. Я бы прямо в это толстое, страшное лицо сказал ей: "Рози, ты уволена". Иванка Трамп, дочь президента : "У нее очень хорошая фигура. Я бы сказал, если бы Иванка не была моей дочерью, возможно, я бы с ней встречался".

"У нее очень хорошая фигура. Я бы сказал, если бы Иванка не была моей дочерью, возможно, я бы с ней встречался". Бывшая помощница президента Трампа в Белом доме Омароза Ньюман : "Вот так дашь сумасшедшей плаксе из отбросов общества шанс в жизни, работу в Белом доме, а это всё равно не помогает".

"Вот так дашь сумасшедшей плаксе из отбросов общества шанс в жизни, работу в Белом доме, а это всё равно не помогает". Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси: "Нервная Нэнси с катушек съехала!"

С точки зрения психологии, говорит профессор Лафранс, подобные фразы, граничащие с прямым оскорблением, очень коварны. Исследование о влиянии сексизма на женскую психологию показало, что даже когда слова не направлены персонально против женщины, ее самооценка всё равно снижается. Специалисты замеряли, как женщины оценивают собственный профессиональный и интеллектуальный уровень до и после того, как они прочли сексистские комментарии - изменение было заметным.

"Создается атмосфера, в которой унижение женщин выглядит нормой, - говорит Лафранс. - Унижение всех, а не только той, на кого было направлено оскорбление. Это особенно опасно".

Если говорить конкретно о Дональде Трампе, то, по словам психолога, критикуя своих противниц, он зачастую низводит их до уровня сексуального объекта либо ничтожества, которое не заслуживает уважения.

"Комментарии типа "она слабая, не выдюжит, плакса" выглядят довольно мягко, особенно в сравнении с рекомендацией "лапать их между ног", однако они тоже подрывают благополучие женщин и их уверенность в себе", - считает Марианна Лафранс. Все эти фразы укрепляют подспудное всеобщее убеждение в том, что женщина - "недочеловек", что она не дотягивает до мужского уровня сил и способностей.

"Трамп - лучший друг женщин"

Несмотря на спорные высказывания в адрес женщин и явно мужской состав администрации, называть Трампа женоненавистником было бы несправедливо: он не исключает из ближнего круга сильных женщин и охотно сотрудничает с ними.

Помимо Иванки, назначенной на официальный пост в Белом доме, президенту Трампу ежедневно помогают и ежедневно защищают его еще несколько весьма заметных сотрудниц: в их числе Кэллиэнн Конуэй и пресс-секретарь Стефани Гришэм.

До Гришэм с прессой от имени президента общалась Сара Хакаби Сандерс.

Когда Трампу задают нелицеприятные вопросы о его отношении к женщинам, он всегда ссылается на примеры из своей жизни в бизнесе: во все свои компании Трамп, действительно, всегда брал женщин на работу и продвигал их по карьерной лестнице.

"Я люблю женщин", - часто говорит Трамп.

В его предвыборном штабе-2020 на самых ответственных постах - советников, глав департаментов - работают десятки женщин, утверждает издание Politico.

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Би-би-си обратилась за комментарием к движению "Женщины за Трампа", одной из самых крупных женских политических организаций, поддерживающих президента, однако на момент публикации материала не получила ответа.

Женщины тоже любят Трампа

Тара Маккелви, обозреватель Би-би-си

"Я знаю, что многим не нравятся его колкости", - говорит адвокат Вирджиния Дерби Джордан из округа Оранж, штат Вирджиния.

Но ей это не важно. Консервативно настроенные женщины здесь, в Пенсильвании и в других штатах считают, что есть вещи поважнее, чем фразы, брошенные кому-то президентом.

Они высоко ценят то, что он добился снижения женской безработицы, и поддерживают его борьбу против абортов.

Джордан и другим республиканкам нравится, что Трамп назначает женщин, таких как Кэллиэнн Конуэй, на высокие должности: "Он выдвигает женщин на важнейшие посты", - говорит она.

Ее пример подтверждает, что несмотря на все дебаты, которые порой вызывают замечания и твиты Трампа в адрес женщин, многие из них по-прежнему обожают его и будут голосовать за то, чтобы он остался в Белом доме после 2020 года.

Но разве мужчинам не достается от Трампа тоже?

Обзывательства, которые президент выбирает для женщин - "мерзкая, дурочка, тупая" - мало чем отличаются от тех, которыми он наделяет мужчин.

"Мужчин, не угодивших Трампу по разным причинам, он часто выставляет слабаками, принижая их силу, мужественность и выносливость", - говорит социолог Дебби Уолш.

"При этом самого себя он рисует как доминирующую суперпупермаскулинную фигуру, возвышающуюся над "слабаками".

Одно из любимых его словечек для оппонентов мужского пола - "малыш". Малыш Марко Рубио (сенатор-республиканец, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента), малыш Майкл Блумберг, малыш Адам Шифф (демократ, ведущий слушания по импичменту), "ракетчик" Ким Чен Ын - тоже малыш в устах президента США.

"Как только вы поместили оппонента в весовую категорию и объявили его "маленьким", дальше вступает в дело вся гамма сексистской, гендерно-окрашенной терминологии", - говорит Уолш.

И хотя Трамп обрушивается с равной энергией на своих противников любого пола, социолог считает его нападки на женщин более опасными.

Целенаправленная атака президента США на четырех только что избранных в конгресс темнокожих женщин была особенно пугающей.

"Отправляйтесь домой, разгребайте мусор у себя", - написал он летом в адрес политиков Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Айанны Прессли и Рашиды Тлаиб, которые, по его мнению, "ненавидят США". Конгресс в своей резолюции назвал этот выпад расистским.

"В политике женщины очень часто подвергаются травле, получают угрозы онлайн и по почте, и когда сам президент выбирает и назначает жертв таким образом, используя выражения с недвусмысленным подтекстом - это вопиюще", - считает руководительница Центра изучения роли женщин в американской политике.

Как это повлияет на выборы президента в 2020 году?

Исследование авторитетной социологической организации Pew Research Center в апреле 2019-го показало резкий разрыв между американцами и американками в том, что касается поддержки Дональда Трампа.

Одобряют президентство Трампа и его стиль чуть менее половины мужчин и только треть (32%) женщин.

Анализ оценки первых двух лет Трампа в Белом дома, проведенный тем же Pew Research Center, дал похожую картину: рейтинг одобрения Трампа среди мужчин 44%, а среди женщин - 31%. Со времен президента Джорджа Буша-старшего политическая социология не видела такого разрыва между полами.

Среди белых женщин Дональд Трамп имел в 2016 году немалый успех. Но в 2020-м повторить его будет трудно, судя по опросам общественного мнения.

Как полагает Дебби Уолш, белые американки с высшим образованием, живущие в обеспеченных пригородах - как правило, сторонницы Республиканской партии США - стали относиться к Трампу настороженно, и изменения в социологических показателях (некоторые данные в нижеследующем твите политического корреспондента Эн-би-си) во многом вызваны поведением нынешнего президента, его не очень сдержанным языком и тем, что и как он говорит о женщинах.

Пропустить Twitter пост , автор: @SteveKornacki In the NBC/WSJ poll, 40% will definitely/probably vote for Trump and 52% definitely/probably for a Dem. Among whites:



White women/college+

Trump 30%

Dem 63%



White women/non-college

Trump 43%

Dem 49%



White men/ college+

Trump 44%

Dem 49%



White men/non-college

Trump 67%

Dem 22% — Steve Kornacki (@SteveKornacki) 19 августа 2019 г.

"Сексистский лексикон уже пущен в ход и слышен отовсюду", - сетует Уолш.

"Вероятность того, что со стороны Демократической партии на выборах 2020 года в бюллетене будет женщина - как кандидат в президенты либо вице-президенты - крайне велика. И эта женщина станет мишенью для самых яростных атак. Так что продолжение следует".