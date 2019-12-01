Трамп о женщинах: что и как говорит президент США и почему это важно
В президентской гонке за пост президента США против Дональда Трампа впервые выдвигаются сразу несколько женщин, и чем ближе выборы, тем больше внимания пресса и публика будут обращать на тон и слова, которые хозяин Белого дома выбирает для своих политических противников.
"Вежливость" Трампа широко известна. Но есть ли в его выпадах именно сексистский подтекст?
Дипломата с блестящим послужным списком, экс-посла США на Украине Мари Йованович - Трамп в интервью многократно называл: "эта женщина". Ни разу по имени.
На слушаниях по импичменту 15 ноября Йованович заявила комиссии конгресса США, что президент уволил ее в результате "клеветнической кампании", развернутой людьми с "сомнительными мотивами".
Оправдывая свое решение отправить посла в отставку, Трамп рассказал в эфире телепрограммы Fox & Friends, что он слышал про "эту женщину, посла" разные "плохие вещи".
"Она была не ангел, эта женщина, окей? И мне многое не нравилось, что она делала", - сказал президент.
Трамп добавил, что сотрудники его администрации старались относиться к ней по-доброму: "Ведь она женщина - надо с ней помягче".
Профессор психологии в Йельском университете Марианна Лафранс видит в этой ремарке яркие признаки гендерно-окрашенного языка.
"Такое упоминание показывает, что она не личность, не профессионал, а прежде всего и только - женщина".
В политическом языке женщин постоянно "маркируют", приклеивая к каждой дополнительный ярлычок, отмечает Лафранс. Про политика мужского пола в Америке редко напишут "политик-мужчина такой-то".
"Но если речь идет о женщине, то часто кажется, что легче и лучше всего с самого начала подчеркнуть ее пол - только это и в основном это. Не политик - а женщина-политик. Про мужчин мы так не скажем".
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Как только слово-ярлык наклеено, открывается "целая бездна стереотипов", обычно неосознанных, говорит профессор: "Так что как только вы назвали кого-то с самого начала "женщиной-политиком" прежде чем описать ее должность, политическую позицию или профессиональные качества - вы уже сказали очень много".
Скандальные фразы
Еще до победы на выборах за Трампом уже тянулся шлейф скандальных комментариев и высказываний о женщинах. Более всего шума произвела пленка с сакраментальной фразой "Я просто хватаю их за...", - обнародованная Washington Post в 2016 году. Эти слова, возмутившие миллионы людей, Трамп произнес еще в 2005-м в частном разговоре с ведущим передачи Access Hollywood, который случайно оказался записан.
И хотя Трамп приносил публичные извинения за "мужской треп" 2005 года, пренебрежительный тон в высказываниях о женщинах никуда не исчез.
Глава Центра изучения роли женщин в американской политике при университете Рутгера Дебби Уолш прослеживает постоянно повторяющуюся схему.
"Если собрать, что он говорил о Хиллари Клинтон, Карли Фиорине, Элизабет Уоррен, Хайди Круз - список можно продолжать, - то видно, что о женщинах, о любой известной, сильной женщине, он говорит в крайне унизительном и пошлом тоне".
Даже женщины, которые состоят в команде президента и выступают на его стороне, не застрахованы от попреков с легким налетом сексизма.
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Несколько дней назад Трамп сказал в эфире телеканала Fox, что его советница Кэллиэнн Конуэй "конечно, молодец", но только плохо влияет на своего мужа (Джордж Конуэй - известный критик Трампа).
"Она наверняка что-то с ним сделала, мужик просто псих", - сказал президент.
Про Элизабет Уоррен Трамп регулярно пишет в "Твиттере" уничижительные комментарии, начиная с твита за май 2016 года: "Бестолковая сенатор Элизабет Уоррен сделала в сенате меньше, чем любой другой сенатор. Одни слова, ни одного дела!"
Дебби Уолш тоже отмечает, что женщины, которые находятся рядом с президентом, всегда выглядят гламурно, являя собой некую "гипертрофированную версию женственности".
К примеру, Иванка Трамп, успешная бизнеследи, занимающая к тому же пост советника президента, всё равно блюдет образ типичной "женщины за спиной сильного мужчины".
Что говорил Трамп (цитаты):
- Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: "У нее нет внешности. У нее нет выдержки, я говорил уже, что она слабачка, и я так и считаю ее слабачкой".
- Бывшая претендентка на выдвижение в президенты от Республиканской партии, экс-SEO Hewlett-Packard Карли Фиорина: "Да посмотрите на это лицо! Кто-нибудь будет голосовать за такое? Вы можете себе представить, что это лицо нашего следующего президента?"
- Сенатор Элизабет Уоррен: "Бестолковая Элизабет Уоррен, одна из самых бесполезных сенаторов, у нее грязный рот".
- Журналистка, телеведущая Мегин Келли: "Видно было, что у нее прямо кровь потекла из глаз. Кровь потекла у нее отовсюду".
- Э Джин Кэрролл, обвинившая Трампа в домогательствах: "Во-первых, она не мой тип. Во-вторых, этого не было. Этого не было, ясно?"
- Комедийная актриса, телеведущая Рози О'Доннелл: "Она неряха. Как она вообще попала на телевидение? Если бы я руководил передачей "Взгляд"(The View), я бы ее выгнал. Я бы прямо в это толстое, страшное лицо сказал ей: "Рози, ты уволена".
- Иванка Трамп, дочь президента: "У нее очень хорошая фигура. Я бы сказал, если бы Иванка не была моей дочерью, возможно, я бы с ней встречался".
- Бывшая помощница президента Трампа в Белом доме Омароза Ньюман: "Вот так дашь сумасшедшей плаксе из отбросов общества шанс в жизни, работу в Белом доме, а это всё равно не помогает".
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С точки зрения психологии, говорит профессор Лафранс, подобные фразы, граничащие с прямым оскорблением, очень коварны. Исследование о влиянии сексизма на женскую психологию показало, что даже когда слова не направлены персонально против женщины, ее самооценка всё равно снижается. Специалисты замеряли, как женщины оценивают собственный профессиональный и интеллектуальный уровень до и после того, как они прочли сексистские комментарии - изменение было заметным.
"Создается атмосфера, в которой унижение женщин выглядит нормой, - говорит Лафранс. - Унижение всех, а не только той, на кого было направлено оскорбление. Это особенно опасно".
Если говорить конкретно о Дональде Трампе, то, по словам психолога, критикуя своих противниц, он зачастую низводит их до уровня сексуального объекта либо ничтожества, которое не заслуживает уважения.
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"Комментарии типа "она слабая, не выдюжит, плакса" выглядят довольно мягко, особенно в сравнении с рекомендацией "лапать их между ног", однако они тоже подрывают благополучие женщин и их уверенность в себе", - считает Марианна Лафранс. Все эти фразы укрепляют подспудное всеобщее убеждение в том, что женщина - "недочеловек", что она не дотягивает до мужского уровня сил и способностей.
"Трамп - лучший друг женщин"
Несмотря на спорные высказывания в адрес женщин и явно мужской состав администрации, называть Трампа женоненавистником было бы несправедливо: он не исключает из ближнего круга сильных женщин и охотно сотрудничает с ними.
Помимо Иванки, назначенной на официальный пост в Белом доме, президенту Трампу ежедневно помогают и ежедневно защищают его еще несколько весьма заметных сотрудниц: в их числе Кэллиэнн Конуэй и пресс-секретарь Стефани Гришэм.
До Гришэм с прессой от имени президента общалась Сара Хакаби Сандерс.
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Когда Трампу задают нелицеприятные вопросы о его отношении к женщинам, он всегда ссылается на примеры из своей жизни в бизнесе: во все свои компании Трамп, действительно, всегда брал женщин на работу и продвигал их по карьерной лестнице.
"Я люблю женщин", - часто говорит Трамп.
В его предвыборном штабе-2020 на самых ответственных постах - советников, глав департаментов - работают десятки женщин, утверждает издание Politico.
Би-би-си обратилась за комментарием к движению "Женщины за Трампа", одной из самых крупных женских политических организаций, поддерживающих президента, однако на момент публикации материала не получила ответа.
Женщины тоже любят Трампа
Тара Маккелви, обозреватель Би-би-си
"Я знаю, что многим не нравятся его колкости", - говорит адвокат Вирджиния Дерби Джордан из округа Оранж, штат Вирджиния.
Но ей это не важно. Консервативно настроенные женщины здесь, в Пенсильвании и в других штатах считают, что есть вещи поважнее, чем фразы, брошенные кому-то президентом.
Они высоко ценят то, что он добился снижения женской безработицы, и поддерживают его борьбу против абортов.
Джордан и другим республиканкам нравится, что Трамп назначает женщин, таких как Кэллиэнн Конуэй, на высокие должности: "Он выдвигает женщин на важнейшие посты", - говорит она.
Ее пример подтверждает, что несмотря на все дебаты, которые порой вызывают замечания и твиты Трампа в адрес женщин, многие из них по-прежнему обожают его и будут голосовать за то, чтобы он остался в Белом доме после 2020 года.
Но разве мужчинам не достается от Трампа тоже?
Обзывательства, которые президент выбирает для женщин - "мерзкая, дурочка, тупая" - мало чем отличаются от тех, которыми он наделяет мужчин.
"Мужчин, не угодивших Трампу по разным причинам, он часто выставляет слабаками, принижая их силу, мужественность и выносливость", - говорит социолог Дебби Уолш.
"При этом самого себя он рисует как доминирующую суперпупермаскулинную фигуру, возвышающуюся над "слабаками".
Одно из любимых его словечек для оппонентов мужского пола - "малыш". Малыш Марко Рубио (сенатор-республиканец, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента), малыш Майкл Блумберг, малыш Адам Шифф (демократ, ведущий слушания по импичменту), "ракетчик" Ким Чен Ын - тоже малыш в устах президента США.
"Как только вы поместили оппонента в весовую категорию и объявили его "маленьким", дальше вступает в дело вся гамма сексистской, гендерно-окрашенной терминологии", - говорит Уолш.
И хотя Трамп обрушивается с равной энергией на своих противников любого пола, социолог считает его нападки на женщин более опасными.
Целенаправленная атака президента США на четырех только что избранных в конгресс темнокожих женщин была особенно пугающей.
"Отправляйтесь домой, разгребайте мусор у себя", - написал он летом в адрес политиков Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Айанны Прессли и Рашиды Тлаиб, которые, по его мнению, "ненавидят США". Конгресс в своей резолюции назвал этот выпад расистским.
"В политике женщины очень часто подвергаются травле, получают угрозы онлайн и по почте, и когда сам президент выбирает и назначает жертв таким образом, используя выражения с недвусмысленным подтекстом - это вопиюще", - считает руководительница Центра изучения роли женщин в американской политике.
Как это повлияет на выборы президента в 2020 году?
Исследование авторитетной социологической организации Pew Research Center в апреле 2019-го показало резкий разрыв между американцами и американками в том, что касается поддержки Дональда Трампа.
Одобряют президентство Трампа и его стиль чуть менее половины мужчин и только треть (32%) женщин.
Анализ оценки первых двух лет Трампа в Белом дома, проведенный тем же Pew Research Center, дал похожую картину: рейтинг одобрения Трампа среди мужчин 44%, а среди женщин - 31%. Со времен президента Джорджа Буша-старшего политическая социология не видела такого разрыва между полами.
Среди белых женщин Дональд Трамп имел в 2016 году немалый успех. Но в 2020-м повторить его будет трудно, судя по опросам общественного мнения.
Как полагает Дебби Уолш, белые американки с высшим образованием, живущие в обеспеченных пригородах - как правило, сторонницы Республиканской партии США - стали относиться к Трампу настороженно, и изменения в социологических показателях (некоторые данные в нижеследующем твите политического корреспондента Эн-би-си) во многом вызваны поведением нынешнего президента, его не очень сдержанным языком и тем, что и как он говорит о женщинах.
"Сексистский лексикон уже пущен в ход и слышен отовсюду", - сетует Уолш.
"Вероятность того, что со стороны Демократической партии на выборах 2020 года в бюллетене будет женщина - как кандидат в президенты либо вице-президенты - крайне велика. И эта женщина станет мишенью для самых яростных атак. Так что продолжение следует".