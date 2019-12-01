Неделя российского кино в Лондоне: подведение итогов и раздача единорогов

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Обладатель "Золотого Единорога" за лучший фильм Недели русского кино в Лондоне - картина "Ван Гоги". В главных ролях - Алексей Серебряков и ветеран польского кино Даниэль Ольбрыхский

Фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги" получил главный приз "Золотой Единорог" на завершившейся в воскресенье Неделе российского кино в Лондоне.

Лучшей документальной картиной признана лента "Дело Собчака" Веры Кричевской, а призы за лучший дебют и лучший сценарий достались Михаилу Идову - автору "Юмориста".

Фестиваль

Проводившаяся вот уже в четвертый раз лондонская Неделя российского кино стала за эти годы крупнейшим смотром достижений российского кинематографа за пределами России и превратилась в важную дату кинокалендаря для режиссеров, продюсеров и актеров, так или иначе связанных с производством кино в России, о России или на темы России.

Придуманное в 2016 году тогда еще совсем молодым, а ныне 30-летним основателем и генеральным продюсером Филипом Перконом скромное поначалу событие выросло в крупный, растянутый на неделю внушительный ежегодный форум.

Сегодня фестиваль охватывает не только Лондон, но и другие города Британии - Эдинбург, Кембридж, Оксфорд.

Правообладатель иллюстрации Геннадий Авраменко Image caption Филип Перкон на церемонии вручения "Золотых Единорогов"

Отличие британской Недели от многочисленных российских кинофестивалей - не только в общегуманитарном посыле, направленном на поддержание и расширение культурных контактов в условиях непрекращающейся политической конфронтации России с Западом, но и в осознании единого русского культурного пространства, в какой стране мира оно бы ни обреталось.

Отсюда и столь уникальные номинации в числе двенадцати присуждаемых Неделей призов "Золотой Единорог": лучший иностранный фильм на русскую тематику, лучший документальный фильм о России.

Правообладатель иллюстрации Gennady Avramenko Image caption Сергей Ливнев с двумя "Золотыми Единорогами" - за лучший фильм и за лучшую мужскую роль Даниэлю Ольбрыхскому

В соответствии с такой мультикультурной концепцией и для обеспечения беспристрастности выстроился и принцип формирования жюри. Российские фильмы судят международные кинематографисты - не только из Британии, но и из других стран. А фильмы на русскую тематику судит жюри из актеров, критиков, продюсеров из России.

Программа включает в себя не только показы художественных, документальных, короткометражных и анимационных лент, но и встречи с кинематографистами, мастерклассы, выставку британских киноплакатов российских фильмов, специальные показы кино виртуальной реальности, и что особенно важно - форумы для профессионалов киноиндустрии, на которых завязываются потенциально продуктивные контакты для осуществления совместных российско-британских кинопроектов.

Премьеры и пробелы

Несмотря на растущую репутацию, лондонской Неделе российского кино пока еще трудно тягаться даже с крупнейшими российскими, не говоря уже о международных фестивалях. Трудно получать для премьерных показов и для участия в конкурсе особо значимые работы.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Герой фильма "Холоп" - зажравшийся и зарвавшийся московский плейбой - внезапно и к явному своему неудовольствию превращается в крепостного крестьянина в России в середине XIX века

Единственная крупная премьера этого года - вынесенный на открытие фестиваля фильм Клима Шипенко "Холоп" откровенно разочаровал.

И дело не только в совершенно фантастической сюжетной предпосылке - перевоспитании зажравшегося и зарвавшегося московского плейбоя путем искусственного погружения его в шкуру крепостного крестьянина XIX века. В конце концов построенное на такой же сюжетной конструкции американское "Шоу Трумана" работало. Дело в натужности юмора и полном отсутствии обаяния у главных персонажей картины - в первую очередь самого "холопа".

Огорчает отсутствие в программе по-настоящему значимых российских картин года - отмеченной в Канне и пусть даже уже показанной на Лондонском кинофестивале "Дылды" Кантемира Балагова или долгожданного "Греха" Андрея Кончаловского.

Что, впрочем, не умаляет заслуг лауреатов.

Лауреаты

Для 55-летнего Сергея Ливнева "Ван Гоги" - всего лишь третий художественный фильм.

Прославившись как сценарист легендарный "Ассы" Сергея Соловьева, он почти двадцать лет провел в Голливуде, пробуя себя как продюсер. Это, по счастью, совершенно не отбило у него вкуса к умному серьезному европейскому авторскому кино, к которому, безусловно, принадлежат и "Ван Гоги".

Кроме главного приза за лучший фильм Ливнев получил еще от имени польского ветерана Даниэля Ольбрыхского и награду за лучшую мужскую роль.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption В центре картины "Юморист" - сборный образ мастеров советского юмора и сатиры

Михаил Идов имеет немалый опыт в качестве сценариста - поначалу сериалов, а затем и нашумевшего в прошлом году "Лета" Кирилла Серебрянникова. И вот теперь режиссерский дебют. Как и "Лето", "Юморист" обращен в советское прошлое, в сложные и противоречивые отношения культуры и власти.

И пусть герой "Юмориста", в отличие от героев "Лета" не в андерграунде, а вроде на поверхности, отношения эти ничуть не проще, а может быть от этого еще и сложнее. И проблема вдруг в нынешней российской реальности обретает зловещую актуальность.

Правообладатель иллюстрации RFW Image caption Один из самых интригующих сюжетов картины "Дело Собчака" - отношения главного героя, в том числе и посмертные, со своим бывшим заместителем Владимиром Путиным

Для опытного документалиста Веры Кричевской "Дело Собчака" стало продолжением ее многолетнего исследования как в кино, так и на телевидении узловых моментов и личностей политической истории России последних десятилетий. Почему случилось так, как случилось? Могло ли сложиться иначе? А что, если? И в этом смысле фигура Анатолия Собчака - в свое время главного претендента на пост преемника Ельцина и внезапно увидевшего на этом посту своего бывшего заместителя - ключевая. Документальный фильм смотрится как захватывающий детектив.

При всех достоинствах картины Кричевской мне очень жаль, что обойденным остался фильм "Сорокин-трип" - невероятно тонкое, умное и блистательно кинематографическое (редкость в документальном кино) эссе-размышление об одном из лучших современных русских писателей.

Жаль также, что почти незамеченным остался еще один, на мой взгляд, очень важный дебют. "Мальчик русский" Александра Золотухина, история молодого русского солдата Первой мировой войны - изысканная работа, воссоздающая на киноэкране живописный мир Петрова-Водкина.

Приз за лучшую женскую роль получила Анна Михалкова в картине "Давай разведемся".

Известная актриса сыграла, как всегда, прекрасно, хотя сам фильм оставил, увы, гнетущее впечатление.