Новое групповое изнасилование и убийство в Индии. Люди возмущены и требуют смертной казни

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты после известия об убийстве девушки прокатились по всей стране. На фото: протестующие в городе Амритсар, 1 декабря 2019 года

Групповое изнасилование и убийство 27-летней девушки в городе Хайдарабад вызвало волну протестов в Индии. Участники акций протеста требуют смертной казни для преступников и принятия мер, которые гарантировали бы женщинам в Индии большую безопасность.

Преступление было совершено на прошлой неделе. Об исчезновении девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде, ее семья заявила в минувшую среду, 27 ноября.

Что известно о преступлении?

27 ноября девушка выехала из дома на скутере около 18:00 по местному времени - она ехала на прием к врачу.

Позже она позвонила сестре и сказала, что колеса ее скутера оказались спущенными - кто-то их проколол. Она также сказала, что ей предложил помощь водитель грузовика.

Однако после этого девушка больше не выходила на связь, попытки ее родных дозвониться до нее оказались безуспешными. Утром в четверг ее тело обнаружил под мостом проходивший мимо молочник.

По данным полиции, девушка подверглась групповому изнасилованию, а потом была убита. По предположению полиции, виновные в совершении убийства прокололи колеса ее скутера, а потом предложили ей помощь. По подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо мужчин.

Согласно индийскому законодательству, имя жертв насилия не должно разглашаться даже после смерти жертвы, но уже в пятницу имя девушки стало одним из самых упоминаемых в "Твиттере" в Индии. Пользователи соцсетей требовали правосудия и справедливости. Также в соцсетях были опубликованы фотографии убитой.

Совершенное в Хайдарабаде преступление вызвало негодование в обществе. Многие участники протестов, а также политики, призывают приговорить виновных к смертной казни.

Мамы двух задержанных молодых людей также заявили, что их сыновья должны быть наказаны, если они совершили преступление.

"Дайте им наказание, какое они заслуживают. У меня тоже есть дочь", - сказала мама одного из задержанных в интервью The Press Trust of India.

В субботу около полицейского участка на окраине Хайдарабада, где жила девушка, собрались тысячи человек, которые потребовали смертной казни для преступников.

Протесты в минувшие выходные проходили по всей Индии. Участники акций протеста также почтили память убитой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники акции протеста в Дели почтили память жертвы преступления, 1 декабря 2019 год

С резким осуждением преступления выступили многие политики.

Депутат индийского парламента, известная актриса Джайя Баччан заявила, что насильники и убийцы девушки из города Хайдарабад должны "подвергнуться линчеванию".

"Я знаю, что это звучит ужасно, но таких людей надо отдавать на растерзание толпе", - сказала Джайя Баччан в парламенте.

Генеральный секретарь оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Приянка Ганди заявила, что также должно измениться отношение к жестокости и насилию в обществе. "Наше мышление должно измениться, мы должны отказаться от насилия, отказаться принимать ужасное обращение с женщинами - грубое и жестокое, с которым мы сталкиваемся каждый день", - написала Приянка Ганди в "Твиттере".

Депутат Виджила Сатьянант, представляющая в парламенте штат Тамилнад, заявила, что Индию нельзя назвать безопасной страной для женщин и детей и потребовала, чтобы совершившие преступление были казнены до конца этого года, то есть до 31 декабря.

"Отсрочка правосудия - это то же самое, что и отказ от правосудия", - сказала Виджила Сатьянант.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@aninews Image caption Джайя Баччан подчеркнула, что жители Индии ждут от правительства четкого и ясного ответа

Также с резким осуждением преступления выступили еще несколько депутатов, представляющие самые разные политические партии.

В понедельник, 2 декабря, парламентарии потребовали от правительства принятия конкретных мер, которые бы обеспечили женщинам в Индии большую безопасность.

"Я думаю, что настало время... Люди хотят, чтобы правительство дало ясный и конкретный ответ на этот вопрос", - сказала Баччан.

Число преступлений против женщин в Индии остается очень высоким, несмотря на маштабные протесты в защиту прав женщин. На фоне массовых протестов после нескольких громких нападений правительство Индии ужесточило наказание за насилие. Однако несмотря на ужесточение законов и осуждение подобных преступлений как политиками, так и широкой общественностью, уровень насилия и дискриминации в отношении женщин в Индии остается высоким.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что преступление, совершенное в Хайдарабаде, ранило всех, и это убийство является позором для всей страны. Он сказал, что не может найти подходящих слов, чтобы "осудить это чудовищное преступление".

По его словам, после группового изнасилования студентки в рейсовом автобусе, которое произошло в Дели в 2012 году, были приняты законы, ужесточающие наказание за насилие, и это давало надежду на то, что число преступлений против женщин пойдет на спад. Однако этого не произошло, уровень насилия в отношении женщин в Индии по-прежнему очень высок.

Поскольку эти надежды, связанные с ужесточением законов, не оправдались, по словам Сингха, правительство готово к обсуждению в парламенте новых мер, призванных снизить число преступлений в отношении женщин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не делал заявлений в связи с преступлением, совершенном в городе Хайдарабад.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция применила дубинки для разгона протестующих в районе Шаднагар, где жила девушка, ставшая жертвой насильников

Семья девушки отказывается от встреч с политиками и представителями полиции, требуя принять конкретные действия для наказания виновных.

В районе Шамшабад (пригород Хайдарабада), где жила девушка, местные жители заперли въездные ворота и повесили надпись : "Никаких СМИ, никакой полиции, никого из посторонних, никаких соболезнований - только действия и правосудие".

Трое полицейских были отстранены от службы после того, как семья убитой обвинила полицию в бездействии. По словам родственников жертвы преступления, полиция начала действовать только несколько часов спустя после обращения с заявлением об исчезновении девушки. По словам родственников убитой, когда они обратились в полицию, стражи порядка не спешили действовать и шутили, что девушка, вероятно, сама сбежала из дома с женихом.

Насилие и преступления против женщин - одна из самых обсуждаемых проблем в Индии в последние годы, однако значительных изменений в положении женщин не наблюдается.

Согласно данным, опубликованным правительством страны, в 2017 году в Индии насилию подверглись более 33 600 женщин. Это означает, что каждый день в стране насилию подвергается более 90 женщин.