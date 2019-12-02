Протесты в Иране: что происходит в стране, где отключен интернет?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Ирана Хасан Роухани считает, что за протестами стоят внешние силы

Последняя волна протестов в Иране вызвала жесткое сопротивление со стороны властей и почти полное отключение интернета по всей стране.

Получить информацию о том, что происходит в Иране, и в обычных условиях бывает непросто, так как власти контролируют работу СМИ. В условиях блокировки интернета это стало еще сложнее.

Что мы знаем и чего не знаем о том, что происходит в Иране в последние несколько недель?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе беспорядков нападению подвергались банки и заправочные станции

Что известно:

Кто протестует

Протесты вспыхивают по всей стране, и у протестующих разное социальное происхождение. Раньше, в 2017 и 2018 году, недовольство вспыхивало в основном в Тегеране и большинство людей, выходивших на марши, были гражданами среднего класса, которые хотели знать, что случилось с их голосами на выборах.

Но в этот раз протесты были вызваны внезапным и резким повышением цен на топливо: на 200% за одну ночь. В преддверии зимы это не могло не разозлить жителей страны.

Новая волна прокатилась по всей стране, к ней просоединились рабочие и самые бедные слои иранского общества.

"Люди с трудом выживают, им тяжело прокормить семью и обогреть свой дом, а также приобрести лекарства. Они чувствуют, что им нечего терять", - объясняет Би-би-си эксперт, попросивший не называть его имени.

Государство перекрыло интернет

"Мы закрыли интернет на благо иранского народа", - говорит министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли.

Иранское государство практически полностью контролирует интернет в стране и недавно лишило жителей доступа к сети на целую неделю - после вспышек протеста из-за цен на топливо.

"Масштаб блокировки свидетельствует о том, что государство вышло на новый технологический уровень", - говорит другой эксперт Би-би-си, который также попросил об анонимности.

Социальная сеть Instagram и месседжер Telegram в стране были запрещены еще со времен протестов 2017-2018 годов. Это было сделано для того, чтобы помешать общению протестующих и несогласных между собой.

"Некоторые люди используют VPN, чтобы обходить запреты правительства и иметь возможность обмениваться информацией, к которой у властей не будет доступа. Но и это становится все сложнее", - рассказывает Би-би-си эксперт.

Глава Организации по информационным технологиям - иранской госструктуры, контролирующей интернет-пространство - недавно запросил у госорганизаций и частных компаний внутри страны списки иностранных сайтов, которые они считают заслуживающими доверия.

Некоторые эксперты полагают, что Тегеран планирует ввести "белые" списки разрешенных сайтов, и только эти сайты будут доступны для пользователей на территории Ирана.

Image caption Протестующие говорят, что правительство использует боевые патроны

Государство контролирует СМИ

Все иранские СМИ - газеты, телевидение, радио и информагентства - полностью контролируются государством, говорит аналитик Би-би-си Таране Стоун.

"Новости подаются так, как выгодно властям, - говорит другой региональный эксперт. - Власти освещают все так, как считают нужным".

В экономике проблемы

Иран испытывает сильное экономическое давление с тех пор, как США вновь ввели против него санкции. Инфляция достигла 40%, а уровень безработицы - 15%.

"У нас очень много экономических проблем. Мясо дорогое, птица дорогая, яйца дорогие. И вот теперь - топливо", - пожаловалась Би-би-си женщина, принимающая участие в акции протеста.

Растет уровень насилия

Нынешние протесты - более разрушительные, чем предыдущие. Протестующие уничтожают общественную и частную собственность. А власти в ответ стреляют по протестующим, несмотря на то что ООН просила их не применять боевые патроны.

Как сообщает региональный эксперт Би-би-си, правоохранительным органам было приказано "не церемониться и подавить протест как можно скорее". "И это приведет не только к большому числу жертв, но и к арестам тысяч людей", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 27 ноября к нации по поводу протестов обратился духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Чего мы не знаем:

Продолжаются ли протесты?

Из-за отключения интернета, доступ к которому до сих пор не восстановлен полностью, неизвестно, продолжаются ли акции протеста. Неизвестно также, одинаковая ли ситуация по всей стране.

Столица, по свидетельствам очевидцев, выглядит "пугающе спокойной", как будто протестов уже нет. Однако что будет дальше - неизвестно. По словам одного из жителей, обстановка в столице царит напряженная: "Как будто перед войной".

Насколько надежны сведения, которые поступают из Ирана?

По словам экспертов Службы мониторинга Би-би-си, блокировка интернета не только сделала невозможной поиск информации на местах, но и осложнила проверку того, насколько достоверны те или иные сообщения и насколько они актуальны.

"Некоторые фотографии и видео, которые мы изучили, оказались двухлетней давности. А некоторые кадры вообще оказались старой съемкой из Ирака", - сказали эксперты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иранцы протестуют против повышения цен на бензин

Кто стоит за протестами?

"Кажется, у этого движения нет главы. Никто не заявил свое лидерство в этих акциях протеста", - говорит эксперт Би-би-си.

Согласно заявлениям иранских чиновников и ряда контролируемых властями СМИ, "протестами управляют внешние силы".

Чаще других виновными в подстрекательстве называют "монархистов", а также "иностранных агентов" - США, Израиль и Саудовскую Аравию. "И организацию "Народные моджахеды Ирана", которая продвигает исламскую и марксистскую идеологию", - говорит Таране Стоун.

В обращении к народу Ирана верховный лидер аятолла Али Хаменеи попросил правоохранительные органы "нейтрализовать этот опасный заговор" против Ирана. Спецслужбы страны доложили о том, что в ходе протестов арестовали "восемь агентов, связанных с ЦРУ".

По словам Али Аштари, главы департамента контрразведки, "был арестован ряд элементов, которые пытались собирать информацию о недавних протестах и отсылать ее иностранцам".

Сколько было пострадавших и арестованных, и что с ними сейчас?

Нет никаких официальных данных о том, сколько людей было арестовано, пострадало или погибло в ходе последних протестов.

29 ноября правозащитная организация Amnesty International подсчитала, что по меньшей мере 161 человек был убит во время подавления протестов.

После того как президент страны Хасан Роухани объявил о том, что вражеский заговор потерпел поражение, один из членов парламента сказал, что в ходе протестов было арестовано 7 тысяч человек. Что происходит сейчас с теми, кто сидит в тюрьме, неизвестно.

"У суда просят сурового наказания. Кое-кто требует даже их казнить, - говорит Стоун. - Но власти заявили, что будут по-разному рассматривать дела обычных протестующих и опасных бунтовщиков. Тех, кто принимал участие в вандализме и обвиняется в пособничестве иностранцам и врагам государства, ждет более суровый приговор".