Мода напрокат: как заработать на аренде одежды

Правообладатель иллюстрации My Wardrobe HQ Image caption Именно под руководством Джейн Шепердсон Topshop стал глобальным брендом

Рассматривать свой гардероб как источник дохода - довольно перспективная идея, говорит экс-директор британских модных брендов Whistles и TopShop Джейн Шепердсон.

Сейчас она возглавляет модный стартап по аренде одежды и аксессуаров My Wardrobe HQ, который ставит целью расширить практику аренды одежды в Британии - за счет отказа от покупки новой.

Шепердсон работает в индустрии моды уже 35 лет, и именно под ее руководством бренд Topshop стал глобальным. Шепердсон считает, что аренда дорогой дизайнерской одежды даст многим возможность носить красивую и качественную одежду, обувь и аксессуары, которые они не могут себе позволить приобрести.

Например, она считает, что многим женщинам проще взять в аренду дорогое дизайнерское платье и пару туфель Jimmy Choo за 60 фунтов (77,5 долларов, или около 5000 рублей), чем покупать все то же самое за несколько сотен фунтов ради того, чтобы надеть это всего пару раз.

Также прокат одежды дает владельцам дорогой дизайнерской одежды возможность заработать за счет сдачи некоторых предметов своего гардероба в аренду.

"Надо делать все возможное, чтобы замедлить массовое "потребление" одежды и научиться делиться приобретенным с другими. Это одна из возможностей сделать потребление более осознанным", - говорит Джейн Шепердсон.

"Я не думаю, что это [аренда одежды] незамедлительно решит проблему "быстрой моды". Но надеюсь, что в долгосрочной перспективе это поможет постепенно менять поведение людей", - говорит Шепердсон.

Потенциально, по словам экспертов, аренда одежды и аксессуаров - очень доходное дело. Американский конкурент британского стартапа Rent the Runway, который реализовал идею аренды одежды и модных аксессуаров в 2009 году, сейчас оценивается в 1 млрд долларов. Число подписчиков сервиса насчитывает 100 тысяч человек, которые ежемесячно платят 160 долларов (около 10 тысяч рублей) за возможность безлимитного доступа к аренде модных вещей.

Но если учесть, что вам придется заплатить порядка 60 фунтов за аренду сумки или пары обуви, вы должны довольно неплохо зарабатывать, чтобы позволить себе пользоваться таким сервисом. И пока кажется маловероятным, что на такой сервис будет спрос у миллениалов и поколения Z, которые привыкли покупать одежду в интернет-магазинах за 5 фунтов (416 рублей).

Джейн Шепердсон говорит, что должно пройти какое-то время, чтобы британские покупатели были готовы заплатить не такие уж маленькие деньги за вещи, которыми в итоге они не будут владеть.

Правообладатель иллюстрации My Wardrobe HQ Image caption Эмили Бротон говорит, что ей нравится создавать новые образы, и в этом ей помогает одежда, которую она берет в аренду

24-летняя Эмили Бротон ведет свой блог Saving the Grace, который посвящен вопросам экологии и осознанного потребления.

По словам Эмили, она покупает только базовые вещи, а модные предметы гардероба с июля прошлого года берет в аренду. Она отдает предпочтение дизайнерским вещам из магазинов секонд-хенда или винтажных и благотворительных магазинов. Также она время от времени берет некоторые вещи в аренду у таких сервисов, как By Rotation и Hirestreet.

"Несколько лет назад я бы пошла по своим друзьям в поисках нужной мне вещи, но сейчас есть возможность взять ее в аренду", - говорит Эмили.

"Я очень люблю брать вещи в аренду, потому что это дает возможность носить очень качественные вещи и создавать новые образы", - рассказывает блогер.

Обычно Эмили берет в аренду по одной вещи в месяц. Всего на одежду она тратит около 200 фунтов в месяц (258 долларов, или 16 600 рублей) . По ее словам, не все вещи, которые она берет в аренду, обходятся ей дорого, прокат некоторых стоит всего 10 фунтов (832 рубля) за три дня.

Мода напрокат

Идея аренды одежды совсем не нова. Например, на Западе практика аренды мужских костюмов для свадьбы очень распространена. В странах Юго-Восточной Азии женщины берут в аренду несколько нарядов для свадьбы - отдельно для фотосессии, для официальной церемонии и для празднования с семьей.

Однако среди женщин на Западе аренда свадебных платьев менее популярна, поскольку в западных странах невесты предпочитают иметь "свое" платье для такого события.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кажется, аренду дорогой дизайнерской одежды могут позволить себе только те, у кого доходы относительно высокие

Такие популярные американские бренды, как American Eagle, Urban Outfitters и Ann Taylor, уже предлагают сервисы по аренде одежды, тогда как в Европе первый подобный сервис предложил совсем недавно H&M - и он доступен пока только во флагманском магазине марки в Стокгольме.

Эксперт по ритейлу Натали Берг говорит, что будущее розницы - это создание новых сервисов, которые должны будут помогать брендам завоевывать лояльность покупателей и идти в ногу со временем.

Натали Берг приводит в пример опыт компании Ikea, которая предоставляет в аренду свою мебель, продавца электроники и бытовой техники AO.com, который предоставляет в аренду стиральные машины, а также компанию Adidas, которая призывает своих покупателей сдавать в магазин старые кроссовки и получать скидку на новые.

По словам Натали Берг, в этом случае более важным становится доступ к сервисам, а не собственно приобретение какой-либо вещи.

Бренд H&M предоставляет свою одежду в аренду, когда потребители обращаются к стилистам компании за помощью в создании нового образа. Такой подход помогает бренду обеспечить большую лояльность покупателей.

Хотя потребители все больше задумываются о проблемах экологии, вряд ли можно говорить о том, что быстрая мода исчезнет в обозримом будущем: спрос на недорогую одежду остается высоким.