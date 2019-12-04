Image caption Би-би-си стала первым мировым медиа, которое побывало в офисе медиагруппы "Патриот"

2019-й год стал поворотным для связанной с Евгением Пригожиным "фабрики троллей". После многих лет дистанцирования бизнесмен возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот", которая объединила "фабричные" СМИ. Би-би-си стала первым мировым изданием, которое побывало в офисе этой медиаимперии и поговорила с ее новоиспеченным руководителем о Пригожине, "позитивной повестке" и травле оппозиционеров.

Более 450 метров - такова высота "Лахта-центра", нового офисного центра "Газпрома" на берегу Финского залива на северо-западе Петербурга. Местные СМИ называют его то "оком Саурона" по аналогии с башней из "Властелина колец", то "самым северным небоскребом в мире".

Недалеко от его подножия раскинулся комплекс из нескольких 8-этажных зданий. Внутри - апартаменты, гостиница и офисы. "Лахта-центр" отбрасывает на него тень и часть названия: застройщик дал комплексу имя "Лахта Плаза". Одно из этих зданий полностью занимают журналисты медиагруппы "Патриот".

Вывески на здании нет, а попасть внутрь не так просто. "Лахта Плазу" окружает забор, проезд - только через КПП со шлагбаумом, фамилии гостей надо предоставлять заранее. У шлагбаума корреспондентов Би-би-си встречает сотрудница "Патриота" на машине и просит следовать за ней.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Комплекс "Лахта Плаза", в одном из зданий которого базируется "Патриот", расположен рядом с небоскребом "Газпрома"

Под эгидой "Патриота" в начале октября 2019-го объединились четыре петербургских СМИ: "Федеральное агентство новостей", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и "Народные новости", следует из сообщения на сайте медиагруппы. Собственниками изданий в ЕГРЮЛ числятся их редакторы.

В 2017 году журнал РБК включил эти и другие сайты в так называемую "фабрику медиа" - группу из более чем десятка СМИ, связанных со знаменитой "фабрикой троллей". Неофициальным термином "фабрика троллей" принято называть организацию, сотрудники которой якобы пишут в соцсетях посты и комментарии в защиту действующей власти и критикуют оппозицию. По версии американских властей, спонсор "фабрики" - петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Аудитория СМИ-основателей медиагруппы "Патриот" в ноябре 2019 года Уникальные пользователи, млн

В 2018 году минфин США внес ФАН и "Экономику сегодня" в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы 2016 года и заявив, что они также принадлежат Пригожину.

Последний неоднократно отрицал связь с "фабрикой троллей", ФАНом и другими изданиями "фабрики медиа", но в октябре возглавил попечительский совет "Патриота". Его же компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" была инвестором по строительству "Лахта Плазы", в которой сейчас работают СМИ медиагруппы.

В "Лахта Плазе" корреспонденты Би-би-си встретились с 35-летним Николаем Столярчуком: он стал руководителем "Патриота", хотя ранее никогда не занимался медиабизнесом.

"Давайте не будем устраивать детский сад"

В большой комнате, в которую привели корреспондентов Би-би-си, стоят два кресла, стол, тумба и стенд с эмблемой медиагруппы. Во всем здании еще пахнет ремонтом.

Столярчук встречает гостей в костюме без галстука, как заправский политик, подчеркивающий неформальность встречи. Глава "Патриота" действительно пришел в медиасферу из политики - уроженец Ставрополя и юрист по профессии, он почти семь лет возглавлял малоизвестную партию "Молодая Россия".

Правообладатель иллюстрации Alexander Shalgin/TASS Image caption До "Патриота" Николай Столярчук руководил партией "Молодая Россия"

"Молодая Россия" была создана в июне 2012 года - через месяц после массового оппозиционного митинга на Болотной площади в Москве. Партия ориентировалась на локомотив этих протестов - молодежь, но не скрывала прокремлевской позиции: на сайте "Молодой России" до сих пор красуется баннер с фотографией президента Владимира Путина и фразой Петра Столыпина "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия".

К наивысшим достижениям партии Столярчук относит результаты выборов губернатора Орловской области в 2014 году - тогда выдвинутый "Молодой Россией" преподаватель местного университета 51-летний Юрий Антюхов набрал 3% голосов и занял третье место. "Радио Свобода" писала, что за ним могла стоять местная администрация - для создания видимости конкуренции врио губернатора Вадиму Потомскому. В конце 2018 года "Молодая Россия" была ликвидирована по иску минюста из-за недостаточного числа региональных отделений. Представитель партии в Верховный суд даже не явился, следует из соответствующего решения.

В 2019 году Столярчук вернулся к юридической практике и в качестве адвоката стал сотрудничать с Фондом защиты национальных ценностей. Летом 2019 года в Ливии за попытку вмешательства в местные выборы были арестованы двое сотрудников фонда. Один из них - петербургский политолог Максим Шугалей - мог работать на выборах на Мадагаскаре в интересах все того же Евгения Пригожина, писали Би-би-си и издание "Проект". Интересы арестованных и должен был отстаивать Столярчук.

Би-би-си: Кто позвал вас возглавить "Патриот"? И почему именно вас?

Н.С.: А меня никто не звал. Эта идея родилась у меня самого. С проблемой освещения позитивных новостей столкнулся еще во время своей политической деятельности. Очень тяжело было продвигать позитивную повестку [про партию "Молодая Россия"]. У нас не было "чернухи". У нас не было скандалов. У нас не было ура-патриотизма, поэтому нам очень тяжело было публиковаться. Я эту проблему увидел еще тогда.

Так получилось, что я несколько лет подряд оказывал бесплатные юридические консультации на форуме прессы в Москве. И там мы встретились с Евгением Львовичем Зубаревым (руководитель ФАНа. - Би-би-си). В конце 2018-2019 годов мы с ним созвонились, обсудили мою идею в деталях, начали реализовывать концепцию.

Би-би-си: Попечительский совет "Патриота" возглавил Евгений Пригожин. Вы встречались с ним лично?

Н.С.: Конечно. Мы с ним обсуждали его вхождение в попечительский совет.

Би-би-си: А чья это была инициатива, что он войдет в совет?

Н.С.: Это была наша инициатива. Мы сами к нему обратились.

Би-би-си: Почему именно к нему?

Н.С.: Его положение очень похоже на положение СМИ нашей медиагруппы. Он сам не скрывает своих патриотических взглядов, очень часто жестко высказывается в поддержку политики Российской Федерации. Находится под санкциями и не боится этого, судится в Америке по обвинениям, которые ему предъявлены. Поэтому мы решили, он будет определенным символом нашей медиагруппы.

Правообладатель иллюстрации Anton Tushin/TASS Image caption Предприниматель Евгений Пригожин всегда отрицал связь с "фабрикой троллей" и "фабрикой медиа"

Би-би-си: Какая его роль как главы совета?

Н.С.: Он помогает нам, ну, не финансово, прежде всего, а помогает нам общаться с другими членами попечительского совета, понимаете?

Би-би-си: Вы сказали: "…поддерживает нас не финансово прежде всего".

Н.С.: Да.

Би-би-си: "Прежде всего" означает, что финансово тоже поддерживает. То есть вы сейчас сказали, что какую-то финансовую помощь он оказывает.

Н.С.: Нет, не сказал. Я имел в виду, что прежде всего он нас поддерживает морально, подсказывает советом.

Би-би-си: Просто много совпадений. Например, комплекс, где мы находимся, строила компания "Конкорд Кейтеринг", которая принадлежит Пригожину. В связи с этим есть вопрос - является ли Пригожин инвестором группы "Патриот"?

Н.С.: Нет. Мы арендуем это здание у управляющей компании, и нам достаточно сложно было найти офис. Многие собственники отказывались под страхом санкций, когда узнавали, какие именно информационные агентства будут арендаторами. Эта управляющая компания пошла нам на встречу.

Би-би-си: Хорошо. Если не Пригожин, то кто инвестор группы "Патриот"?

Н.С.: А у нас нет сейчас каких-то глобальных инвестиций для создания медиагруппы. Средств СМИ, входящих в группу, вполне хватает.

Би-би-си: А откуда у них средства? По данным ЕГРЮЛ, в 2018 году общая выручка всех четырех изданий составила около 300 млн рублей. Эти деньги откуда генерируются? Рекламы практически нет.

Н.С.: Я с вами не согласен. У нас на ФАНе в других изданиях размещены виджеты, размещены новости партнеров. У нас есть еще рекламные контракты, мы оказываем SMM-услуги (от английского social media marketing, "маркетинг в социальных сетях". - Би-би-си). То есть это прибыльные издания.

Би-би-си (Андрей Захаров): Два года назад я разговаривал с Евгением Львовичем Зубаревым, и он сказал, что у ФАНа и других связанных с ним изданий есть инвестор. Сейчас вы говорите, что деньги генерируются самими изданиями. Что случилось с этим инвестором?

Выручка СМИ-основателей медиагруппы "Патриот" в 2018 году Млн рублей

Н.С.: Я пришел в 2019 году и про инвестора ничего не слышал. Ничего не мешает вам задать этот вопрос Евгению Львовичу. Если у группы есть какой-то инвестор там, мифический или реальный, мы эту информацию не скрываем.

Би-би-си: Но вы не знаете про инвестора?

Н.С.: У меня такой информации нет.

Би-би-си: Знаете, это кажется удивительным, что вы возглавили большую медиагруппу, не встретившись с инвесторами, которые должны были одобрить такую консолидацию этих активов.

Н.С.: Я вам сейчас говорю о том, что я лично ни с каким мифическим инвестором всей медиагруппы не встречался. Естественно, мы проводили переговоры и с владельцами, и с редакторами.

Би-би-си: То есть вы с владельцами встречались? Можете сказать, кто они?

Н.С.: Я сейчас на этот вопрос отвечать не буду по одной простой причине: информация о владельцах, о главных редакторах - открытая, я не собираюсь перечислять ее в деталях.

Би-би-си: Вы с ними встречались.

Н.С.: И что теперь? Я буду описывать весь рабочий процесс?

Би-би-си: Там три юрлица, потому что "Политика сегодня" работает по лицензии ФАНа. В каждой компании по одному собственнику. Вы не помните, с кем вы встречались, обсуждая ваш эпохальный переход в должность главы медиагруппы, правильно?

Н.С.: Я не говорю, что я не помню. Основная часть моего общения была с главными редакторами.

Би-би-си: Вы сказали, что с владельцами вы тоже общались.

Н.С.: Да, но это были разовые встречи, а не какое-то обсуждение, понимаете, широких вопросов.

Би-би-си: Так кто это был?

Н.С.: Если я вам не называю имена владельцев, это значит только одно, - что у меня задача была другая. Я не утверждаю, что я их не знаю или я их никогда в жизни не видел, я просто говорю, что этот вопрос решали, прежде всего, редакторы этих изданий, потому что они давно работают с этими людьми.

Би-би-си: Скажите, кто это - мужчины или женщины?

Н.С.: Я не намерен отвечать на этот вопрос. Давайте не будем устраивать детский сад и играть в гадалки. Это открытая информация.

Би-би-си: Это Евгений Викторович Пригожин или нет?

Н.С.: Это не был Евгений Викторович Пригожин. Я думаю, что я дал исчерпывающий ответ на ваш вопрос.

"Слова Путина не подтверждают существование "Вагнера"

Раздел "Сирия" на главной странице ФАНа стоит выше, чем, например, "Политика" или "Экономика". Видео из охваченного войной региона Столярчук называет одним из источников заработка медиагруппы - по его словам, эксклюзивные кадры покупают "ведущие российские издания".

Самый известный военкор ФАНа - бывший студент Берлинского университета Кирилл Романовский. С лета 2018 года его имя постоянно упоминается в новостях о гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В ЦАР они были в командировке от "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского, чтобы снять фильм о деятельности "частной военной компании (ЧВК) Вагнера". Спонсором этой ЧВК СМИ называют все того же Евгения Пригожина.

Image caption Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев

Трагическую роль в судьбе журналистов сыграл загадочный фиксер по имени Мартин, который должен был помочь группе на месте, но в итоге так и не встретился с ней. Как установил центр "Досье" (еще один проект Михаила Ходорковского), телефон "Мартина" был зарегистрирован на поддельный паспорт гражданки ФРГ. Контакт фиксера репортерам дал в Москве как раз Кирилл Романовский.

Номер телефона "Мартина" Романовский внес в список контактов лишь спустя два дня после того, как передал его Джемалю, Расторгуеву и Радченко, указывало "Досье". Центр также получил доступ к переписке между Романовским и Михаилом Бурчиком, которого американские власти называют одним из руководителей "фабрики троллей". В ней Романовский спрашивает, как ему рассказать о своем знакомстве с Мартином в Берлине так, чтобы это выглядело убедительно.

Би-би-си: Что вы думаете про историю с Кириллом Романовским?

Н.С.: Я, честно сказать, не влезал в нее и подробно ею не интересовался, поэтому дать вам конкретную оценку я сейчас не могу.

Би-би-си: Это же ваш сотрудник теперь, получается.

Н.С.: Я с вами согласен, но я не обязан знать подробности обо всех сотрудниках. У нас более 400 человек работает, а я не так давно здесь. Вы сами понимаете, нужно определенное время, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос о нашей медиагруппе.

Би-би-си: Но вы же слышали до этого про эту историю?

Н.С.: Конечно, слышал. Если вы хотите мое личное мнение, то у меня сложилось впечатление, что ЦАР - достаточно опасная страна, в которой нужно передвигаться по оговоренным маршрутам, особенно в вечернее время суток. Я считаю, что со стороны людей, которые туда отправляли журналистов, надо было более тщательно подходить к организации этой поездки. И вот так вот просто разъезжать, непонятно с кем, ночью по этой стране, - это действительно опасно для жизни.

Image caption Один из ньюсрумов "Патриота"

Би-би-си: Предлагая Пригожину возглавить попечительский совет "Патриота", вы думали о том, что его имя связывают с этим убийством?

Н.С.: Его имя связывают со многими вещами.

Би-би-си: Да-да, он возможный спонсор "ЧВК Вагнера". Не могло ли все это стать причиной того, чтобы он в итоге не возглавил совет медиагруппы - потому что это убийство может бросить тень на "Патриот"?

Н.С.: Нет, мы так не думали. У нас нет доказательств, которые подтверждают его участие, поэтому мы и пригласили его быть главой попечительского совета.

Би-би-си: Как медиагруппа "Патриот" будет освещать деятельность "ЧВК Вагнера"?

Н.С.: А если вы посмотрите, то у нас есть, в том числе на ФАНе, статьи о так называемой "ЧВК Вагнера". Но мы говорим о том, что у нас нет конкретных доказательств о том, что она точно существует. Если вы их нам предоставите, мы будем вам очень благодарны и напишем об этом.

Би-би-си: А слова президента Российской Федерации - достаточное доказательство того, что она существует, или нет?

Н.С.: А вы хотите сказать, что президент подтвердил существование ЧВК?

Би-би-си: Да, он подтвердил существование "ЧВК Вагнера", отвечая на вопрос журналистки Русской службы Би-би-си.

Н.С.: Мне кажется, это ваша личная позиция, что этими словами он подтвердил.

Би-би-си: Это было после последней прямой линии президента в июне. Моя коллега Фарида Рустамова задала следующий вопрос:

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"С начала войны в Сирии Россия не признает гибель там наемников из частной военной компании, которую связывают с Евгением Пригожиным. В прошлом году наши корреспонденты встретились с семьями нескольких погибших там граждан. Их семьи просят, чтобы хотя бы посмертно им давали статус участника боевых действий. В чем проблема чествовать и признавать людей, которые сражаются за интересы государства?"

А вот ответ: "Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют. Это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью. Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы, люди рискуют жизнью. Это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивать эти месторождения у кого? У ИГИЛовцев (организация, запрещенная в России. - Би-би-си). Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем".

Я специально зачитал вопрос и ответ. На ваш взгляд, это подтверждение существования "ЧВК Вагнера"?

Н.С.: Я считаю, что нет.

Би-би-си: Почему?

Н.С.: А где здесь конкретно название компании? Где здесь информация о "ЧВК Вагнера"?

Би-би-си: Смотрите: "Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют".

Н.С.: Я не считаю, что это прямое указание на эту компанию.

Би-би-си: Хорошо. Вот есть некие слова президента. Может быть, вам стоит провести расследование и понять, что он имел в виду? Он утверждал, что кто-то там есть, защищает месторождения, делает хорошее дело.

Н.С.: А мы от этого не отказываемся. Если там добровольцы или какие-то компании, у вас об этом есть доказательства и вы готовы нам их предоставить, мы с радостью проведем расследование от ФАНа. Для нас нет в этом проблем.

Би-би-си: Резюмируем: слова президента подтверждают существование "ЧВК Вагнера"?

Н.С.: Я не считаю, что эти слова подтверждают существование "ЧВК Вагнера" в конкретной стране, в конкретном количестве, конкретной организации.

"Расследование про бизнес Путина опубликуем"

На главной странице "Патриота" красуется символ медиагруппы - матрешка, схематически нарисованная в супрематическом стиле. Здесь же крупным шрифтом изложены принципы холдинга.

Правообладатель иллюстрации Patriot mediagroup Image caption Заглавная страница сайта медиагруппы "Патриот"

"Россия - великая и неделимая держава и мы должны сохранить ее такой для будущих поколений", - гласит принцип №1 (сохранена пунктуация оригинала). "На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию", - так звучит принцип №2.

Вошедшие в медиагруппу СМИ решили объединиться для того, чтобы "скопом стараться донести как можно больше позитивных новостей", говорит Столярчук. Еще одна цель - "борьба с антироссийской пропагандой". "Такую борьбу выиграет не одно СМИ, не пять и не десять. Нас должно быть намного больше", - говорит он. Вступить в "Патриот" уже готовы несколько десятков региональных изданий, ведутся переговоры и с федеральными СМИ, заверяет Столярчук.

В беседе с Би-би-си глава "Патриота" постоянно использует понятие "антироссийское СМИ". С этим термином связан классификатор медиа, который ФАН запустил в мае 2019 года. В нем русскоязычные интернет-издания поделены на пять типов - иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные и патриотические.

К иностранным, помимо Русской службы Би-би-си, относятся "Радио Свобода" и связанные с ним проекты, "Медуза" и даже Euronews, совладельцем которого является государственный ВГТРК. В антироссийские, помимо "Новой газеты" или "МБХ Медиа", попал в том числе принадлежащий Алишеру Усманову "Коммерсант". Себя ФАН отнес к "патриотическим" медиа - вместе, например, с "Лайфом" и "АиФ".

Правообладатель иллюстрации FAN Image caption Список "антироссийских СМИ", по версии ФАН

Би-би-си: Что такое, по-вашему, "антироссийское СМИ"?

Н.С.: Антироссийское СМИ - это СМИ, которое несет негатив о России и несет пропаганду о том, что Россия является врагом, государством, которое загнивает, и режим в этой стране пора менять. Пример. В начале октября была новость о том, что бюджетникам подняли зарплату на 4%. Как эту новость позиционировали антироссийские СМИ?

Би-би-си: Как?

Н.С.: О том, что наш президент и премьер в день рождения президента прибавили себе зарплату. Мы считаем, что эта позиция - антироссийских СМИ. И если вы настолько перевираете новость о повышении зарплаты бюджетников, то, значит, вы враждебны к Российской Федерации.

Вместо того чтобы нести позитивную новость о том, что зарплату повысили бюджетникам, врачам и учителям, говорится о том, что руководство нашей страны в очередной раз повысило себе зарплату.

Би-би-си: Можно уточнить, что антироссийского в том, что президент России повысил зарплату?

Н.С.: Я не говорю, что в этом есть что-то антироссийское. В этих статьях не было ни одного упоминания о широком круге бюджетников, у которых выросла зарплата. В этих статьях было упоминание только о том, что президент, премьер и руководящие лица страны повышают себе зарплату. Я считаю, что такие статьи напрямую направлены на подрыв репутации руководства нашей страны. Если это - не враждебно настроенные статьи, если у вас такая позиция, то я с ней в корне не согласен.

Би-би-си: У вас есть цель снизить количество антироссийских СМИ? Чтобы меньше было той самой пропаганды, о которой вы говорите?

Н.С.: Мы не собираемся кого-то уничтожать. Наша основная задача - бороться с антироссийской пропагандой и негативными новостями. Мы собираемся бороться с самим результатом, то есть с антироссийской пропагандой. Для этого мы и разработали классификатор, чтобы читатель имел возможность ознакомиться и получить краткую характеристику источников, которыми он пользуется.

Би-би-си: А что такое негативная информация? Негативная новость - что это такое?

Н.С.: По моему мнению, негативная новость - это либо фейк, либо такое освещение проблемы, когда частное подается как общее. Вы берете частную проблему, например, коррупция отдельного чиновника, или его некомпетентность, и накладываете это на всю систему управления страной. И говорите о том, что всю систему пора менять.

Мы считаем, что это негативное освещение конкретной новости. Мы стараемся это делать объективно, и при этом публиковать не только нашу точку зрения, но и оппозиционную, предоставлять информацию в полном объеме, без наших эмоций.

Би-би-си: А можно представить, что на страницах одного из изданий холдинга выходит расследование про бизнес семьи и дочерей Владимира Путина?

Н.С.: Вы считаете, что ее бизнес - это уже нарушение закона?

Би-би-си: Нет, это просто новость. Соответственно, вы такую новость опубликуете?

Н.С.: Если у нас будет подтверждение и доказательство, конечно, опубликуем. Это и есть предоставление объективной информации. Это одна из основных задач нашей медиагруппы.

Би-би-си: Давайте вспомним, как ФАН освещал протесты в Москве. Были случаи, когда действия Росгвардии вызывали критику даже самых лояльных слоев общества - например, когда сотрудник правоохранительных органов ударил девушку в печень. При этом ФАН и другие издания, насколько я следил за этим, в целом подавали протесты как действия западных марионеток. Вы говорите "объективность", но я в публикациях не видел этого.

Н.С.: Вы не увидели в публикациях объективную оценку того, что эти митинги были несанкционированными?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акции протеста в Москве закончились массовыми задержаниями граждан

Би-би-си: Я говорю о конкретном случае, о действиях Росгвардии.

Н.С.: Действия Росгвардии мы как медиагруппа не оцениваем. Действия Росгвардии у нас оценивают суды.

Би-би-си: Мне кажется, вы должны были сообщить о случаях жестокого задержания. Это речь не о том, оценивать или нет. Надо давать факты - то, о чем вы говорите.

Н.С.: Мы и даем факты. Допустим, эта девушка, которую били по печени, подает в суд, выигрывает его, суд признает, что сотрудники Росгвардии действовали с превышением полномочий, и сотрудники наказаны. Мы дадим эту информацию.

Мы не даем информацию так же, как антироссийски настроенные СМИ, которые показывают [лишь] одну девочку, которую бьют по печени, или [лишь] одну девочку, которая сидит с конституцией. И такая же девочка может показываться в Гонконге. И там, и здесь будут говорить о том, что это борьба с режимом, потому что с конституцией она сидит на фоне сотрудников полиции или Росгвардии.

Би-би-си: Если происходит ДТП на проспекте, вы не ждете суда, который выяснит, кто виноват. Вы даете информацию о ДТП, не оценивая, "мерседес" врезался в "москвич", или наоборот. Но в случае с митингом оппозиции вы будете ждать суда. В чем разница между ними?

Н.С.: Я не говорил, что мы будем ждать суда. Вы говорили о том, что девушку избивает жестоко росгвардеец. Мы говорим о том, что мы можем дать информацию, что на митинге кого-то задержали. Возможно, жестко задержали. Но пока мы не получили информацию о том, что там реально кого-то избили, пока у нас нет этих доказательств, мы эту информацию, в отличие от антироссийски настроенных СМИ, публиковать не будем.

"У нас авторы свободно публикуют что хотят"

Медиагруппа "Патриот" была создана в начале октября и уже вступила в открытую конфронтацию с петербургским журналистским сообществом. В ноябре издания, входящие в "Патриот", синхронно написали серию статей об анонимном письме студентки Педагогического университета имени Герцена, в котором она жаловалась на якобы имевшие место домогательства со стороны преподавателя и одновременно депутата местного парламента Бориса Вишневского. Петербургские СМИ и отделение Союза журналистов вступились за Вишневского, который многие годы сотрудничал с "Новой газетой", указывая на недостаточность доказательств.

Правообладатель иллюстрации FAN Image caption Уже второй месяц ФАН регулярно пишет статьи, в которых обвиняет депутата петербургского парламента Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах

Глава медиагруппы Николай Столярчук опубликовал несколько ответов коллегам. В одном он написал, что, по его мнению, "престарелые извращенцы, насильники и убийцы не должны избегать наказания, прикрываясь своим научными знаниями". В другом назвал оппонентов "про-двинутой" либеральной общественностью.

Би-би-си: На ФАНе часто выходят серии статей, которые многие называют травлей. Вот, например, заголовки материалов про мужа оппозиционного депутата Любови Соболь. "Могильные забавы Мохова: муж Соболь оказался некрофилом", "Соболь боится признать, что ее муж некрофил". А вот заголовок заметки про депутата петербургского парламента Максима Резника: "Депутат-наркоман Резник и его жена пытались ввезти в Россию партию марихуаны". Объективное СМИ может позволить такое? Все это похоже на травлю, на мой взгляд.

Н.С.: Я не согласен с этим. Мы старались давать объективную повестку. Опять же, давайте говорить о том, что, если автор придумал такое название, я не могу его заставить переформатировать это все.

Би-би-си: В смысле?! А если он опубликует такое, что вас под суд подведет?

Н.С.: Я не вижу судебных дел со стороны людей, о которых вы говорите.

Би-би-си: Заголовки, которые я зачитал, вы считаете уместными?

Н.С.: Я вам еще раз говорю, что это позиция редакции. Я в позицию редакции не вмешиваюсь.

Правообладатель иллюстрации FAN Image caption Мужа оппозиционного политика Любови Соболь в статьях на ФАНе открыто называют "некрофилом"

Би-би-си: Вы много говорили о том, что для вас очень важно проверять факты. Вы говорите: если будет судебное решение, подтверждающее, что сотрудники Росгвардии неоправданно применили силу, то только тогда вы напишете об этом. А пока его нет, написать так нельзя, потому что это - оценка. Вот заголовок - "Могильные забавы Мохова: муж Соболь оказался некрофилом". Чтобы подтвердить, что человек является некрофилом, нужно либо судебное решение, либо видео со скрытой камеры, на котором видно, что конкретно этот человек делает что-то непристойное. Есть ли у ФАН реальные доказательства - документальные, судебные, что муж Любови Соболь является некрофилом?

Н.С.: Я могу вам сказать, что мы можем спуститься в ФАН, поговорить с журналистами и с редактором и обсудить этот вопрос. Я просто не готов вам сейчас обозначить детальные доказательства именно по этим статьям.

Би-би-си: То же самое заголовок "Резник - депутат-наркоман". Используя вашу же логику: если, чтобы доказать, что было насилие, нужно решение суда, то чтобы доказать, что человек - наркоман, нужна некая официальная бумажка. Этой бумажкой является справка из наркологического диспансера. У ФАНа есть справка из наркологического диспансера, что Резник - наркоман?

Н.С.: Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не имею детальной информации. Мы можем обсудить это с редактором, предоставить вам все доказательства.

Я не говорю, что я лично как глава медиагруппы согласен с такими резкими заголовками для этих статей. Но я не один здесь решаю и не я определяю повестку.

Би-би-си: Вы сейчас возглавили медиагруппу. Учитывая те цели, о которых вы заявили, вы попробуете сделать так, чтобы на ФАНе стало меньше таких заголовков? Или вообще не было бы?

Н.С.: Я работаю над этим, и если вы посмотрите, у нас начинает увеличиваться позитивная повестка.

Би-би-си: У вас каждый редактор свободен. Вы говорите: я работаю. Как эта работа строится, если журналисты свободны в том, что они публикуют?

Н.С.: Я не могу давать редакторам указания. Я общаюсь с ними в том направлении, чтобы мы акцентировали больше внимания на позитивной повестке, чтобы мы увеличивали такие направления, как рубрика "Просто герой" и как "Конкурс хороших новостей России". Я стараюсь это донести до наших редакций, а не давать им какие-то указания, что "ребята, сегодня мы становимся белыми и пушистыми и начинаем об этом писать". У нас, извините, объем контента по военным действиям такой, что нам очень тяжело перекрыть его позитивной повесткой.

"Фабрика троллей - вымышленная структура"

Кампании по методичной травле оппозиционеров в соцсетях - типичная тактика "фабрики троллей". На связь ФАНа с "фабрикой" указывали американские власти. А на старте проекта его журналисты даже работали в здании на улице Савушкина, 55 в Петербурге - месте, которое мировые СМИ всегда называли "логовом троллей".

Image caption Бизнес-центр на Савушкина, 55 в Петербурге - бывшая штаб-квартира "фабрики троллей"

Весной 2019 года внутри ФАНа появился отдел комментирования. Черные кресла, серые стены и занавешенные окна - в таких условиях работает десяток его сотрудников. Работа отдела по описанию напоминает тактику "троллинга": сотрудники отдела оставляют комментарии под публикациями СМИ в соцсетях, используя для этого аккаунты вроде "Пётр Фан". Иногда автором сообщения числится само "Федеральное агентство новостей".

Например, 13 октября под редакционной колонкой "Ведомостей" в "ВКонтакте", посвященной искам силовиков к организаторам московских протестов, от имени ФАНа появился обстоятельный комментарий с изложением позиции издания. Его краткое содержание: "полиция понесла значительные убытки", отказ от регистрации оппозиционных кандидатов был "правомерным", подробности - в таких-то материалах ФАНа.

Руководитель ФАНа Евгений Зубарев не видит в этом признаков троллинга. В беседе с корреспондентом Би-би-си он отмечает, что сотрудники отдела пишут не анонимно, а от имени издания, работая на "непростом информационном фронте".

Image caption ФАНом уже много лет руководит бывший редактор "Росбалта" Евгений Зубарев

Какую-либо связь ФАНа с "фабрикой троллей" Зубарев отрицает. Примерно так же на вопрос о "фабрике" отвечает и Николай Столярчук.

Би-би-си: Что вы знаете о "фабрике троллей", спонсором которой называют Евгения Пригожина?

Н.С.: Я считаю, что "Фабрика троллей" - это какая-то вымышленная структура. Но это мое личное мнение, у меня нет глубокой информации, я не проводил журналистские расследования и не изучал этот вопрос подробно.

Би-би-си: Почему ФАН не сделает расследование, существует ли "фабрика троллей" или нет?

Н.С.: Мы можем сделать это расследование, нас ничего не ограничивает. Просто лично я считаю, что это какое-то мифическое собрание людей, которых обвиняют в том, что они существенно повлияли на результат выборов президента [США в 2016 году].

Я считаю, достаточно сложно обеспечить такой результат при таких минимальных ресурсах, если руководствоваться статьей РБК (согласно расследованию журнала РБК, в "американском" отделе "фабрики троллей" якобы работали около 100 человек, бюджет в 2016 году составил 2,2 млн долларов. - Би-би-си). Если это реально [было так], то этих людей надо брать в лучшие компании мира и платить им огромные деньги, потому что это профи своего рынка.

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