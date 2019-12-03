Кровавая резня в Непале. Тысячи буйволов погибнут в честь богини

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Зоозащитники, развернувшие международную кампанию за спасение сотен тысяч быков, буйволов и других домашних животных, не смогли остановить ритуальное массовое жертвоприношение на фестивале богини Гадхимаи в Непале.

Религиозный фестиваль в храме Гадхимаи в непальской деревне Барияпура (неподалеку от границы с Индией) проходит раз в пять лет и известен как самое кровавое религиозное собрание в мире. В 2009 году паломники обезглавили около 500 тысяч буйволов, не считая других животных: коз, голубей, крыс.

Несколько лет назад защитники животных и несколько благотворительных организаций объявили об успехе: им удалось добиться заявления от служителей храма богини Гадхимаи, что убийство животных на территории храма будет запрещено.

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Впрочем, тогдашний руководитель храма Рам Чандра Шах сразу опроверг это сообщение. "Мы можем только попросить правоверных индуистов не приносить живых жертв богине, но не можем заставить их. Но полностью прекратить или запретить традицию невозможно", - сказал он в 2015 году Би-би-си.

Верховный суд Непала также выступил с призывом прекратить кровавый ритуал, а власти соседней Индии, откуда на "праздник" устремляются более миллиона паломников, в этом году поставили на дорогах посты, на которых полицейские отбирали у торговцев скот, который они везли через границу.

Однако в этот четверг с раннего утра обряд начался как обычно - с ритуального обезглавливания голубя, крысы, козла, свиньи и курицы.

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Но главные жертвы - буйволы. В огромном загоне рядом с храмом (но формально не на его территории) около 200 мужчин убивают буйволов ударами кукри - непальским ножом, напоминающим мачете.

И снова количество убитых животных превысило сто тысяч.

Жестокость

Это кровопролитие бессмысленно и крайне жестоко, заявляют зоозащитники.

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"Международное общество за гуманность" и организация Animal Equality провели международный сбор подписей за отмену традиционного жертвоприношения в Барияпуре.

(Внимание: материалы по ссылке содержат шокирующие сцены). В видеоролике Animal Equality активисты говорят о жестокости этого ритуала и об ущербе, который он наносит психике детей.

На фестиваль съезжаются целыми семьями, порой дорога занимает несколько дней, и даже в пути, говорят зоозащитники, права животных грубо нарушаются: их везут в невыносимых условиях без пищи в тесных клетках или связанными.

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Мужчины, с азартом осуществляющие эти жертвоприношения, не имеют никакого представления о гуманном забое скота, говорят противники праздника. Не всем удается отрубить голову буйволу с одного удара, и иногда процедура затягивается.

Исполнение желаний

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Однако паломники верят в силу богини Гадхимаи и в то, что жертвоприношение ей поможет исполнению желаний. На фестиваль каждые пять лет съезжаются до двух миллионов человек. В убийстве буйволов и других животных участвуют лишь избранные. Остальные с удовольствием наблюдают.

"У меня было четверо сестер. Когда я загадала, чтобы родился братик, богиня благословила нас им", - рассказала Би-би-си Приянка Ядав из непальского города Джанакпура.

25-летний Сабу Сахани из индийского Бихара сказал агентству Франс пресс: "Я счастлив быть здесь. Богиня слышит меня: у нас не было детей, но потом жена родила дочку". В этом году семья Сахани привезла на заклание козла.

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Жрец богини Гадхимаи в десятом поколении Мангал Чаудхари отказался прокомментировать свое отношение к массовому убийству живых существ, но отметил, что с каждым разом на фестиваль приезжает все больше людей.

"Мы будем следовать традициям и совершать церемонии внутри храма. А что уж верующие делают за пределами храма - это их собственное дело", - сказал Чаудхари журналистам.