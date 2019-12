Пять самых дорогих елок России: какие города тратят на них десятки миллионов рублей

View this post on Instagram

А вот и елка в центре города Кемерово, стоимостью #18млн #рублей 🥳🥳🥳. Бабушка скинула видео 🎄🎄🎄. . Как вам ? 🥳🤩. . #елка#елка2020#новыйгод#кемерово#блогернск#детиблогеры#блогер#нск#кмр#дорогобогато#елочкагори#блогерыроссии#кузбасс#удивил#елка18млн#самаядорогаяелка#самаядорогаяелкароссии