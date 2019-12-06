Пять самых дорогих елок России: какие города тратят на них десятки миллионов рублей

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Русская служба Би-би-си изучила, какие новогодние елки за последние 5 лет покупали российские города. Лидерами по стоимости деревьев стали Красноярск и Казань, а "прославившаяся" кемеровская елка оказалась лишь на третьем месте.

На прошлой неделе в столице Кузбасса Кемерово случился скандал: на главной площади города появился елка, которую некоторые местные СМИ сравнивали с рекламным щитом. На искусственном дереве высотой 25 метров благодаря светодиодам появляются разные картины и узоры.

Но самое интересное в кемеровской елке - это ее цена: мэрия потратила на дерево 18 млн рублей (282 тыс. долларов) из бюджета города. Это в три раза больше, чем стоит кремлевская ель, писали СМИ.

Кемеровское дерево показали даже по "Первому каналу". "На елке очень дорогие игрушки, вместо искусственных висят настоящие зайцы, медвежата, самолеты, машины. А сверху на елке сидит настоящая звезда. Российской эстрады", - пошутил Иван Ургант в своей вечерней программе.

Согласно тендерной документации, сама елка стоит более 17,2 млн рублей. Еще 616 тысяч рублей власти города потратили на 1,9 тысяч шаров разных размеров. Самые большие из них (диаметром 20 см) стоят 765 рублей за штуку. Еще почти 135 тысяч стоила макушка елки в форме звезды.

Изготовила кемеровскую елку московская компания "Елкин дом", зарегистрированная в Зеленограде.

"Вы представляете, в эту елку в каждую веточку вплели по 126 светодиодов, и вы управляете каждым светодиодом. Ее вообще нельзя называть елкой. Мы так назвали ее, потому что она в форме елки. Елка - это только основа. На нее можно нанизывать все что угодно - технологии, дизайн. У нее высокотехнологическая начинка, от этого зависит цена", - рассказал Би-би-си гендиректор "Елкина дома" Андрей Зорин.

"У елки главное не высота или стоимость. Главное - сколько она дарит радости малышам и взрослым в новогодние праздники", - добавил он.

На торгах городу не удалось сэкономить ни рубля, а контракт был заключен по начальной стоимости. Кроме победителя, строительной компании "Сибеврострой", которая взялась поставить по контракту елку от "Елкина дома", на конкурс подавались еще два участника, но их заявки были отклонены.

Властям Кемерова пришлось объясняться перед журналистами и жителями за большие траты на новогоднюю елку. "Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, <...> узоры", - объяснял мэр Кемерово Илья Середюк на пресс-конференции, посвященной новогодним праздникам.

По словам мэра, елку купили взамен старой, "морально устаревшей", которую устанавливали на городской площади 11 лет подряд.

"С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30% ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей", - оправдывался градоначальник.

Новая елка в хороших руках прослужит и 20 лет, пообещал Би-би-си Андрей Зорин.

"Елкин дом" - это один из популярных у российских городов производителей новогодних елей и украшений. Например, компания изготовила в этом году две елки для сахалинских городов Оха (6,6 млн рублей) и Южно-Сахалинск (2,2 млн рублей).

Самый крупный госконтракт "Елкиного дома" - на новогоднюю световую композицию "Звездное небо" в Ставрополе, которая открылась прошлой зимой. Она обошлась городу в 28,6 млн рублей.

Самая высокая и дорогая

Кемеровская елка оказалась лишь на третьем месте в списке самых дорогих елок, которые за последние пять лет были установлены в российских городах.

Самая дорогая елка из тех, что Би-би-си удалось найти на сайте госзакупок, была установлена в Красноярске в 2018 году. Ее высота - 55 метров. Мэр города называл ее "самой высокой в Евразии". Она должна работать при температуре от -40 до+85 градусов. Новогоднее дерево обошлось городскому бюджету в 51,1 млн рублей.

Еще около 10 млн рублей стоило световое оборудование и разработка "светодинамичных сценариев работы светового оборудования". По контракту, их должно быть не меньше трех, а длительность работы - не меньше 5 минут.

"Фишка елки - в том, что мы украшаем ее не шарами и гирляндами, как обычно. У нас там размещены светодиодные экраны, на которых транслируются абстрактные рисунки. На Рождество показывали рождественские украшения, на Масленицу - масленичные", - рассказала Би-би-си Екатерина Суворова, специалист по связям с общественностью "Центра реализации социальных проектов" Красноярска.

По ее словам, кому-то из жителей города елка нравится, а кому-то нет, но по работе новогоднего дерева "нареканий нет".

Помимо 55-метровой елки, в городе в тот год установили еще 11 елок, потратив 24 млн рублей, то есть в среднем по 2,2 млн рублей за елку. Среди них - предыдущая елка-рекордсмен высотой 46 метров, которую в Красноярске устанавливали уже десять лет с 2008 года.

Музыкальная елка за 43 млн рублей

Во второй половине декабря в центре Казани появится елка высотой 34 метра. Город потратил на нее почти 43 млн рублей.

Это, по замыслу властей, будет не просто елка, а целая светомузыкальная композиция. Само дерево и площадь вокруг него покроют шатром диаметром 60 метров. На шатер потратят еще 17,8 млн рублей, согласно тендеру.

Би-би-си ждет ответа от мэрии Казани по поводу стоимости ели.

Image caption Площадь у центра семьи "Казан" 5 декабря 2019 года

В Казани это не первая дорогая елка. В 2015 году только работы по установке ели в парке Тысячелетия обошлись городу в 12,3 млн рублей. Сама конструкция была куплена еще в 2012 году, тогда на ее покупку и монтаж потратили еще 16 млн рублей.

С 2017 года эта елка перестала быть главной в городе, пояснили Би-би-си в пресс-службе мэрии Казани. Теперь ее устанавливают в парке имени Урицкого на севере города.

В 2018 году мэрия Казани сделала ставку на освещение, купив иллюминацию у итальянской компании "Студио Фести" за 117,4 млн рублей. Кроме того, город закупил на 106 млн рублей ледяные скульптуры и другие украшения.

Самая дорогая елка Москвы

Самая дорогая елка Москвы, которую удалось найти Би-би-си на сайте госзакупок, установлена вдали от глаз большинства москвичей и гостей города - во внутреннем дворе мэрии.

Новогоднее дерево купили за 15,9 млн рублей в 2015 году. Правда, оно поставлялось не одно. Согласно техническому заданию, рядом с большой светодинамической елкой высотой 8 метров должны стоять два снеговика. Также в комплект входят еще две елки по 2 метра и гирлянда. Детальная смета не была опубликована, поэтому невозможно рассчитать стоимость главной елки из этого набора вместе с украшениями. По этой причине в рейтинге учитывался весь комплект.

Правообладатель иллюстрации zakupki.gov.ru Image caption Макет новогодней композиции во внутреннем дворе мэрии

У парадного входа в мэрию тогда же был установлен световой экран и две одинаковые елки по 11 метров в высоту (данные технического задания). Весь комплект стоил 18,6 млн рублей, то есть каждая из елок должна была обойтись дешевле 9,3 млн рублей.

Среди московских елок нет таких дорогих, как, например, в Красноярске, но по совокупным тратам на новогодние украшения столица ежегодно опережает другие города. В 2015-2016 годах департамент рекламы и СМИ московской мэрии купил елок на 500 млн рублей. А в 2018 году оформление стоило 1 млрд рублей.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Елка, установленная на ВДНХ в 2018 году, стоила 15,8 млн рублей

Самая оригинальная елка из топ-5 была установлена в 2018 году на ВДНХ. Она была зеркальной и с каруселями в основании. Сумма контракта на госзакупках составила 15,8 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, спонсором елки, как и всего "зимнего городка", был банк ВТБ. Сумму спонсорского взноса не раскрыли. Несмотря на это, контракт на изготовление елки разыгрывался на тендере по 223-ФЗ, и поэтому новогоднее дерево попало в нашу выборку.

Как мы считали?

Мы использовали систему "СПАРК-Маркетинг", которая агрегирует данные госзакупок. Поиск вели по словам: новогодняя, праздничная световая, искусственная, каркасная ель (елка), а также ель (елка) в сочетании со словами "Новый год". Где было возможно, мы высчитывали стоимость одной елки, ее монтажа и украшений.

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