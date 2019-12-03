Мальтийский саммит: как Горбачев и Буш-старший закончили холодную войну. Не навсегда

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2-3 декабря 1989 года на Мальте, а точнее, на борту советского теплохода, пришвартованного в порту Ла-Валлетты, встретились советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший.

Участники саммита не подписали никаких документов, а на итоговой пресс-конференции ограничились общими словами о необходимости крепить мир и развивать сотрудничество.

Тем не менее встречу называли исторической и переломной, моментом окончания холодной войны, сравнивали по значению с Ялтинской конференцией 1945 года.

Сдержанность Буша

Недавно скончавшийся Буш-старший исповедовал во внешней политике осторожный консерватизм и круто менять курс не любил.

В 1991 году он не приветствовал распад Советского Союза, и в знаменитом выступлении перед парламентариями тогда еще советской Украины предостерегал их от "самоубийственного национализма". О вступлении восточноевропейских государств в НАТО при нем речь не заходила.

Зато двумя годами раньше он не спешил восторгаться советской перестройкой и выказывать поддержку Горбачеву, в том числе в форме встречи в верхах.

США и СССР обречены на диалог и сотрудничество. Надо избавиться от взгляда друг на друга, как на врагов. И нельзя смотреть на наши отношения только в военном ключе Михаил Горбачев , экс-президент СССР

Президент и особенно его влиятельный помощник по национальной безопасности Брент Скоукрофт полагали, что будущий саммит должен привести к значимым договоренностям, а не сводиться к обмену мнениями и символическим жестам.

Но в Европе Горбачев был невероятно популярен. Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран настоятельно советовали Бушу встретиться с ним поскорее. После падения Берлинской стены возникла потребность, по излюбленному выражению дипломатов, сверить часы.

Как понимать природу?

Американцы предложили нестандартный формат саммита - на борту боевых крейсеров в открытом море, в первый день на советской "Славе", во второй на их "Белкнапе". Комментаторы сразу вспомнили знаменитую встречу Наполеона и Александра I на плоту посередине Немана.

Вашингтонские дипломаты и журналисты разместились в местных отелях. Советская сторона - возможно, ради экономии - пригнала пассажирский лайнер "Максим Горький", на котором поселилась вся делегация, включая Горбачева.

В день начала переговоров разразился такой шторм, что их участникам грозила морская болезнь. Пришлось перебазироваться на прочно пришвартованный в порту Ла-Валлетты "Максим Горький".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Корабли 6-го флота США и советской Средиземноморской эскадры не дождались высоких гостей

"Его тоже качало, но не настолько, чтобы, передвигаясь между каютами, хвататься за стенки", - вспоминал помощник генерального секретаря Анатолий Черняев.

Украинский поэт-коммунист Борис Олейник впоследствии утверждал, что сама природа восстала против "богопротивного сговора".

Бывший переводчик Горбачева Павел Палажченко, напротив, счел символичным, что саммит переместился с военных кораблей на мирный теплоход, а сотрудник протокольной службы, впоследствии шеф протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко - что сразу после завершения переговоров засияло солнце и воцарился штиль.

"Разговор за все хорошее"

Лидеры довольно долго беседовали один на один, что породило конспирологические теории.

Участник подготовки саммита, в 1989 году завотделом внешней политики США Института США и Канады, ныне генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заверяет, что никаких тайных соглашений не было.

Я заверил президента Буша, что никогда не начну войну против США Михаил Горбачев, экс-президент СССР

"Повестка дня была достаточно общая. Обе стороны выступали за все хорошее против всего плохого. Речь шла о том, чтобы обсудить основы нового миропорядка: как в условиях окончания холодной войны должен управляться мир, как подходить к решению международных кризисов, как заниматься ядерным разоружением. Михаил Сергеевич так эту встречу и рассматривал", - рассказал эксперт Русской службе Би-би-си.

"Были надежды в дальнейшем проработать конкретные вопросы. Но потом события развивались очень стремительно, и многие идеи, которые обсуждались на Мальте, потеряли актуальность", - добавил он.

Сдача позиций или констатация фактов?

Критики Михаила Горбачева обвиняют его в том, что именно на Мальте он уступил слишком много, в частности, обещал невмешательство в революционные процессы в Восточной Европе, не выторговав взамен ничего конкретного.

Однако к моменту саммита главное уже случилось, Берлинская стена пала месяцем ранее, дни коммунистических режимов в Восточной Европе были сочтены.

"Если и упрекать Михаила Сергеевич за то, что он сдал Восточную Европу, то эти упреки надо отнести на год, а то и на два года раньше. А в конце 1989 года уже нечего было сдавать, оставалось только признать новую реальность", - утверждает Андрей Кортунов.

"Вернуться в прошлое теоретически было возможно: в Восточной Европе еще оставались советские войска, были силы, ориентированные, как сказали бы сейчас, на восстановление конституционного порядка. Но это было бы связано с такими издержками, что вообще не рассматривалось", - добавил он.

Мы можем воплотить в жизнь прочный мир и устойчивое сотрудничество между Востоком и Западом. Здесь, на Мальте, я и председатель Горбачев заложили основу для такого будущего Джордж Буш , экс-президент США

Павел Палажченко, переводивший лидерам, писал в воспоминаниях, что они далеко не всегда соглашались друг с другом.

В самом начале разговора один на один Буш заговорил о Кубе: "Фидель Кастро явно шагает не в ногу с переменами в СССР и Восточной Европе. В глазах американцев ваша поддержка Кубы вам вредит". Горбачев в ответ покритиковал США за вооруженное вмешательство в Панаме.

Со своей стороны, он просил не форсировать объединение Германии, но не дождался от собеседника ничего, кроме расплывчатого обещания "не идти на опрометчивые действия и с осторожностью принимать решения".

По оценке Андрея Кортунова, "то был очень короткий момент, когда с одной стороны, холодная война закончилась, Горбачев полностью прошел проверку на серьезность его намерений в части нового мышления и перестройки, а с другой стороны, Советский Союз еще воспринимался, да и был сверхдержавой. Можно было говорить с Америкой о проблемах глобального мироустройства на равных, или почти на равных".

Мальта и Ялта

Многие наблюдатели сравнивали встречу на Мальте с Ялтинской конференцией: мол, в обоих случаях был основан новый европейский порядок.

Но лидеры "Большой тройки" в феврале 1945 года действительно что-то решали, а Мальта в основном зафиксировала статус-кво.

"Сравнивать трудно, - согласен Андрей Кортунов. - Можно сказать, что Мальта - одна из точек завершения Ялтинской системы. Куда большее значение имели распад Советского Союза и вызванное им фундаментальное изменение соотношения сил, которые в 1989 году еще мало кто мог предвидеть. После Мальты никакой системы еще не сложилось. Имелись разные варианты и точки зрения".

Не напрасно было?

30 лет спустя отношения Москвы и Вашингтона вновь напоминают "холодную войну". Надежды не сбылись, усилия пропали даром?

"Говорить так могут только люди, которые не жили в Советском Союзе, и не знают, что такое настоящая холодная война. Свобода перемещения, свобода информации, уровень экономической взаимозависимости России и Запада несопоставимы с тем, что было в 1989 году. Мы намного больше интегрированы в мировое пространство, хотя на некоторых направлениях вернулись к противостоянию", - считает Андрей Кортунов.

"Много разочарований было и, наверное, еще будет, но я не поддерживаю идею, что история развивается кругами и за 30 лет мы ничего не достигли. Достигли, но не везде, не во всем, и не всегда того, чего хотели", - говорит он.