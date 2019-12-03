Что говорит гостелевидение Ирана о гибели сотен демонстрантов?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам одного из министров, манифестанты подожгли 70 автозаправок и 731 банковское отделение

Иранское гостелевидение признало гибель демонстрантов в ходе ноябрьских протестов из-за повышения цен на бензин. Убитых назвали "бандитами и бунтовщиками", покушавшимися на порядок в стране.

Иранские власти обвиняли в том, что убийство протестующих пытались скрыть - в стране во время протестов был на несколько дней полностью отключен интернет.

На фоне информационной блокады звучали обвинения правозащитников: по информации Amnesty International, в столкновениях с армией и полицией были убиты 208 человек, другие наблюдатели называли цифру в 400 человек.

Официальных данных по количеству погибших не опубликовано, но иранские чиновники называли цифры правозащитников ложью.

Что говорят государственные СМИ?

Сюжет, о котором идет речь, вышел на государственном канале IRTV2. В нем подтвердили, что среди протестующих были жертвы, но всех их назвали "вооруженными бандитами и бунтовщиками".

Также среди погибших - силовики, попавшие под огонь прохожие и жертвы "подозрительных перестрелок", говорится в сюжете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты в Иране начались после резкого скачка цен на бензин

Корреспондент говорит, что "бунтовщики", вооруженные ножами и огнестрельным оружием, нападали на режимные объекты и военных.

По словам корреспондента, они планировали поджечь нефтяные резервуары в провинции Керман. "Если бы их вредоносный план удался, сотни невинных людей, включая женщин и детей, могли бы погибнуть", - говорит корреспондент.

В городе Бендер-Машахр, говорит автор сюжета, вооруженные автоматическим и тяжелым оружием люди планировали захватить и взорвать НПЗ. "В Машахре они практически начали войну", - говорится в сюжете.

Ранее один из источников газеты New York Times рассказал, что в Бендер-Машахре бойцы Корпуста стражей Исламской революции окружили группу протестующих, укрывавшихся в камышах, и открыли по ним огонь, убив от 40 до 100 человек. В сюжете глава полиции города говорит, что протестующие были вооруженными сепаратистами, которых "победили мудрые силовики".

В конце сюжета корреспондент говорит о гибели людей "в подозрительных перестрелках" в ходе протестов, и призывает власти провести расследование.

Как сообщает Служба мониторинга Би-би-си, в аккаунтах проправительственных СМИ в иранских соцсетях расходится ролик, на котором командир взвода полиции специального назначения инструктирует подчиненных осторожно обращаться с протестующими.

"Мы предупредим их и будем сохранять терпение. У меня на голове шлем - даже если в меня попадет три камня, мне будет все равно. Но если наш камень попадет в одного из них, он будет ранен", - говорит командир.

Семь тысяч арестов и другие цифры

Протесты в Иране начались 15 ноября и были вызваны внезапным и резким повышением цен на топливо - бензин подорожал сразу на 50%, до 15000 риалов (примерно 29 рублей) за литр.

Водителям объявили, что вплоть до следующего подорожания, до 30 тысяч риалов (58 рублей), им будут отпускать не больше 60 литров на автомобиль в месяц.

После того как власти подавили протест, и 19 ноября лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над "врагами" Исламской республики, в стране начались массовые аресты.

На прошлой неделе глава парламентского комитета по безопасности Хуссейн Накави-Хуссейни сказал, что после протестов были арестованы семь тысяч человек.

Media playback is unsupported on your device Кадров с акций протеста из Ирана почти не поступало из-за отключения интернета

Правозащитники из Amnesty International в понедельник заявили, что во всей стране за дни протестов были убиты 208 человек. Это только подтвержденные смерти, реальная цифра можеть быть выше, заявили в организации.

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили во вторник сказал журналистам, что эти цифры - "полная ложь" и расходятся с цифрами правительства, которые не опубликованы.

Он сказал, что Иран будет требовать компенсации за причиненный ущерб у США. "В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают [компенсацию ущерба] в пользу народа Ирана на общую сумму в 130 млрд долларов, - цитирует его агентство Фарс.

Президент США Дональд Трамп после беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в Лондоне во вторник упомянул, что Иран "прямо сейчас убивает тысячи людей".

В ответ на вопрос журналиста о том, поддерживают ли США протесты в Иране, Трамп сказал: "Я не хочу это комментировать, но ответ - "нет".