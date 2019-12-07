Как система банковских переводов Swift стала заложницей геополитики

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Как правило, мы даже не задумываемся о важной инфраструктуре, пока с ней все в порядке. Но как только что-то выходит из строя…

Именно в такой ситуации оказались сотрудники лондонского отделения банка Citibank в 1960-х годах.

На первом этаже работники вставляли платежные инструкции в специальные капсулы и отправляли их по пневматической почте в другой отдел на втором этаже. Это было необходимо для подтверждения денежных переводов, после чего заверенный документ отправляли назад по пневматической трубе.

Но как-то раз операционная касса на первом этаже перестала получать разрешения на транзакции. Один из сотрудников отправился на второй этаж в отдел санкционирования расходов, который, в свою очередь, тоже недоумевал, почему все вдруг затихло.

Выяснилось, что пневмопочта закупорилась.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пневматическую почту можно было увидеть во многих банках и финансовых компаниях

Процесс обработки платежей удалось восстановить лишь после того, как на помощь вызвали трубочиста, который прочистил пневмотрубу.

Заверять крупные финансовые транзакции непросто, особенно если приходится это делать с банками, находящимися в других городах или странах. Благодаря развитию телеграфа в XIX веке передача платежных инструкций стала достаточно быстрой.

Но быстро вовсе не означает качественно, в чем убедился брокер по продаже шерсти из Филадельфии Фрэнк Примроуз.

В июне 1887 года Примроуз отправил инструкцию своему агенту в Канзасе о покупке шерсти. Телеграфная компания Western Union взымала плату за каждое слово, поэтому он решил сэкономить и для отправки сообщения использовал шифр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курьер Western Union доставляет телеграмму

Он хотел написать "BAY ALL KINDS QUO", что означает "Я купил полмиллиона фунтов шерсти".

Но сообщение пришло с ошибкой в одном слове и гласило "BUY ALL KINDS QUO". Агент в Канзасе решил, что инструкция подразумевает "Пожалуйста, купи полмиллиона фунтов шерсти".

Из-за этого недоразумения Примроуз потерял 20 тыс. долларов, в современном эквиваленте это несколько миллионов долларов.

Western Union отказалась выплачивать ему компенсацию, потому что при отправке телеграммы он не захотел доплатить несколько центов для проверки сообщения.

Очевидно, что требовался какой-то более надежный способ для отправки финансовой информации, чем пневмотруба, и более защищенный, чем телеграф.

Долгое время после Второй мировой войны банки пользовались телексами, которые передавали сообщения по телеграфным линиям. Пользователь мог напечатать сообщение, которое затем появлялось у принимающей стороны где-нибудь на другом континенте.

Но при передаче сообщений необходимо было обеспечить их конфиденциальность и точность, из-за чего процесс был чрезвычайно сложным.

Для работы на телексах банки нанимали бывших сигнальщиков и использовали таблицы сверки кодов для проверки и перепроверки отправляемых сообщений.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption После Второй мировой войны компании некоторое время обменивались сообщениями посредством телекса

"Для каждого отправляемого телекса необходимо было вручную высчитывать ключ для проверки. После получения телекса также требовалось вычислить проверочный ключ, который должен был совпасть с отправляемым. Таким образом было понятно, что при отправке и получении в сообщение не вносились изменения. При работе была очень высока возможность появления ошибок, вызванных человеческим фактором", - рассказал один из бывших работников.

Но в 1970-х в мире происходила активная глобализация, и система телексов переставала справляться с объемом передаваемой информации. Было необходимо новое решение, особенно при передаче сообщений в другие страны, и наиболее сильно потребность в нем ощущалась в Европе.

Назначались комитеты, звучали аргументы, но процесс никак не мог сдвинуться с мертвой точки. Но в какой-то момент один американский банк начал всех активно агитировать пользоваться своей системой Marti. Это был, как сказали бы в Европе, "несносный поступок".

Многие банки опасались, что им придется работать в системе, принадлежащей конкуренту. В итоге они все же создали новую организацию Swift - Society for Worldwide Interbank Telecommunication (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

Swift была частной компанией, головной офис которой находился в Брюсселе. Поначалу в систему входили 270 банков из 15 стран. Первая транзакция была отправлена принцем Альбертом в Монако 9 мая 1977 года. Система Marti закрылась в том же году.

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Система Swift, по сути, передавала сообщения с помощью стандартного формата, который сводил до минимума ошибки и существенно упростил процесс. Компьютерная компания Burroughs установила компьютеры и соединения для Swift в Монреале, Нью-Йорке и 13 европейских банковских центрах. Банки каждой страны могли подключаться к этим центральным узлам.

Компьютерное оборудование и программное обеспечение периодически обновляется. В прошлом году система обработала 7,8 млрд конфиденциальных международных платежных инструкций. Но наибольшую ценность в этом представляют не технологии, а структура взаимодействия, в которой более 9 тыс. банков и финансовых институтов договариваются о стандартах и разрешают споры.

Иногда случаются хакерские атаки, перебои в работе и другие неприятности. Чаще всего это происходит из-за слабых банковских систем в небольших или бедных странах.

И все же такие инциденты случаются не так часто, чтобы стать существенной проблемой для Swift. Организации не хотелось бы привлекать к себе лишнее внимание. Она позиционирует себя скромной частью финансовой системы, располагаясь в офисе на берегу озера в тихом городке Ла-Юльп неподалеку от Брюсселя.

Но в целом, решив одну проблему, Swift, вероятно, создала другую.

Она стала столь неотъемлемой частью международной банковской системы, что ее не может игнорировать огромный монстр мировой экономики - американское правительство.

Нужно отследить финансирование терроризма? Проверьте базу данных Swift. Нужно уничтожить экономику Ирана? Скажите Swift отключить доступ к системе банкам страны. Потому что, в конечном счете, любую финансовую трубу можно закупорить - это вам подтвердит любой лондонский трубочист.

Swift оказалась в ситуации, когда она не может идти наперекор приказам США, даже если в ЕС с ними не согласны. Swift не заинтересована в геополитике, но геополитика заинтересована в Swift.

Политиологи Генри Фарелл и Абрахам Ньюмэн считают, что споры о Swift демонстрируют такое понятие, как "вооруженная взаимозависимость", когда крупные игроки в мировой экономике используют свое влияние на каналы поставок, финансовые расчеты и коммуникационные сети для мониторинга и нанесения ущерба неугодным.

Другой пример - внесение Соединенными Штатами китайской компании Huawei в черный список. Однако подобная тактика доминирования не является современным изобретением.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оборудование Huawei используется мобильными сетями 5G по всему миру

В 1907 году случился серьезный банковский кризис, потрясший США, однако британская финансовая система в целом не пострадала. Британские стратеги "намотали это на ус".

Британия теряла свои позиции как производственная держава, но оставалась превосходным финансовым центром. Лондонский Сити находился в центре сети банков, телеграфных проводов и самого емкого страхового рынка в мире. Предполагалось, что в случае войны немецкие банки быстро обанкротятся из-за финансового шока и потрясения.

Сейчас будет спойлер: план не сработал.

Но вряд ли подобное историческое сравнение напугает США. Они продолжат крепко держать руку на пульсе международной экономики, конечно, не исключая систему Swift.

Если учесть, что эта организация задумывалась как ответ нахальным американцам, то это сродни ситуации с закупоркой трубы.