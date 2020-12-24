Чисто английское Рождество: чем угостить гостей и не влезть в долги

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индейка и сопутствующие материалы. В них, как раз самый смак и заключен.

Рождество - это, конечно, елка, игрушки, подарки и еда, но с другой стороны - очень много денег и очень много работы. И если от работы никуда не деться, то можно хотя бы сделать так, чтобы на столе было красиво, а на банковском счету после этого еще что-то осталось.

А вот дальше - включайте фантазию, потому что индейка (утка, гусь, говядина, баранья нога, свинина и т.д.) - это, конечно, важно, но Рождество делают не они, а вспомогательные блюда, гарниры и закуски, с помощью которых можно исправить самую засушенную птицу и самое жёсткое мясо.

Итак, рождественские финтифлюшки (съедобные).

Соусá или сóусы?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Традиционный рождественский хлебный соус. Рецепта не привожу. Если хотите, найдите в сети. Мне до сих пор кажется. что это исключительно для коренных жителей данных островов, хотя, конечно, могу и ошибаться

Называйте, как хотите. Говорят, что профессиональные филологи считают первый вариант частью профессионального же лексикона поваров, а вот второй годится и для всех остальных. Но не в грамматике дело.

Мне иногда кажется, что любовь к яркой еде, так же как и яркой мишуре, появилась у британцев в качестве компенсации за непрерывные дожди и общую унылость за окном. Особенно в зимнее время. Поэтому помним, что "красный означает красивый" и действуем по этому принципу.

Клюквенный соус

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Клюквенный соус. Кстати, он получается действительно таким красивым и красным. Шишки и анис не обязательны, но добаляют колорита

Он прост, красен и годится куда угодно. Практика показала, что он очень даже ничего с каким-нибудь лососем. Я его пробовала и с треской, но мне не слишком понравилось, что, разумеется, не должно останавливать вас.

Точных пропорций я вам не дам, но по весу сахара должно быть примерно в два раза меньше, чем клюквы. Я на полкило ягод кладу два апельсина, но можно и один. Или не класть его вообще.

Клюква, 500 г - замороженная или свежая. Я особо не мудрствую, какая есть, такую и кладу.

Сахар (по вкусу)

Цедра и сок одного или нескольких апельсинов

Полстакана портвейна - годится любое крепленое вино, но можно и пренебречь. Один раз у меня его не оказалось, зато оказались остатки апельсинового ликера "Куантро" - получилось отлично.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, И больше вам ничего не надо. Изображенный на этой фотографии имбирь можете с чистой совестью игнорировать

Технология настолько проста, что соус этот можно делать с закрытыми глазами, после тяжелого похмелья, с высокой температурой (хотя, конечно, если вас посетил грипп, то лучше лежать в постели), и между делом, когда на кухне идет сразу несколько творческих процессов, отнимающих все ваше внимание.

Итак: кидаем в кастрюлю сразу все, неторопливо доводим до кипения, помешивая время от времени, и пусть себе булькает на маленьком огне минут 10. Все. Когда остынет - отправьте соус в какую-нибудь посуду вплоть до праздничной трапезы.

Один раз я это проделала с замороженной брусникой - тоже прекрасно, хотя портвейн в этом случае мне показался лишним.

Соус из мягкого сыра с травами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сыр с травками хорош для чего угодно. На рождественском столе его может быть не слишком много, но он определенно добавит колорита

Работаем на контрасте: белый сыр - зеленая зелень. Тут снова полный полет фантазии. В английском варианте я добавляю молодой кресс-салат. В восточно-европейском - укроп. Можно смешать и то, и другое.

Сыр - мягкий, можно и плавленый, но его надо предварительно разбить в кухонном комбайне, чтобы он превратился в мягкую кашу. Если плавленый сыр не хочет превращаться в кашу, а вместо этого слипается сомнительным комом, похожим на мокрую глину, то не печальтесь и добавьте немного сметаны.

Зелень, какая у вас есть, просто порежьте и смешайте с сыром. Я пробовала отправлять в комбайн все вместе, но тогда не получается никакого контраста, а весь соус становится таким нежно зеленым, как луг по весне. Это, конечно, тоже вполне съедобно, но не так эффектно.

Соус десертный, он же коньячное масло. Детям не рекомендуется

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можно сказать, что коньячное масло существует только для Рождества. И, желательно, в сочетании с рождественским пудингом. Вкус, однако, и у него, и у пудинга довольно специфический, так что не тушуйтесь и ешьте его с чем угодно

Это - традиционный английский сладкий соус, который подают ко всяким пирогам, пудингам и тарталеткам с сухофруктами. Но им можно облагородить практически все, что угодно, вплоть до сладких дрожжевых булочек.

Как правило, к тому моменту, когда его можно подать на рождественский стол, все уже так объелись, что и смотреть на еду не могут. В этом есть своя прелесть, потому что его прекрасно можно схарчить следующим утром с кофе и каким-нибудь крекером, или тостом.

Пропорции (примерные):

100 г масла

150 г сахара

4 столовые ложки коньяка (можно ликера "Бейлис", черри-бренди, или того же Куантро)

Процесс

Взбиваем масло с сахаром, пока оно не станет, как говорят английские кулинарные книги, пушистым (меня это определение до сих пор ставит в тупик, но вы, наверное, понимаете, о чем идет речь), добавляем спиртное маленькими порциями, продолжая взбивать. И все.

Хранить до праздника в холодильнике. Только не забудьте вытащить его на вольных воздух где-то за полчаса до подачи на стол, иначе будет слишком твердым.

Мое недавнее добавление: капля какого-нибудь пищевого красителя. Хорошо идут и оранжевый, и красный, и желтый. Черный, правда, не пробовала. Думаю, что он тогда будет выбиваться из общей цветовой гаммы. А жаль, у меня после Хэллоуина почти полтюбика осталось.

Овощи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот они, маленькие и аккуратненькие кочешки брюссельской капусты. У меня к ним одна, но большая претензия: маленькие кочешки вызывают бурные... ну, флуктуации в кишечнике, которые на медицинском языке называются метеоризмом. Поэтому я и говорю, что рождественский стол, состоящий примущественно из брюссельской капусты сделает ваш вечер незабываемым.

По правилам, от которых многие семьи не отходят ни на шаг, мясо должно сопровождаться запечённой картошкой, таким же запечённым пастернаком и брюссельской капустой.

Учитывая, что именно в Брюсселе и расположен административно-командный центр ЕС, с которым Британия пытается расстаться, брюссельскую капусту можно из рациона полностью исключить, как враждебный элемент. Это - в том, случае, если вы "брексетер".

Если же над вашей кроватью висит большой синий флаг с золотыми звездами, то наплюйте на картошку и кормите гостей и семью исключительно брюссельской капустой. Вас ждет незабываемый вечер.

Кошмар с логистикой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Что неправильного в этой картинке? Индейку надо доставать из духовки двумя руками. Одной ее просто не удержишь. Через секунду дочка будет с ожогами, мама - в шоке, праздничный ужин - на полу.

Нет ничего более сложного, чем пытаться одновременно испечь в одной духовке и овощи, и мясо. Промучившись несколько лет, я все-таки решила наплевать на правила и теперь готовлю либо овощи, либо мясо так, чтобы можно было на плите, а не внутри.

К тому же все это должно поспеть, как парочка курьерских поездов, в одно время, чтобы можно было без проблем сделать пересадку. Поэтому мой личный совет, с которым вы имеете полное право не соглашаться: бог с ними, с традициями, действуем по упрощенному варианту.

Разноцветное пюре

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как по мне, так это - самая вкусная часть рождественской трапезы. Правда, я не добаляю ни головки чеснока, ни целые луковицы, ни лимон. Но на снимке - красиво!

Я не собираюсь оскорблять вас в лучших чувствах и учить готовить картофельное пюре. Для удовлетворения эстетическо-гастрономических претензий ваших гостей и домочадцев, предлагаю несколько вариантов.

Первый: все чохом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результат будет точно такого цвета, посыпать семечками и орехами не обязательно.

Вместо того, чтобы отдельно запекать картошку, а отдельно - пастернак с морковкой, можете их все сварить и сделать общую массу.

Она получается нежно-оранжевого цвета с характерным привкусом пастернака и привычной картофельной мягкостью. Прелесть этого блюда заключается в том, что готовить его можно заранее, а потом только разогреть, хотя бы и на плите.

Вместо сливочного масла можете положить оливковое. Можете также смешать эту массу с порезанными на колечки маслинами, или даже добавить тоже мелкопорезанных вяленых помидоров. К традиционному Рождеству это отношения не имеет, но придает изысканный средиземноморский оттенок.

Вариант второй: картофельная палитра

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот так выглядит зеленый вариант, куда, конечно, можно еще порезать и зеленый лук. Но это вовсе не обязательно.

Тут опять же никакого секрета нет. Готовим свое картофельное пюре, после чего одну треть смешиваем с приготовленным заранее и раздробленным в кашу шпинатом, вторую - с морковкой, третью - оставляем, как она есть, правда, можно добавить туда немного сыра.

Подавать можно либо в одной очень большой миске, разложив разноцветные массы художественными холмиками, либо в трех разных. Не ленитесь и воткните сверху какое-нибудь растение соответствующего цвета, очень оживляет.

Вариант третий: таскать каштаны из огня

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот так каштаны таскают из огня. Можете купить на улице и порубить дома. Или купите готовые. Если у вас нет проблем с их чисткой, то поупайте сырые.

Я надеюсь, что вы знаете, как чистить каштаны. Потому что я пробовала несколько раз и у меня ничего не получалось. Да, даже на YouTube полно видео-советов по поводу того, как это просто. Нет, почистить каштаны так, чтобы отходы не превышали чистого продукта, мне ни разу не удавалось.

Короче, делайте, как хотите, но я уже смирилась и пользуюсь каштанами только теми, которые уже кто-то почистил и приготовил.

Секрет этого нехитрого варианта заключается в том, чтобы в полностью однородное картофельное пюре вмешать порезанные каштаны. Неоднородность массы привлекает внимание и каштановый вкус можно реально отличить от картофельного.

Крамбл-крамбл, хруст-хруст-хруст!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это - крамбл. Что вы запихиваете под крошку из песочного теста - совершенно ваше дело.

Это - прекрасно простой вариант, который гарантирует успех у собравшихся и эффектные полные тарелки.

Это - несладкий вариант традиционного английского десерта, представляющего собой яблоки, запечённые под песочным тестом, которое идет не пластом, а, как бы, крошкой.

Рецептов песочного теста вы и без меня найдете огромное количество. В этом случае сахар не кладите, но добавьте какой-нибудь травки. Я, например, обожаю укроп и не понимаю, почему коренные жители Британских островов пихают куда ни попадя свою петрушку.

Если за вашим столом ожидаются энтузиасты здорового образа жизни, то песочное тесто можно приготовить вообще не из муки, а из овса. Возьмите самые обычные овсяные хлопья, как на кашу, и разбейте в мелкую пыль в кухонном комбайне.

Правда, в этом случае, вам почти наверняка не удастся полученный результат раскатать скалкой, но для "крамбла" это совсем неважно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Малый джентльменский набор. Для меня, правда, арахис совершенно лишний, но кладите, если вам нравится.

В начинку идет все, что угодно (кроме картошки): пастернак, морковь, брюссельская капуста, тыква, свекла. Можно, конечно, положить и капусту обыкновенную, или красную, но мне всегда кажется, что она перебивает все остальные вкусы.

Овощи надо сварить или испечь и порезать на какие угодно кусочки. Если вы, как и я, любите свеклу, то смешивайте ее осторожно, или вся начинка станет одного цвета.

Раскладываем смесь в форму, слегка посыпаем сыром (для некоторой вязкости), прикрываем готовой присыпкой и отправляем в духовку. Печь надо на 180 градусах где-то минут 30-40, но поглядывайте заранее, горелых бортов нам не надо.

Изысканная капуста

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Я люблю на капусту смотреть. По-моему, это - очень красивый овощ. Что совершенно не значит, что я люблю ее есть.

Объективно говоря, ничего изысканного в капусте нет. Это - хороший и добротный простонародный овощ, который любят, кстати, далеко не все.

Я отношусь к тем, кто ее не любит.

Да простят меня кулинарные гуру, но даже борщ я готовлю не с традиционной капустой, а кладу в самом конце процесса капусту брокколи.

На брюссельскую капусту мне и смотреть не хочется. Красная же, с моей точки зрения, слишком жёсткая, и ее впору отбивать кухонным молотком, как какую-нибудь отбивную.

Я покорно изготовляю пироги с капустой, которые обожает мое семейство, но сама в процессе тушения начинки, стараюсь отвернуть нос от кастрюли.

Поэтому вот вам вариант, который, как мне кажется, минимизирует оскорбление чувств. Да-да, я знаю, есть масса способов, как ее, родную, готовить, и вообще нельзя так непочтительно относиться к овощу, который триумфально прошагал по всем странам и континентам, но сердцу, как говорится, не прикажешь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Орехи кешью. На мой вкус, сочетание с капустой - идельное. Это если вы настаиваете на капусте.

Для этого блюда я беру то, что здесь называется капустой зеленой, у которой листья не такие жесткие, как у белой. Шинковать кочан смысла нет, можете просто порезать полосками где-то сантиметра полтора шириной. После чего ее надо сварить. Для того, чтобы она так сильно не пахла при варке и сохранила в себе все соки, кидайте ее сразу в кипяток.

Пока она варится, сделайте соус бешамель. Только в этом случае добавьте в него лимонный сок, немного сахара, ложку-другую горчицы и сухую душицу или базилик.

Готовую капусту облейте холодной водой и дайте ей стечь. Бешамель - это произведение искусства и портить его лишней влагой ни к чему. Смешиваем капусту с соусом и добавляем туда же орехов кешью, пожаренных и желательно, с солью, так вкуснее.

Все, блюдо готово. Правда, есть варианты. Вы можете подать капусту как она есть, или посыпать каким-нибудь сыром и запечь в духовке. Также можно в бешамель добавить немного сыра типа брынзы. Получается действительно вполне съедобно, даже если вы капусту и не любите.

Десерт-десерт

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Рождество положено объедаться всем, в том числе и сладким, до полной потери сознания и отрывания пуговиц на брюках, или юбках. Это - какой-то шоколадный пудинг. Могу гарантировать только одно: если его подали в конце классически приготовленной рождественской трапезы, то гости его только поковыряют, а вот есть уже не смогут.

Опыт показывает, что к тому моменту, когда дело доходит до десерта, гости и домашние уже смотрят на вас с отвращением. В перекормленных глазах читается одна и та же мысль: "Неужели, она ОПЯТЬ будет нас кормить?!"

Можно максимально упростить процесс, либо поставив на стол кучу магазинных вкусностей (их можно слегка "подпортить", чтобы выдать за домашние) с коньячным маслом. Можно вместо традиционных пирогов изобразить тот же крамбл, но уже сладкий, допустим, с яблоками и апельсинами.

Можно слегка поднапрячься и выставить посередине стола огромную миску с еще одним традиционным английским рецептом, который в дословном переводе, называется...

"Пустячок". Он же - Trifle

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Пустячок". Вкусен он до необыкновения, но о калориях лучше не думать. В крайнем случае, ешьте его на следующий день, хоть на завтрак, чтобы было и больше места в желудке, и больше удовольствия.

Это - идеальный рецепт для тех, кто не любит печь. Он дает несколько возможностей для того, чтобы схалтурить и не готовить самому. Я вам расскажу идею, а дальше уже делайте, как хотите.

Для начала вам нужна большая миска с желательно плоским дном. В идеале она должна быть стеклянной, чтобы все роскошества просвечивали.

Еще купите какой-нибудь бисквит (можете и сами испечь, конечно, но тут речь идет о максимальном упрощении процесса), готовый заварной крем, большую упаковку двойных сливок и, скажем, манго. Нет манго - не беда, купите банку какого-нибудь абрикосового, или вишневого компота, можно и того, и другого.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можно и так. Главное, следите, чтобы утомленный кулинарными изысками гость не сожрал по ошибке украшения. Они вам еще пригодятся на следующий год.

Процесс (это исключительно дорожная карта, от которой можете отступать столько, сколько захочется)

Режем купленный бисквит на тонкие полоски, как куски хлеба. Половину намазываем каким-нибудь джемом и прикрываем ненамазанной половиной, чтобы получился, как бы сэндвич.

Если у вас есть какие-нибудь орехи, добавьте и их. Сюда, по моему вкусу, годятся миндаль и фундук, у грецких слишком резкий вкус. Орехи, как считают знатоки, надо слегка подрумянить в духовке.

Далее начинаем раскладывать слоями: бисквит, орехи, фрукты, бисквит, орехи, фрукты.

Дальнейшее зависит от того, являетесь ли вы убежденным трезвенником, или нет. Если да, то просто смешайте сок от компота с какой-нибудь водой, если он слишком сладкий, или оставьте, как он есть. Если же нет, то добавьте в сок какого-нибудь сладкого ликера.

Залейте содержимое миски жидкостью. Тут главное сделать так, чтобы жидкость эта впиталась бы в тесто, но не превратила все содержимое в сомнительный суп. Сверху прикрываем смесь заварным кремом и отправляем в холодильник на часок-другой, чтобы все как следует пропиталось.

Где-то за два часа до подачи на стол взбейте побольше сливок и торжественно водрузите их на верхушку. Сливки можно украсить тертым шоколадом, или оставить, как они есть.

И - опять отправляем на холод до полного взаимопроникновения соков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Если вечер удался, то в конце все должны быть примерно в таком состоянии: усталые, но довольные и очень-очень сытые.

Готово! Если ваши гости уже есть ничего не могут, то это даже хорошо. Наутро вы, сидя в халате и без косметики за чашкой кофе можете с наслаждением сожрать эту сладкую поэму, не думая о калориях и приличиях.

Все-таки, праздник! С наступающими вас!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С Рождеством, Новым годом и всем остальным!