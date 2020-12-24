Чисто английское Рождество: чем угостить гостей и не влезть в долги
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
Рождество - это, конечно, елка, игрушки, подарки и еда, но с другой стороны - очень много денег и очень много работы. И если от работы никуда не деться, то можно хотя бы сделать так, чтобы на столе было красиво, а на банковском счету после этого еще что-то осталось.
А вот дальше - включайте фантазию, потому что индейка (утка, гусь, говядина, баранья нога, свинина и т.д.) - это, конечно, важно, но Рождество делают не они, а вспомогательные блюда, гарниры и закуски, с помощью которых можно исправить самую засушенную птицу и самое жёсткое мясо.
Итак, рождественские финтифлюшки (съедобные).
Соусá или сóусы?
Называйте, как хотите. Говорят, что профессиональные филологи считают первый вариант частью профессионального же лексикона поваров, а вот второй годится и для всех остальных. Но не в грамматике дело.
Мне иногда кажется, что любовь к яркой еде, так же как и яркой мишуре, появилась у британцев в качестве компенсации за непрерывные дожди и общую унылость за окном. Особенно в зимнее время. Поэтому помним, что "красный означает красивый" и действуем по этому принципу.
Клюквенный соус
Он прост, красен и годится куда угодно. Практика показала, что он очень даже ничего с каким-нибудь лососем. Я его пробовала и с треской, но мне не слишком понравилось, что, разумеется, не должно останавливать вас.
Точных пропорций я вам не дам, но по весу сахара должно быть примерно в два раза меньше, чем клюквы. Я на полкило ягод кладу два апельсина, но можно и один. Или не класть его вообще.
- Клюква, 500 г - замороженная или свежая. Я особо не мудрствую, какая есть, такую и кладу.
- Сахар (по вкусу)
- Цедра и сок одного или нескольких апельсинов
- Полстакана портвейна - годится любое крепленое вино, но можно и пренебречь. Один раз у меня его не оказалось, зато оказались остатки апельсинового ликера "Куантро" - получилось отлично.
Технология настолько проста, что соус этот можно делать с закрытыми глазами, после тяжелого похмелья, с высокой температурой (хотя, конечно, если вас посетил грипп, то лучше лежать в постели), и между делом, когда на кухне идет сразу несколько творческих процессов, отнимающих все ваше внимание.
Итак: кидаем в кастрюлю сразу все, неторопливо доводим до кипения, помешивая время от времени, и пусть себе булькает на маленьком огне минут 10. Все. Когда остынет - отправьте соус в какую-нибудь посуду вплоть до праздничной трапезы.
Один раз я это проделала с замороженной брусникой - тоже прекрасно, хотя портвейн в этом случае мне показался лишним.
Соус из мягкого сыра с травами
Работаем на контрасте: белый сыр - зеленая зелень. Тут снова полный полет фантазии. В английском варианте я добавляю молодой кресс-салат. В восточно-европейском - укроп. Можно смешать и то, и другое.
Сыр - мягкий, можно и плавленый, но его надо предварительно разбить в кухонном комбайне, чтобы он превратился в мягкую кашу. Если плавленый сыр не хочет превращаться в кашу, а вместо этого слипается сомнительным комом, похожим на мокрую глину, то не печальтесь и добавьте немного сметаны.
Зелень, какая у вас есть, просто порежьте и смешайте с сыром. Я пробовала отправлять в комбайн все вместе, но тогда не получается никакого контраста, а весь соус становится таким нежно зеленым, как луг по весне. Это, конечно, тоже вполне съедобно, но не так эффектно.
Соус десертный, он же коньячное масло. Детям не рекомендуется
Это - традиционный английский сладкий соус, который подают ко всяким пирогам, пудингам и тарталеткам с сухофруктами. Но им можно облагородить практически все, что угодно, вплоть до сладких дрожжевых булочек.
Как правило, к тому моменту, когда его можно подать на рождественский стол, все уже так объелись, что и смотреть на еду не могут. В этом есть своя прелесть, потому что его прекрасно можно схарчить следующим утром с кофе и каким-нибудь крекером, или тостом.
Пропорции (примерные):
- 100 г масла
- 150 г сахара
- 4 столовые ложки коньяка (можно ликера "Бейлис", черри-бренди, или того же Куантро)
Процесс
Взбиваем масло с сахаром, пока оно не станет, как говорят английские кулинарные книги, пушистым (меня это определение до сих пор ставит в тупик, но вы, наверное, понимаете, о чем идет речь), добавляем спиртное маленькими порциями, продолжая взбивать. И все.
Хранить до праздника в холодильнике. Только не забудьте вытащить его на вольных воздух где-то за полчаса до подачи на стол, иначе будет слишком твердым.
Мое недавнее добавление: капля какого-нибудь пищевого красителя. Хорошо идут и оранжевый, и красный, и желтый. Черный, правда, не пробовала. Думаю, что он тогда будет выбиваться из общей цветовой гаммы. А жаль, у меня после Хэллоуина почти полтюбика осталось.
Овощи
По правилам, от которых многие семьи не отходят ни на шаг, мясо должно сопровождаться запечённой картошкой, таким же запечённым пастернаком и брюссельской капустой.
Учитывая, что именно в Брюсселе и расположен административно-командный центр ЕС, с которым Британия пытается расстаться, брюссельскую капусту можно из рациона полностью исключить, как враждебный элемент. Это - в том, случае, если вы "брексетер".
Если же над вашей кроватью висит большой синий флаг с золотыми звездами, то наплюйте на картошку и кормите гостей и семью исключительно брюссельской капустой. Вас ждет незабываемый вечер.
Кошмар с логистикой
Нет ничего более сложного, чем пытаться одновременно испечь в одной духовке и овощи, и мясо. Промучившись несколько лет, я все-таки решила наплевать на правила и теперь готовлю либо овощи, либо мясо так, чтобы можно было на плите, а не внутри.
К тому же все это должно поспеть, как парочка курьерских поездов, в одно время, чтобы можно было без проблем сделать пересадку. Поэтому мой личный совет, с которым вы имеете полное право не соглашаться: бог с ними, с традициями, действуем по упрощенному варианту.
Разноцветное пюре
Я не собираюсь оскорблять вас в лучших чувствах и учить готовить картофельное пюре. Для удовлетворения эстетическо-гастрономических претензий ваших гостей и домочадцев, предлагаю несколько вариантов.
Первый: все чохом
Вместо того, чтобы отдельно запекать картошку, а отдельно - пастернак с морковкой, можете их все сварить и сделать общую массу.
Она получается нежно-оранжевого цвета с характерным привкусом пастернака и привычной картофельной мягкостью. Прелесть этого блюда заключается в том, что готовить его можно заранее, а потом только разогреть, хотя бы и на плите.
Вместо сливочного масла можете положить оливковое. Можете также смешать эту массу с порезанными на колечки маслинами, или даже добавить тоже мелкопорезанных вяленых помидоров. К традиционному Рождеству это отношения не имеет, но придает изысканный средиземноморский оттенок.
Вариант второй: картофельная палитра
Тут опять же никакого секрета нет. Готовим свое картофельное пюре, после чего одну треть смешиваем с приготовленным заранее и раздробленным в кашу шпинатом, вторую - с морковкой, третью - оставляем, как она есть, правда, можно добавить туда немного сыра.
Подавать можно либо в одной очень большой миске, разложив разноцветные массы художественными холмиками, либо в трех разных. Не ленитесь и воткните сверху какое-нибудь растение соответствующего цвета, очень оживляет.
Вариант третий: таскать каштаны из огня
Я надеюсь, что вы знаете, как чистить каштаны. Потому что я пробовала несколько раз и у меня ничего не получалось. Да, даже на YouTube полно видео-советов по поводу того, как это просто. Нет, почистить каштаны так, чтобы отходы не превышали чистого продукта, мне ни разу не удавалось.
Короче, делайте, как хотите, но я уже смирилась и пользуюсь каштанами только теми, которые уже кто-то почистил и приготовил.
Секрет этого нехитрого варианта заключается в том, чтобы в полностью однородное картофельное пюре вмешать порезанные каштаны. Неоднородность массы привлекает внимание и каштановый вкус можно реально отличить от картофельного.
Крамбл-крамбл, хруст-хруст-хруст!
Это - прекрасно простой вариант, который гарантирует успех у собравшихся и эффектные полные тарелки.
Это - несладкий вариант традиционного английского десерта, представляющего собой яблоки, запечённые под песочным тестом, которое идет не пластом, а, как бы, крошкой.
Рецептов песочного теста вы и без меня найдете огромное количество. В этом случае сахар не кладите, но добавьте какой-нибудь травки. Я, например, обожаю укроп и не понимаю, почему коренные жители Британских островов пихают куда ни попадя свою петрушку.
Если за вашим столом ожидаются энтузиасты здорового образа жизни, то песочное тесто можно приготовить вообще не из муки, а из овса. Возьмите самые обычные овсяные хлопья, как на кашу, и разбейте в мелкую пыль в кухонном комбайне.
Правда, в этом случае, вам почти наверняка не удастся полученный результат раскатать скалкой, но для "крамбла" это совсем неважно.
В начинку идет все, что угодно (кроме картошки): пастернак, морковь, брюссельская капуста, тыква, свекла. Можно, конечно, положить и капусту обыкновенную, или красную, но мне всегда кажется, что она перебивает все остальные вкусы.
Овощи надо сварить или испечь и порезать на какие угодно кусочки. Если вы, как и я, любите свеклу, то смешивайте ее осторожно, или вся начинка станет одного цвета.
Раскладываем смесь в форму, слегка посыпаем сыром (для некоторой вязкости), прикрываем готовой присыпкой и отправляем в духовку. Печь надо на 180 градусах где-то минут 30-40, но поглядывайте заранее, горелых бортов нам не надо.
Изысканная капуста
Объективно говоря, ничего изысканного в капусте нет. Это - хороший и добротный простонародный овощ, который любят, кстати, далеко не все.
Я отношусь к тем, кто ее не любит.
Да простят меня кулинарные гуру, но даже борщ я готовлю не с традиционной капустой, а кладу в самом конце процесса капусту брокколи.
На брюссельскую капусту мне и смотреть не хочется. Красная же, с моей точки зрения, слишком жёсткая, и ее впору отбивать кухонным молотком, как какую-нибудь отбивную.
Я покорно изготовляю пироги с капустой, которые обожает мое семейство, но сама в процессе тушения начинки, стараюсь отвернуть нос от кастрюли.
Поэтому вот вам вариант, который, как мне кажется, минимизирует оскорбление чувств. Да-да, я знаю, есть масса способов, как ее, родную, готовить, и вообще нельзя так непочтительно относиться к овощу, который триумфально прошагал по всем странам и континентам, но сердцу, как говорится, не прикажешь.
Для этого блюда я беру то, что здесь называется капустой зеленой, у которой листья не такие жесткие, как у белой. Шинковать кочан смысла нет, можете просто порезать полосками где-то сантиметра полтора шириной. После чего ее надо сварить. Для того, чтобы она так сильно не пахла при варке и сохранила в себе все соки, кидайте ее сразу в кипяток.
Пока она варится, сделайте соус бешамель. Только в этом случае добавьте в него лимонный сок, немного сахара, ложку-другую горчицы и сухую душицу или базилик.
Готовую капусту облейте холодной водой и дайте ей стечь. Бешамель - это произведение искусства и портить его лишней влагой ни к чему. Смешиваем капусту с соусом и добавляем туда же орехов кешью, пожаренных и желательно, с солью, так вкуснее.
Все, блюдо готово. Правда, есть варианты. Вы можете подать капусту как она есть, или посыпать каким-нибудь сыром и запечь в духовке. Также можно в бешамель добавить немного сыра типа брынзы. Получается действительно вполне съедобно, даже если вы капусту и не любите.
Десерт-десерт
Опыт показывает, что к тому моменту, когда дело доходит до десерта, гости и домашние уже смотрят на вас с отвращением. В перекормленных глазах читается одна и та же мысль: "Неужели, она ОПЯТЬ будет нас кормить?!"
Можно максимально упростить процесс, либо поставив на стол кучу магазинных вкусностей (их можно слегка "подпортить", чтобы выдать за домашние) с коньячным маслом. Можно вместо традиционных пирогов изобразить тот же крамбл, но уже сладкий, допустим, с яблоками и апельсинами.
Можно слегка поднапрячься и выставить посередине стола огромную миску с еще одним традиционным английским рецептом, который в дословном переводе, называется...
"Пустячок". Он же - Trifle
Это - идеальный рецепт для тех, кто не любит печь. Он дает несколько возможностей для того, чтобы схалтурить и не готовить самому. Я вам расскажу идею, а дальше уже делайте, как хотите.
Для начала вам нужна большая миска с желательно плоским дном. В идеале она должна быть стеклянной, чтобы все роскошества просвечивали.
Еще купите какой-нибудь бисквит (можете и сами испечь, конечно, но тут речь идет о максимальном упрощении процесса), готовый заварной крем, большую упаковку двойных сливок и, скажем, манго. Нет манго - не беда, купите банку какого-нибудь абрикосового, или вишневого компота, можно и того, и другого.
Процесс (это исключительно дорожная карта, от которой можете отступать столько, сколько захочется)
- Режем купленный бисквит на тонкие полоски, как куски хлеба. Половину намазываем каким-нибудь джемом и прикрываем ненамазанной половиной, чтобы получился, как бы сэндвич.
- Если у вас есть какие-нибудь орехи, добавьте и их. Сюда, по моему вкусу, годятся миндаль и фундук, у грецких слишком резкий вкус. Орехи, как считают знатоки, надо слегка подрумянить в духовке.
- Далее начинаем раскладывать слоями: бисквит, орехи, фрукты, бисквит, орехи, фрукты.
- Дальнейшее зависит от того, являетесь ли вы убежденным трезвенником, или нет. Если да, то просто смешайте сок от компота с какой-нибудь водой, если он слишком сладкий, или оставьте, как он есть. Если же нет, то добавьте в сок какого-нибудь сладкого ликера.
- Залейте содержимое миски жидкостью. Тут главное сделать так, чтобы жидкость эта впиталась бы в тесто, но не превратила все содержимое в сомнительный суп. Сверху прикрываем смесь заварным кремом и отправляем в холодильник на часок-другой, чтобы все как следует пропиталось.
- Где-то за два часа до подачи на стол взбейте побольше сливок и торжественно водрузите их на верхушку. Сливки можно украсить тертым шоколадом, или оставить, как они есть.
- И - опять отправляем на холод до полного взаимопроникновения соков.
Готово! Если ваши гости уже есть ничего не могут, то это даже хорошо. Наутро вы, сидя в халате и без косметики за чашкой кофе можете с наслаждением сожрать эту сладкую поэму, не думая о калориях и приличиях.
Все-таки, праздник! С наступающими вас!
***