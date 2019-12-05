Рэпер T.I. водит 18-летнюю дочь на проверку девственности. Теперь такие тесты хотят запретить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семейная жизнь рэпера T.I. была объектом телевизионного реалити-шоу "T.I. & Tiny: The Family Hustle"

Уже месяц в интернете бушует #HymenGate - скандал вокруг известного в США рэпера и телеведущего T.I., который, по его собственным словам, раз в год водит свою 18-летнюю дочь к гинекологу на проверку девственности.

Похваставшись этим в интервью подкасту Ladies Like Us как проявлением ответственного отцовства, рэпер так описал свой разговор с врачом: "Слушай, док (…). Просто проверь, на месте ли девственная плева, пожалуйста, и оперативно предоставь мне мой результат". Выпуск с этим интервью был вскоре удален, когда подкаст стал молниеносно набирать негативные отзывы на Apple Music.

Теперь законодатели штата Нью-Йорк добиваются запрета "теста на невинность" - процедуры, при которой врач обследует гимен, или девственную плеву, чтобы определить, начала ли девушка половую жизнь.

В 2018 году к повсеместному прекращению этой практики призывала Всемирная организация здравоохранения, назвав ее "болезненной, унизительной и травмирующей".

Форма насилия по отношению к женщинам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэпер T.I. рассказал, что водит дочь на проверку девственности каждый год

"У меня [слова T.I.] вызвали ужас и отвращение", - говорит в интервью Би-би-си Микаэль Соладжес, член Ассамблеи штата Нью-Йорк от демократов, добивающаяся законодательного запрета проверок на девственность.

"Это форма насилия по отношению к женщинам и девочкам, - настаивает она. - И сами высказывания T.I., и обследование, на которое он водит дочь, недопустимы. По сути, он заявляет, что женщины - это чья-то собственность, и это неправильно".

"Тот факт, что такую процедуру в принципе проводят, вызывает беспокойство. В ней нет медицинской пользы, и ни этот штат, ни какой другой, не должны ее предоставлять", - добавляет Мелисса ДеРосса, председатель совета по делам женщин и девушек штата Нью-Йорк.

О чем законопроект?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комментарии рэпера T.I. вызвали отвращение у законодателя штата Нью-Йорк Микаэль Соладжес

Законопроект Соладжес, который, по ее словам, поддерживают не только демократы, но и республиканцы, Ассамблея штата Нью-Йорк обсудит в январе, когда вернется к работе после праздников.

Если его одобрят, процедура станет незаконной, а врачи, которые продолжат ее проводить, лишатся лицензии.

Врачам также грозят штрафы и даже уголовное преследование: если обследование проводилось вне клиники, суд будет рассматривать его как сексуальное надругательство.

В настоящий момент законов, запрещающих эту процедуру, в США нет ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов.

Как проводят "тест на невинность"?

Правообладатель иллюстрации WHO Image caption Проверки девственности - это способ контролировать женщин и девочек, подчеркивают специалисты ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, процедуру "проверки девственности" до сих пор регулярно проводят в более чем 20 странах мира. При этом, подчеркивают специалисты ВОЗ, эта процедура не имеет медицинской пользы, болезненна, унизительна и психологически травматична.

Обследование еще называют "тестом двумя пальцами": врач вводит, как правило, два пальца женщине во влагалище, чтобы проверить состояние девственной плевы.

Но учитывая, что при первом сексе девственная плева меняется не всегда, а некоторые женщины рождаются вообще без нее, результаты исследования нельзя считать научными, настаивают эксперты. При этом обследование может иметь негативные последствия для физического и психического здоровья женщины. В некоторых культурах без проверки на девственность девушка не может выйти замуж.

ВОЗ и комиссии ООН по правам человека и по делам женщин осудили процедуру и призвали к ее запрету по всему миру.

"Корни обследований на девственность идут из глубоко укорененных систем дискриминации женщин и девочек", - говорится в заявлении ВОЗ. Эти проверки "усиливают социокультурные нормы - в частности, стереотипы о нравственности и сексуальности женщин, - из-за которых женское неравноправие продолжает сохраняться". По сути, эти проверки - это способ контролировать женщин и девочек, подчеркивают специалисты ВОЗ.

Дочь рэпера T.I., Дейджа Харрис ушла из интернета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дейджа Харрис (в зеленом) с женой T.I. Тамекой, ее матерью Дайан (крайняя слева) и дочерью от другого брака Зонник (крайняя справа)

Когда разразился скандал, дочь T.I. Дейджа Харрис сначала отписалась от своего отца в "Твиттере" и "Инстаграме", а потом и вовсе удалила свои аккаунты в соцсетях.

Но перед этим она успела поучаствовать в разразившемся онлайн-споре - не через посты с личным мнением, но через "лайки" к комментариям своих подписчиков. В частности, следующих: "Это отвратительно, это контроль, ты не чья-то собственность" и "До какой же степени нужно считать человека своей собственностью".

Половое воспитание и ежегодные визиты ко врачу

39-летний рэппер T.I., настоящее имя которого Клиффорд Харрис, имеет пять престижных наград "Грэмми" и 10 студийных альбомов, три из которых достигли первого места в американских чартах. Он снимался в таких фильмах, как "Гангстер" режиссера Ридли Скотта и "Человек-муравей" по комиксам "Марвел", а в настоящее время ведет шоу талантов на Netflix.

В ноябре T.I. дал интервью подкасту Ladies Like Us, и когда его спросили, занимается ли он половым воспитанием своих детей, рэпер ответил: "Мы не только говорили об этом, но и каждый год ходим к гинекологу проверять Дейджу на девственность. Да, я хожу с ней… И могу сказать, что на данный момент, а ей 18, ее девственная плева еще не повреждена".

Ведущие подкаста заметили, что девственную плеву может повредить не только секс, но и ряд других занятий.

На это T.I. ответил так: "Да, он [доктор] выходит и говорит: "Мы просто хотим поставить вас в известность, что кроме секса девственная плева может порваться от езды на велосипеде, занятий легкой атлетикой, конного спорта и от других видов физической активности". Поэтому я говорю: "Слушай, док, она ни на каких лошадях не ездит, на великах не катается и спортом никаким вообще не занимается. Просто проверь, на месте ли девственная плева, пожалуйста, и оперативно предоставь мне мой результат".

По словам врачей, девственная плева может растянуться или порваться во время занятий физкультурой или при использовании тампонов. При этом не все девушки рождаются с девственной плевой, отмечают специалисты из Американского колледжа акушерства.

Не первый скандал

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году жена T.I. Тамека подала на развод, но потом передумала

Рэпер T.I., отец шести детей от трех разных матерей, - не в первый раз в центре скандала.

Он дважды сидел в тюрьме за хранение оружия и наркотиков, его жена Тамека подавала на развод из-за измен, а в октябре 2015-го он привлек к себе внимание комментарием о Хиллари Клинтон, в то время баллотировавшейся на пост президента США.

"По-моему, Лох-несское чудовище раньше изберут президентом, чем изберут [женщину], - сказал T.I. - Не хочу показаться сексистом, но я не могу проголосовать за женщину на посту лидера свободного мира (…) На любом другом существующем посту у женщины хорошо все получится, но президент?"