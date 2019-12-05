Рэпер T.I. водит 18-летнюю дочь на проверку девственности. Теперь такие тесты хотят запретить

Эва Онтиверос Всемирная служба Би-би-си
  • 5 декабря 2019
From left to right: Diane Cottle-Pope, Major Harris, T.I., Heiress Harris, Deyjah Harris, Tameka "Tiny" Harris, and Zonnique Pullins attending the Trap Music Museum VIP Preview at Trap Music Museum on September 29, 2018 in Atlanta, Georgia. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Семейная жизнь рэпера T.I. была объектом телевизионного реалити-шоу "T.I. & Tiny: The Family Hustle"

Уже месяц в интернете бушует #HymenGate - скандал вокруг известного в США рэпера и телеведущего T.I., который, по его собственным словам, раз в год водит свою 18-летнюю дочь к гинекологу на проверку девственности.

Похваставшись этим в интервью подкасту Ladies Like Us как проявлением ответственного отцовства, рэпер так описал свой разговор с врачом: "Слушай, док (…). Просто проверь, на месте ли девственная плева, пожалуйста, и оперативно предоставь мне мой результат". Выпуск с этим интервью был вскоре удален, когда подкаст стал молниеносно набирать негативные отзывы на Apple Music.

Теперь законодатели штата Нью-Йорк добиваются запрета "теста на невинность" - процедуры, при которой врач обследует гимен, или девственную плеву, чтобы определить, начала ли девушка половую жизнь.

В 2018 году к повсеместному прекращению этой практики призывала Всемирная организация здравоохранения, назвав ее "болезненной, унизительной и травмирующей".

Форма насилия по отношению к женщинам

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Image caption Рэпер T.I. рассказал, что водит дочь на проверку девственности каждый год

"У меня [слова T.I.] вызвали ужас и отвращение", - говорит в интервью Би-би-си Микаэль Соладжес, член Ассамблеи штата Нью-Йорк от демократов, добивающаяся законодательного запрета проверок на девственность.

"Это форма насилия по отношению к женщинам и девочкам, - настаивает она. - И сами высказывания T.I., и обследование, на которое он водит дочь, недопустимы. По сути, он заявляет, что женщины - это чья-то собственность, и это неправильно".

"Тот факт, что такую процедуру в принципе проводят, вызывает беспокойство. В ней нет медицинской пользы, и ни этот штат, ни какой другой, не должны ее предоставлять", - добавляет Мелисса ДеРосса, председатель совета по делам женщин и девушек штата Нью-Йорк.

О чем законопроект?

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Image caption Комментарии рэпера T.I. вызвали отвращение у законодателя штата Нью-Йорк Микаэль Соладжес

Законопроект Соладжес, который, по ее словам, поддерживают не только демократы, но и республиканцы, Ассамблея штата Нью-Йорк обсудит в январе, когда вернется к работе после праздников.

Если его одобрят, процедура станет незаконной, а врачи, которые продолжат ее проводить, лишатся лицензии.

Врачам также грозят штрафы и даже уголовное преследование: если обследование проводилось вне клиники, суд будет рассматривать его как сексуальное надругательство.

В настоящий момент законов, запрещающих эту процедуру, в США нет ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов.

Как проводят "тест на невинность"?

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Image caption Проверки девственности - это способ контролировать женщин и девочек, подчеркивают специалисты ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, процедуру "проверки девственности" до сих пор регулярно проводят в более чем 20 странах мира. При этом, подчеркивают специалисты ВОЗ, эта процедура не имеет медицинской пользы, болезненна, унизительна и психологически травматична.

Обследование еще называют "тестом двумя пальцами": врач вводит, как правило, два пальца женщине во влагалище, чтобы проверить состояние девственной плевы.

Но учитывая, что при первом сексе девственная плева меняется не всегда, а некоторые женщины рождаются вообще без нее, результаты исследования нельзя считать научными, настаивают эксперты. При этом обследование может иметь негативные последствия для физического и психического здоровья женщины. В некоторых культурах без проверки на девственность девушка не может выйти замуж.

ВОЗ и комиссии ООН по правам человека и по делам женщин осудили процедуру и призвали к ее запрету по всему миру.

"Корни обследований на девственность идут из глубоко укорененных систем дискриминации женщин и девочек", - говорится в заявлении ВОЗ. Эти проверки "усиливают социокультурные нормы - в частности, стереотипы о нравственности и сексуальности женщин, - из-за которых женское неравноправие продолжает сохраняться". По сути, эти проверки - это способ контролировать женщин и девочек, подчеркивают специалисты ВОЗ.

Дочь рэпера T.I., Дейджа Харрис ушла из интернета

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Image caption Дейджа Харрис (в зеленом) с женой T.I. Тамекой, ее матерью Дайан (крайняя слева) и дочерью от другого брака Зонник (крайняя справа)

Когда разразился скандал, дочь T.I. Дейджа Харрис сначала отписалась от своего отца в "Твиттере" и "Инстаграме", а потом и вовсе удалила свои аккаунты в соцсетях.

Но перед этим она успела поучаствовать в разразившемся онлайн-споре - не через посты с личным мнением, но через "лайки" к комментариям своих подписчиков. В частности, следующих: "Это отвратительно, это контроль, ты не чья-то собственность" и "До какой же степени нужно считать человека своей собственностью".

Половое воспитание и ежегодные визиты ко врачу

39-летний рэппер T.I., настоящее имя которого Клиффорд Харрис, имеет пять престижных наград "Грэмми" и 10 студийных альбомов, три из которых достигли первого места в американских чартах. Он снимался в таких фильмах, как "Гангстер" режиссера Ридли Скотта и "Человек-муравей" по комиксам "Марвел", а в настоящее время ведет шоу талантов на Netflix.

В ноябре T.I. дал интервью подкасту Ladies Like Us, и когда его спросили, занимается ли он половым воспитанием своих детей, рэпер ответил: "Мы не только говорили об этом, но и каждый год ходим к гинекологу проверять Дейджу на девственность. Да, я хожу с ней… И могу сказать, что на данный момент, а ей 18, ее девственная плева еще не повреждена".

Ведущие подкаста заметили, что девственную плеву может повредить не только секс, но и ряд других занятий.

На это T.I. ответил так: "Да, он [доктор] выходит и говорит: "Мы просто хотим поставить вас в известность, что кроме секса девственная плева может порваться от езды на велосипеде, занятий легкой атлетикой, конного спорта и от других видов физической активности". Поэтому я говорю: "Слушай, док, она ни на каких лошадях не ездит, на великах не катается и спортом никаким вообще не занимается. Просто проверь, на месте ли девственная плева, пожалуйста, и оперативно предоставь мне мой результат".

По словам врачей, девственная плева может растянуться или порваться во время занятий физкультурой или при использовании тампонов. При этом не все девушки рождаются с девственной плевой, отмечают специалисты из Американского колледжа акушерства.

Не первый скандал

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Image caption В 2016 году жена T.I. Тамека подала на развод, но потом передумала

Рэпер T.I., отец шести детей от трех разных матерей, - не в первый раз в центре скандала.

Он дважды сидел в тюрьме за хранение оружия и наркотиков, его жена Тамека подавала на развод из-за измен, а в октябре 2015-го он привлек к себе внимание комментарием о Хиллари Клинтон, в то время баллотировавшейся на пост президента США.

"По-моему, Лох-несское чудовище раньше изберут президентом, чем изберут [женщину], - сказал T.I. - Не хочу показаться сексистом, но я не могу проголосовать за женщину на посту лидера свободного мира (…) На любом другом существующем посту у женщины хорошо все получится, но президент?"

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