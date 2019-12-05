Предстоятель ПЦУ Епифаний: РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви

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Почти год назад в Киеве прошел Объединительный собор, на котором две непризнанные православным миром церкви и примкнувшие к ним сторонники независимости из канонической церкви Московского патриархата объединились в Православную церковь Украины.

Томос об автокефалии - церковную грамоту о независимости - новой церкви в январе этого года выдал Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей.

История с созданием ПЦУ стала причиной одного из самых масштабных конфликтов в мировом православии. Русская церковь, которая считает Украину своей канонической территорией и не признает права Константинополя предоставлять поместным церквям независимость, разорвала отношения с Вселенским патриархатом.

На протяжении года после создания ПЦУ ее признали две из пятнадцати существующих церквей. Меньше, чем рассчитывали год назад сторонники создания Украинской церкви, но больше, чем хотелось бы РПЦ, не признающей "раскольников" и исключающей любые контакты с ее иерархами и верующими.

Да и внутри страны дела у новой церкви идут неоднозначно. К ней присоединились лишь несколько сотен приходов церкви Московского патриархата, а динамика переходов явно пошла на спад после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, не уделяющего церковной тематике столько внимания, сколько его предшественник.

Об успехах и неудачах первого года существования новой церкви, влиянии Москвы и Вашингтона на ее жизнь, отношениях с новой украинской властью, внутриукраинских церковных миграциях приходов, а также перспективах переноса даты Рождества на Украине на 25 декабря Би-би-си поговорила с 40-летним предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским Епифанием.

Признание ПЦУ: кто следующий?

За год после создания Православной церкви Украины ее признали всего три поместные церкви: Вселенский патриархат, который в январе этого года даровал украинской церкви автокефалию, Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.

Противники ПЦУ считают, что такие невысокие темпы признания свидетельствуют о неприятии православным миром самого факта создания Украинской церкви.

Да и сторонники создания ПЦУ, с которыми Би-би-си общалась год назад, рассчитывали, что за первый год существования Украинской церкви ее признает около половины из существующих поместных церквей.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний называет главным препятствием на пути признания своей церкви другими церквями активное противодействие этому процессу со стороны Русской православной церкви.

"Российское государство в лице РПЦ включилось в процесс настойчивого противостояния признанию украинской автокефалии", - говорит он.

Представители Русской церкви последовательно критикуют решение Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской церкви.

В октябре прошлого года РПЦ разорвала отношения с Константинополем, а после признания ПЦУ Элладской церковью объявила о прекращении церковного общения с частью иерархов этой церкви.

"Опасно и печально… что поддержка раскольникам оказывается не только на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических поместных церквей", - заявил на этой неделе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы молимся и трудимся ради того, чтобы силы зла не погубили единство православных церквей", - добавил он.

По его словам, уже на ближайшем заседании архиерейского собора РПЦ "будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают".

Патриарх Кирилл, очевидно, имел в виду выработку официального отношения РПЦ к Александрийскому патриархату. Предстоятель второй церкви в диптихе, патриарх Александрийский Феодор ІІ в начале ноября впервые помянул за богослужением имя митрополита Киевского Епифания, тем самым официально признав возглавляемую им церковь. Этот шаг стал неожиданным для абсолютного большинства наблюдателей. После этого РПЦ приостановила работу подворья Александрийского патриархата при московском храме Всех Святых.

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В разговоре с Би-би-си митрополит Епифаний заявил, что знал о предстоящем признании его церкви со стороны Александрийского патриарха примерно за месяц до этого события.

Более того, сказал он, и следующие признания ПЦУ, которых он ожидает уже в ближайшее время, будут происходить по подобному сценарию - неожиданно для широкой общественности.

"На очереди [признать ПЦУ] - несколько поместных православных церквей. Я не хотел бы прогнозировать, потому что это неблагодарное дело, и я [не хотел бы] облегчать работу соседям, которые нам противостоят… Мы видим, что РПЦ пытается давить на иерархию [поместных церквей], поэтому иерархи сейчас в определенной степени выжидают, а только потом окончательно высказывают решение. Думаю, так будет с многими поместными церквями, которые в начале следующего года дадут нам хорошие новости", - сказал митрополит Епифаний.

Пока же, рассказал предстоятель ПЦУ, продолжается процесс "гибридного признания" Украинской церкви со стороны некоторых поместных церквей.

Так, на протяжении последнего месяца СМИ сообщили о сослужениях иерархов ПЦУ с представителями Кипрской и Болгарской православных церквей, а также епископом церкви Чешских земель и Словакии - без официального решения полноты этих церквей о признании ПЦУ.

"РПЦ тоже признает"

Митрополит Епифаний отметил важную роль Вселенского патриарха Варфоломея в процессе признания ПЦУ другими церквями.

"Исторически так сложилось, что он имеет право принимать такие решения (о предоставлении поместным церквям автокефалии - прим. Би-би-си). Если та или иная поместная церковь ставит под сомнение решение Вселенского патриарха, она ставит под удар и собственную автокефалию… Поэтому сейчас Вселенский патриарх общается с другими предстоятелями, его представители доносят [до других церквей] четкую позицию и убеждают, что другие церкви должны поддержать решение Вселенского патриарха", - сказал он.

Противники ПЦУ, в частности, Русская церковь, считают, что "первенство чести" среди поместных церквей, которое исторически принадлежит Константинополю, не дает ему право предоставлять другим церквям независимость. РПЦ считает, что подобные решения должны приниматься консенсусом всеми существующими церквями.

На протяжении последнего года представители РПЦ предлагают созвать совещание предстоятелей православных церквей и обсудить "украинский вопрос". В конце ноября во время визита в Москву с инициативой провести подобную встречу в столице Иордании Аммане выступил патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ.

"Место и время объявления этой инициативы - в Москве после встречи с Путиным и получения российской премии (патриарх Феофил получил в Москве премию Фонда единства православных народов, ее размер неизвестен, однако в 2010 году она составляла 50 тысяч долларов - прим. Би-би-си) не позволяют считать ее самостоятельным действием. Всем очевидно, что причина инициативы - желание Русского патриарха", - немедленно отреагировал на эту новость замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий.

По мнению предстоятеля Украинской церкви митрополита Епифания, любые попытки созыва совещаний, на которых будет обсуждаться уже принятое решение о даровании автокефалии ПЦУ, являются бесперспективными.

Он напомнил, что вопрос о предоставлении автокефалий планировали обсудить на Всеправославном соборе, который прошел на Крите в 2016 году. Однако тогда Русская церковь отказалась принимать участие в этом мероприятии.

Митрополит Епифаний убежден, что созывать подобные совещания имеет право исключительно Вселенский патриарх, а тот состоянием на сегодня не усматривает в этом необходимости.

"[Даже] если состоится созыв такого совещания, то на нем должен буду присутствовать и я как представитель уже признанной поместной православной церкви. А если я буду присутствовать, то я сомневаюсь, что Русский патриарх изъявит желание принимать участие в таком совещании", - заявил митрополит Епифаний.

Несмотря на продолжающееся противостояние с Русской православной церковью, предстоятель ПЦУ называет ее представителей своими "собратьями во Христе".

"Со временем я уверен, возможно, даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви", - уверен митрополит Епифаний.

Правообладатель иллюстрации pomisna.info Image caption 23 октября предстоятель ПЦУ встретился с госсекретарем США Майком Помпео

Госдеп и церковь

Вместе с тем предстоятель ПЦУ отрицает давление со стороны США на поместные православные церкви с целью активизировать процессы признания Украинской церкви.

В начале ноября о таком давлении говорил, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, США пытаются продвигать раскол в православном мире: "Работа проводится практически со всеми православными церквями, и это прискорбно".

Представители официальной России и РПЦ также неоднократно называли создание ПЦУ политическим проектом предыдущего президента Украины Петра Порошенко - именно после его многочасовой встречи с патриархом Варфоломеем Константинополь заявил о намерении предоставить Украинской церкви томос об автокефалии.

"Конечно, России выгодно всегда списывать на кого-то свои поражения. Сейчас мы от них слышим, что ПЦУ была проектом предыдущей власти, проектом США и так далее. Это не соответствует действительности, потому что это было стремление украинского народа… Наш украинский народ стремился к этому столетиями", - заявил митрополит Епифаний.

"Конечно, было содействие. Со стороны украинского государства, со стороны украинского президента, правительства, Верховной Рады, которые обратились к Вселенскому патриарху. Была, возможно, и поддержка США и других стран, болеющих за то, чтобы Украина стала независимым государством, и не было такого сильного влияния со стороны России, которое та пытается воплощать здесь в жизнь… Возможно, и было содействие. Но давления, я бы сказал, нет и не было", - сказал предстоятель ПЦУ.

Это заявление прозвучало спустя месяц после визита митрополита Епифания в США. В ходе этой поездки предстоятель ПЦУ встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

"Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них - позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и далее будет оставаться несгибаемым в поддержке суверенитета Украины", - написал митрополит Епифаний по итогам этой встречи в "Твиттере".

Наблюдатели обратили внимание на то, что анонсированная ранее встреча Помпео с председателем отдела внешнецерковных связей РПЦ митрополитом Иларионом, который пребывал в Штатах в те же дни, так и не состоялась.

Митрополит Иларион позднее заявил, что его встреча с Майком Помпео была отменена за час до ее начала, и обвинил в срыве встречи "недоброжелателей РПЦ, которые имеют хорошие контакты с госдепартаментом".

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Из УПЦ МП в ПЦУ

Представители ПЦУ утверждают, что за первый год существования этой церкви в нее перешли около 600 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, находящейся в духовном единстве с РПЦ, из примерно 12 тысяч. Представители УПЦ МП отвергают эти цифры и говорят о 120-250 приходах, изменивших юрисдикцию.

В любом случае, это явно не дотягивает до оптимистических прогнозов сторонников создания ПЦУ, которые год назад прогнозировали, что уже в скором времени УПЦ МП лишится большей части своих приходов.

В разговоре с Би-би-си митрополит Епифаний отвергает обвинения противников своей церкви в силовых захватах храмов и говорит, что столько невысокие цифры переходов как раз и обусловлены стремлением ПЦУ обеспечить мир в религиозной сфере страны: в автокефальную церковь перешли только те приходы, которые были готовы принять безотлагательное решение о таком переходе.

"Но со временем будет вторая мощная волна переходов в ПЦУ", - считает он.

По его мнению, этой волны стоит ждать после того, как Украинскую церковь признают еще две-три поместные церкви.

Митрополит Епифаний говорит и о политической составляющей этого процесса: по его словам, во многих областях Украины документальные оформления переходов религиозных общин приостановили из-за ожидания окончания судебных процессов в Виннице. Против чиновника областной администрации этого центральноукраинского города открыли сразу несколько уголовных дел за оформление переходов общин в ПЦУ: Игоря Салецкого обвиняют в самоуправстве и подделке документов.

Митрополит Епифаний называет эти процессы "гонениями", а начальника местной полиции - "ярым сторонником РПЦ".

"РПЦ создает такую картинку, чтобы люди видели: если вы захотите перейти, мы создадим вам такие условия, что вы потеряете возможность пользоваться своим храмом", - резюмирует он.

"Мы для них не существуем"

Тем не менее, говорит митрополит Епифаний, ПЦУ имеет хорошие отношения с несколькими епископами УПЦ МП, отказываясь называть их имена по соображениям безопасности иерархов.

Летом прошлого года сообщалось, что письма Вселенскому патриарху Варфоломею с выражениями своей поддержки предоставлению украинскому православию автокефалии подписали около 10 епископов УПЦ МП из 90. Однако на Объединительный собор явились лишь двое из них: оба были немедленно запрещены в служении синодом УПЦ МП.

"Есть архиереи РПЦ в Украине (так митрополит Епифаний называет УПЦ МП - прим. Би-би-си), которые сейчас наблюдают за процессами в украинском государстве и внутри объединенной православной церкви. Москва им до этого времени навеивает, что это все временно… Думаю, со временем те архиереи, которые имеют такое желание, увидят, что здесь все стабильно, есть динамическое развитие и примут решение [присоединиться к ПЦУ]. Возможно, это станет для всех сюрпризом", - заявил митрополит Епифаний.

В разговоре с Би-би-си предстоятель ПЦУ сетует, что у него нет никакого общения с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием: на мероприятии по случаю годовщины Голодомора, в которых принимали участие оба иерарха, тот даже не поздоровался.

Тем не менее, митрополит Епифаний говорит, что хорошо относится к митрополиту Онуфрию и верит, что рано или поздно они объединятся в единой церкви.

"Проблема со стороны РПЦ в Украине состоит в том, что они нас не признают как объект. Мы для них не существуем. Мы открыты и готовы к общению, а если они начнут официальное общение, то это значит, что они признают нас как объект. Для них это тяжело, а мы в любой момент готовы сесть за стол переговоров и вести переговоры с УПЦ МП об общем будущем в единой поместной православной церкви", - говорит митрополит Епифаний.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зеленский критиковал усилия Порошенко по получению автокефалии Украинской церковью (на фото президент Украины и вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле)

Зеленский и "термос"

Предстоятель ПЦУ заявляет, что его церковь положительно относится к избранному в этом году президентом Украины Владимиру Зеленскому. В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский декларирует равноудаленность от всех религиозных конфессий, говорит митрополит Епифаний.

"Нас это устраивает, потому что нет противостояний, нет вмешательства в дела церкви. Что декларируется, то и происходит", - заявил он.

Оппонент Петра Порошенко и в прошлом известный комик, Владимир Зеленский на протяжении избирательной компании высмеивал различные аспекты политики предшественника, в том числе и усилия Порошенко, направленные на получение Украинской церковью автокефалии. В одном из своих скетчей Зеленский назвал томос - грамоту о получении независимости - "термосом", за что был раскритикован сторонниками Порошенко и верующими ПЦУ.

"Мы не общались [с Зеленским] на эту тему", - сдержанно комментирует эту шутку президента митрополит Епифаний.

Он допускает наличие в окружении президента людей, имеющих негативное отношение к ПЦУ, однако, продолжает он, большинство представителей украинской власти "понимают роль церкви в жизни государства".

"Конечно, будут противники обустройства автокефальной церкви, они всегда были, при любой власти. Но мы убеждены, что государство будет нам содействовать и помогать. Мы не требуем чего-то особенного, мы просим равного отношения", - говорит митрополит Епифаний.

Рассуждая о том, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в прошлом месяце заявил о том, что он является прихожанином УПЦ МП, митрополит Епифаний вспомнил о предыдущем президенте Украины.

"Когда Петр Порошенко стал президентом, он тоже был верным РПЦ в Украине, а когда он получил высокий пост, мы увидели кардинальное изменение… Давайте не будем обвинять кого-то в том, что так исторически сложилось, что он является прихожанином Московского патриархата в Украине. Если человек занимает должность госслужащего, он должен работать на благо своего государства, а соответственно и церкви, являющейся духовной опорой украинского государства", - заявил предстоятель ПЦУ.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Филарет объявил о восстановлении церкви Киевского патриархата

"Самоизоляция" патриарха

Одним из кризисных моментов в недолгом пока существовании ПЦУ стал внутренний конфликт, результатом которого стало воссоздание бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом упраздненной УПЦ КП.

В ходе переговоров о создании ПЦУ Константинополь выдвинул условие: предстоятелем новой церкви не должен стать Филарет, имеющий неоднозначную репутацию как внутри Украины, так и в православном мире. Филарет согласился на это условие, пролоббировав избрание митрополитом Киевским Епифания, в свое время бывшего его личным секретарем и считающимся близким соратником патриарха.

После избрания Епифания Филарет получил пост "почетного патриарха" новой церкви и начал требовать изменить ее устав с тем, чтобы именно он, а не предстоятель руководил внутренней жизнью церкви. Предстоятель же, по мнению Филарета, должен заниматься скорее внешнецерковными сношениями.

После того как эти предложения были отвергнуты, Филарет начал критиковать предоставленный Константинополем томос - он, по его словам, не давал ПЦУ должной степени независимости, - и в июне этого года объявил о восстановлении церкви Киевского патриархата, формально распущенной при создании ПЦУ.

"Мы были единомышленниками до 15 декабря (2018 года, даты проведения Объединительного собора ПЦУ - прим. Би-би-си). Когда мы сумели объединиться, провести Объединительный собор, оказалось, что у него было свое видение развития ПЦУ, с которым не согласилось большинство архиереев и духовенства. Он видел это по-своему, мы этого не восприняли, и он начал в определенной мере протестовать", - рассказал о тех событиях предстоятель ПЦУ.

"Он [Филарет] переоценил свои возможности", - добавил митрополит Епифаний.

Сейчас, говорит он, Филарет, как и более 50 последних лет, продолжает служить во Владимирском соборе в центре Киева. Кроме того, утверждает митрополит Епифаний, Филарета поддерживают "несколько приходов в нескольких областях Украины".

Тем не менее, продолжает предстоятель ПЦУ, формально Филарет остается архиереем ПЦУ - даже несмотря на свои заявления о разрыве с этой церковью.

"Во время проведения священных синодов (ПЦУ) его место ждет его и по сей день… Он самоизолировался, но мы ожидаем, что он вернется в священный синод и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, руководства церковью для того, чтобы помогать церкви расти", - говорит митрополит Епифаний.

Когда Рождество?

В разговоре с Би-би-си митрополит Епифаний прокомментировал ежегодно возникающую в соцсетях полемику на тему возможного переноса даты празднования Рождества Православной церковью Украины с 7 января на 25 декабря.

"Как ПЦУ мы не против изменения церковного календаря, ведь он не является догмой. Но сейчас это не ко времени. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - заявил митрополит Епифаний.

По его словам, большинство сторонников переноса даты Рождества являются пользователями соцсетей, не посещающими храмы по праздникам.

Кроме того, сказал он, церковь Московского патриархата наверняка будет использовать такую реформу в качестве доказательства того, что прихожане ПЦУ "не являются православными, а празднуют по католическому календарю" - несмотря на то что целый ряд православных церквей перешли на новоюлианский календарь, на Украине он в первую очередь ассоциируется именно с католицизмом.

Наконец, утверждает митрополит Епифаний, переход церкви на новый календарь чреват не только переносом даты Рождества, но и сменой дат многих других церковных праздников, традиционно отмечающихся на Украине, а это может запутать и разочаровать многих украинских верующих.

"Поэтому нужно объяснять, и как только мы увидим, что народ готов, мы примем это решение, потому что большинство церквей уже давно на новом календаре… В общем, мы не против, но это не зависит только от меня как предстоятеля. Это должно быть соборное решение ПЦУ. Когда мы дозреем до этого, увидим, что народ готов - перейдем", - сказал митрополит Епифаний.

В то же время он отверг слухи о том, что переход на новоюлианский календарь является ультиматумом, выставленным Украинской церкви Константинополем.

"Они [Константинополь] заинтересованы в том, чтобы мы успешно развивались, а не [в том, чтобы] ставить преграды. Потому что это [вопрос календаря] является определенной преградой для объединения. Ведь это могут взять на вооружение наши соперники для остановки объединительных процессов", - резюмировал предстоятель ПЦУ.