Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лукашенко не раз говорил, что не против углубления интеграции, но на равных условиях

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи в субботу.

Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основе союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет.

Документы об углублении интеграции стороны намеревались подписать к 8 декабря, 20-летию создания союзного государства Беларуси и России.

"Я не пацан!"

Белорусскому парламенту в четверг Лукашенко пообещал, что разговор с Путиным будет жестким.

"О какой можно дальнейшей интеграции говорить, если до сих пор нет договора о поставках природного газа? - вопрошал Лукашенко. - То есть у нас завтра Новый год, а мы не имеем договора по объемам и ценам поставок природного газа. Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен - по "грязной" нефти (речь о поставках в нефтепровод "Дружба" некачественной российской нефти в апреле этого года. Белорусская сторона оценивает свой ущерб от инцидента в 100 млн. долларов - bbcrussian). Мы считаем, а они делают вид, что этой "грязной" нет".

"Если для нас будут закрывать рынки (постоянно или периодически) для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко", - предупредил Лукашенко.

Белорусский президент повторил не однажды уже сказанное: Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах. И никаких документов, ущемляющих интересы Беларуси, он подписывать не будет.

"Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило - вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом - создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом на верху, и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда", - заявил Лукашенко, находящийся 25 лет в кресле президента.

Тайное углубление

Группы чиновников и экспертов обеих стран работают над согласованными в начале сентября на уровне премьеров документами об интеграции и так называемыми дорожными картами.

Но что именно в них и по каким направлениям разрабатывается "углубление", не известно. Экс-депутат белорусского парламента Алена Анисим дважды обращалась в совет министров и минэкономики с просьбой объяснить, что предполагают новые документы об интеграции. Чиновники посоветовали не волновать общественность, пока работа не закончена.

Правозащитнику Михаилу Мацкевичу в ответе из минэкономики сообщили, что интеграционные документы - для служебного пользования.

Подобная ситуация складывалась и 20 лет назад, когда Лукашенко и тогдашний президент России Борис Ельцин подписали Договор о создании союзного государства. "В публикации текста нет необходимости", - убеждал Михаил Сазонов, в ту пору помощник Лукашенко, объясняя это тем, что население на референдумах дважды положительно высказывалось об углублении отношений с Россией.

Из статей российского "Коммерсанта" в ноябре и лаконичных признаний белорусских чиновников стало ясно, что белорусскую сторону напрягает дорожная карта о создании союзного налогового кодекса - белорусскому бюджету грозит потерять часть доходов и не ясно, какая судьба уготована получившим налоговые льготы Парку высоких технологий и IT-сфере.

Камнем преткновения стал для Минска вопрос о компенсациях Москвой последствий российского налогового маневра в нефтяной сфере; ранее получаемых доходов от "перетаможки" части (6 млн тонн) российской нефти; цены на газ, за который в уходящем году Беларусь платила по 127 долларов за тысячу кубометров, а хотела бы по 70, как в Смоленской области.

Судя по тому, что белорусский бюджет на 2020 год сверстан без расчета на уступки России в нефтегазовой сфере, союзное сближение в этих вопросах Минском не просматривается.

Кто чего боится

Эксперты в Минске убеждают местную публику: Лукашенко не пойдет на союз, который хоть в чем-то ущемит его единоличную власть над страной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин и Лукашенко встретятся, как ожидается, в субботу в Сочи

"Игрой" и экономическим торгом со стороны белорусских властей называет нынешние интеграционные споры политический обозреватель Юрий Дракохруст.

Аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский замечает: "Интрига момента заключается в том, захочет ли Путин слегка ублажить белорусского партнера, грубовато поставившего вопрос ребром: "На хрена нужен кому такой союз? "Чтобы новые интеграционные документы были-таки приняты в декабре, по идее, нужно выдать Минску порцию пряников".

На кону независимость

"Пряники", похоже, уже обозначаются: Россельхознадзор объявил, что с 4 декабря сняты ограничения на поставки в Россию молока с 32 белорусских предприятий.

Но белорусская оппозиция и ряд лидеров мнений уверены: торгуются не по поводу молока и нефти, на кону - независимость Беларуси.

Заявление об угрозе независимости подписали Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси и один из авторов разваливших Советский Союз "беловежских соглашений"; оппозиционные лидеры Павел Северинец, Григорий Костусев, экс-депутат парламента Алена Анисим, Ивонка Сурвила - глава работающего в изгнании правительства Белорусской Народной Республики и другие.

Движение солидарности "Разам! " ("Вместе! ") распространило воззвание БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ! (Белорусы! Защитим Отечество!).

Сообщество из 60 блогеров, чья общая аудитория в Telegram-каналах достигает 400 тысяч человек, на каждом из своих каналов разместило короткий текст:

"Реагируя на слухи "об усилении интеграции" и подписании "дорожных карт" с Россией, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:

- Независимость Беларуси не предмет торга;

- Подписание любых документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, неприемлемо;

- Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны".

В субботу, когда Лукашенко и Путин встречаются в Сочи, оппозиция зовет народ на центральную площадь Минска. Согласовывать мероприятие с властями было некогда, да и никто не посчитал нужным это делать.

Активистов не убедили заявления о сохранении независимости, сделанные в парламенте Лукашенко: соцсети и негосударственные СМИ цитируют российского премьера Дмитрия Медведева, который в тот же день в интервью российским телеканалам призвал Беларусь не бояться "уменьшения суверенитета".

И немного "спорящих" цифр

На минувшей неделе пресса в России и в Беларуси опубликовала данные исследования Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО, в рамках которого у белорусов спросили об их отношении к России. Исследование утверждает, что почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. (57,6% белорусов, согласно этому исследованию, высказались за союзнические отношения между Беларусью и Россией, около трети (31,8%) - за партнерские, на основе межгосударственных договоров. В сумме у исследователей получилось почти 90%).

"Только один из 10 за независимую Беларусь!" - прокомментировали публикацию ряд российских и белорусских сайтов.

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси назвал данные МГИМО противозаконными и некорректными.

В комментарии специалиста-социолога Александра Домбровского говорится, что исследователи МГИМО не аккредитовывались для проведения соцопросов в Беларуси (что в стране обязательно); формулировку вопросов нельзя назвать корректной и не связанной с актуализацией темы союза Беларуси и России.

А громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией не соответствуют данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси, сказали в Институте социологии.

И привели результаты своего исследования, проведенного в апреле.

По его данным, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как "партнерские отношения"). При этом 36,1 % респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления ("союзнические отношения"). Число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7 %.

Количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3 %, отмечают официальные белорусские социологи, подчеркивая при этом, что белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5 %) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6 %).