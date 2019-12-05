"Я испытал дискомфорт". За что прокурор требует для Чирцова 3,5 года тюрьмы

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Никита Чирцов в зале суда 5 декабря 2019 года

В Тверском суде Москвы в четверг за три часа закончили рассматривать по существу и провели прения по делу 22-летнего Никиты Чирцова. Его обвиняют в том, что на протестном митинге 27 июля он толкнул сержанта полиции. Чирцов принес полицейскому извинения, а его родственники перевели на имя потерпевшего 15 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако прокурор запросил для молодого человека три с половиной года колонии.

Во время предыдущего заседания потерпевший, молодой полицейский 2-го оперативного полка при ГУ МВД Москвы Юрий Михаленок, заявил, что готов принять извинения и компенсацию. Сегодня он также присутствовал в зале суда, но его позиция успела измениться.

"Я человек комплекции достаточно тяжелой"

Суд начался с короткого перерыва - адвокат Александр Борков подал ходатайство, чтобы ему дали время пообщаться с подзащитным, так как сделать это раньше было невозможно: в субботу Чирцова внезапно перевели в другое СИЗО, куда нужно записываться за полторы недели. На согласование позиции защитнику и обвиняемому судья Елена Булгакова выделила пять минут.

Затем суд рассматривал видеозаписи задержания Чирцова 27 июля на Тверской площади - сначала в виде раскадровки, а затем на нормальной скорости. На записи зафиксирован момент, как в толпе полицейский в обмундировании и бронежилете делает движение грудью по направлению к Чирцову, после чего тот выставляет вперед руки, отталкивает его от себя и пытается убежать. Молодого человека догоняют и задерживают.

Прокурор спросил у Михаленка, испытал ли он физическую боль. Защитник протестовал: этот вопрос уже задавали на прошлом заседании, однако судья разрешил ответить.

"Надо сделать скидку на то, что я был в форме и обмундировании, я испытал дискомфорт. Если бы на мне не было формы и обмундирования, это, возможно, можно назвать болью. Плюс я человек комплекции достаточно тяжелой, возможно, другой человек на моем месте упал бы вообще в результате этого контакта", - заявил Михаленок.

Адвокат в свою очередь задал вопрос потерпевшему по материалам просмотренной раскадровки:

- Как я вижу, ваша правая рука направлена таким образом, [что] она легла на руку подсудимого. Как я понимаю - как обыватель, непрофессионал, - что рука ложится на захват и удержание. Это боевой приём спецподготовки самбо и любой другой борьбы. Я правильно понимаю, что у вас как военнослужащего органов полиции есть определенные навыки, и в данном случае вы как раз хотели применить данный прием захвата и удержания? Правильно ли понимаю, что сотрудник полиции в данный момент пытается задержать подсудимого?

- Нет, однозначно не боевой прием. Рука была выставлена по инерции, защитная реакция, я попятился назад. Как можно применять боевой прием, когда тебя человек толкает? Боевой прием можно применять, когда непосредственно задерживаешь. Однозначно нет, никакого приема тут нет, у меня просто выставлена рука, - ответил Михаленок.

Адвокат Александр Борков заявил, что видеозапись, предоставленная стороной обвинения, не показывает полностью все происходившее в тот момент у памятника Юрию Долгорукому. Зато есть съемка издания "Грани.ру", где подробно зафиксировано, что происходило до этого момента. Адвокат просил суд вызвать в качестве свидетеля корреспондента издания, приобщить его съемку и изучить видео. Судья отказал.

Затем защитник перешел к личной характеристике обвиняемого и попросил допросить бабушку Чирцова. Она прилетела из города Березники Пермского края.

"Никита с самого детства был рядом со мной. Он был желанным любимым ребёнком, но когда ему исполнилось шесть лет, родители разошлись, Никита остался с отцом, так как у матери появилась другая семья, и поэтому он рос на моих глазах", - рассказала пожилая женщина. В детстве Чирцову диагностировали бронхиальную астму. Благодаря заботе и уходу ее удалось "заглушить" и перевести в стадию ремиссии, однако, опасается бабушка, в тюрьме она может вновь перейти в активную форму.

Чирцов поступил на бюджетное отделение университета в Москве, однако учебу пришлось прервать ради заботы о бабушке: "Бывает, кто-то рождается и попадает под крыло ангела, но у Никиты не так. Много ухабов, отцу пришлось поменять работу, у меня начались проблемы со здоровьем, и никаких финансовых поступлений не было. Он вынужден был перебиваться в Москве некоторое время, потом у меня стало плохо со здоровьем, и он стал мне помогать. Разрывался между Москвой и Березниками. Был постоянно со мной, [по врачам] из кабинета в кабинет ходил. Все взял на себя внук".

В октябре 2018 года Чирцов получил свидетельство индивидуального предпринимателя и открыл интернет-магазин спортивных товаров. Отец молодого человека работал шахтером и недавно, по его словам, попал под сокращение.

По словам бабушки, ее внук всегда хотел заниматься благотворительностью. В качестве погашения возможного причиненного вреда обществу Чирцов попросил адвоката и родственников перевести в фонд "Подари жизнь" пожертвование - адвокат представил суду квитанции о переводе. В перерыве бабушка уточнила, что они отправили в фонд 15 тысяч рублей.

Такую же сумму - 15 тысяч рублей - перевели от имени Чирцова и потерпевшему (сумма в ходе заседания не уточнялась, ее корреспонденту Би-би-си в перерыве сообщил источник). Деньги отправили 5 декабря утром почтовым переводом по месту жительства.

Для самого Михаленка это стало сюрпризом. Он сказал, что никаких денег не получал и в целом не считает это необходимым.

"Просто рефлексивно отстранился"

Затем адвокат попросил приобщить к делу две петиции в поддержку Чирцова на сайте change.org, под которыми поставили электронные подписи почти 10 тысяч человек, петицию жителей Березников, в которой они просят прекратить уголовное преследование земляка, стопку почетных грамот школьных времен и положительную характеристику коменданта общежития, где жил Чирцов, после чего суд перешел к допросу обвиняемого.

- В процессе прогулки я сел на лавочку у памятника Долгорукому, - рассказал молодой человек. - Увидел, как начал скапливаться народ, очень заинтересовался, подошел и узнал, что проходит митинг. Полицейские стали огораживать улицы и задерживать людей. На моих глазах задерживали с силой парня, который стоял и ничего не делал, он кричал и просил о помощи. На эмоциях я отправился в ту сторону, чтобы вразумить полицейских, кричал: "Что вы делаете?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На акции протеста 27 июля в Москве были задержаны сотни человек. Обвиняемым преимущественно вменяют насилие по отношению к полицейским

Затем, по словам Чирцова, он обежал пожарный столб и наткнулся на Михаленка: "Я не знал, что делать. Он прикрикнул на меня: "Стой, только попробуй", дернул рукой и резко подался корпусом вперед. Я очень испугался и на рефлексах попытался отстраниться от полицейского. Я не хотел никакого насилия применять. Испугался и стал убегать, меня задержали".

"Абсолютно не хотел причинить боль и страдания, просто рефлексивно отстранился, так как не хотел быть задержанным. Оказался не в том времени и не в том месте. Захотел почувствовать себя героем и спасти человека. Не повторил бы ни в коем случае", - еще раз уточняет Чирцов.

Так как на предыдущем заседании Михаленок во время допроса сказал, что он готов принять извинения, адвокат предложил Чирцову их непосредственно принести.

- Я прошу простить меня, я не хотел причинять боль и как-то нападать. Толпа людей, эмоции меня просто захлестывали. Я увидел, как человек просит о помощи и направился в ту сторону. А потом увидел вас и испугался. И попытался отстраниться. Я прошу прощения.

- Вы принимаете извинения? - задала вопрос судья.

- Я хочу рассуждать не с точки зрения морали, а с точки зрения закона. Не хочу ни принимать, ни, напротив, не принимать извинения. В первую очередь надо действовать согласно с законодательством. За определенные действия должна или не должна быть какая-то ответственность согласно закону. С точки зрения морали я не хотел бы рассуждать, правильно это, плохо, хорошо, простить, не простить, - витиевато ответил Михаленок.

"Мы вас всех любим и прощаем"

В прениях прокурор заявил, что несмотря на отсутствие у Чирцова умысла причинить физическую боль полицейскому, его вина подтверждается совокупностью доказательств. Он запросил для Чирцова 3 года 6 месяцев общего режима.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что состав преступления в поступке Чирцова не просматривается. Статья 318 УК РФ не дает описания термина "насилие", однако одно из постановлений пленума Верховного суда указывает, что под насилием понимаются побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением физической боли или ограничением свободы.

"Дважды у потерпевшего была возможность объяснить и дать характер той боли, которую он испытал от прикосновения рук Никиты, с его бронежилетом - специальным средством, призванным защитить не просто от голых рук, а, как минимум, от прямого попадания из пистолета Макарова. В обоих судебных заседаниях прямо сказанного, что "я испытал физическую боль непосредственно после контакта с руками Чирцова", мы не услышали. И в первый раз было, цитата, "как таковой боли не было", и сегодня от этого ответа напрямую потерпевший ушел", - подчеркнул адвокат. Это означает, заявил он, что и факта насилия не было.

Он попросил суд о переквалификации статьи на менее тяжкую, в частности на статью об оскорблении действием сотрудника полиции. С учетом трех месяцев, проведенных Чирцовым в СИЗО, какого-либо наказания, подразумевающего лишения свободы, молодой человек, по мнению защитника, не заслуживает.

Потерпевший Юрий Михаленок тоже выступил в прениях: "Я крикнул не "только попробуй, стой, куда ты идешь", а "стой на месте, куда ты идешь". Рукой я не замахивался, палка вообще была в чехле. Задерживать до момента физического контакта никто не собирался данного гражданина", - уточнил он и насупленно добавил еще раз про денежный перевод: "Я обдумал все хорошо, компенсации никакие я не считаю целесообразным, это не нужно, я понятия не имею, куда перечисляли, я никакие свои реквизиты не давал и не собираюсь. Человек в любом случае совершил преступление, легкое, тяжкое, это уже решит суд, а какое за это должно быть наказание, ответственность, это уже другой вопрос. Я за то, чтобы было по действующему законодательству".

Приговор Никите Чирцову вынесут в пятницу, 6 декабря.

В коридоре мама осужденного по "московскому делу" Данила Беглеца - он получил два года колонии за то, что "схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль" - в слезах стала обнимать потерпевшего Михаленка со словами: "Мы вас всех любим и прощаем".

Полицейский с оторопевшим видом молчал.