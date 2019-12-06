Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Онлайн-агитация позволяет кому угодно где угодно выдавать себя за кого угодно и за деньги влиять на общественное мнение"

Демократия в Британии под угрозой. Виноваты американцы - их инновации оказались разрушительными для британских традиций.

Первая полномасштабная интернет-кампания к выборам в Великобритании показала, насколько избирательная система уязвима для внешнего влияния и недобросовестной конкуренции. Все потому, что традиционалисты-британцы не спешили адаптировать законы к современности и проспали революцию в агитации.

Социальные сети разрушили ветхие стены, ограждавшие общественное мнение от манипулирования и грязных предвыборных технологий.

"Избирательное законодательство безнадежно устарело. Нормы демократического волеизъявления в нашей стране определяются законами, некоторые из которых датированы 1872 годом. Они не годятся для цифрового века", - сокрушается избирательная комиссия, которая вот уже полтора десятка лет не может добиться от политиков реформы.

Британия всегда гордилась своими выборами. Жесткие правила вплоть до запрета политической рекламы на телевидении, контроль за расходами на агитацию и требования к прозрачности делали предвыборную кампанию соревнованием идей, а не бюджетов. 90% британцев верили, что выборы честные.

Но будущее подкралось незаметно, и все изменилось, предупреждает избирательная комиссия - независимый орган, которому поручены организация народного волеизъявления и даны полномочия наказывать нарушителей.

По законам Дикого Запада

Image caption Бои без правил: Найджел Фарадж (Партия Брексита), Джо Суинсон (либерал-демократы) и Борис Джонсон (тори)

Все условности отброшены. Интернет позволяет обходить два главных требования к прозрачности избирательной кампании: всегда говорить от своего имени и не тратить денег больше положенного.

В итоге парламентская кампания к выборам 12 декабря рискует стать самой развязной за последние десятилетия. Поскольку в отсутствие регулирования в Старом Свете она проходит по правилам Дикого Запада, написанным в калифорнийской Силиконовой долине.

"Мы как государство пока что решили аутсорсить определение правил избирательной кампании руководству американских интернет-гигантов. Это ужасно безответственный подход", - сказал Уилл Мой, глава фактчекинговой организации Full Fact.

Facebook и сам бы рад, чтобы британцы законом определили, что можно, а что нельзя. А пока правил нет, американцы выложили на всеобщее обозрение библиотеку всей политической и социальной рекламы, чтобы власти и активисты могли проанализировать цифровые кампании партий и групп влияния. Twitter подошел к делу радикальнее - вообще запретил политическую рекламу.

Однако прозрачности это не добавило. И в мутной воде привольно любой рыбе.

Партии не стесняются прямолинейных подлогов и навязчивой пропаганды. Так, во время дебатов двух главных претендентов на пост премьер-министра - тори Бориса Джонсона и лейбориста Джереми Корбина - пресс-служба консерваторов прикинулась независимыми фактчекерами.

Переименовали свой "Твиттер" в factcheckUK и вместо портрета Джонсона и фирменного голубого логотипа повесили заглавной картинкой галочку на фиолетовом фоне. А по итогам дебатов объявили своего шефа победителем.

Image caption Найди пять отличий. Twitter пригрозил тори "решительными корректирующими мерами", если такое повторится

Ни всеобщее возмущение, ни предупреждение от Twitter консерваторов не смутили. Что такого, подумаешь, имеем полное право, настаивали они.

Небольшая партия либерал-демократов, тем временем, уже многократно попадалась на чрезвычайно вольной интерпретации или даже фальсификации опросов и результатов предыдущих выборов. Но продолжает заваливать почтовые ящики листовками, в которых красивые столбики спорных графиков обещают им неминуемую победу.

От листовок к репостам

Британские законы не обязывают политиков говорить правду. Чиновники могут запретить любую рекламу, вводящую потребителя в заблуждение, но только если она не касается выборов и референдумов. Содержание политической рекламы вне их власти.

Регулятор, например, недавно запретил рекламу виски под лозунгом "Решайся!", в которой полуголый герой бесстрашно прыгает с обрыва, но не разбивается - в падении у него вырастают крылья. Коктейль из безрассудства, отваги и алкоголя сочли "безответственным".

Однако та же комиссия по надзору за рекламой не может запретить ролики и посты консерваторов с обещаниями построить 40 новых больниц и нанять дополнительно 50 тысяч медсестер, несмотря на то, что в реальности деньги выделены только на капитальный ремонт или перестройку шести существующих больниц, а 19 тысяч из обещанных 50 тысяч медсестер уже работают в системе здравоохранения и речь идет только о том, чтобы уговорить их не увольняться.

Тори признают это, но рекламу не переделывают.

Жаловаться властям на ложь и обман в политической агитации практически бесполезно: закон серьезно ограничивает вмешательство чиновников и правоохранительных органов в политическую борьбу.

Им отведена очень узкая поляна для регулирования. Полиция должна пресекать уголовные нарушения вроде клеветы на кандидатов или призывов к совершению преступлений. А статагентство имеет право выносить партиям предупреждения за искажение статистики.

В эту кампанию оно вмешивалось всего трижды. Последний раз глава статагентства пожурил лейбористов за то, что их лидер переврал данные о преступности за девять лет правления консерваторов. Корбин утверждал, что число тяжких преступлений удвоилось, тогда как по оценкам разных ведомств оно либо выросло примерно на 40%, либо вовсе осталось прежним.

И если политики не стесняются привирать под своим именем, то в онлайне у них полностью развязаны руки для любой лжи и вовсе без ущерба для репутации. Только агитация в печатной продукции (на телевидении и радио она запрещена) должна иметь выходные данные.

"Избирательные законы были задуманы и приняты еще до того, как предвыборная кампания ушла в интернет. Тогда агитация была в основном печатной, ее раздавали или рассылали по почте, - объясняет избирком дыры в регулировании. - И если в печатной агитации требуется четко указывать, кто заплатил за нее, онлайн-реклама не регулируется ни одним законом".

Первая интернет-кампания

А время пришло. На перед избранием британского парламента в 2015 году 24% бюджетов партии потратили на кампанию в интернете, то в 2017 году - уже 43%. Текущие выборы будут первыми в истории, когда большая часть денег пойдет на онлайн-агитацию.

И ясно почему.

Media playback is unsupported on your device Британские политики агитируют избирателей. Получается не очень

Сейчас каждый третий британец (33%) узнает новости из "Фейсбука", тогда как четыре года назад таких было лишь 12%, свидетельствуют данные британского ведомства Ofcom, регулирующего СМИ.

В целом социальные сети являются источником новостей для 44% населения, и помимо "Фейсбука" популярны "Твиттер" (14%), WhatsApp (10%) и "Инстаграм" (9%).

И пусть для большинства (79%) телевидение остается основным источником новостей, больше половины ориентируются еще и на соцсети.

Соцсети позволяют таргетировать агитацию, что делает ее убойной. Это особенно важно в условиях британской избирательной системы, где для победы кандидату в депутаты в одном из 650 округов достаточно обойти ближайшего соперника.

В большинстве случаев исход исторически предрешен, и вся борьба сосредоточена в ограниченном количестве округов и ведется за голоса определенной группы избирателей. Для этого нет ничего эффективнее таргетирования, доступного рекламодателям в социальных сетях.

Поэтому партии охотнее покупают рекламу в американском "Фейсбуке", чем развороты в британских газетах. А поскольку это серая зона, в которой не действуют обычные ограничения, при определенной сноровке они могут тратить сколько угодно, отбросив принцип финансового fair play.

"До сих пор деньги имели весьма ограниченное влияние (на эффективность избирательной кампании). В основном из-за запрета на телевизионную рекламу. Однако интернет постепенно меняет положение вещей", - сказал председатель избирательной комиссии сэр Джон Холмс.

Как обмануть систему

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption Британцы уважают традиции, но не поспевают за современностью

Чтобы потратить больше, политической партии достаточно прикинуться кем-то другим. Хуже того, кто-то другой может прикинуться политической партией - и свободно влиять на общественное мнение в стране, даже будучи иностранным гражданином, организацией или правительством.

Десятки людей и организаций перед выборами зарегистрировались в британской избирательной комиссии как независимые агитаторы. Зачастую это активисты или даже функционеры одной из партий.

Но в сети они представляются защитниками какой-нибудь социальной группы - родителей, арендаторов, собаководов. И пугают свою целевую аудиторию катастрофой в случае прихода к власти другой партии, не указывая, что это - политическая реклама.

За фальсификации и откровенную ложь в таких постах никто и так не несёт ответственности (поскольку нет такого закона). Но в этом случае нет даже репутационных издержек - технически избирателя дурят не партии, а какие-то сторонние активисты.

И проблема эта не только британская. Активист Лиз Каролан изучала онлайн-рекламу во время ирландского референдума о легализации абортов, и говорит, что в соседней европейской стране аналогичная ситуация с манипуляциями общественным мнением.

"Онлайн-агитация позволяет кому угодно где угодно выдавать себя за кого угодно и за деньги влиять на общественное мнение", - сказала Каролан.

И даже не обязательно регистрироваться в избиркоме: репосты простых пользователей способны обеспечить сопоставимую с рекламой аудиторию. Конечно, их сложнее таргетировать и они редко выходят за рамки экосистем, но это не останавливает агитаторов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Корбин - политик старшего поколения. Но и он давно попал в социальные сети

Так, в разгар избирательной кампании по британскому сегменту "Фейсбука" разлетелось сообщение о том, лейбористы хотят отменить 25% скидку на муниципальный налог для одиноких избирателей и якобы включили это предвыборную программу. Его расшерили более 20 тысяч раз, несмотря на опровержения и оценки независимых фактчекеров.

Через эту дыру в законе можно обойти почти все ограничения, прежде всего на размер агитационных бюджетов и зарубежное финансирование.

"Наша избирательная система должна быть справедливой и подотчетной. Но в выборном законодательстве образовалась гигантская дыра, и теперь мы открыты внешнему вмешательству", - предупреждает Уилл Мой из Full Fact.

И тут же оговаривается: никаких явных признаков того, что недружественные страны активно смущают умы британского избирателя, пока нет.

Председатель избиркома также призывает не сгущать краски и не впадать панику.

"Признаки внешнего вмешательства если и есть, то пока их не так много, чтобы бить тревогу. Это касается и онлайн-кампаний", - сказал сэр Джон.

"Конечно, кое-что вызывает опасения, и не всю активность можно отследить, однако никакого серьезного влияния на выборы и референдумы в нашей стране мы пока не наблюдали. Это моя личная оценка", - добавил председатель избиркома.

Однако его комиссия, наоборот, нагнетает тревогу.

Безнаказанность

"Закон не регулирует новые технологии, и возможности для злоупотребления ими открыты. Например, они дают иностранным гражданам и режимам возможность покупать рекламу на интернет-платформах и в соцсетях, чтобы влиять на избирателей, физически не находясь в стране. А британским агитаторам теоретически позволяют превышать лимиты финансирования посредством скрытой онлайн-активности", - писал избирком в августе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До реформы избирательной системы у британского парламента пока не дошли руки

Закон последний раз обновляли на рубеже веков. Тогда правительство и парламент беспокоили только зарубежные доноры и они пытались ограничить финансирование политических партий из-за рубежа. Власти не понимали, что в самом ближайшем будущем иностранцы смогут напрямую участвовать в предвыборной агитации, пишет избирком.

И никому за это ничего не будет.

"К этим выборам мы не смогли внести даже самые простые поправки в избирательное законодательство, и в результате мы остались без рычагов контроля и наказания. В условиях растущего влияния онлайн-агитации неспособность адаптировать закон чревата серьезными проблемами", - предупредила Кейт Доммет, преподаватель Шеффилдского университета и советник комитета по вопросам демократии и цифровых технологий Палаты лордов британского парламента.

Избирательная комиссия выделяет две неотложные вещи. Ужесточить наказание за нарушения, поскольку партии тратят десятки миллионов на агитацию и нынешний максимальный штраф в 20 тысяч фунтов даже не замечают. И главное - вывести онлайн-агитацию из тени.

"Избиратели должны иметь четкое представление о том, кто тратит деньги с целью повлиять на их мнение перед выборами и референдумами. Так же как сейчас это происходит с печатной агитацией", - говорится в предложениях комиссии.

Однако реформа выборного права буксует.

Ее задумали еще в 2011 году. Она дошла было до парламента и созрела для оформления в законы, но правительство сослалось на чрезвычайную занятость из-за брексита и поставило реформу на паузу по крайней мере до 2020 года.