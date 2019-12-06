Выборами на Западе можно манипулировать, и за это ничего не будет. Пример Британии
Демократия в Британии под угрозой. Виноваты американцы - их инновации оказались разрушительными для британских традиций.
Первая полномасштабная интернет-кампания к выборам в Великобритании показала, насколько избирательная система уязвима для внешнего влияния и недобросовестной конкуренции. Все потому, что традиционалисты-британцы не спешили адаптировать законы к современности и проспали революцию в агитации.
Социальные сети разрушили ветхие стены, ограждавшие общественное мнение от манипулирования и грязных предвыборных технологий.
"Избирательное законодательство безнадежно устарело. Нормы демократического волеизъявления в нашей стране определяются законами, некоторые из которых датированы 1872 годом. Они не годятся для цифрового века", - сокрушается избирательная комиссия, которая вот уже полтора десятка лет не может добиться от политиков реформы.
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Британия всегда гордилась своими выборами. Жесткие правила вплоть до запрета политической рекламы на телевидении, контроль за расходами на агитацию и требования к прозрачности делали предвыборную кампанию соревнованием идей, а не бюджетов. 90% британцев верили, что выборы честные.
Но будущее подкралось незаметно, и все изменилось, предупреждает избирательная комиссия - независимый орган, которому поручены организация народного волеизъявления и даны полномочия наказывать нарушителей.
По законам Дикого Запада
Все условности отброшены. Интернет позволяет обходить два главных требования к прозрачности избирательной кампании: всегда говорить от своего имени и не тратить денег больше положенного.
В итоге парламентская кампания к выборам 12 декабря рискует стать самой развязной за последние десятилетия. Поскольку в отсутствие регулирования в Старом Свете она проходит по правилам Дикого Запада, написанным в калифорнийской Силиконовой долине.
"Мы как государство пока что решили аутсорсить определение правил избирательной кампании руководству американских интернет-гигантов. Это ужасно безответственный подход", - сказал Уилл Мой, глава фактчекинговой организации Full Fact.
Facebook и сам бы рад, чтобы британцы законом определили, что можно, а что нельзя. А пока правил нет, американцы выложили на всеобщее обозрение библиотеку всей политической и социальной рекламы, чтобы власти и активисты могли проанализировать цифровые кампании партий и групп влияния. Twitter подошел к делу радикальнее - вообще запретил политическую рекламу.
Однако прозрачности это не добавило. И в мутной воде привольно любой рыбе.
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Партии не стесняются прямолинейных подлогов и навязчивой пропаганды. Так, во время дебатов двух главных претендентов на пост премьер-министра - тори Бориса Джонсона и лейбориста Джереми Корбина - пресс-служба консерваторов прикинулась независимыми фактчекерами.
Переименовали свой "Твиттер" в factcheckUK и вместо портрета Джонсона и фирменного голубого логотипа повесили заглавной картинкой галочку на фиолетовом фоне. А по итогам дебатов объявили своего шефа победителем.
Ни всеобщее возмущение, ни предупреждение от Twitter консерваторов не смутили. Что такого, подумаешь, имеем полное право, настаивали они.
Небольшая партия либерал-демократов, тем временем, уже многократно попадалась на чрезвычайно вольной интерпретации или даже фальсификации опросов и результатов предыдущих выборов. Но продолжает заваливать почтовые ящики листовками, в которых красивые столбики спорных графиков обещают им неминуемую победу.
От листовок к репостам
Британские законы не обязывают политиков говорить правду. Чиновники могут запретить любую рекламу, вводящую потребителя в заблуждение, но только если она не касается выборов и референдумов. Содержание политической рекламы вне их власти.
Регулятор, например, недавно запретил рекламу виски под лозунгом "Решайся!", в которой полуголый герой бесстрашно прыгает с обрыва, но не разбивается - в падении у него вырастают крылья. Коктейль из безрассудства, отваги и алкоголя сочли "безответственным".
Однако та же комиссия по надзору за рекламой не может запретить ролики и посты консерваторов с обещаниями построить 40 новых больниц и нанять дополнительно 50 тысяч медсестер, несмотря на то, что в реальности деньги выделены только на капитальный ремонт или перестройку шести существующих больниц, а 19 тысяч из обещанных 50 тысяч медсестер уже работают в системе здравоохранения и речь идет только о том, чтобы уговорить их не увольняться.
Тори признают это, но рекламу не переделывают.
Жаловаться властям на ложь и обман в политической агитации практически бесполезно: закон серьезно ограничивает вмешательство чиновников и правоохранительных органов в политическую борьбу.
Им отведена очень узкая поляна для регулирования. Полиция должна пресекать уголовные нарушения вроде клеветы на кандидатов или призывов к совершению преступлений. А статагентство имеет право выносить партиям предупреждения за искажение статистики.
В эту кампанию оно вмешивалось всего трижды. Последний раз глава статагентства пожурил лейбористов за то, что их лидер переврал данные о преступности за девять лет правления консерваторов. Корбин утверждал, что число тяжких преступлений удвоилось, тогда как по оценкам разных ведомств оно либо выросло примерно на 40%, либо вовсе осталось прежним.
И если политики не стесняются привирать под своим именем, то в онлайне у них полностью развязаны руки для любой лжи и вовсе без ущерба для репутации. Только агитация в печатной продукции (на телевидении и радио она запрещена) должна иметь выходные данные.
"Избирательные законы были задуманы и приняты еще до того, как предвыборная кампания ушла в интернет. Тогда агитация была в основном печатной, ее раздавали или рассылали по почте, - объясняет избирком дыры в регулировании. - И если в печатной агитации требуется четко указывать, кто заплатил за нее, онлайн-реклама не регулируется ни одним законом".
Первая интернет-кампания
А время пришло. На перед избранием британского парламента в 2015 году 24% бюджетов партии потратили на кампанию в интернете, то в 2017 году - уже 43%. Текущие выборы будут первыми в истории, когда большая часть денег пойдет на онлайн-агитацию.
И ясно почему.
Сейчас каждый третий британец (33%) узнает новости из "Фейсбука", тогда как четыре года назад таких было лишь 12%, свидетельствуют данные британского ведомства Ofcom, регулирующего СМИ.
В целом социальные сети являются источником новостей для 44% населения, и помимо "Фейсбука" популярны "Твиттер" (14%), WhatsApp (10%) и "Инстаграм" (9%).
И пусть для большинства (79%) телевидение остается основным источником новостей, больше половины ориентируются еще и на соцсети.
Соцсети позволяют таргетировать агитацию, что делает ее убойной. Это особенно важно в условиях британской избирательной системы, где для победы кандидату в депутаты в одном из 650 округов достаточно обойти ближайшего соперника.
В большинстве случаев исход исторически предрешен, и вся борьба сосредоточена в ограниченном количестве округов и ведется за голоса определенной группы избирателей. Для этого нет ничего эффективнее таргетирования, доступного рекламодателям в социальных сетях.
Поэтому партии охотнее покупают рекламу в американском "Фейсбуке", чем развороты в британских газетах. А поскольку это серая зона, в которой не действуют обычные ограничения, при определенной сноровке они могут тратить сколько угодно, отбросив принцип финансового fair play.
"До сих пор деньги имели весьма ограниченное влияние (на эффективность избирательной кампании). В основном из-за запрета на телевизионную рекламу. Однако интернет постепенно меняет положение вещей", - сказал председатель избирательной комиссии сэр Джон Холмс.
Как обмануть систему
Чтобы потратить больше, политической партии достаточно прикинуться кем-то другим. Хуже того, кто-то другой может прикинуться политической партией - и свободно влиять на общественное мнение в стране, даже будучи иностранным гражданином, организацией или правительством.
Десятки людей и организаций перед выборами зарегистрировались в британской избирательной комиссии как независимые агитаторы. Зачастую это активисты или даже функционеры одной из партий.
Но в сети они представляются защитниками какой-нибудь социальной группы - родителей, арендаторов, собаководов. И пугают свою целевую аудиторию катастрофой в случае прихода к власти другой партии, не указывая, что это - политическая реклама.
За фальсификации и откровенную ложь в таких постах никто и так не несёт ответственности (поскольку нет такого закона). Но в этом случае нет даже репутационных издержек - технически избирателя дурят не партии, а какие-то сторонние активисты.
И проблема эта не только британская. Активист Лиз Каролан изучала онлайн-рекламу во время ирландского референдума о легализации абортов, и говорит, что в соседней европейской стране аналогичная ситуация с манипуляциями общественным мнением.
"Онлайн-агитация позволяет кому угодно где угодно выдавать себя за кого угодно и за деньги влиять на общественное мнение", - сказала Каролан.
И даже не обязательно регистрироваться в избиркоме: репосты простых пользователей способны обеспечить сопоставимую с рекламой аудиторию. Конечно, их сложнее таргетировать и они редко выходят за рамки экосистем, но это не останавливает агитаторов.
Так, в разгар избирательной кампании по британскому сегменту "Фейсбука" разлетелось сообщение о том, лейбористы хотят отменить 25% скидку на муниципальный налог для одиноких избирателей и якобы включили это предвыборную программу. Его расшерили более 20 тысяч раз, несмотря на опровержения и оценки независимых фактчекеров.
Через эту дыру в законе можно обойти почти все ограничения, прежде всего на размер агитационных бюджетов и зарубежное финансирование.
"Наша избирательная система должна быть справедливой и подотчетной. Но в выборном законодательстве образовалась гигантская дыра, и теперь мы открыты внешнему вмешательству", - предупреждает Уилл Мой из Full Fact.
И тут же оговаривается: никаких явных признаков того, что недружественные страны активно смущают умы британского избирателя, пока нет.
Председатель избиркома также призывает не сгущать краски и не впадать панику.
"Признаки внешнего вмешательства если и есть, то пока их не так много, чтобы бить тревогу. Это касается и онлайн-кампаний", - сказал сэр Джон.
"Конечно, кое-что вызывает опасения, и не всю активность можно отследить, однако никакого серьезного влияния на выборы и референдумы в нашей стране мы пока не наблюдали. Это моя личная оценка", - добавил председатель избиркома.
Однако его комиссия, наоборот, нагнетает тревогу.
Безнаказанность
"Закон не регулирует новые технологии, и возможности для злоупотребления ими открыты. Например, они дают иностранным гражданам и режимам возможность покупать рекламу на интернет-платформах и в соцсетях, чтобы влиять на избирателей, физически не находясь в стране. А британским агитаторам теоретически позволяют превышать лимиты финансирования посредством скрытой онлайн-активности", - писал избирком в августе.
Закон последний раз обновляли на рубеже веков. Тогда правительство и парламент беспокоили только зарубежные доноры и они пытались ограничить финансирование политических партий из-за рубежа. Власти не понимали, что в самом ближайшем будущем иностранцы смогут напрямую участвовать в предвыборной агитации, пишет избирком.
И никому за это ничего не будет.
"К этим выборам мы не смогли внести даже самые простые поправки в избирательное законодательство, и в результате мы остались без рычагов контроля и наказания. В условиях растущего влияния онлайн-агитации неспособность адаптировать закон чревата серьезными проблемами", - предупредила Кейт Доммет, преподаватель Шеффилдского университета и советник комитета по вопросам демократии и цифровых технологий Палаты лордов британского парламента.
Избирательная комиссия выделяет две неотложные вещи. Ужесточить наказание за нарушения, поскольку партии тратят десятки миллионов на агитацию и нынешний максимальный штраф в 20 тысяч фунтов даже не замечают. И главное - вывести онлайн-агитацию из тени.
"Избиратели должны иметь четкое представление о том, кто тратит деньги с целью повлиять на их мнение перед выборами и референдумами. Так же как сейчас это происходит с печатной агитацией", - говорится в предложениях комиссии.
Однако реформа выборного права буксует.
Ее задумали еще в 2011 году. Она дошла было до парламента и созрела для оформления в законы, но правительство сослалось на чрезвычайную занятость из-за брексита и поставило реформу на паузу по крайней мере до 2020 года.