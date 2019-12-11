Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп прощается с послевоенным мировым порядком ради "величия Америки"

Правила, по которым мир торговал последние 25 лет, больше не действуют. По воле американского президента Дональда Трампа мировая торговля со среды переходит на закон джунглей - кто сильнее, тот и прав.

Все потому, что США лишили Всемирную торговую организацию (ВТО) ее главной функции - арбитра в торговых спорах. Со среды апелляционный орган ВТО теряет возможность судить, кто прав, кто виноват, и наказывать нарушителей. Все готово к хаосу в мировой торговле товарами и услугами, которая превышает 25 триллионов долларов в год.

"Если система разрушится, мы проиграем, весь мир проиграет. Воцарится закон джунглей, право сильнейшего. Мы не хотим жить в таком мире, - объяснила серьезность ситуации Сесилия Мальмстрём, до декабря занимавшая пост комиссара ЕС по торговле. - В игре без правил каждый может поступать как вздумается, и это очень, очень плохо, особенно для небольших и развивающихся стран".

В отсутствие судьи любой спор грозит перерасти в торговую войну, что чревато кризисом и без того вяло растущей мировой экономики. Главными проигравшими будут беднейшие страны, для которых сокращение торговли традиционно оборачивается замедлением экономического роста, девальвацией и безработицей.

Чтобы искоренить это зло, после последней мировой войны были придуманы торговые организации - сначала ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), а затем ВТО. Они сделали мир справедливее: постепенно убирали барьеры и выравнивали условия для конкуренции между странами большими и богатыми, с одной стороны, и небольшими и развивающимися, с другой.

Это и не нравится Дональду Трампу. Его лозунг - "Америка прежде всего". А поскольку США - самая богатая страна в мире, в любом международном клубе от нее ждут и самого существенного взноса, и наибольших уступок.

"Дойная корова"

Правообладатель иллюстрации Portland Press Herald Image caption Трамп обижен на партнеров по ВТО: "Они думают, что нас можно доить, как большую упитанную корову"

В переговорах с группами стран у Вашингтона позиции слабее; им проще выбить выгодные условия из партнера помельче в беседе один на один. Поэтому международным организациям Трамп предпочитает двусторонние договоренности и язык санкций и пошлин.

Он недоволен НАТО, "Большой семеркой", Парижским соглашением о борьбе с глобальным потеплением, Всемирным почтовым союзом и вот теперь - ВТО.

"Они думают, что нас можно доить, как большую упитанную корову. Больше нельзя. Хватит!" - сказал недавно Трамп. И добавил, что его атака на ВТО уже дает результаты: "Мы впервые начали выигрывать споры, потому что они знают, что я не в восторге от ВТО. Раньше мы никогда не выигрывали. Все решения были против нас. Они говорили: "Да забудьте об американцах, они же тупые. Не волнуйтесь, выносите решения против них". Но сейчас мы выигрываем дела, потому что теперь они боятся, что я что-нибудь серьезное с ними сделаю - и у нас есть на это полное право".

Сказано - сделано.

Трамп не может вывести США из Всемирной торговой организации, для этого нужно решение конгресса. Вместо этого он блокировал назначение новых членов апелляционной инстанции ВТО, и поскольку полномочия двух из оставшихся трех судей истекают во вторник, со среды этот орган перестает действовать. А значит, заклинит и весь механизм разрешения торговых споров между 164 странами, на которые приходится 98% мировой торговли.

"Выход из тупика с назначениями в апелляционную инстанцию имеет важнейшее значение для сохранения упорядоченной системы мировой торговли, основанной на правилах. Она создана в интересах всех стран-членов ВТО и служит им защитой от закона джунглей", - говорил летом глава ВТО Роберто Азеведо.

Судьи ВТО продолжат разрешать споры между странами, однако каждое решение можно оспорить в апелляционной инстанции, и если она заблокирована - ни одно не вступит в силу. Правила мировой торговли теперь не обязательны для исполнения, поскольку наказать никого за нарушения нельзя.

Правообладатель иллюстрации Corbis / Getty Images Image caption США выиграли у ЕС спор в ВТО из-за субсидий Airbus и получили право ввести пошлины

Ответить на демарш США не получится: все решения в ВТО принимаются консенсусом, если кто-то против - отклоняется. Большинство стран не хотят портить отношения с Вашингтоном. И большинство соглашается с тем, что ВТО в кризисе и ее необходимо реформировать.

Однако блокада ее работы со стороны США дает Трампу рычаг давления при определении контуров этой реформы. И повышает шансы на то, что она будет проводиться в интересах США, а не мировой торговли.

Что не нравится США?

Главная цель торговой политики Трампа - Китай, который в результате присоединения к ВТО так прибавил в росте, что стал второй экономикой мира после США. Трамп считает конкуренцию со стороны Китая недобросовестной и развязал торговую войну.

Правила ВТО не только мешают этой войне, но и поддерживают Китай, поскольку позволяют странам самостоятельно записываться в категорию "развивающихся" и пользоваться послаблениями и льготами. Трамп хочет положить этому конец.

"Так дальше продолжаться не может, когда новые правила обязательны лишь для некоторых, а остальные страны живут за наш счет благодаря самопровозглашенному статусу развивающихся", - сформулировал позицию Вашингтона торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, один из соавторов американской жесткой политики в отношении Китая.

"Нам всем стоит задуматься, почему такое количество стран-членов ВТО считают, что игра по правилам вредит экономическому росту", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Corbis / Getty Images Image caption Трамп обещал "Америку прежде всего". Выборы-2020 пройдут под флагами торговой войны

Помимо общих претензий к ВТО Вашингтон давно (со времен и предыдущих администраций, в частности Барака Обамы) точит зуб на апелляционную инстанцию, несмотря на то, что за четверть века существования организации США выиграли 86% дел, включая недавнюю громкую победу в споре с ЕС о субсидиях производителям самолетов Boeing и Airbus.

Американцы придираются к срокам рассмотрения споров - многие тянутся месяцами и даже годами. Их коробит от обширных полномочий судей и высоких зарплат - по 300 тысяч долларов в год, не считая трех тысяч в месяц на квартиру в Женеве и по 150 в день на еду.

И происходит это давно. Вашингтон блокировал назначение судей два с половиной года. Все это время ВТО пыталась договориться, но Трамп слушать ничего не желает.

"Они критикуют систему, но ничего не предлагают. Очень тяжело вести переговоры самим с собой", - жаловалась еврокомиссар Мальстрём.

Евросоюз как ведущий торговый блок и крупнейший клиент ВТО заинтересован в том, чтобы организация сохранила механизм разрешения споров. ЕС пытался создать параллельный временный орган и даже договорился с Норвегией и Канадой. Но с ними и так существенных противоречий нет, а другие страны подключаться к обсуждению не спешат, боясь разозлить Вашингтон.

Но далеко не все согласны ублажать Трампа и переписывать правила мировой торговли под диктовку США.

На закрытом обсуждении будущего ВТО на этой неделе Китай назвал действия американцев "незаконной блокадой" торговли на планете, пишет Рейтер со ссылкой на свои источники.

Китайское предупреждение выдержано в эстетике "Скрытой угрозы" - первой серии "Звездных войн", в которой подлая и продажная Торговая федерация блокирует мирную планету Набу по наущению жадного до вселенского господства канцлера.

В культовой саге Джорджа Лукаса все это обернулось серьезными проблемами межгалактического масштаба в шести эпизодах. В ближайшие месяцы станет ясно, сколько серий будет в "Торговых войнах" Дональда Трампа и сумеет ли он из канцлера вырасти в императора.