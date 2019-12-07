В Сиднее открывают новый зоопарк - первый за 100 лет. Зачем они сейчас нужны?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Споры о том, хорошо животным в зоопарке или плохо, не кончаются

В субботу в Сиднее впервые за 100 с лишним лет откроют новый зоопарк. Уместно ли создание нового места, где животных содержат в неволе, в эпоху споров об их правах?

Зоопарки сильно эволюционировали с момента своего первого появления.

Изначально они существовали для хвастовства; для богачей это был способ показать свою власть с помощью коллекции животных. Позже зоопарки существовали в научных целях. А потом стали туристической достопримечательностью, за которую простые обыватели платили деньги. И только в 1970-х годах сохранение популяции видов стало приоритетной целью для зоопарков.

Ученые, занимающиеся проблемами защиты животных, утверждают, что за последние 50 лет вольеры для животных улучшились, но многие с ними не согласны. Другие считают, что зоопарков уже и так достаточно.

Правообладатель иллюстрации SYDNEY ZOO Image caption Новый зоопарк расположен на западе Сиднея

В Сиднейском зоопарке, который будет располагаться примерно в 40 км к западу от центра, будет крупнейший в Австралии вольер для рептилий и ночных животных.

Среди тех, кого можно будет увидеть в новом зоопарке - африканские львы, суматранские тигры, гепарды и шимпанзе, а также представители дикой природы Австралии. Так как вдали от побережья температура воздуха выше, зоопарк Сиднея инвестировал средства в технологии климат-контроля, чтобы, с одной стороны, побудить посещать его, а с другой - держать животных в прохладе.

"У моего отца была первоначальная идея в 1980-х, когда он управлял Сиднейским аквариумом, - говорит Джейк Берджесс, управляющий директор нового зоопарка. - Вместе мы эту идею модернизировали, когда нашли идеальный участок земли на западе Сиднея".

Он добавляет, что во многих вольерах есть кондиционированные задние помещения, позволяющие животным комфортно отдыхать, а также места с затуманиванием и теневые сооружения.

Его основным конкурентом является зоопарк Таронга, он очень популярен и открылся еще в 1916 году недалеко от центра Сиднея.

Аргументы против зоопарка

Как следует из заявления администрации нового зоопарка, благополучие животных имеет "первостепенное значение". Тем не менее, противники у него остаются.

"Мой простой ответ таков: нам не нужно больше зоопарков", - сказал профессор эволюционной биологии в Университете Колорадо Марк Бекофф. Он открыто критикует новый парк.

Исследование Бекоффа о животных в зоопарках выявило, что они испытывают стресс, страх и скуку, когда содержатся в тесных вольерах, размер которых может составлять всего одну миллионную размера их естественных ареалов обитания.

"Они будут испытывать те же эмоции, что и домашние животные - собаки и кошки - если их держать взаперти", - говорит он.

Это подтверждается исследованием, показавшим, что слоны в зоопарках часто испытывают стресс и живут значительно меньше, чем их дикие сородичи.

Помимо этого, в зоопарках происходят трагедии: так, в 2016 году гориллу Харамбе застрелили, когда она затащила ребенка в вольер в зоопарке Цинциннати. В 2010 году касатка Тиликум нанесла травмы тренеру, из-за которых женщина скончалась. А в 2001 году в лондонском зоопарке слон задавил смотрителя на глазах у толпы.

"Что произойдет, если этот частный зоопарк обанкротится? - задается вопросом Бен Пирсон из организации World Animal Protection. - Зоопарк Виктория [в Мельбурне] и зоопарк Таронга в Сиднее финансируются государством, поэтому они могут поддерживать высокие стандарты. Если Сиднейский зоопарк обанкротится, то слона, которого они забрали из Дублина, скорее всего, придется отправить обратно, что ухудшит его положение".

Группа по защите прав животных Peta заявила, что новому зоопарку "нечего радоваться" и что "австралийцам, увлеченным дикими животными", стоит вместо этого пожертвовать организациям, поддерживающим животных в дикой природе.

Где все хорошо с зоопарками

Дэвид Фален из Сиднейского университета считается скептиком в отношении зоопарков. Профессор признает, что зоопарки никогда не смогут имитировать дикую среду обитания. Он опубликовал исследования, показывающие, что гепарды в неволе более склонны к развитию артрита.

"Когда все больше стран урбанизируется, зоопарки заставляют людей лучше понимать окружающую среду. Они могут наблюдать за Дэвидом Аттенборо, но это несравнимо с тем, когда видишь тигра рядом", - признает он.

Подобные наблюдения могут стимулировать у человека интерес к благополучию животных - например, к бойкотированию продуктов, содержащих пальмовое масло, которое разрушает среду обитания орангутанов.

Правообладатель иллюстрации SYDNEY ZOO Image caption Сиднейский зоопарк утверждает, что обладает самым большим вольером для рептилий и ночных животных

Многие зоопарки вкладывают прибыль в сохранение видов животных. Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов призывает своих членов тратить 10% операционных расходов на проекты по сохранению видов. Сиднейский зоопарк сейчас получает аккредитацию, чтобы присоединиться к ассоциации.

103-летний зоопарк Таронга считается лидером во всех позитивных начинаниях зоопарков - в сохранении видов, содействии благополучию животных и образовании сотрудников.

Ник Бойл возглавляет команду из 66 человек, которая занимается охраной животных и их сохранением.

Он называет семь видов, которые, по его словам, вымерли бы без вмешательства зоопарка Таронга: черепаха реки Беллингер, геккон Листера, синехвостый сцинк, северная лягушка корробори, южная лягушка корробори, желтая пятнистая лягушка, лягушка бурулонг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сиднейский зоопарк Таронга считается одним из лучших в мире

По словам Бойла, в зоопарке также реабилитируют около 50 черепах в год. Их находят, например, запутавшимися в пластике или проглотившими его. На их примере можно вдохновить посетителей сортировать и перерабатывать мусор, говорит он.

Что в приоритете?

Какие уроки новый зоопарк может извлечь из мирового опыта?

Зоопарк Портленда лидирует в инновациях, говорит профессор Фален. "Их вольер для больших кошек имеет приспособление, которое выбрасывает шарики из мясного фарша в воздух, - говорит он. - Когда кошки слышат щелчок, они переходят в режим охоты. Это поддерживает их интерес и снижает скуку".

В других зоопарках используются роботы для чистки вольеров, поэтому животных не переводят в меньшие камеры содержания на время уборки.

Противники зоопарка, такие как профессор Бекофф, считают, что животных нужно перестать разводить в неволе.

"Дайте животным как можно больше выбора и контроля над средой обитания, дайте им социализироваться", - призывает он.

Правообладатель иллюстрации SYDNEY ZOO Image caption Исследования показали, что у гепардов в зоопарках может развиться артрит

В Таронге, где работает эксперт по поведению животных, действительно есть программа разведения. Но там утверждают, что расположение Австралии затрудняет альтернативные способы размножения.

"Австралия изолирована от Европы и США, у нее очень строгие параметры биобезопасности, поэтому участие в глобальных программах разведения невозможно", - говорит Бойл.

Новый зоопарк Австралии утверждает, что взял на вооружение все новейшие методики.

"Мы использовали рвы, чтобы создать ощущение открытости и пространства и улучшить состояние животных", - говорят там.

Билеты на первые выходные в Сиднейском зоопарке были распроданы задолго до открытия, из-за чего можно предположить, что недостатка в интересе общественности нет.

На вопрос, являются ли зоопарки хорошим способом воссоединения людей в городах с дикой природой, профессор Бекофф говорит, что "мало доказательств того, что это имеет какое-то важное образовательное значение".

"Люди могут получить достаточно знаний из телепрограмм о дикой природе. А чему учат зоопарки? Что хорошо держать животных в клетках", - говорит он.