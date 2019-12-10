Зеленский сдал экзамен Путиным. Эксперты - об итогах "нормандской" встречи

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Путин, Макрон, Меркель и Зеленский перед итоговой пресс-конференцией

Обмен пленными до конца года и новая встреча в нормандском формате через четыре месяца. Таковы формальные итоги встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Украинские эксперты находят и другие поводы для оптимизма: Зеленский не сдал страну. Российские политологи настроены менее оптимистично.

Три нокаута

Media playback is unsupported on your device Путин и Зеленский о Донбассе, газе и допинге. Главные заявления с саммита в Париже

Оценку Кремля встрече двух лидеров дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вчера состоялась весьма конструктивная беседа. Это было деловое общение, прагматичное, открытое достаточно, стороны заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по ряду вопросов", - обрисовал Песков ход переговоров.

Он добавил, что теперь, уже после саммита, многое будет зависеть от выполнения сторонами своих обязательств: "Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь, конечно, он высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников".

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель еще в понедельник сказала, что переговоры прошли очень успешно. С ней соглашаются украинские эксперты.

"Скажу откровенно: в течение одного дня Путин получил три нокаута. Первый - решение ВАДА, второй - резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, третий - он ни с чем вернется с нормандской встречи", - сказал Украинской службе Би-би-си экс-министр иностранных дел страны Владимир Огрызко.

Он считает, что Зеленский наконец-то понял, с кем имеет дело, когда встретился с Путиным лицом к лицу: "Верю, что у него этап розовых иллюзий относительно Путина завершился".

А будет ли обмен?

Договоренность об обмене "всех на всех" до нового года радует политологов. Сам Зеленский после общей пресс-конференции сообщил журналистам, что к 1 января домой смогут вернуться 72 украинца.

В итоговом документе, действительно, говорится, что до конца года Россия и Украина (а также ДНР и ЛНР) должны обменяться заключенными. Владимир Путин, однако, подчеркивал: в этом пункте имеются в виду "установленные лица".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Франции Макрон - один из европейских политиков, настроенных на диалог с Путиным

Согласование списков заключенных - постоянная проблема двух стран. Иногда отсутствие согласия в этом вопросе приводило к срыву обмена.

В обмене больше заинтересован Зеленский, для которого это исполнение предвыборных обещаний, поясняет Татьяна Становая, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги и глава аналитического центра R.Politik.

Но самый главный вопрос, считает эксперт, - реально ли стороны договорились об обмене?

"Я бы не торопилась так утверждать. Да, есть желание договориться о новой сделке до конца года, но не более того. Решения по обмену пленными и разведению - это попытка сохранить лицо и показать, что со всех сторон есть желание двигаться в сторону мира", - сказала Становая в разговоре с Би-би-си.

Разные цели

Колумнист The New York Times Эндрю Хиггинс уверен, что силы изначально были неравными: мастер глобальных интриг и бывший офицер КГБ против бывшего комика, не имеющего опыта в мировой политике. Несмотря на это, встреча, по мнению бывшего руководителя московского бюро NYT, закончилась ничьей.

С этой оценкой согласна и Татьяна Становая: "Победителей нет. Хотя цели у всех были разные". По ее оценке, Россия, изначально ощущавшая себя дискомфортно в преддверии саммита, не видела большого смысла в этом мероприятии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участники протеста в Киеве смотрели пресс-конференцию на экране перед офисом президента Украины

Поэтому у Путина могло быть только две задачи: первая - сохранение статус-кво, вторая - использование площадки нормандского формата, чтобы продвинуться в переговорах по газовому вопросу.

Зеленский же, считает эксперт, приехал с целью разблокировать процесс, поскольку Украину не устраивают Минские соглашения в том виде, в котором их понимает Россия. "В этом смысле он проиграл", - считает Становая.

"По газу мы услышали только намеки, - оценивает ситуацию украинский политолог Петр Олешко. - Теперь очевидно, что газовый вопрос выпадает из нормандского формата и идет в отдельное плавание". Получается, Владимир Путин также не смог достичь своей цели.

"Зеленский самом деле сдал экзамен Путиным, - подводит итоги украинский политолог Владимир Фесенко. - Не буду давать оценку, но экзамен был тяжелым. На фоне негативных ожиданий результат встречи можно считать положительным".

Украинские политологи настроены более оптимистично, поскольку ожидали худшего варианта.

Например, повторения ситуации с первой встречей Владимира Путины и Дональда Трампа, после которой лидер США, выйдя к журналистам, всячески хвалил успехи России по проведению чемпионата мира по футболу и неожиданно сказал: "Наши отношения находились в ужасном состоянии, но четыре часа назад это изменилось".

Этот сценарий не повторился в случае с Зеленским, что вызывает оптимизм у украинских экспертов. Но и они, и российские политологи соглашаются: значимых шагов в Париже сделано не было.