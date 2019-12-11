От нуля до двух референдумов. К чему придет Британия после выборов?
После выборов Палаты общин 12 декабря Британию может ждать или яростная политическая битва вокруг "жесткого брексита", или новый референдум о членстве в ЕС, или даже два референдума - о ЕС и о независимости Шотландии. Спокойный выход и процветание, которые обещает премьер Борис Джонсон, выглядят одним из наименее вероятных сценариев.
Судя по последним опросам, на досрочных выборах возможны два основных варианта: более вероятный - абсолютное большинство у консерваторов, менее вероятный - отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из партий (британцы называют это "подвешенный парламент") и попытки оппозиции сформировать коалиционное правительство.
Консервативная партия брекситера Бориса Джонсона всю кампанию опережала по результатам опросов Лейбористскую партию Джереми Корбина, причем с солидным отрывом.
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В британской системе выборов, когда все 650 членов Палаты общин избираются в одномандатных округах, рейтинг в опросах не превращается в пропорциональную долю мандатов, причем несоответствие может быть очень большим. Но социологи при помощи сложных моделей все же пытаются предсказать итог, и у всех у них получается, что тори должны завоевать большинство - примерно 340-350 мест.
Хотя сами социологи подчеркивают, что в условиях, когда судьбу части мандатов могут решить считанные сотни или даже десятки голосов, прогнозы зыбки и условны.
Если консерваторы все же победят, то Борис Джонсон твердо обещает быстро вывести страну из ЕС: 31 января 2020 года - формально, а 31 декабря 2020 года, по окончании переходного периода - фактически.
Лейбористы же намерены в случае победы провести новые переговоры с ЕС и устроить второй референдум.
Это если вкратце. Если же чуть подробнее, то планы ведущих британских партий выглядят следующим образом.
Консерваторы
Во-первых, если партия получит большинство, то тут же ратифицирует в Палате общин соглашение о выходе из ЕС - такое обязательство подписали все кандидаты-тори - и Британия 31 января формально покинет Евросоюз.
"В следующем году мы договоримся о торговом соглашении и не будем продлевать переходный период после декабря 2020 года", - описывает дальнейшие планы партия тори, в последнее время окончательно превратившаяся в партию решительных брекситеров.
"Новые отношения будут основаны на свободной торговле и дружеском сотрудничестве, а не на договорах и законах ЕС. Британия не будет участвовать ни в едином рынке ЕС, ни в любых формах таможенного союза", - обещают консерваторы.
Оппоненты консерваторов, противники разрыва с ЕС, убеждены, что эти два обещания - заключить новый договор в течение следующего года и порвать с едиными правилами ЕС - несовместимы. Мало кто вне Консервативной партии верит, что договориться о торгово-экономических отношениях с ЕС на новых основаниях возможно за такой короткий срок. Такие переговоры обычно идут многие годы. Не верят в это, судя по сообщениям из Брюсселя, и дипломаты Евросоюза.
Последний состав Палаты общин
(на момент роспуска 6 ноября 2019 г)
Поэтому многие в Британии с опаской ждут не только выборов, но и середины следующего года, когда надо будет официально решить, продлевать ли переходный период, и перед страной снова замаячит перспектива "обвального брексита".
Лейбористы
Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином обещает в случае прихода к власти быстро договориться с ЕС о новых условиях выхода, а затем вынести это новое соглашение на референдум.
"В течение трех месяцев после прихода к власти мы заключим разумное соглашение, а в течение шести месяцев вынесем его на народное голосование вместе с вариантом "остаться". Лейбористское правительство выполнит любое решение, которое примет народ. Это будет юридически обязывающий референдум, и решение будет исполнено немедленно", - говорится в предвыборной программе Лейбористской партии (ссылка на английском).
При этом лейбористы обещают сохранить теснейшие связи с ЕС в экономике и других сферах - их оппоненты-брекситеры называют это "оставить от брексита одно название".
Даже если тори не соберут большинства, для того, чтобы сформировать правительство, лейбористам, судя по всему, понадобится создать коалицию с Шотландской национальной партией и/или с Либерально-демократической партией.
Борис Джонсон обвиняет Джереми Корбина в том, что он готовится ради создания коалиции разрешить шотландцам провести второй референдум о независимости.
Корбин заверяет, что в первые годы лейбористского правительства никакого референдума не будет (на его проведение нужно согласие Лондона). Однако правящая в Шотландии ШНП от своего требования о референдуме в самое ближайшее время не отказывается.
Либерал-демократы
"Избрание либерал-демократического большинства на четкой платформе "стоп брексит" даст нам демократический мандат на то, чтобы прекратить этот бардак, отозвать заявление о выходе и остаться в ЕС", - мечтают либдемы в своей предвыборной программе (ссылка на английском).
Новый лидер либдемов Джо Суинсон, возглавив этим летом партию, решила, что ей с соратниками надо быть более решительными и обещать не второй референдум, а просто отмену брексита. Пока формальный выход не состоялся, правительство Британии действительно имеет право просто отозвать заявление о выходе.
Только большинство в Палате общин для либдемов, судя по опросам - совершенно недостижимая мечта. Они и сами допускают, что им придется ориентироваться на гораздо более скромные результаты.
"В иных обстоятельствах мы продолжим бороться за народное голосование с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене, и перед этим голосованием мы будем страстно агитировать за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе", - говорится в программе Либерально-демократической партии.
Шотландцы
Независимость от Лондона - это программная цель и смысл существования Шотландской национальной партии, и именно об этом партия в первую очередь напоминает в своем предвыборном манифесте.
"У нас есть четкий мандат на проведение нового референдума о том, чтобы стать независимой страной, и на этих выборах мы ясно заявляем, что в следующем году мы намерены предложить народу Шотландии сделать выбор относительного его будущего", - говорится в предвыборном манифесте ШНП (ссылка на английском).
Кандидаты от ШНП баллотируются только в самой Шотландии, поэтому ее теоретический потолок на выборах Палаты общин - 59 мандатов, по числу избирательных округов в их стране.
Но если 12 декабря тори не наберут абсолютного большинства, то фракция шотландцев снова, как и в предыдущем составе Палаты общин, может стать важной силой и потенциальным партнером лейбористов по коалиционному правительству.
На референдуме 2016 года в Шотландии большинство проголосовало против выхода из ЕС, и ШНП настроена соответственно.
"Мы будем сотрудничать с другими силами в Шотландии и во всем Соединенном Королевстве с тем, чтобы избежать брексита. В контексте Соединенного Королевства мы поддержим второй референдум с вариантом "остаться в ЕС" в бюллетене. А если это будет единственной альтернативой выходу без соглашения, то мы поддержим и отзыв заявления о выходе", - говорится в программе ШНП.
Остальные
Помимо этих четырех партий, в предыдущем составе Палаты общин были представлены североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП), партия Уэльса, зеленые, созданная перебежчиками из двух главных партий "Независимая группа за перемены" и некоторое количество независимых депутатов.
Кроме того, теоретически не исключено, что в новый состав может пройти кто-то из кандидатов от новой Партии брексита Найджела Фараджа, хотя, судя по опросам, почти все ее избиратели перебежали к консерваторам.
Все эти партии и группы вместе взятые, скорее всего, получат не более 30-40 мандатов из 650, но и их позиция может оказаться важной в случае "подвешенного парламента".
ДЮП при Терезе Мэй была партнером консерваторов, но теперь отказывается голосовать за проект соглашения о выходе из ЕС, составленный правительством Джонсона и Брюсселем, поскольку это соглашение предусматривает подобие таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Британией, а это для юнионистов Ольстера и их избирателей неприемлемо.
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Партия брексита - за решительный и немедленный выход из ЕС без всяких соглашений.
Остальные малые партии - против брексита.
В надежде увеличить свои шансы или хотя бы не допустить консервативного брекситерского большинства, либдемы, зеленые и Партия Уэльса договорились о сотрудничстве в 60 округах: в каждом из них кандидата выставила только одна из этих партий, чтобы не дробить голоса сторонников Евросоюза.