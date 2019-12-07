50-летняя спортсменка наконец выиграла золото. Спустя 38 лет после дебюта

Правообладатель иллюстрации Christina Tham Image caption Тэм выиграла два золота в подводном хоккее

50-летняя Кристина Тэм из Сингапура долго ждала этого момента. На днях она стала золотой медалисткой на тех же соревнованиях, с которых 38 лет назад началась ее спортивная карьера.

Со своей командой по подводному хоккею она победила на Играх Юго-Восточной Азии - региональном спортивном состязании под патронажем Международного олимпийского комитета, которое в этом году проходило на Филиппинах.

В первый раз Тэм выступила за сборную Сингапура на Играх в 1981 году. Тогда ей было 12 лет, и она получила серебро по плаванию. Теперь в 50 лет она вернулась и добилась-таки первого места.

На этот раз Тэм заработала не одну, а две золотых медали - в подводном хоккее, который впервые появился на играх в этом году.

"Никогда не думала, что вернусь на Игры Юго-Восточной Азии, забью шайбу и выиграю золото, - поделилась Тэм с Би-би-си. - Я не думала, что снова смогу выступать на этом уровне".

Инцидент с отцом, с которого начались уроки плавания

Правообладатель иллюстрации Christina Tham Image caption Тэм решила вернуться в профессиональный спорт в 2005 году

Тэм начала заниматься плаванием в возрасте семи лет. Причиной стал инцидент, произошедший во время семейного отпуска в Малайзии. Ее отец чуть было не погиб во время сплава на каноэ по озеру. Он не умел плавать и поначалу отказывался надевать спасательный жилет, хотя потом согласился, когда мать Тэм на этом настояла.

"Я тогда была в другом каноэ и помню, как услышала громкий крик, - вспоминает Тэм. - Я увидела, что отец в воде, на поверхности его удерживал спасательный жилет. Это спасло ему жизнь".

После своего спасения отец Тэм решил записать всю семью на уроки плавания, и это подтолкнуло девушку к спортивной карьере.

В возрасте 12 лет она представляла Сингапур на Играх Юго-Восточной Азии в Маниле, это был 1981 год. Тогда она получила свое первое серебро на смешанной эстафете 4x100 м.

"Я тогда была очень молода, и мое достижение мне не показалось чем-то значительным. Я из типичной китайской семьи из Сингапура, у нас принято со скромностью принимать свои успехи, - говорит она. - Уже во взрослом возрасте я поняла, насколько огромным было это достижение. Мне было 12, и я выиграла медаль на Играх Юго-Восточной Азии, я была в числе сильнейших 10% атлетов в стране".

Спустя два года она заработала еще одно серебро на Играх - за 200 метров брассом. Но на этом ее спортивная карьера приостановилась - примерно на 30 лет.

Из юриста в хоккеистки

Правообладатель иллюстрации Christina Tham Image caption Тэм (пятая справа) и ее команда

Тэм стала юристом и руководила юридическим отделом в компании по продаже недвижимости. Ее спортивная карьера возобновилась в 2015 году, когда она прочитала в газете статью о подводном хоккее.

"Это звучало так интересно и интригующе, что я решила попробовать, - рассказывает Тэм. - Я подумала, что командный спорт сделает меня более целостной личностью. Я чувствовала, что мне не хватало этого в индивидуальных видах спорта".

Подводный хоккей - высокоскоростную игру с тяжелой шайбой - добавили в список дисциплин Игр Юго-Восточной Азии в этом году. Таким образом, спустя 38 лет после своего дебюта Тэм оказалась там, где начались ее спортивные успехи - на Филиппинах.

Хоккейная карьера продолжается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подводный хоккей был впервые включен в Игры Юго-Восточной Азии в этом году

Она забила два гола - один во время игры в формате "четыре на четыре", другой в игре "шесть на шесть", и ее команда, сборная Сингапура, получила золото в обоих турнирах.

Тэм не думает останавливаться. В 2021 году Игры Юго-восточной Азии пройдут во Вьетнаме, и золотая медалистка планирует продолжать тренировки.

"Я тренируюсь, потому что я люблю соревнования, - говорит она. - Я люблю их интенсивность и сам процесс, когда выкладываешься до последнего в те моменты, когда это действительно важно".

Что бы Тэм сейчас сказала себе 12-тилетней? "Я бы сказала: верь в себя. Кроме веры в себя почти ничего не важно - сначала мысли, потом дело", - считает она.