"Нездоровая тага к физическим упражнениям". Насколько опасны чрезмерные занятия спортом?

В какой момент такая полезная вещь как физические упражнения становится вредной привычкой? И способствуют ли этому приложения для смартфонов?

Валери Стефан бежит меж деревьев, листва шелестит у нее под ногами. На утренней пробежке девушка выглядит сосредоточенно и при этом умиротворенно.

"Когда я бегу, у меня ощущение, что я покоряю какие-то вершины, - говорит спортсменка-любитель. - Я становлюсь быстрее, сильнее, это как череда маленьких побед".

Валери начала бегать 10 лет назад для общего оздоровления. Сначала она приняла участие в забеге на 5 километров, потом на 10, а потом и в марафоне. Она начала просыпаться гораздо раньше обычного, чтобы успеть потренироваться, и очень скоро спорт стал брать верх над всеми другими аспектами жизни.

"Я начала осознавать, что тренировки контролируют меня, а не наоборот. И этот контроль быстро перерос в обсессию, - признается Валери. - Это стало отражаться на моей работе, моей семье, на всем остальном. Со временем мои занятия спортом стали чем-то нездоровым".

Чем прочнее становилась зависимость Валери от занятий спортом, тем больше она отдалялась от родных и друзей.

"Мой образ жизни разрушил мои отношения со многими людьми. Они просто не понимали, зачем мне надо так много тренироваться. Я казалась им слегка чокнутой".

Опаздывать на встречи, переносить их и вовсе отменять стало нормой для Валери. Она назначала встречи с друзьями на кортах для игры в сквош или в бассейне, а расслабиться позволяла себе, только когда выполняла дневную норму физической нагрузки.

"Они думали, что я просто избегаю встреч, но это было не так. Я очень хотела видеть друзей, но до встречи с ними мне надо было позаниматься спортом, иначе я бы мучилась чувством вины. Все время надо было искать компромисс".

Одержимость спортом сказывалась не только на взаимоотношениях с друзьями.

"Я никогда не отдыхала, не хотела проводить время дома. Все, чего я хотела, это показать, что я - сверхчеловек и полностью контролирую ситуацию. Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь увидел, насколько мне тяжело эмоционально".

Много лет Валери заставляла свои тело и разум существовать на пределе возможностей, и в конечном итоге погрузилась в депрессию. Ей срочно требовались отдых и восстановление, и она взяла на работе отпуск на четыре месяца.

Психологи утверждают, что чрезмерное увлечение спортом является разновидностью поведенческой зависимости: человеком движет навязчивая идея, которая может серьезно разрушить его жизнь.

По статистике, этому расстройству подвержены 3% обычных людей и около 10% в среде профессиональных и полупрофессиональных бегунов.

Самыми уязвимыми психологи считают таких спортсменов-любителей, как Валери, которые в определенный момент доходят до крайней точки внутреннего напряжения и начинают отчаянно искать выход.

"Часто люди, которые приходят к нам в клинику, переживают надлом в отношениях, находятся в состоянии тревожности и депрессии. Начинаешь с ними работать и вдруг понимаешь, что виной всему - занятия спортом", - говорит психолог Четна Канг из лондонской больницы Priory Hospital.

По словам специалиста, пока еще это не очень распространенное явление, но таких случаев становится все больше.

Что такое пристрастие к физической нагрузке

Доктор Саз Нахман - детский и подростковый психиатр, специализируется на пищевых расстройствах. По ее словам, чрезмерное увлечение физическими нагрузками часто наблюдается у ее пациентов.

Единого медицинского термина для этого состояния не существует. Эта область еще недостаточно изучена, и специалисты используют разные определения: зависимость от упражнений, компульсивные упражнения, обязательные упражнения;

Обычно занятия спортом идут на пользу психическому состоянию человека. Это хороший способ справляться с приступами тревожности и с легкой формой депрессии. Однако чрезмерные занятия спортом имеют ровно противоположный эффект;

Фитнес-приложения могут усугублять ситуацию, подпитывая одержимость человека, особенно если он помешан на достижениях в спорте и перфекционизме. Возможность делиться информацией в соцсетях делает занятия спортом чем-то публичным и добавляет элемент соревновательности. Это, в свою очередь, может создать ряд серьезных проблем для людей с уязвимой психикой.

Симптомы физической перегрузки включают так называемые стрессовые переломы, тендинит и снижение иммунитета.

У женщин повышается риск сбоя менструального риска, остеопороза и пищевых расстройств. У мужчин наблюдается снижение сексуального желания (либидо).

Мартин Тернер - спортивный психолог из Манчестерского университета Метрополитен. Уже 10 лет он работает со спортсменами, изучает их особенности и, по его словам, регулярно встречает людей, одержимых своей спортивной идентичностью.

"У них формируется идея, что их успех на спортивном поприще отражает их общую состоятельность: "Я хорош в спорте, поэтому чего-то стою; я плох в спорте, поэтому не стою ничего", - говорит эксперт.

"Занятия бегом - часть того, что ты из себя представляешь. Если ты не бегаешь, то кто ты есть?", - объясняет Мартин Тернер логику своих пациентов.

Исследования Тернера показывают, что подобные иррациональные умозаключения являются следствием зависимости от физических упражнений, депрессии, тревожности и выгорания.

Во-первых, такой образ мыслей вредит, а не помогает в стремлении человека добиться общего благополучия и гармонии.

Во-вторых, это мотивация, основанная на чувстве вины и рассчитанная на непродолжительный срок, когда люди бегут ради того, чтобы не чувствовать себя виноватыми, а не ради самих себя.

И в-третьих, такие выводы не соответствуют действительности. Для того чтобы жить и что-то из себя представлять, человеку необходимо дышать, есть, пить и спать. Бег такой необходимостью не является.

Поиск выхода

Отказаться от выбросов адреналина и эндорфинов, которые происходят во время занятий спортом, может быть очень трудно.

Валери попытки сократить физические нагрузки давались очень непросто. Это отражалось на ее общем состоянии, добавляло тревожности. По ее словам, она оказалась в замкнутом круге.

"Мне очень неспокойно, когда я не могу тренироваться. Я не могу спать, мучаюсь головными болями. В дни без спорта я чувствую себя, как в тюрьме, в ловушке", - говорит Валери.

Особенно трудно снижать нагрузки, когда вокруг такое разнообразие спортивных приложений и технологий как Strava, Garmin, FitBit и другие.

"Мне нравятся приложения. Я пользуюсь ими каждый день, контролирую свой темп, объем тренировок, слежу за тем, как я прогрессирую", - говорит молодая женщина.

"Можно получить много позитивных откликов, смотришь, насколько ты сам становишься лучше, следишь за тем, что делают твои друзья. Но если на носу марафон, и мои друзья проводят больше подготовительных тренировок, чем я, я впадаю в стресс и пытаюсь их догнать", - признается Валери.

Такой доступ к информации лишь усугубляет одержимость спортом, мешает человеку вернуться к нормальной жизни, считает Мартин Тернер.

"Постоянные замеры - это как инъекция для повышения самооценки. Проблема в том, что приложения выпячивают неудачи пользователя - ты позанимался не так хорошо, как в прошлый раз; твой результат хуже, чем у твоего друга. Человек находится в постоянном соревновании с другими, все время ориентирован на результат", - считает Тернер.

И нет ничего хуже, если самооценка человека зависит от его достижений в спорте, добавляет психолог: "Если мое приложение говорит мне, что мои результаты ухудшились, а я сам верю, что неудачи в спорте делают меня неудачником по жизни, тогда зависимость от суждений со стороны становится настоящей проблемой".

Image caption Тренер по триатлону Одри Ливингстоун считает, что мобильные приложения часто вредят спортсменам

Тренер сборной Великобритании по триатлону Одри Ливингстоун говорит, что мобильные приложения и различные датчики, которые можно на себя надеть, привели к нездоровому отношению к физическим нагрузкам ряд спортсменов, которых она тренирует.

"Некоторые не получают никакого удовольствия от того, что делают сами, потому что слишком много внимания уделят тому, что делают другие, - говорит тренер. - Я говорю им, что они должны улучшать свой собственный результат, концентрироваться только на том, что делают сами".

Действовать надо очень осторожно.

"Я снижаю им нагрузки, потом отправляю на неделю восстанавливаться. Им это не нравится, кажется неправильным, многим трудно это принять. Они просто не понимают, зачем им надо периодически отдыхать", - рассказывает Ливингстоун.

Путь к нормальной жизни

Как с любой другой зависимостью, выбраться из замкнутого круга и начать возрождаться - очень длинный и сложный процесс. Мартин Тернер считает, что первый шаг - понять схему.

"Спортсмены должны разобраться в своих мыслях, мотивах и убеждениях и начать бороться с ними", - считает специалист.

"Надо быть реалистами и нужна гибкость. Говорите себе: "Если я не позанимаюсь сегодня - это плохо, но это не самое худшее, что есть на свете. И я не стал никчемным лузером только потому, что решил сегодня обойтись без тренировки". Такие мысли больше соотносятся с действительностью и наносят меньше вреда".

Для Валери возвращение к здоровому балансу между тренировками и отдыхом - непрекращающаяся борьба. Ее поддерживают близкие люди, и она верит, что стоит на верном пути.

"На то, чтобы понять, что у тебя зависимость, уходит много времени. Главное вовремя отпустить ситуацию, отказаться от навязчивых идей, перестать контролировать всё вокруг, сказать себе - тебе не надо быть совершенством", - говорит Валери Стефан.