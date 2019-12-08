Страшная картина: экологи отредактировали шедевры живописи
Всемирный фонд дикой природы и музей Прадо в Мадриде решили привлечь внимание публики к проблеме изменения климата довольно необычным способом: они выбрали четыре шедевра из коллекции музея и отредактировали их - с учетом надвигающихся климатических изменений.
Почти во всех случаях умиротворяющие картины превратились в довольно пугающие зрелища.
Портрет короля Филиппа IV Диего Веласкеса...
...в отредактированном виде обращает наше внимание на проблему повышения уровня моря.
Акция экологов и искусствоведов приурочена к проходящей в эти дни в Мадриде 25-й климатической конференции ООН, в которой участвуют 25 тысяч человек из почти 200 стран мира.
"Зонтик" Франсиско Гойи...
...в новой редакции показывает социальную драму, связанную с появлением "климатических беженцев".
"Пейзаж с Хароном, переправляющимся через реку Стикс" Иоахима Патинира...
...становится основой иллюстрации небывалой засухи, высушивающей реку и лишающей людей урожая.
Картина "Мальчики на пляже" кисти Хоакина Сорольи...
...в интерпретации экологов теперь рассказывает об исчезновении различных биологических видов.
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