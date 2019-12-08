Страшная картина: экологи отредактировали шедевры живописи

  • 8 декабря 2019

Всемирный фонд дикой природы и музей Прадо в Мадриде решили привлечь внимание публики к проблеме изменения климата довольно необычным способом: они выбрали четыре шедевра из коллекции музея и отредактировали их - с учетом надвигающихся климатических изменений.

Почти во всех случаях умиротворяющие картины превратились в довольно пугающие зрелища.

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Портрет короля Филиппа IV Диего Веласкеса...

Felipe IV a Caballo (Philip IV on Horseback) by Diego Velázquez Правообладатель иллюстрации Museo del Prado
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...в отредактированном виде обращает наше внимание на проблему повышения уровня моря.

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WWF's version of Velázquez's Felipe IV a Caballo Правообладатель иллюстрации WWF Spain / Museo del Prado
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Акция экологов и искусствоведов приурочена к проходящей в эти дни в Мадриде 25-й климатической конференции ООН, в которой участвуют 25 тысяч человек из почти 200 стран мира.

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"Зонтик" Франсиско Гойи...

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El quitasol (The Parasol) by Francisco de Goya Правообладатель иллюстрации Museo del Prado
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...в новой редакции показывает социальную драму, связанную с появлением "климатических беженцев".

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WWF's version of Goya's El quitasol (The Parasol) Правообладатель иллюстрации WWF Spain / Museo del Prado
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"Пейзаж с Хароном, переправляющимся через реку Стикс" Иоахима Патинира...

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El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Правообладатель иллюстрации Museo del Prado
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...становится основой иллюстрации небывалой засухи, высушивающей реку и лишающей людей урожая.

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WWF version of El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Правообладатель иллюстрации WWF Spain / Museo del Prado
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Картина "Мальчики на пляже" кисти Хоакина Сорольи...

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Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Правообладатель иллюстрации Museo del Prado
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...в интерпретации экологов теперь рассказывает об исчезновении различных биологических видов.

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WWF's version of Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Правообладатель иллюстрации WWF Spain / Museo del Prado
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