"Приедет Алиса Бруновна и сама все сыграет". За что мы любим Алису Фрейндлих

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Эта актриса не нуждается в представлении. Увидев ее игру хоть один раз, забыть ее невозможно. Услышав хоть раз ее голос, ее уже ни с кем не перепутаешь.

Она замечательная, она любимая, она удивительная. 8 декабря исполнилось 85 лет одной из самых ярких российских актрис - Алисе Фрейндлих.

На счету Фрейндлих - роли в более чем 60 фильмах и еще большем количестве спектаклей.

Помните, как о ее героине Людмиле Прокофьевне отзывался герой Андрея Мягкова, застенчивый и немного несуразный Новосельцев: "Я когда ее вижу, у меня ноги подкашиваются".

В честь дня рождения Алисы Бруновны мы хотим рассказать о нескольких ее самых любимых в России ролях.

Малыш

Правообладатель иллюстрации Yuri Belinskiy/TASS

Малыш - роль театральная. "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" появился на сцене Театра имени Ленсовета в 1969 году. Партнером Фрейндлих на долгие годы стал Анатолий Равикович (роль Карлсона). Спектакль полюбился и зрителям, и критикам.

В одном из интервью Фрейндлих говорила, что роль Малыша была сыграна ею на одном дыхании.

В театре имени Ленсовета актриса отыграла ровно 22 сезона. И перешла в БДТ, на сцене которого играет до сих пор.

В БДТ Фрейндлих сыграла леди Макбет (исполнилась давняя мечта!)) и леди Мильфорд (по пьесе Шиллера).

Анна, жена Командора

Кинокарьера для Алисы Фрейндлих по сути началась с фильма "Анна и Командор" режиссера Евгения Хринюка. По сюжету героиня Фрейндлих Анна - вдова известного ученого Командора, роль которого сыграл Василий Лановой.

Премьера фильма состоялась 8 марта 1976 года. Критик Юрий Павлов писал о картине: "Значительный успех фильма был только подогрет той жесткой оценкой, какую вынесла ленте пресса. Думается, картина эта привлекла столь пристальное внимание критики именно благодаря участию в ней Фрейндлих. Все, кому довелось состязаться в остроумии и сарказме по поводу этой ленты, так или иначе выражали свое сожаление об участии актрисы в ней, сгоряча упустив из виду то существенное обстоятельство, что Фрейндлих в этом фильме впервые получила главную роль в кино. К тому же именно этот фильм рассеял в прах миф о некиногеничности Алисы Фрейндлих…"

Наша мымра

Она же - Людмила Прокофьевна Калугина в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман". Эта роль принесла Фрейндлих всесоюзную известность.

Фильм цитировали и цитируют. Знаменитый проход Фрейндлих с макияжем и в новом платье по учреждению статистики в начале 2 серии - незабываем. Платье это, кстати, сейчас находится в костюмерной киностудии "Мосфильм" (и снималось оно после "Служебного романа" не в одной кинокартине).

Вот оно:

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS

Остромодное, синее в клеточку.

Еще несколько лет назад Алиса Бруновна надевала его ради телевизионного эфира.

Анна Австрийская

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В карьере Фрейндлих, кстати, роли двух кинокоролев, но о второй чуть позже.

Пока же на дворе 1978 год и Алису Фрейндлих утверждают на роль французской королевы Анны австрийской в музыкальном фильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера".

А какие наряды у королевы тут! Как она поет и танцует!

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В образ актриса, правда, вжилась не сразу.

Как рассказывал Георгий Юнгвальд-Хилькевич: "И вдруг она мне признается, что не знает, КАК играть, а я ей все время рассказываю, ЧТО играть. А мне-то казалось: вот приедет Алиса Бруновна и сама все сыграет. А не тут-то было. У меня началась паника".

Фрейндлих не понимала, как играть, какой должна быть королева. И испанскую страсть, смикшированную с австрийской расчетливостью, сыграла только после внятного объяснения режиссера, почему же королева Анна отдала герцогу Бэкингему на память подарок короля: алмазные подвески.

Потому что кровь бурлит, и характер, и нрав, такая вот она.

Жена Сталкера

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Режиссер Андрей Тарковский хотел снимать в "Сталкере" свою жену Ларису. Но оператор фильма Георгий Рерберг уговорил его устроить пробы Алисе Фрейндлих.

Позже Фрейндлих вспоминала: "Роль маленькая, всего несколько появлений в начале и монолог в конце. Он и был снят в качестве пробы. Тарковский хотел эту пробу, почти импровизацию, взять в картину, не переснимая - он любил такие вещи".

"Объясняя, что означает для него образ жены Сталкера, Тарковский говорил, что постоянное стремление людей к неизведанному, таинственному, чуду заставляет их забывать о простых ценностях - добре, любви, дружбе, взаимной надобности, преданности. Они и есть истина, и они рядом. Но мы не замечаем того, что рядом, и проходим мимо. Мне кажется, Тарковский был тогда заражен этими идеями, а жена Сталкера в какой-то мере их воплощала в фильме. Не случайно закадровый фрагмент из Евангелия звучит из ее уст", - рассказывала она.

Снежная Королева

Роль еще одной королевы - сказочной, Снежной пришла к Алисе Фрейндлих на съемках фильма по сказке Ганса Христиана Андерсена.

Еще одна необычная королева. Не совсем снежная, не до конца ледяная, поющая и танцующая. Настоящая женщина.

Послушайте одну из песен Снежной Королевы - вот здесь.

Анна Борисовна

За роль Анны Борисовны, 87-летнего скульптора в фильме по повести Дины Рубиной "На Верхней Масловке" Фрейндлих получила премию "Ника".

Актриса играла ну очень пожилую женщину, которая несмотря на возраст, юморит, интересуется многим и прекрасно соображает.

В интервью журналу "Театр" ее партнер Евгений Миронов рассказывал: "Помню, однажды на съемочной площадке она мне вдруг сказала: "Ох, Женя, если бы десяток лет долой, мы бы с тобой…..". И я это прекрасно понимаю и чувствую, что мы с ней - на одной волне. Не знаю, как это объяснить. В общем, она очень любит то дело, которым занимается. И так же сильно она любит свой личный мир, в котором она может побыть с собой - в квартире или на даче, в своем кресле - сосредоточившись, взяв книгу в руки…"

"Вообще она хулиганка! Поэтому она курит, может ввернуть крепкое словцо. При всей своей мягкости, деликатности, если она человека уважает и хорошо к нему относится, она не стесняется ему сказать правду", - добавил он.