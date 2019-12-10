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В мире моды, где торжествует нагота и сексуальность, супермодель Халима Аден всегда выходит на подиум в хиджабе и сдержанных, закрытых нарядах. Фанатки восхищаются ее красотой и смелостью, критики осуждают за откровенные фотографии и считают, что правоверной мусульманке не место на подиуме. Беженка из Сомали, выросшая в чрезвычайно консервативной среде, всего за два года она сумела совершить головокружительную карьеру, став одним из самых узнаваемых лиц в мире моды.

Русская служба Би-би-си поговорила с первой в мире топ-моделью в хиджабе Халимой Аден о том, как ей удается совмещать модельную карьеру со строгими принципами ислама, а таже спросила у экспертов индустрии, с чем связан приход мусульманок в мир моды.

"Намаз в гримерке"

"Я стараюсь молиться пять раз в день, но получается не всегда, - говорит Халима. - Одно из моих ярких воспоминаний - я бегаю c ковриком для намаза во время Нью-Йоркской недели моды и ищу, где помолиться. Часто таким местом оказывается гримерка или съемочная площадка".

Я впервые встречаюсь с Халимой на бекстейдже Modest Fashion Week в Стамбуле. Окруженная фотографами и дизайнерами, в сопровождении личного менеджера и телохранителя, Халима не упускает возможности поговорить с любым человеком на ее пути и охотно делает селфи с персоналом шоу.

22-летняя Халима Аден - первая модель в хиджабе, которая снялась для обложки британского Vogue и появилась в буркини на страницах американского Sports Illustrated, где в основном снимаются полуобнаженные модели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Халиму нередко критикуют за излишне вызывающее для мусульманки поведение на подиуме

При росте всего 166 сантиметров - слишком миниатюрном для топ-модели - ее регулярно приглашают участвовать в показах люксовых брендов, включая Max Mara и Yeezy Канье Уэста. Два года назад она стала первой в мире моделью в хиджабе, заключившей контракт с одним из крупнейших модельных агентств IMG Models.

"Не меняй себя, измени правила игры", - говорит Халима. Ее цель - сделать индустрию моды более инклюзивной, открыв дорогу на подиум девушкам по всему миру, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности.

"Даже когда все плохо, если я не прошла кастинг, меня не взяли на какой-то показ, я не унываю, ведь со мной всегда моя вера. Она придает мне уверенность в себе и делает меня цельной".

Какой месседж в Коране она считает самым важным для себя?

"Никого не осуждать, поскольку судить может только Бог, поддерживать людей, любить их и помогать им, когда им хуже всего", - не задумываясь, отвечает Халима.

"Я выросла в лагере беженцев и прекрасно понимаю, что вся эта роскошная жизнь может в один момент закончиться, и я готова к этому".

"Кроме того, важная часть моей веры - то, как ты взаимодействуешь с теми, кто не разделяет твоих убеждений и кто смотрит на жизнь не так, как ты".

"Хиджаб прописан в модельном контракте"

Халима родилась в лагере беженцев в Кении. Ее семья родом из Сомали: в середине 90-х они бежали от одной из самых кровопролитных войн на африканском континенте. Ее мать шла пешком 12 дней, прежде чем попасть в Кению. Когда Халиме было шесть, она с мамой и братом переехала в США. Связь с отцом Халимы была потеряна во время войны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маме Халимы не нравится, что дочь появляется на шумных публичных мероприятиях, где мужчины глазеют на нее

"Мои друзья в Америке думали, что я сомалийская принцесса, потому что я рассказывала, как в Кении мы постоянно переезжали из одного дома в другой, - вспоминает Халима, семья которой обосновалась в штате Миннесота, где проживает крупнейшая в США сомалийская диаспора. - Они не знали, что дома, в которых мы жили, были сделаны из пластиковых бутылок и строительного мусора - всего, что могла отыскать моя мама, и рассыпались во время сильного ветра или дождя".

"Одноклассники насмехались надо мной. Они говорили, что я ношу платок на голове из-за того, что у меня грязные волосы, или отпускали шуточки про террористок. Но это средняя школа, сами понимаете", - пожимает плечами Халима.

Когда Халиме было 19, она стала первой в истории участницей конкурса "Мисс Миннесота", появившейся на сцене в хиджабе и буркини - полностью закрытом мусульманском купальном костюме.

Правообладатель иллюстрации SPORTS ILLUSTRATED Image caption Халима стала первой мусульманской моделью, которая снялась в буркини для Sports Illustrated

"Мне всегда хотелось принять участие в конкурсе красоты, - говорит Халима. - Но я сомалийка, и никто из нас раньше этого не делал. После конкурса я рассказала подружкам, что можно носить буркини и чувствовать себя уверенно рядом с девушками в открытых купальниках. Хоть мы выглядим иначе, но никто не может лишить нас возможности попробовать себя в чем-то новом".

После конкурса Халима получила предложение о сотрудничестве от одного из крупнейших мировых модельных агентств IMG Models.

Она согласилась, но поставила условие: участвовать в съемках и выходить на подиум только в хиджабе: "Я носила хиджаб с детства, для меня это такая же незаменимая часть повседневного гардероба, как пара туфлей".

У Халимы строгие требования к одежде, которую она рекламирует. Ее вера не позволяет ей обнажать на людях ничего, кроме лица, кистей рук и ступней. Это прописано в ее модельном контракте.

Правообладатель иллюстрации Rooful Ali Image caption Халима - специально приглашенная модель "Недели сдержанной моды", которая прошла в апреле в Стамбуле

"Я хочу облегчить работу дизайнерам, которые не привыкли к таким моделям, как я. Раньше я всегда возила с собой чемодан, под завязку набитый хиджабами, водолазками и леггинсами", - объясняет Халима.

"Я всегда путешествую со своим менеджером, и это всегда женщина. Когда на съемочной площадке одни мужчины, она помогает мне переодеваться".

Что такое Modest Fashion?

Modest Fashion - скромная, сдержанная или благопристойная мода - набирающий популярность тренд в женской одежде. Его точного определения не существует, и рамки заметно варьируются в разных странах и культурах. Но есть некоторые общие признаки:

Скромные и закрытые наряды, часто свободного покроя

Зачастую одежда скрадывает силуэт женщины, не выставляя напоказ ее сексуальность

Не связан с определенной религией, но особо популярен в мусульманской среде. Кроме того, пользуется вниманием среди последовательниц иудаизма, консервативных направлений в христианстве или тех, кто выбирает его исходя из личных предпочтений

"Недели сдержанной моды" проходят ежегодно во многих городах, включая Стамбул, Дубай, Лондон, привлекая все больше внимания со стороны дизайнеров, фэшн-брендов и покупателей

Рамки и критерии стиля определяются каждым носителем самостоятельно.

На некоторых показах для Халимы специально строят отдельную комнатку из высоких картонных стен, выкрашенных в черный цвет. Она - и гримерка, и раздевалка - скрывает Халиму от посторонних глаз.

"Я - мусульманка, и должна помнить об этом и вне подиума, - объясняет Халима. - Поэтому дизайнеры и организаторы мероприятий делают все возможное, чтобы у меня было свое небольшое помещение, где мне комфортно".

Правообладатель иллюстрации Future Productions, LLC Image caption У Халимы строгие требования к одежде, которую она рекламирует

Очевидно, что индустрия создает для Халимы идеальные условия, однако нельзя не заметить, что остальные участницы "Недели сдержанной моды" переодеваются в общей комнате на глазах у всех.

Что она об этом думает?

"Некоторые из девушек не против, они привыкли к этому, - пожимает плечами Халима. - Даже при наличии такой комнатки, многие модели все равно предпочли бы быть вместе. Я не могу переодеваться на людях, поэтому мне нужно отдельное помещение. Я ведь прошу не так уж много".

"Если это не устраивает кого-то из дизайнеров, я всегда готова встать, развернуться и уйти".

"Мама думала, что я буду сниматься полуголой"

Мама Халимы до сих пор не разделяет выбора дочери и считает, что работа моделью идет вразрез с верой.

Консервативная мусульманка, она строго следует предписаниям ислама, одевается во все черное и старается держаться в тени.

"Мне не нравится, что Халима появляется в шумных местах, где вокруг нее собираются толпы и мужчины глазеют на нее", - сказала она в одном из редких интервью для Al Jazeera.

Но Халима уверяет, что это никак не вредит близким и доверительным отношениям в семье.

"Мама знает, что может доверять мне, - говорит Халима. - Она правильно воспитала меня, так что в глубине души она все равно на моей стороне. Она также понимает, что если что-то будет не по мне, я не буду с этим мириться, а просто скажу нет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цель Халимы - сделать фэшн-индустрию более инклюзивной, открыв дорогу на подиум девушкам по всему миру

"В нашей среде никто прежде не слышал о работе модели, многие, включая мою маму, думали, что я буду сниматься полуголой, - продолжает Халима. - Но теперь все радуются моим успехам".

Тем не менее, мама Халимы не была ни на одном показе с участием дочери.

"Она не понимает модных трендов, я не виню ее за это. Для нее одежда - это что-то, что можно не задумываясь накинуть на себя и забыть об этом", - говорит Халима.

"Образование, семья, простая, обычная жизнь - то, чего она хотела бы для меня больше всего", - добавляет она.

Символ "сдержанной моды" или оскорбительница ислама?

Халима публикует фотографии со съемок, публичных выступлений и светских раутов у себя в "Инстаграме", где у нее миллион подписчиков.

Под каждой фотографией - десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев.

Критики обвиняют Халиму в том, что на некоторых снимках она выглядит чересчур чувственно

Ее подписчики - в основном молодые мусульманки из разных стран по всему миру, для которых Халима - пример для подражания:

"Ты доказала, что можно одеваться сдержанно и быть красивой, спасибо!"

"Мы обожаем тебя, Халима, ты вдохновляешь весь мир".

Но пока одни фолловеры приходят в восторг от красоты Халимы, другие осуждают ее за откровенные фотосессии и "немусульманский" образ жизни.

"Прошу тебя, остановись, ты выставляешь нашу религию в неверном свете, тебе должно быть стыдно!" - пишет пользователь Min_xi.

"Девушка в хиджабе не должна ходить так, как ходишь ты на всех этих модных показах. Если ты действительно считаешь себя мусульманкой, тебе не стоит этого делать", - пишет пользователь _itsshahed__.

"Никто не может указывать мне, как вести себя благопристойно, - говорит в ответ на это Халима. - Каждый человек решает это для себя сам".

Халиму воспринимают в мире как лицо modest fashion - направления в женской моде, которое предполагает закрытые наряды, скрывающие сексуальность женщины.

Этот тренд вызывает особый интерес и в России, где есть целые регионы с исторической предрасположенностью к большей сдержанности в одежде. И, по словам экспертов, сейчас этот тренд набирает силу.

Modest fashion по определению не предполагает принадлежности к определенной религии, но в России большинство клиенток, предпочитающих облачаться в закрытые наряды, - мусульманки, говорит глава консалтингово-медийной платформы Modest Russia Диляра Садриева.

"Многим молодым девушкам, которым важно быть принятыми немусульманским обществом, приятно видеть Халиму как символ того, что и в хиджабе можно построить карьеру, и осознавать, что их ценности разделяет и поддерживает мейнстримовая фэшн-индустрия", - отмечает Диляра.

"С другой стороны, некоторые образы Халимы не вполне соответствуют религиозным канонам, которые она декларирует. Это отталкивает девушек, которые их строго соблюдают, - продолжает эксперт. - На некоторых фотографиях у Халимы неприкрыты ноги выше колена, полупрозрачные платья, эффектные, но вызывающие образы, это вызывает опасения и недовольство многих".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Директор модельного агентства IMG Models Айван Брат (справа) считает, что успех Халимы прежде всего связан с ее выдающейся личностью

"Сдержанность и скромность должны достигаться не только и не столько посредством ношения платка и сдержанным стилем в одежде, но и в образе жизни в целом, в том числе в отказе от (или ограничении) "гламурного" образа жизни, - продолжает Диляра.

"Халима посещает много светских мероприятий, как того требует ее роль в шоу-бизнесе, где в том числе присутствует алкоголь, и у многих такой образ жизни может вызывать неприятие, вне зависимости от того насколько скромной является сама модель", - добавляет она.

"Хиджаб - мой личный выбор"

Хиджаб для многих - как в мусульманском мире, так и за его пределами - давно уже не просто элемент гардероба. Одни видят в нем символ закабаления и бесправия женщины, другие - возможность избежать ненужного внимания и знак внутренней свободы.

В некоторых странах женщина не может выйти на улицу без хиджаба, не боясь быть избитой или брошенной в тюрьму. Критики говорят, что, появляясь в хиджабе на подиуме и на обложках, Халима, вольно или невольно, пропагандирует его как непременный аксессуар для женщин в исламском мире, нормализуя подобные ограничения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Халима стала ролевой моделью для многих молодых мусульманок по всему миру. По ее словам, к ней нередко обращаются родители, причем не только мусульмане но и христиане, спрашивая совета, как их дочерям стать моделью

"Ни в одной стране мира ни одна женщина не должна надевать хиджаб против своей воли, и ни одна женщина не должна его снимать по принуждению. Я ношу хиджаб, потому что он делает меня красивой и придает уверенность в себе", - возражает на это Халима.

Я спрашиваю у Халимы, смогла ли бы она однажды выйти на подиум без хиджаба, чтобы показать женщинам, у которых нет свободы выбора, что такое возможно?

"Это бы шло вразрез и лишало смысла всю идею, - возражает она. - Если мы хотим жить в обществе, где у женщин есть право самим решать за себя, то просить меня об этом неправильно. Ведь это отнимает мое право надевать то, что делает меня красивой и уверенной в себе. А это мой хиджаб".

"Независимо от того, какой стиль в одежде вы выбираете, вы достойны уважения, поддержки и любви. Вот мой месседж".

Востребованный образ

В этом году сразу несколько люксовых брендов, включая Michael Kors и Burberry, представили коллекции, в которых присутствует хиджаб.

По экспертным оценкам, к 2023 году общий объем продаж одежды, ориентированной на исламский рынок, составит 361 млрд долларов - на треть больше, чем в 2017 году.

Связан ли успех Халимы с ростом популярности исламской моды?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Критики считают, что Халима ведет светский образ жизни, не соответствующий образу правоверной мусульманки

Директор IMG Models Айван Брат так не считает: "Халима, в первую очередь, выдающаяся личность, как и все наши модели - от Карли Клосс и Джоан Смоллс до Джиджи Хадид".

"Она озаряет все вокруг своим присутствием. Если у вас плохой день, просто позвоните ей, - продолжает Айван, работающий в модельном бизнесе более 20 лет. - Мало быть самой красивой в комнате, нужно быть лучшей и обладать яркой индивидуальностью. У нее это есть".

По мнению профессора коммуникации и директора модельного агентства Metro Models Дэвида Ратмоко, медийная среда и политический дискурс оказывают давление на модные бренды: "Дизайнеры вынуждены представлять весь этно-культурный спектр в своих коллекциях, чтобы избежать обвинений в недостаточной инклюзивности".

"На протяжении многих лет модельные стандарты были однотипными. Времена изменились, и сейчас бренды вынуждены стремительно исправлять сложившийся дисбаланс", - добавляет он.

"Хочу, чтобы мама увидела мой показ"

Халима говорит, что если хочешь добиться изменений, нужно не меняться самой, а менять правила игры.

И, похоже, у нее получается. "Уже сейчас на подиуме можно увидеть много моделей в хиджабе, у нас в агентстве есть такие - думаю, это уже становится нормой", - говорит она.

"Всё, что мы слышим о женщинах в хиджабе, окутано негативом и сильно политизируется, - продолжает она. - Я хочу это изменить. Я - молодая девушка, я обожаю моду и дизайнерскую одежду, у меня есть душа и чувства, и я ничем не отличаюсь от любой другой".

Правообладатель иллюстрации Fadil Beridha Image caption "Я выросла в лагере беженцев и прекрасно понимаю, что вся эта роскошная жизнь может в один момент закончиться, и я готова к этому"

Кажется, Халиме удалось достичь того, к чему она стремилась и о чем мечтала: известные дизайнеры выстраиваются в очередь для работы с ней, поклонницы следуют за ней с показа на показ, крупнейшие мировые СМИ снимают о ней фильмы и приглашают на интервью. Однако у модели есть еще одна мечта, которая пока не осуществилась:

"Я бы очень хотела, чтобы однажды моя мама сидела в первом ряду на моем показе. Но это должно быть самым большим шоу в моей жизни".

"Надеюсь, однажды это случится".

Подкаст Halima: Faith And Fashion для программы Би-би-си Heart & Soul (на английском языке) можно послушать по этой ссылке.

Фотография в буркини предоставлена журналом Sports Illustrated.