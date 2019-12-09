Антироссийская истерия или справедливый ответ на обман? Что говорят о решении ВАДА

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Допинг в России - большая проблема. Этого не отрицает сейчас практически никто, и решение Всемирного андидопингового агентства о том, что Россия лишается на четыре года права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, стало ожидаемым шоком.

В социальных сетях сравнивают происходящее с "Игрой престолов" и готовятся к суровому будущему в России, лишенной Олимпиад, но с танковым биатлоном.

Российские официальные лица, которые знали о манипуляциях с допинг-пробами и для которых решение ВАДА было предсказуемым и ожидаемым, не упускают случая намекнуть: причина санкций не в обмане, причина - в нелюбви остального мира к России.

"Антироссийская истерия приобрела хроническую форму", - сказал глава правительства Дмитрий Медведев, который при этом всегда признавал значительные проблемы с допингом в российском спорте.

Вера в разгул русофобии не мешает надежде на справедливое рассмотрение дела в апелляционной инстанции там же, в Лозанне.

Премьер-министр дал распоряжение непременно подать апелляцию в Международный спортивный арбитраж (CAS), который однажды уже встал на сторону России. Министр спорта России фехтовальщик Павел Колобков вообще практически уверен, что CAS отменит санкции мирового антидопингового ведомства.

Есть ли у нас проблема с допингом в России? Есть. Здесь мы грешны. А другие страны что, безгрешны? Дмитрий Медведев, премьер-министр России, в интервью 5 декабря

Пропустить Twitter пост , автор: @EvaChristianse6 Самое тупое во всей ситуации с вада это реакция людей у которых в голове все ещё холодная война. Они видят в спорте прежде всего политику и думают что так же к спорту относятся и в других странах и это все злые американцы хотят нам насолить чтобы самим все выиграть — Eva Christiansen (@EvaChristianse6) 9 декабря 2019 г.

Образ России действительно обрисован в заявлениях руководителей ВАДА в нелестных выражениях. "Слишком долго российский допинг отравлял чистый спорт. Российские власти нагло нарушали условия восстановления лицензии РУСАДА, поставленные исполкомом в сентябре 2018 года, и на это необходимо было дать жесткий ответ. Это мы и сделали сегодня", - сказано в официальном письме главы ВАДА сэра Крейга Риди.

Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, депутат Думы

"России были даны все возможности навести у себя порядок, ради блага своих же спортсменов и ради чистоты спорта, но вместо этого Россия предпочла продолжить обман и всё отрицать," - заявил Риди, отметив при этом, что докопаться до истины было чрезвычайно сложно и это потребовало большой работы экспертов и расследователей.

Приехавший на исполком ВАДА по своей инициативе двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Эдвин Мозес, почетный глава USADA (американского антидопингового агентства), заявил журналистам, что надежды на раскаяние России у него нет.

"Изменится ли поведение тех в России, кто допустил такое? У меня совсем не оптимистичный взгляд - вряд ли они изменятся. [Санкции применялись] уже три раза, трижды было сделано предупреждение. Обман снова, и снова, и снова - это уже за гранью", - заявил Мозес.

"Они боролись за права "чистых атлетов", как они говорят, но при этом уничтожили данные (допинг-анализов), от которых зависело оправдание этих спортсменов - это уже двойной слой лжи", - добавил американец. Мозес считает решение ВАДА недостаточно жестким.

Media playback is unsupported on your device Комитет ВАДА обвинил Россию в новых манипуляциях с данными по допингу

"Шныри лубянковские"

Впрямую отрицать, что Россия снова совершила махинации с допинг-тестами, не решается никто. Российские чиновники, депутаты, блогеры и диссиденты расходятся лишь в ответе на вопрос, кто виноват.

Пропустить Twitter пост , автор: @mich261213 И эти люди будут говорить, что «Репутации России гадит оппозиция»?

Вышибить страну с олимпйских игр, с чемпионата по футболу - результат труда объединенной команды идиотов - чиновников и Лубянки. https://t.co/zkE1odG3Qv — Ходорковский Михаил (@mich261213) 9 декабря 2019 г.

"Кремлевские заседатели решили поиграть в богов, - пишет в "Твиттере" блогер и сценарист Олег Козырев. - Решили, что через коррупцию и фальсификации можно достичь любых результатов. И в результате уничтожили честных спортсменов".

Спецслужбы, которые, как утверждали свидетели из РУСАДА, принимали участие в подмене анализов в Сочи и в фальсификации базы данных РУСАДА, блогер называет "шнырями лубянковскими".

Пропустить Twitter пост , автор: @oleg_kozyrev Не ВАДА отстранил Россию от мирового спорта. Ее отстранили захотевшие поиграть в богов кремлевские заседатели, превратно понимающие саму концепцию спорта и решившие, что через коррупцию и фальсификации можно достичь любых результатов. И в результате уничтожили честных спортсменов — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 9 декабря 2019 г.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов винит тех коллег по спорту, которые заседают в парламенте: "У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? - эмоционально заявил экс-биатлонист порталу Sport24. - То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA".

Пропустить Twitter пост , автор: @ALIA_NEBA Вот тут наши спортсмены, околоспортсмены и чиновники очень возмущаются, что ВАДА в своем решении руководствовалась исключительно политическими мотивами.

Тогда возникает вопрос:

Если спортсмены вне политики, то почему они у нас сидят в разных политических фракциях и в госдуре? — Аля (@ALIA_NEBA) 9 декабря 2019 г.

Один из прославленных спортсменов, ныне имеющих депутатский мандат - хоккеист Вячеслав Фетисов - крайне расстроен вердиктом ВАДА, но не связывает его с политикой.

"Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может", - заявил Фетисов RT.

Пропустить Twitter пост , автор: @toeloopaxel просто отдайте эти гребанные допинговые пробы. отдайте их вада. отдайте. да, лишат медалей тех, кто причастен к допингу. да, будет горе луковое. но дальше спортсмены страдать не будут. если этого не сделать, через четыре года влепят бан ещё на четыре и так далее. — noza at gpf ⛸🇮🇹 (@toeloopaxel) 9 декабря 2019 г.

Вице-спикер Думы Игорь Лебедев заявил, что положение дел может исправить президент Путин.

Пропустить Twitter пост , автор: @BernarDiaz3 ВАДА на четыре года отстранило Россию от соревнований.

Почти такая же фигня была в 2018 г. в Корее.

Поздравим Минспорта РФ с новым "достижением".

После чего, ликвидируем эту структуру, на двери повесим амбарный замок, а чиновников выгоним вон без пособия.

Заслужили "трудяги"! — Андрей Ермолинский (@BernarDiaz3) 9 декабря 2019 г.

Что будет дальше?

"Кроме танкового биатлона, больше ничего не будет", - саркастически предрекает блогер Сталингулаг.

Пропустить Twitter пост , автор: @StalinGulag Пишут, что комитет атлетов ВАДА призвал полностью запретить россиянам участие в Олимпиаде — даже под нейтральным флагом. Похоже, кроме танкового биатлона ничего не будет. Как говорил Черномырдин «... ничего не будет и это жизнь!» — Сталингулаг (@StalinGulag) 9 декабря 2019 г.

В случае удачного для России развития событий апелляция - которую нужно подать в течение 21 дня - может быть удовлетворена. Но вероятность этого невелика. Олимпийский комитет России поставил себе реалистичную цель - добиться, чтобы спортсмены, не замешанные в махинациях с допингом, получили допуск на Игры-2020 в Токио и выступили хотя бы как "нейтральные" атлеты, без российской символики и без гимна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олимпиаду в Пхенчхане российские хоккеисты выиграли, выступая под белым флагом МОК, но с надписью "спортсмены из России" на форме (на фото - Павел Дацюк).

Для кого-то из обозревателей это кажется унижением.

Пропустить Twitter пост , автор: @v_tretyakov Решение странной ВАДА о запрете спортсменам России выступать под своим флагом.

Предлагаю провести референдум среди всех российских спортсменов, выступающих в межд. соревнованиях: они согласны участвовать в соревнованиях на таких условиях или солидарно откажутся от унижения? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 9 декабря 2019 г.

Однако в условиях "национального позора" многие россияне надеются всё же поболеть за свои сборные по хоккею или по футболу, и цвет флага, под которым они будут выступать, пока не кажется главным.

О "чистых" атлетах замолвите слово

Пропустить Twitter пост , автор: @pan_sportsman А чего вы орете?

Решение ВАДА ожидаемо.

Главный вопрос по допуску спортсменов в нейтральном статусе. — муниципальный физкультурник (@pan_sportsman) 9 декабря 2019 г.

"Эти решения - жесткие и несправедливые,- заявил бывший тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Думы Валерий Газзаев. - Несправедливые - потому что применен принцип коллективной ответственности. Российские "чистые" атлеты, никогда не употреблявшие допинг, не смогут выступать под флагом своей страны на соревнованиях, которые могут быть для них венцом всей спортивной жизни", - цитирует РИА Новости заявление Газзаева, предоставленное его пресс-службой.

"Это безобразие. Кто-то что-то натворил - отвечают все. Это правильно?! Целое поколение спортсменов, которое готовится к 2020 и 2022 годам, вылетят в трубу", - заявил изданию Газета.ру двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда сорок лет назад Москва принимала Олимпийские игры, вообразить отстранение целой страны от Игр за допинг было невозможно

"Это катастрофа. Меня это очень опечалило, конечно, - сказал агентству Sport24 Алексей Мишин, тренер олимпийских чемпионов и чемпионов мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, Алексея Урманова и Елизаветы Туктамышевой. - Наверняка мы будем апелляцию подавать. Давайте дождемся результатов апелляции, может, какие-то найдутся доводы, которые нас спасут от этих санкций".

Заслуженный тренер даже предложил провести в России альтернативную Олимпиаду, если спортивный арбитраж оставит в силе решение ВАДА.

Экс-руководитель американского антидопингового агентства Мозес считает, что вопрос о допуске на соревнования не замешанных в допинге россиян должен решаться не так, как это было в 2016 году.

России были даны все возможности навести у себя порядок и вернуться в антидопинговое международное сообщество ради своих же спортсменов и ради чистоты спорта сэр Крейг Риди , президент ВАДА

"Не знаю, что решат с "чистыми" российскими атлетами - если такие вообще существуют, - сказал Эдвин Мозес прессе. - Но в прошлый раз [перед Олимпиадой в Рио-2016] это был цирк, когда федерациям надо было за 3-4 месяца самим проверить всех спортсменов, потом все их прошлые допинг-тесты, потом биографии… Сейчас у федераций просто нет людей для такого объема работы".

Media playback is unsupported on your device "До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА

Самые резкие критики России в спортивном мире тоже пекутся о тех спортсменах, которые никогда не употребляли допинга.

Но не о россиянах, а о тех, кто был вынужден соревноваться с россиянами в нечестных условиях и остался за бортом. Кому-то через несколько лет вручили бронзу или золото, отнятое у российского спортсмена за допинг - а затем забрали вновь, когда российская апелляция была удовлетворена.

В любом случае годы не вернуть, и чувство острой несправедливости живо у тех, кто выходил с "грязными" атлетами на одну дорожку или на одну трассу. От их имени выступает, к примеру, глава Комитета спортсменов ВАДА Бекки Скотт - бывшая лыжница, олимпийская чемпионка. В 2018 году она ушла в отставку с поста вице-президента ВАДА в знак протеста против восстановления Олимпийского комитета России в правах.

Действующий вице-президент ВАДА, норвежский политик Линда Хеллеланд написала в "Твиттере" в понедельник: "Важный день для всех, кто любит спорт. Пришло время для ВАДА и МОК защитить чистых атлетов. Я написала сегодня статью в немецкую газету Bild. Заголовок: Для главы МОК Баха деньги важнее, чем честные спортсмены".