"Он был способен не соглашаться с президентом". Чем запомнился Юрий Лужков

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене после операции на сердце. Он возглавлял российскую столицу в течение 18 лет, его именем уже названа эпоха в жизни города. Коллеги, друзья и просто знакомые экс-мэра рассказывают, чем им запомнился Лужков.

Сергей Цой, бывший пресс-секретарь Лужкова (в интервью Би-би-си)

Это был руководитель, который много сделал для Москвы. Он получил Москву в очень сложной ситуации, когда надо было переводить город с рельсов социалистической экономики на рыночную экономику, и ему это удалось.

Вы же помните 1990-е годы, когда Москве не хватало продовольствия, когда были табачные бунты, была рыночная псевдоэкономика, когда разрешалось все: можно было продавать овощи и фрукты прямо возле метро на грязных ящиках, а потом эти ящики сжигались ночью, и это выглядело как костры инквизиции. Вот такую Москву получил Лужков, и за 20 лет он сделал ее яркой, красивой, экономически благополучной. Он создал команду, которая работала вместе с ним и которая выполняла все задачи, которые он перед нами ставил.

Александр Шилов, художник (в интервью Би-би-си)

Юрий Михайлович был очень добрым человеком, любил искусство и помогал многим деятелям искусства. Он открывал театры, помогал им с ремонтом - в общем, делал очень много для того, чтобы облегчить жизнь людей, которые представляют культуру Москвы. И за это ему многие деятели культуры должны быть благодарны. Я сам ему очень благодарен: если я обращался к нему по поводу своей галереи, то он всегда откликался и помогал.

Он очень много сделал для Москвы и для москвичей. Я думаю, что память о нем сохранится надолго. Он достоин того, чтобы его помнили долго, потому что он жил интересами москвичей. Даже когда он ушел в отставку, он продолжал трудиться на благо России.

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" (в интервью Би-би-си)

Юрий Михайлович был совершенно фантастическим продуктом революции - то есть перехода от советской партхозноменклатуры к первичному накоплению капитала. Если бы мне сказали поставить памятник вот этому переходу - как говорят коммунисты, от дикого социализма к дикому капитализму, - то это был бы памятник Юрию Михайловичу Лужкову. Он символ, а не человек, начиная от точечной застройки и заканчивая рынками.

Он удержал Москву от голода, когда было совсем плохо, но об этом все уже забыли. С другой стороны, его накопление капитала было таким пиратско-диким, но по-другому и быть не могло в начале 1990-х. Затем это все конвертировалось в его политические амбиции, которые привели его к тому, что он был вынужден уйти.

Сергей Собянин, мэр Москвы (в "Твиттере")

Владимир Жириновский, глава ЛДПР (в беседе с журналистами)

А ведь он химик-инженер. Он мог работать в каком-то НИИ по химии и был бы там директором этого НИИ или технологом каким-то. Но вот его перестройка вывела на уровень участия в работе московского правительства. Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе - такая крепкая рука хозяйственника. Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома, или дороги, или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал других.

Он любил со мной пофилософствовать. И как-то я звоню ему по какому-то вопросу, а он начал говорить, что в России всегда крайности у нас. Никак мы не можем посередине. Давайте находить что-то общее. То есть он был всегда активен.

Демьян Кудрявцев, медиаменеджер (в "Фейсбуке")

Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей (на форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд")

Сказать, что он тонко разбирался в театре - нет, но он очень помогал. Он любил театральную интеллигенцию, любил творческую интеллигенцию. Окружал себя этими людьми, рос с ними, учился у них. Безусловно, имел своих богов в этом искусстве. И действительно, каждый год в Москве строил театры, каждый год.

Для меня это дорогой человек. Он открывал наш театр, и я знаю, что для творческой интеллигенции, для наших актеров... Юрий Михайлович Лужков действительно помогал театру. Я бы хотел, чтобы мы почтили его память.

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья (в "Инстаграме")

Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя (в интервью РИА Новости)

Благодаря ему храм был построен, благодаря его энтузиазму и энергии. У меня остались самые хорошие о нем впечатления. И благодаря его энергии как раз в кратчайшие сроки, в течение пяти лет, храм был восстановлен. Он нашел строительные организации, которые взялись за это дело и с честью справились с этой задачей. И в этом Юрий Михайлович принимал самое деятельное участие.

Григорий Явлинский, основатель партии "Яблоко" (в заявлении на своем сайте)

Лужков всегда был настоящим публичным политиком. У него были реальные сторонники и избиратели, поддерживавшие его искренне, а не по разнарядке или из-за отсутствия альтернативы. В Москве их было немало. Поэтому Юрия Михайловича и выдавили из российской политики в то время, когда людей с собственной политической базой во власти уже не осталось.

У Лужкова были серьезные противники, но он был способен возражать по принципиальным для него вопросам, открыто не соглашаться с влиятельными людьми - с президентом Ельциным, с правительством "молодых реформаторов", с президентом Медведевым.