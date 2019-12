"Он был способен не соглашаться с президентом". Чем запомнился Юрий Лужков

View this post on Instagram

Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким.