Юрий Лужков: карьера в фотографиях

  • 10 декабря 2019

Жизнь Лужкова-политика началась с рождением новой России и продолжалась при трех президентах. Оставаясь на одном и том же посту в течение 18 лет, Юрий Лужков то взлетал к вершинам власти и популярности, то отходил на второй план, но всегда был ярким героем для масс-медиа.

Лужков в футболке и Гавриил Попов в куртке Правообладатель иллюстрации Alexander Yakovlev/TASS
Image caption Москва. Серебряный бор, 1991 год. Председатель исполкома Моссовета Юрий Лужков (слева) и председатель Моссовета Гавриил Попов (в центре) перед началом товарищеского волейбольного матча между командами Моссовета и Совета министров РСФСР.
Ресин, Лужков у строящегося музея на Поклонной горе Правообладатель иллюстрации Albert Pushkarev/TASS
Image caption Поклонная гора, Москва, 1992 год. Уже мэр Лужков с Владимиром Ресиным инспектируют затянувшуюся стройку музея и парка Победы
Лужков и Ельцин Правообладатель иллюстрации Alexander Nemenov/TASS
Image caption Москва, Тверская, 6 сентября 1993. На Дне города - празднике, придуманном Лужковым - с президентом Ельциным
Грачев, Ерин, Лужков, Ельцин в толпе людей Правообладатель иллюстрации DIMA TANIN/Getty Images
Image caption Москва, та же Тверская улица, конец сентября 1993 г. Издав указ №1400 о роспуске Верховного совета, президент Ельцин отправился "пройтись" в компании с Лужковым, а также с министром обороны Павлом Грачевым и главой МВД Виктором Ериным. Мэр Москвы во все дни конституционного кризиса, мятежа и расстрела здания парламента оставался на стороне Ельцина
Лужков и Никулин в сомбреро Правообладатель иллюстрации Alexander Sentzov/TASS
Image caption Московский цирк на Цветном бульваре, 1996 год. С руководителем цирка, актером Юрием Никулиным
Солженицын обнимает Лужкова Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/Gerry Images
Image caption Юбилей Александра Солженицына в Театре на Таганке, 1998 год. Автор "Архипелага ГУЛАГ", нобелевский лауреат отказался получить от Ельцина высший орден России, а Лужкова охотно обнял
Лужков в президиуме Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Съезд партии "Отечество", 1999 год. Политический тяжеловес Юрий Лужков готовится бороться за президентский пост. (Справа на фото - ректор МГУ Виктор Садовничий). Позднее "Отечество" вместе с партией губернаторов "Вся Россия" стремительно объединится с движением Путина "Единство", и родится партия "Единая Россия"
Путин, Лужков Правообладатель иллюстрации Oleg Nikishin/Getty Images
Image caption Электричка Орехово-Зуево - Москва, 2000 год. За день до президентских выборов и.о. президента Владимир Путин съездил пообщаться с рабочими Московской области. Мэр Москвы его сопровождал
Лужков в вышиванке Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фестиваль пива в Москве, 2001 год
Юрий Лужков приветствует зрителей XXVI Московского кинофестиваля в 2004 году Правообладатель иллюстрации DENIS SINYAKOV/Getty Images
Image caption XXVI Московский международный кинофестиваль, 2004 год
Лужков у макета Олимпийского парка Правообладатель иллюстрации Alexander Hassenstein/Getty Images
Image caption Сесссия МОК в Берлине, 2005 год. Рекламируя заявку Москвы на право проведения Олимпийских игр 2012 года, Лужков демонстрирует макет "Олимпийской реки": по проекту все спортивные объекты и Олимпийская деревня должны были располагаться вдоль Москвы-реки, и на состязания можно было бы добраться на кораблике. Однако Олимпиаду тогда отдали Лондону
Ольмерт и Лужков Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Московская синагога, 2006 год. С премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Впоследствии Ольмерт будет осужден на тюремный срок за коррупцию
Лужков и Чавез с детьми в латиноамериканских костюмах Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Библиотека иностранной литературы, 2007 год. С венесуэльским лидером Уго Чавесом
Елена Дементьева с кубком, Лужков, Серена Уильямс Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/TASS
Image caption Кубок Кремля, 2007 год. С победительницей Еленой Дементьевой и финалисткой Сереной Уильямс
В парке Царицыно Лужков идет рядом с Путиным Правообладатель иллюстрации VLADIMIR RODIONOV/Getty Images
Image caption В парке Царицыно с Путиным в день празднования 860-летия Москвы. То, что Екатерина Великая забраковала, Лужков достроил
Патриарх Алексий, Путин, Лужков Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption День города, 2006 год. С патриархом Алексием и президентом Путиным
Патриарх Кирилл, президент Медведев, Лужков Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption День города, 2009 год. С новым главой РПЦ и новым президентом
Лужков на трибуне Правообладатель иллюстрации Grigory Sysoev/TASS
Image caption Мэрия Москвы, Белый зал, 2007 год. На пятый срок Лужков был не избран всеобщим голосованием москвичей, а назначен по представлению президента
Работницы метро, Лужков, Медведев Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/Getty Images
Image caption Станция метро "Славянский бульвар", 2008 год. В день открытия новой станции Лужков излагает Медведеву план обороны Москвы в случае продолжения войны с Грузией
Лужков с супругой в авто Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Брешия, Италия, 2008 год. На фестивале ретромашин с супругой Еленой Батуриной
Лужков на борту корабля Правообладатель иллюстрации Alexei Pavlishak/TASS
Image caption На борту крейсера "Москва", Севастополь, 2007 год. Задолго до аннексии Крыма Лужков провозгласил лозунг "Севастополь - русский город", за что Украина объявила его персоной нон грата
Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, Владимир Путин, Юрий Лужков в сторонке Правообладатель иллюстрации Sasha Mordovets/Getty Images
Image caption Храм Христа Спасителя, 2010 год, Пасха. До отставки остается полгода. Храм, взорванный большевиками, Лужков отстроил в 1990-х на добровольно-принудительные пожертвования московских бизнесменов
Лужков в слезах Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption На сессии ЮНИСЕФ, Москва, 27 сентября 2010 года. На следующий день Медведев издаст беспрецедентный указ об отставке Лужкова с поста мэра Москвы "в связи с утратой доверия".
Лужков, грибы Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Грибная ферма "Веедерн" в Озерске, 2017 год. С губернатором Калининградской области. На пенсии Юрий Лужков основал бизнес по выращиванию грибов-вешенок, мягких сыров, гречки и племенных лошадей
Путин прикрепляет орден к груди Лужкова Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Москва, Кремль, 2016 год. Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лужков расценил как политическую реабилитацию
Лужков Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images
Image caption Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

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