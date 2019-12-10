Юрий Лужков: карьера в фотографиях

Жизнь Лужкова-политика началась с рождением новой России и продолжалась при трех президентах. Оставаясь на одном и том же посту в течение 18 лет, Юрий Лужков то взлетал к вершинам власти и популярности, то отходил на второй план, но всегда был ярким героем для масс-медиа.

Правообладатель иллюстрации Alexander Yakovlev/TASS Image caption Москва. Серебряный бор, 1991 год. Председатель исполкома Моссовета Юрий Лужков (слева) и председатель Моссовета Гавриил Попов (в центре) перед началом товарищеского волейбольного матча между командами Моссовета и Совета министров РСФСР.

Правообладатель иллюстрации Albert Pushkarev/TASS Image caption Поклонная гора, Москва, 1992 год. Уже мэр Лужков с Владимиром Ресиным инспектируют затянувшуюся стройку музея и парка Победы

Правообладатель иллюстрации Alexander Nemenov/TASS Image caption Москва, Тверская, 6 сентября 1993. На Дне города - празднике, придуманном Лужковым - с президентом Ельциным

Правообладатель иллюстрации DIMA TANIN/Getty Images Image caption Москва, та же Тверская улица, конец сентября 1993 г. Издав указ №1400 о роспуске Верховного совета, президент Ельцин отправился "пройтись" в компании с Лужковым, а также с министром обороны Павлом Грачевым и главой МВД Виктором Ериным. Мэр Москвы во все дни конституционного кризиса, мятежа и расстрела здания парламента оставался на стороне Ельцина

Правообладатель иллюстрации Alexander Sentzov/TASS Image caption Московский цирк на Цветном бульваре, 1996 год. С руководителем цирка, актером Юрием Никулиным

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/Gerry Images Image caption Юбилей Александра Солженицына в Театре на Таганке, 1998 год. Автор "Архипелага ГУЛАГ", нобелевский лауреат отказался получить от Ельцина высший орден России, а Лужкова охотно обнял

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Съезд партии "Отечество", 1999 год. Политический тяжеловес Юрий Лужков готовится бороться за президентский пост. (Справа на фото - ректор МГУ Виктор Садовничий). Позднее "Отечество" вместе с партией губернаторов "Вся Россия" стремительно объединится с движением Путина "Единство", и родится партия "Единая Россия"

Правообладатель иллюстрации Oleg Nikishin/Getty Images Image caption Электричка Орехово-Зуево - Москва, 2000 год. За день до президентских выборов и.о. президента Владимир Путин съездил пообщаться с рабочими Московской области. Мэр Москвы его сопровождал

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фестиваль пива в Москве, 2001 год

Правообладатель иллюстрации DENIS SINYAKOV/Getty Images Image caption XXVI Московский международный кинофестиваль, 2004 год

Правообладатель иллюстрации Alexander Hassenstein/Getty Images Image caption Сесссия МОК в Берлине, 2005 год. Рекламируя заявку Москвы на право проведения Олимпийских игр 2012 года, Лужков демонстрирует макет "Олимпийской реки": по проекту все спортивные объекты и Олимпийская деревня должны были располагаться вдоль Москвы-реки, и на состязания можно было бы добраться на кораблике. Однако Олимпиаду тогда отдали Лондону

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Московская синагога, 2006 год. С премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Впоследствии Ольмерт будет осужден на тюремный срок за коррупцию

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Библиотека иностранной литературы, 2007 год. С венесуэльским лидером Уго Чавесом

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/TASS Image caption Кубок Кремля, 2007 год. С победительницей Еленой Дементьевой и финалисткой Сереной Уильямс

Правообладатель иллюстрации VLADIMIR RODIONOV/Getty Images Image caption В парке Царицыно с Путиным в день празднования 860-летия Москвы. То, что Екатерина Великая забраковала, Лужков достроил

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День города, 2006 год. С патриархом Алексием и президентом Путиным

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День города, 2009 год. С новым главой РПЦ и новым президентом

Правообладатель иллюстрации Grigory Sysoev/TASS Image caption Мэрия Москвы, Белый зал, 2007 год. На пятый срок Лужков был не избран всеобщим голосованием москвичей, а назначен по представлению президента

Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/Getty Images Image caption Станция метро "Славянский бульвар", 2008 год. В день открытия новой станции Лужков излагает Медведеву план обороны Москвы в случае продолжения войны с Грузией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брешия, Италия, 2008 год. На фестивале ретромашин с супругой Еленой Батуриной

Правообладатель иллюстрации Alexei Pavlishak/TASS Image caption На борту крейсера "Москва", Севастополь, 2007 год. Задолго до аннексии Крыма Лужков провозгласил лозунг "Севастополь - русский город", за что Украина объявила его персоной нон грата

Правообладатель иллюстрации Sasha Mordovets/Getty Images Image caption Храм Христа Спасителя, 2010 год, Пасха. До отставки остается полгода. Храм, взорванный большевиками, Лужков отстроил в 1990-х на добровольно-принудительные пожертвования московских бизнесменов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На сессии ЮНИСЕФ, Москва, 27 сентября 2010 года. На следующий день Медведев издаст беспрецедентный указ об отставке Лужкова с поста мэра Москвы "в связи с утратой доверия".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грибная ферма "Веедерн" в Озерске, 2017 год. С губернатором Калининградской области. На пенсии Юрий Лужков основал бизнес по выращиванию грибов-вешенок, мягких сыров, гречки и племенных лошадей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Москва, Кремль, 2016 год. Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лужков расценил как политическую реабилитацию

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

***