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Один из самых влиятельных бизнесменов и популярных политиков в Латвии Айвар Лембергс попал под санкции США. Сам Лембергс говорит, что даже не почувствует эти санкции. А вот транзитный бизнес, который он частично контролирует, может серьезно пострадать: Латвия рискует одним из крупнейших портов на Балтике.

10 декабря стало известно, что Лембергс ушел с должности директора порта.

"Чтобы не мешать деятельности Вентспилсского свободного порта и его конкурентоспособности, я прекращаю свою деятельность в его правлении. Я попросил Вентспилсскую городскую думу до выяснения обстоятельств назначить на мое место другого члена правления", - говорится в сообщении Лембергса в "Твиттере".

Санкции против Айвара Лембергса 9 декабря ввело Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Вместе с Лембергсом под санкции попали управление Вентспилсского порта и четыре отраслевых ассоциации. Санкции были введены на основании закона Магнитского.

На данный момент Айвар Лембергс является мэром портового города Вентспилс и одним из самых популярных политиков в стране. Он контролирует значительную часть транзитного бизнеса.

На протяжении десятков лет латвийские СМИ называли его олигархом, влиявшим на решения как минимум нескольких крупных партий на национальном уровне.

"В Латвии никто не понимает, почему американцы заметили Лембергса только сейчас. О нем говорят и пишут как минимум 15 лет", - сказал Русской службе Би-би-си политолог Ояр Скудра. Лембергс фигурировал в нескольких громких уголовных процессах, его обвиняли в коррупции.

Даже не заметит

Тот факт, что Лембергс оказался под санкциями США, означает, что его американские активы будут заблокированы, а американским гражданам будет запрещено иметь с ним дело.

Судя по базе данных Службы государственных доходов Латвии, Лембергс не должен эти санкции почувствовать, потому что в его декларации за 2018 год указано, что никакой собственности в США у него нет, а деньги хранятся в европейских банках. И это всего 655 тыс. евро.

Сам Лембергс заявил новостному агентству LETA, что "рижские воробушки" заблаговременно сообщили политику о санкциях. Он также уточнил, что никакого влияния они на него не окажут.

Новую декларацию о доходах, в которой будет указано, где хранились его средства в конце 2019 года, Лембергс подаст уже в 2020 году.

Правообладатель иллюстрации Wojtek BUSS Image caption Вентспилсский порт ежегодно переваливает примерно 20 млн тонн грузов

Что касается постоянных поступлений в личный бюджет Айвара Лембергса, то, согласно декларации за 2018 год, больше всего (307 тыс. евро) он заработал в компании Vitol Netherlands B.V. Этой компании в американском списке нет.

Согласно данным регистра CrediWeb, Лембергс является бенефициаром в пяти компаниях: Ventbunkers, Ventspils tirdzniecības osta, Kālija parks, Inter-Rīga, PMT Balticum.

Первые три - в ряду крупнейших латвийских стивидоров, их оборот исчисляется десятками миллионов евро. Согласно декларации Лембергса, на конец 2018 года напрямую ему там почти ничего не принадлежало. Под санкции они тоже не попали и продолжат работать.

Что будет с транзитом

Вместе с Лембергсом под санкции попали четыре юридические лица: управление порта Вентспилса и три ассоциации. В трех из этих организациях Лембергс получал зарплату. Против них санкции вступают только 8 января 2020 года, до этого момента все они имеют возможность расплатиться с американскими кредиторами.

Управление Вентспилсского порта занимается развитием порта Вентспилса, сдачей в аренду площадей. Вентспилсский порт - второй латвийский порт после Рижского, он специализируется на наливных грузах (нефтепродукты).

Порт ежегодно переваливает примерно 20 млн тонн грузов, в нем, по словам министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса, работают две тысячи человек.

По словам главы ассоциации портов Карлиса Лейшкалнса, Латвия вообще может потерять Вентспилсский порт.

"Я вообще ни черта не понимаю, это серьезная проблема, которую надо разруливать, - говорит он Русской службе Би-би-си. - Если с портом будут запрещены вообще все транзакции, то это очень серьезно, это отразится и на нем, и на всей экономике страны".

Глава Министерства сообщения сказал в интервью Латвийскому радио, что инфраструктуру Вентспилсского порта надо разделить на две части: ту, что затронули санкции, и ту, что не затронули. Сам Лембергс сказал, что готов временно уйти с должности в правлении порта.

Второе юридическое лицо под санкциями - Ассоциация транзитного бизнеса, в которой Лембергс заработал 24 тысячи евро в прошлом году. Это крупнейшая транспортная организация, представляющая в первую очередь интересы транзитного бизнеса.

В нее входят три крупных латвийских порта (Рига, Вентспилс, Лиепая), железная дорога, Рижский аэропорт, многочисленные транспортные компании и стивидоры. Как на них отразятся санкции, непонятно.

Ассоциация развития бизнеса и Агентство развития Вентспилса, которые также попали под санкции, менее заметны в национальной экономике.

Политические игры

По словам Лембергса, американские санкции против него были организованы двумя латвийскими политикам: министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром юстиции Янисом Бордансом.

Сразу после того как стало известно о санкциях, Латвийский МИД публично распространил заявление, предупреждающее о рисках для местных банков, сотрудничающих с Лембергсом ввиду того, что они должны соблюдать американские санкции.

Политические последствия американских санкций могут оказаться для Лембергса серьезнее, чем финансовые. Еще недавно он считался одним из самых влиятельных политиков в Латвии.

Формально Лембергс всего лишь возглавляет региональную партию "Латвии и Вентспилсу", однако эта партия сотрудничает с крупным политическим объединением "Союз зеленых и крестьян" (СЗК).

СЗК в разных формах была представлен почти во всех правительствах на протяжении последних 20 лет. Сейчас СЗК в оппозиции, однако, по словам политологов, сложно поверить, что влияние Лембергса не распространяется на коалиционных депутатов из других партий.

"В рамках уголовного процесса, начатого против Лембергса, фигурировал список так называемых стипендиатов, там были представители всех партий. Видимо, связи существуют, понятно, что они не публичны", - говорит Русской службе Би-би-си политолог Айвар Скудра.

Так называемый список стипендиатов представляет собой список условных слов и цифр, вероятно, обозначающих людей и партии, а также денежные поступления в их адрес. Его неоднократно публиковали латвийские СМИ, однако сам Лембергс отрицал наличие у него такого списка.

В марте 2019 года компания SKDS составила рейтинг самых популярных политиков Латвии, где Айвар Лембергс занимал первое место.

"Практика показывает, что при таких обстоятельствах популярность людей падает. Вопрос - насколько. У Лембергса, как известно, тефлон", - говорит Русской службе Би-би-си глава SKDS Арнис Кактыньш.

Политолог Ивар Иябс считает, что сейчас проходит закат Лембергса как политика.