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Правообладатель иллюстрации Юлия Цветкова/vk

В ноябре на 26-летнюю Юлию Цветкову из Комсомольска-на-Амуре завели сразу два дела. Одно - административное, за ЛГБТ-пропаганду. Второе - уголовное, за распространение порнографии. Первое дело уже начал рассматривать суд.

По первому делу активистку во вторник оштрафовали на 50 тысяч рублей. Дело Цветковой спровоцировало акции в ее поддержку: в разных городах России проходят серии пикетов.

Юлия Цветкова вела сразу несколько пабликов, посвященных феминистской и ЛГБТ-тематике. Материалы из этих пабликов и легли в основу этих дел, рассказала Би-би-си ее адвокат Мария Чащилова.

Дело о гей-пропаганде уже начало слушаться в суде. Обвинение строится на лингвистической-психологической экспертизе 11 скриншотов из групп, которые вела Цветкова. Исследование проводилось по запросу краевого ФСБ, говорит адвокат.

Также, по ее словам, в деле есть показания двух несовершеннолетних школьников, которые были знакомы с Цветковой и подписаны на один из ее пабликов, но которые утверждают, что никакого вреда от нее не получили.

В деле о распространении порнографии Цветкова - пока подозреваемая, обвинение ей еще не предъявлено. Следствие начало экспертизу постов в ее паблике "Монологи вагины", в котором активистка публиковала рисунки и вышивку в виде женских половых органов.

В марте 2019 года в Комсомольске-на Амуре запретили к показу театральную постановку "Розовые и голубые" детского театра "Мерак", режиссером которой был Цветкова. Постановка, по ее словам, была направлена на развенчивание стереотипах о мальчиках и девочках.

В том же месяце, Цветкову вызвали в полицию, которая обнаружила порнографию в ее рисунках про бодипозитив. Полиция заинтересовалась рисунками активистки после анонимной жалобы, рассказывала она сама "Новой газете".

При помощи адвоката Марии Чащиловой Русской службе Би-би-си удалось пообщаться с активисткой.

"Тонкая грань, где я попалась"

Би-би-си: Ты довольно давно занимаешься фем- и ЛГБТ-активизмом. Ты предполагала, что с тобой может произойти такая ситуация?

Юлия Цветкова: Я занимаюсь фем-активизмом где-то два года. Самое первое мероприятие, которое мы хотели провести в городе, - "Женское чаепитие". И нам отказала площадка, и потом город два дня обсуждал, что ведьмы хотели собраться на шабаш.

В принципе многое было понятно с этих первых моментов. Как только я начала вести какую-то деятельность, я начала получать много противодействия - письма с угрозами начали приходить с первых месяцев.

Знала ли я, что так будет? Наверное, не до конца. Очень сложно понять масштаб. Я слежу за политическими процессами, за давлением на активистов, но я не могла представить, какой может быть масштаб просто за высказывание своих мнений, что я сейчас окажусь под двумя делами.

Догадки были, меня пугали, мне говорили, что за мной следят, чтобы я была осторожна и не говорила лишнего. Но на тот момент у меня не было такого, что "ой, может перестать вести свою деятельность", потому что я никогда не видела в ней ничего плохого.

Би-би-си: А почему ты занимаешься тем, чем занимаешься?

Юлия Цветкова: Наивный ответ, но я считаю, что это правильно. Весь мой активизм вырос из моей жизни: я сталкивалась с дискриминацией как женщина и как квир-персона в какой-то мере. Сфера активизма открыла мне возможность что-то менять.

Би-би-си:А почему ты занимаешься тем, чем занимаешься? Два уголовных дела против тебя строятся на материалах из пабликов "ВКонтакте". Эти паблики тоже были для тебя активизмом? Как ты начала их вести?

Правообладатель иллюстрации Action_Moscow Image caption Последние две недели в разных городах проходят пикеты в защиту Цветковой

Юлия Цветкова:Я не могу говорить именно про материалы дела. Но про паблики могу рассказать, что это был мой первый шаг к активизму. Я начала деятельность в интернете, потому что это самое простое. Дальше я поняла, что интернет - это эфемерный ресурс, и стала проводить мероприятия.

У меня достаточно большое количество пабликов, но я не считаю их очень большими и очень серьезными. Но там почти сразу были закрыты комментарии, в основном это было транслирование какой-то информации. У меня есть принцип, что я не несу какую-то информацию оценочно. И в "Монологах вагины" у меня был принцип не писать никакие комментарии, тексты, не давать оценок.

И учитывая, как я старалась аккуратно следить за словами, никого не обижать, не оскорблять, это стало шоком, что это легло [в основу уголовного и административного дел].

Би-би-си: А ты следила за словами, чтобы никого не обидеть или чтобы учесть специфику российских законов?

Юлия Цветкова: У меня как-то не было желания нарушать закон. Но я считаю, что если закон дискриминационный, как закон о гей-пропаганде, то, да, я должна его учитывать, но он не может до конца диктовать нам, как жить.

Можно посчитать, что я призываю нарушать законы, но это такая тонкая грань, где я, наверное, и попалась.

Би-би-си: Расскажи про "Монологи вагины". Что это за паблик и в чем его идея?

Юлия Цветкова: "Монологи вагины" - паблик не уникальный. Не я придумала такую историю. Я нашла ряд таких пабликов, и меня это очень впечатлило. Это проект про искусство, но вещь, которую немногие понимают, это то, что я не рисовала, наверное, вообще ничего из того, что я туда выкладывала.

Для меня это было личным моментом, мне было важно в какой-то момент высказаться о том, что вагина - это не табу, менструация - не табу. Я, как и многие, лет в 25 узнала, как выглядит женский клитор, и это был шок. Мне кажется, многие проходили этот этап: "Что это правда вот так вот?" Это какой-то момент освоения своей сексуальности.

Паблик был очень маленький. [На момент, когда им заинтересовались правоохранительные органы], там было в пределах ста подписчиков. Я его почти не пиарила. Сто человек - что это такое в масштабе интернета? Паблик я вела достаточно лениво, это никогда не было моей основной деятельностью, скорее для развлечения, мне просто нравилось его вести.

Би-би-си: А вот то, чем ты занималась, и интернет-деятельность, и активизм, оно вообще актуально для Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края?

Юлия Цветкова: Это сложный вопрос. Это было важно мне. И я знаю, что тема феминизма актуальна у нас здесь. Но проблема в том, что у нас, как и слово "активизм", дискредитировано слово "феминизм". И многие женщины, которые транслируют абсолютно феминистские взгляды, они боятся самого этого слова из-за всех стереотипов.

Я достаточно быстро поняла, что у меня, в отличие от многих, есть свобода говорить. Я могу транслировать те мысли, которые многие хотят, но не могут по разным причинам.

Например, я делала проект про ЛГБТ из маленьких городов. У нас почему-то есть стереотип, что все геи живут в Питере. Ребята, нет. Уезжает много людей, но многие родились и выросли в провинции, в маленьких городах.

Действительно, многие вещи вызывали шок у людей. Мой любимый пример - это наше фем-чаепитие. Все, что нужно было, написать: "Вход только для женщин", дальше начались угрозы - в маленьком масштабе, но то, что происходило в Питере с "Симоной" (феминистское кафе в Санкт-Петербурге, куда пускают только женщин и появление которого вызвало бурную дискуссию в соцсетях - прим. Би-би-си).

Поэтому я понимаю, что про это говорить важно и нужно, и темы актуальны, такие как домашнее насилие. Комсомольск - это город, погрязший в домашнем насилии, с чем я лично сталкивалась. Это город с плохой экономикой, плохой социальной сферой, а такие сочетания, когда нет работы, нет денег, а все, что есть - это алкоголь, конечно, провоцируют жестокую атмосферу.

"Для них гендер - это то же самое, что трансгендер"

Би-би-си: У тебя недавно начался суд по делу о гей-пропаганде. Какие у тебя впечатления и прогнозы на это дело?

Юлия Цветкова: Я стараюсь не делать прогнозы ни по одному из дел, прямо стараюсь, потому что не могу предсказать… Я знаю, что моя команда поддержки делает все, что можно. Но я не могу отвечать за другую сторону. Это дело абсолютно абсурдное. Несмотря на то, что я знала про закон о пропаганде, и какой он глупый, прямо скажем, ощущать это на себе - это интересный опыт.

Например, пропагандой объявили билет на конференцию "Без цензуры", которая проходит в Москве и посвящена гендеру и сексуальности. Этот билет мне подарила мама, и в нем нашли пропаганду чего-то. Мы шутили: "Пропаганду чего? Цензуры? Подарков?" С одной стороны это все очень смешно, и немножко как во сне.

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Я вчера стояла на суде, и было сложно поверить, что это все действительно всерьез, что это не шутка нелепая. При этом я понимаю, что это может привести к административной ответственности и может усугубить уголовное дело.

Би-би-си: Ты сказала, что опасаешься, что дело о гей-пропаганде может ухудшить твое уголовное дело. Как ты думаешь, почему в одном деле ты уже обвиняемая, а в другом все еще подозреваемая? Зачем нужны два разных дела?

Юлия Цветкова: Моего юридического понимания не хватает, но могу сказать как обыватель. Могу сказать, что для них [сотрудников правоохранительных органов] пропаганда и порнография - это как синонимы.

Здесь многое упирается в то, что люди, например, не понимают, что такое гендер. Я пыталась очень долго давать полиции исчерпывающие ответы, со ссылками на "Википедию" о том, что это нормально, что такое гендер и вы должны это понимать. Для них гендер - это то же самое, что трансгендер. Или они считают, что феминизм - то же самое, что и ЛГБТ, для них это неразделимые вещи. Для них - это для абстрактных полицейских, работников администрации, тех людей, кто находится на какой-то условной другой стороне.

Как обыватель я вижу, что в деле о пропаганде у меня [в материалах дела] есть посты из фем-паблика, даже не из ЛГБТ-паблика. Они про то, что над квир-женщинами часто совершается насилие, и этот пост тоже сочтен пропагандой. И у меня ощущение, что у людей вообще нет понимания, о чем речь идет, и нет желания разобраться. Мне бы хотелось, если меня обвиняют в чем-то, чтобы люди хотя бы немножко понимали, о чем речь.

Би-би-си: По твоим ощущениям, у суда есть же желание разобраться?

Юлия Цветкова: Я мало видела свою судью. И у нее отношение, ну такое, нормальное. У нас такой страшный критерий, что если, например, полиция тебе не хамит, не смеется и не оскорбляет, это уже хорошо. До недавнего времени ко мне в полиции относились нормально, вежливо, как к человеку. Проблемы начались, когда я стала фигурантом дела, тогда уже пошли комментарии и про мою внешность, и про мою сексуальность, и про то, что я так или не так делаю со своей вагиной.

Я понимаю, что судья старается вести себя максимально профессионально, не вижу какой-то явной дискриминации, так же как и от многих. Я вижу сотрудников, которые настолько не в теме, мне их иногда жалко: им приходится разбираться во всех этих вопросах порнографии, пропаганды, феминизма, секспросвета, сексологии, тантра туда же. Я иногда на них смотрю и хочется посочувствовать.

"Между бодипозитивом и эротикой есть разница"

Би-би-си: В материалах дела о гей-пропаганде, по словам адвоката, содержатся допросы двух несовершеннолетних, которые были подписаны на твои ЛГБТ-паблики. Считаешь ли ты, что это пропаганда?

Юлия Цветкова: Пропаганда невозможна в принципе. Я могу заменить слово "ЛГБТ", на слово "вульва", и то же самое можно будет сказать про "Монологи вагины". "Монологи вагины", например, найдет только тот человек, который изначально озабочивается таким запросом, условно гуглит: "паблик про то, как выглядят вагины" или "у меня комплексы, я не могу себе помочь, посмотрю как у других женщин все устроено".

Если кто-то наткнется случайно - поржет или оскорбится и никогда больше в этот паблик не зайдет. И останутся вот те самые сто человек, которым эта тема интересна, которые хотят это видеть каждый день в ленте новостей - то есть это очень определенные люди. И я за ними не бегаю с флагом в виде вульвы и не говорю: "Идите все ко мне".

И то же самое я могу сказать про ЛГБТ. Я знаю школьников, которым эта тема, во-первых, интересна. Во-вторых, они знают иногда даже больше, чем я. Некоторые из этих подростков позиционируют себя как "френдли", то есть поддерживают ЛГБТ-сообщество. Некоторые из них позиционируют себя как часть сообщества. Мне поступали сообщения: "Здравствуйте, мне 15 лет и я полиамор или полисексуал". И мне иногда приходится гуглить эти вещи, даже я не знаю, что это.

Би-би-си: И такой же вопрос про "Монологи вагины". Одно из словарных значений порнографии - это "непристойные и вульгарно-натуралистические изображения". Исходя из этого, считаешь ли ты свой паблик порнографией?

Юлия Цветкова: Мне в какой-то момент попалось хорошее объяснение, что мы всегда узнаем порнографию, когда ее видим, мы четко понимаем, что это оно.

Когда я решила открыть паблик, я читал закон, разные статьи про порнографии. Смотрела, как другие похожие паблики вели свою деятельность. И я могу сказать, что видела в других пабликах более откровенные вещи, вплоть до фотографий реальных вульв.

Насчет вульгарности - я всегда старалась избегать картинок, которые как-то связаны с сексом, где как-то изображена пенетрация. Потому что моя цель изначально была делать паблик не сексуальным, не эротическим, а бодипозитивным. А между бодипозитивом и эротикой есть разница.

Би-би-си: Есть такой человек Тимур Булатов, который называет себя гееборцем. Он открыто заявляет, что дела против тебя завели из-за его обращений. Ты думаешь это реально так?

(Булатов позиционирует себя как "гееборец", то есть он выслеживает в соцсетях представителей ЛГБТ-сообщества и пишет на них жалобы. Поводом для возбуждения дела о порнографии против Цветковой стала его жалоба, заявил сам Булатов "Бумаге" - прим. Би-би-си)

Юлия Цветкова: Мне бы не хотелось лишний раз пиарить этого человека. Есть версия, что это вообще не человек, а команда людей.

Здесь вопрос комплексный. Вопрос, почему полиция рассматривает его заявления? Почему не рассматривают жалобы, которые я писала и на него, и на "Пилу"?

Мне сказали: "Там нет экстремизма Какой экстремизм, какие угрозы? Ничего нет".

(Летом 2019 года ЛГБТ-активисты стали получать угрозы расправы от неизвестного ранее сообщества "Пила". Имя Цветковой числилось в списке активистов "Пилы", которых они запугивали. Следственный комитет обещал проверить движение, но о результатах проверки до сих пор ничего не известно - прим. Би-би-си).

Это история про систему. Это история не про то, что где-то живет дяденька Булатов и я ему не нравлюсь, и это личные разборки. Я вижу это как то, что он - лицо системы, а значит, у системы такое лицо.

Би-би-си: Активисты по всей стране оказывают тебе масштабную поддержку последние две недели. Есть петиция за твое освобождение, люди выходят на пикеты. Как твоя история стала такой медийной и почему люди решили тебя поддержать, как ты думаешь?

Юлия Цветкова: Честно, для меня это было удивлением. 20 числа у меня провели обыск, и все - у меня нет связи с миром вообще. И дальше, когда до меня стали доходить новости, что люди выходят. У меня был определенный скепсис с историей про гражданское общество, солидарность, все за одного… Недавно я поняла, что это именно так и работает.

Вчера я получила посылку с открытками со словами поддержки. И сейчас это вот такой большой якорь, за который я держусь. Я не знаю, понимают ли они или нет, но они создают тот самый свет в конце тоннеля. В городе на меня и моих близких проходит большая хейтерская атака, и вот эти лучики надежды заставляют поверить, что что-то хорошее может быть. Эта общая идея сообщества для меня сейчас прозвучала очень сильно.