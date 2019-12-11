"Как сериал "Чернобыль". На уничтоженном вулканом острове продолжают искать тела

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вулканологи говорят, что из жерла вулкана выходят ядовитые газы

На острове Уайт-Айленд, где в минувший понедельник произошло извержение вулкана и спасатели все еще ищут тела, в течение суток может произойти новое извержение. Спасатели рассказывают о полном запустении на покрытом пеплом острове.

В среду утром операцию ненадолго приостановили из-за сейсмической активности - геологи считают, что в течение 24 часов на острове с вероятностью 40-60 процентов возможно новое крупное извержение.

Вскоре после извержения в понедельник спасатели объявили, что в ходе разведывательного полета над островом обнаружить признаков жизни не удалось. Спасатели уже второй день ищут тела погибших, чтобы отправить их домой.

Уайт-Айленд - частный необитаемый остров. Во время извержения на нем находилось 47 человек. В основном это были туристы, граждане Австралии, Новой Зеландии, Британии и других западных стран.

Подтверждена гибель шести из них, еще 30 человек госпитализированы, 25 из них в критическом состоянии. Идентификация погибших продолжается. Девять человек считаются пропавшими без вести. Граждан России в списках пропавших нет.

Для пострадавших в критическом состоянии заказали огромное количество донорской кожи для пересадки. Доктор Питер Уотсон из клиники Миддлмор в Окленде сказал в интервью, что из США в Новую Зеландию отправлено 1,2 миллиона квадратных метров кожи.

Одеяло из пепла

Спасатели, побывавшие на острове, рассказывают, что он полностью опустошен. Толстый слой пепла покрыл абсолютно все.

"Когда мы туда прилетели... Это было очень необычно. Я смотрел сериал "Чернобыль", там было похоже. Все было покрыто пеплом", - говорит врач "скорой помощи" Рассел Кларк, побывавший на острове во вторник.

"Я видел вертолет, стоявший на земле без лопастей. Очевидно, он был там перед извержением", - рассказывает спасатель.

"Это был шок, но нам нужно на время об этом забыть и продолжить работу", - говорит Кларк.

Правообладатель иллюстрации MICHAEL SCHADE Image caption Еще одно извержение, вероятно, затруднит поиски тел

"Не могу представить, каково было людям, находившимся там. Им было некуда бежать, и это, наверное, было ужасно", - говорит Кларк.

Джефф Хопкинс, наблюдавший за извержением со своей лодки, а потом помогавший эвакуировать с острова людей, рассказывает, что пострадавших заносили на борт обожженными, с "ужасно обгоревшими" лицами и кожей.

"Физическая травма - это одно, но эмоциональная останется с ними на всю жизнь. И не только с ними, но и с их близкими", - говорит Кларк.

Media playback is unsupported on your device Извержение вулкана в Новой Зеландии

Что происходит под землей?

"Примерно с четырех утра сегодня уровень вулканической активности на острове существенно вырос", - говорится в сообщении сейсмологического агентства GeoNet.

Там считают, что новое извержение в течение суток по-прежнему вероятно.

Вулканолог Грэм Леонард на пресс-конференции в среду подтвердил, что уровень сейсмической активности в данный момент растет.

"Вчера риск извержения был высоким, сегодня он еще выше. И показатели становятся хуже от минуты к минуте", - сказал он.

Сейсмические датчики GeoNet на острове по-прежнему работают. Агентство следит за подземной активностью.