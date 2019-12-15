Волосы Мисс Вселенной. От чего Зозибини Тунзи освободила миллионы женщин?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тунзи действительно выделялась среди всех участниц конкурса

"Я росла в мире, где женщины с такой внешностью, как у меня - с такой кожей, с такими волосами, - никогда не считались красавицами. Сегодня настал час, когда это изменится", - слегка срывающимся голосом сказала 26-летняя девушка, только что признанная "первой красавицей Вселенной".

Пропустить Twitter пост , автор: @NaomiCampbell “I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. I think it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face and I want them to see their faces reflected in mine." 👸🏿 pic.twitter.com/Cqlm7YVTi1 — Naomi Campbell (@NaomiCampbell) 9 декабря 2019 г.

Наоми Кэмпбелл - самая известная чернокожая супермодель мира - разместила "тронную" речь Зозибини Тунзи в своем "Твиттере" без единого комментария. Миллионам женщин в Африке, Америке и Европе всё было понятно без слов.

Но что же было не так с волосами Зозибини Тунзи, которые она не преминула отдельно упомянуть в своей короткой речи?

Во-первых, их почти не было: волосы Тунзи коротко острижены. Во-вторых, даже по нескольким сантиметрам было ясно - это кудрявые афроволосы.

Не вытянутые, не блестящие, не выпрямленные, некрашеные. Такие, какие есть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первой в истории чернокожей "Мисс Вселенной" стала в 1977 году Джанель Комиссионг из Тринидада и Тобаго. Конечно, с выпрямленными волосами.

Таких волос на гламурном подиуме, в деловом офисе или в конгрессе США увидеть почти невозможно, хотя женщины с темным цветом кожи давно играют там важные и ключевые роли. И прическа Зози - как называют Мисс Вселенную-2019 у нее на родине, в ЮАР - показала миллионам женщин, что теперь натуральные курчавые "афро" не просто "приемлемы" - теперь это один из образчиков идеальной красоты на планете.

Травить и укрощать

"Мои волосы - постоянный источник глубокого, глубокого стыда", - написала в книге "Не трогай мои волосы" Эмма Дабири. Дочь нигерийца и белой жительницы Тринидада, Эмма росла в Ирландии в 80-е годы прошлого века. Курчавые волосы быстро стали для маленькой девочки бременем, врагом, источником позора. Их надо было прятать, выпрямлять, укрощать и травить.

"Жесткий насильственный диктат европеизированных прямых волос весь XX-й век остро чувствовался в странах, где остался колониальный след, - говорит Александра Шевелева, автор "Телеграм"-канала для кудрявых "Так и ходи". - А в Америке в начале XX-го века чернокожие женщины уже выпрямляли себе волосы утюгами - настоящими утюгами, на кухне, с горячим маслом - это было ужасно, сколько ожогов они получали при этом".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мишель Обама впервые появилась на публике с естественными кудрями через три года после того, как перестала быть первой леди Америки (слева - фото 2019 года, справа - 2016-го).

С развитием химии пришли более "прогрессивные методы" - щелочные растворы. "По-английски это называется релаксанты, - поясняет Александра. - Это едкие вещества, которые полностью меняют структуру волоса. И до сих пор ими распрямляют волосы - раз в месяц или раз в несколько месяцев, даже детям, начиная лет с шести. Это называется cool hair - классные волосы. А свои естественные, значит, не кул".

"Когда я росла, перманент на волосах был просто обязателен. Естественные афроволосы считались неухоженными и капризными, поэтому я постоянно ходила на обработку", - рассказала Би-би-си Джанея, 25-летняя сотрудница федерального учреждения в Техасе.

Если для советских женщин слова "перманент" и "химия" обозначали долговременную химическую завивку, то для афроамериканок "перманент" - наоборот, процедура химического распрямления волос.

Надо сказать, результат в обоих случаях был одинаковый: безжизненное тусклое нечто с текстурой мочалки.

"Поколение моих родителей свято верило в то, что сотрудницу с курчавыми волосами невозможно воспринимать серьезно. На рабочем месте ее никто не будет считать профессионалом, равным остальным. Поэтому перманент и выпрямление были наилучшим способом влиться в общество и стать "своей", - говорит миллениалка Джанея.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чернокожие участницы конкурса "Мисс Вселенная" чаще всего собирают распрямленные волосы в пучок или хвост (фото с конкурса 2017 года,).

Для карьеры в индустрии "глянца" и моды нужно было еще и разглаживание волос: с помощью утюжков, щипцов, шелка, кератинов и всевозможных иных протеинов. Без этого курчавые жесткие волосы так называемого 4-го типа превратить в блестящие гладкие волны невозможно.

"Меган Маркл тоже делает кератиновое выпрямление, - указывает на очевидное Шевелева. - К сожалению, она скрывала ранние фото, но когда она стала женой принца Гарри, естественно, подняли детские фотографии, где у нее абсолютно курчавые волосы. Хотя она и заявляет, что принимает свое наследие и себя такой, какая она есть".

"Канцерогенный уход"

Постоянное использование релаксантов и краски для волос, возможно, связано с более высоким риском рака груди для темнокожих женщин, говорится в опубликованном в начале декабря американском исследовании.

Национальный институт здоровья и окружающей среды, финансируемый правительством США, наблюдал за здоровьем 46 тысяч американских женщин в возрасте от 35 до 74 лет, у каждой из которых уже был повышенный генетический риск рака груди.

Число заболевших оказалось на 30% выше среди тех женщин, которые постоянно пользовались химическими средствами для выпрямления волос.

А такими выпрямителями пользуется подавляющее большинство чернокожих американок (в этом конкретном исследовании 75% афроамериканок сообщили, что используют релаксанты постоянно всю свою жизнь).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карьера киноактрисы для Меган Маркл была бы немыслима без выпрямления (фото 2016 года, за два года до свадьбы Меган с британским принцем)

И хотя говорить о прямой причинно-следственной связи между выпрямлением волос и раком груди на основе этих данных нельзя, однако содержание канцерогенов в средствах для волос беспокоит медиков, сообщила New York Times неделю назад.

В релаксантах, которыми пользуются миллионы американок, есть формальдегиды, а также ксеноэстрогены (вещества, действующие на организм аналогично гормону эстрогену, - они также повышают риск онкологического заболевания). Некоторые ингредиенты в ЕС находятся под запретом, сказала в интервью газете биохимик Робин Додсон: "Почти все средства, которые есть на рынке сейчас, не прошли адекватных тестов на безопасность, и никто не проверял, как они меняют гормональный фон женщин".

Путь парика

В то время как "европейские" волосы получают от своих владелиц "питание", "увлажнение", "блеск-уход" и прочие укрепляющие процедуры, афроволосы годами и десятилетиями подвергаются агрессивному химическому воздействию.

"Релаксанты - это необязательно плохо, - тактично говорит Джанея, жительница Техаса. - Просто они не всем подходят".

Термические и химические ожоги иногда приводят к выпадению волос и облысению даже юных девушек, говорит ведущая "Телеграм"-канала для кудрявого сообщества. "Зачастую дело кончается тем, что даже совсем юная девушка начинает носить шиньон, нарощенные волосы или парик".

Парики - неотъемлемый аксессуар в жизни чернокожих женщин и мулаток уже не только на Западе, но и в странах "Большой двадцатки".

А также это многомиллиардная индустрия, в которой воплотились все принципы глобализации.

История парика начинается, как правило, в Индии, где ежегодно тонны женских волос приносятся как подношение богу Вишну.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Когда в деревне увидят тебя с обритой головой, скажут, что ты хорошая девочка", - говорят индианки своим дочерям, отправляясь в паломничество к храму Вишну

Согласну индуистскому мифу, Вишну взял большой кредит на оплату собственных свадебных торжеств. Кредит был столь велик, что выплачивать его пришлось бы тысячи лет. И тогда правоверные индуисты решили помочь Вишну и пожертвовать для него тем, что есть практически у каждого индуса - волосами.

От каждой индианки ожидается, что хотя бы раз в жизни она сострижет свои волосы в дар Вишну. В реальности волосы отдают храму, который продает ценное сырье на фабрику.

Длинные и гладкие естественные волосы индианок, шелковистые от природы, ценятся выше китайских волос, потому что практически ни разу не подвергались ни окрашиванию, ни тем более химической обработке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Острижением, сортировкой и продажей женских волос в храмах Индии занимаются мужчины. У мужчин - настоятелей храмов оседает и вся прибыль.

Их так и называют - "храмовые волосы". Они хороши и в виде прядей для наращивания - цена такой пряди в салонах Европы и США доходит до 5 тыс. долларов, и для париков.

Храмы, такие как Тирумала в штате Тамилнад, продают волосы на фабрики париков в Китай, Корею, Вьетнам. Выручка храма достигает миллионов долларов в год.

Но индийские женщины, конечно, не получают за свои волосы ни рупии.

Общий объем индустрии натуральных париков в мире оценивается в 5 млрд долларов.

На каждом этапе этой производственной цепочки женщины оказываются обделенной или ущемленной стороной, говорят правозащитники. На фабриках париков, где трудятся тоже в основном женщины, условия труда и оплата несоотносимы с прибылями владельцев бизнеса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Получить место на фабрике париков считается для китайских работниц удачей. Китайско-гонконгское совместное предприятие, расположенное в Сычуани, произвело на экспорт миллионы париков

И уже пройдя через руки азиатских работниц, парики отправляются за океан: там их скупят афроамериканки. Представить себе жизнь без парика для многих чернокожих женщин , в особенности старшего поколения, невозможно. Но и для молодежи, будь то в Европе, Африке или Северной Америке, парик совершенно привычен: неудобно появиться на публике остриженной или с буйным "афро", а в парике - обычное дело.

Зозибини Тунзи, профессиональной модели с успешной состоявшейся карьерой, тоже настоятельно советовали идти на "Мисс Вселенную" в парике.

"Сестра, мы тебя любим, но просто подумай - может, все-таки наденешь парик или купишь шиньон? - говорили друзья. Мне было не обидно - они просто повторяли то, чему долгие годы учило нас общество и что каленым железом впечаталось в сознание", - рассказала она после конкурса изданию Insider.

"Великое обрезание"

Правообладатель иллюстрации Youtube/Hannah Mussette Image caption Отрезание волос "бьюти-инфлюенсера" Ханны Мюсетт посмотрели на YouTube более миллиона человек

Десятые годы XXI века можно назвать временем зарождения нового "священного" ритуала, который благодаря YouTube и "Инстаграму" распространился на миллионы девушек. Но на этот раз ритуал обрезания волос совершается не ради Вишну, а как символ собственного освобождения от гнета традиций, психологического давления, от париков и от надоевших химических процедур.

"Движение освобождения" началось в Америке с поколения, условно говоря, "детей" Опры Уинфри, - говорит Александра Шевелева. - Дамы поколения Опры Уинфри, условно говоря, кому сейчас ближе к 60 годам, в их числе и Мишель Обама - это женщины, которые выпрямляли волосы всю свою жизнь, и это считалось стандартом красоты".

"Но их дочери, которым сейчас 20-30 лет, сказали "нет" этому образу жизни - "я не хочу, как мама, всю жизнь жить с феном и щелочными химикатами, я буду беречь свою красоту и показывать себя миру такой, какая я есть".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пышная шапка волос Анджелы Дэвис была хорошо знакома советским людям (на фото - Дэвис рядом с Валентиной Терешковой во время поездки в СССР). Ее волосы были политическим заявлением и призывом к борьбе с капитализмом, считает автор книги "Не трогай мои волосы" Эмма Кабири.

Сказав "хватит", такие девушки идут в парикмахерскую и делают big chop ("большое обрезание волос"). Срезав всю "химию", они оставляют несколько сантиметров длины - и затем дают им расти, как велит природа, ухаживая или делая стрижки по своему выбору.

"Примерно четыре года назад я прекратила пользоваться релаксантами: я решила, что эта процедура и ненужная, и нездоровая, - рассказывает Джанея из Техаса. - Из-за выпрямления невозможно было отрастить волосы: они доходили до определенной длины и просто переставали расти дальше.

Я решила, что буду любить мои натуральные волосы такими, какие они есть".

Ирландская писательница и модель Эмма Дабири совершила свое "великое обрезание" семь лет назад. Мисс Вселенная-2019 Зозибини Тунзи - около трех лет назад.

"Мне просто надоело постоянно часами просиживать в салонах. Я не вкладывала в это идеологический смысл - просто решила попробовать что-то новое, Но было очень страшно потом впервые посмотреть в зеркало - вдруг я страшная", - цитирует американское издание The Insider королеву красоты из ЮАР.

"Это знак освобождения, что ты наконец можешь быть самой собой", - говорит автор "Телеграм"-канала "Так и ходи".

Правообладатель иллюстрации YouTube/Michelle's Curly Room Image caption Освобождение себя и своих волос от гнета - знаковый момент в жизни женщин. Многие фиксируют его и выкладывают на YouTube

Женщины старшего поколения начали присоединяться к движению, и YouTube пополнился тысячами роликов, где 50-60-летние дамы снимают с себя парики и выбрасывают их.

И экс-первая леди США Мишель Обама, и самая успешная телеведущая Америки Опра Уинфри перестали прибегать к разглаживанию волос.

Освобождение - это не замена одного удушающего стандарта на другой, подчеркивает Зозибини Тунзи. "Я не в коем случае не собираюсь говорить: долой волны, все стрижемся коротко! Красота может быть любой, многоликой".

"Я говорю женщинам: вы можете быть прекрасны, если хотите. Со своими формами, своей кожей или веснушками".

Послание освобождения, прочувствованное Эммой Дабири, стало распространяться неожиданным для нее образом.

Когда она под влиянием порыва остриглась и перестала вытягивать свои упрямые завитушки, то следом пришли идеи о роли афроволос в истории и политике в целом. Дабири написала об этом книгу и сейчас готовит еще одну.

Прочтя "Не трогай мои волосы", директор одной из школ Англии - грамматической школы Таунли, отличающейся высоким уровнем преподавания и строгим сводом правил, - отменил дисциплинарные наказания за "яркий цвет волос".

Пряди разных цветов вплетают в свои косички именно чернокожие ученицы - они и страдали от наказаний чаще всех. "На меня словно сошло озарение - я понял, что мы наказывали вообще не за то, за что надо, - рассказал директор Десмонд Дихан журналистам. - Я запрещал "неественный цвет волос", но что вообще такое "естественный"? Теперь ученики могут ходить с любыми прическами, это полностью их выбор".

"Истинная красота - это больше, чем волосы или их отсутствие, - считает Зози Тунзи. - Речь идет о принятии себя - такой, какая ты есть, со своими отличиями и особенностями".

"Я надеюсь, я смогла вдохновить женщин быть собой - настоящими. Я не стесняюсь себя и своей правды, и надеюсь, это поможет и другим отстаивать себя и свою правду тоже".