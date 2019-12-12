Merriam-Webster выбрал слово года. Кто еще подвел лингвистические итоги?
Итоги года сейчас подводят во многих организациях, и лингвисты со словарями не исключение. Похоже, общественность, выбирающую различные "слова года", беспокоит экологическая повестка - но не только.
Так, согласно словарю Merriam-Webster, слово года - "они" (they) в единственном числе - так просят обращаться к себе небинарные люди, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину.
При этом слово слово "они" используется в качестве местоимения в единственном числе еще с конца XIV века.
Кандидатами на победу в Merriam-Webster также считались слова "импичмент" и "кэмп".
Предыдущие слова года Merriam-Webster
2018: справедливость
2017:феминизм
2016: сюрреалистичный
2015: суффикс -изм
2014: культура
Почти все слова этого года у других словарей связаны с экологией и борьбой с глобальным потеплением.
Например, Кембриджский словарь назвал лексему upcycling словом года - им описывают производство новых вещей из переработанных материалов.
"Проигравшие" ему кандидаты - все сплошь из экологической повестки: carbon sink ("поглотитель углерода"), compostable ("компостируемый") и preservation ("охрана природы").
Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").
Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг - 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у шведского парламента.
В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние), а также influencer (инфлюенсер - человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети), deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих) и hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).
"Экологическое" слово становится словом года по версии этого словаря второй год подряд: в 2018 году им стало single-use ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.
В том же ключе выступил и Оксфордский словарь, выбравший своим выражением года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").
В его шорт-лист попали и другие выражения, связанные с глобальным потеплением: climate action ("борьба с изменением климата"), climate crisis ("климатический кризис") и climate denial ("отрицание изменений климата").
Фаворитами Оксфорда в прошлые годы становились toxic (2018, "токсичный", применительно к психологии), youthquake (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и post-truth (2016, "постправда").
Со словарем английского языка солидализировалось и норвежское "Слово года", которое выбирает Норвежский лингвистический совет - Klimabrøl ("климатический рев", название акций климатических забастовок в Осло).
- "Пофиг" и "джедай". Новый сленг и термины из "Звездных войн" в Оксфордском словаре
- Химикаты токсичные. Маскулинность тоже токсичная. "Токсичный" стало словом года
- "Постправда" стала словом года по версии Оксфордского словаря
Авторитетная американская American Dialect Society подтянется 5 января 2020 года - она регулярно "отстает" от конкурентов. В январе уходящего года она назвала выражением года tender age shelters (2018 - места, в которых правительство США содержит детей нелегальных иммигрантов), fake news и dumpster ("катастрофическая ситуация").
Австралийский Словарь Макуари (Macquarie Dictionary) выбрал фразой года cancel culture ("культура отмены") - явление, при котором человека подвергают социальному остракизму ("отменяют") за его проступки.
Немецкое Wort des Jahres от Общества немецкого языка,- старейшие итоги "слов года" в мире, они выходят с 1971 года.
В этом году словом года для немцев стала Respektrente ("уважительная пенсия") - дополнительная пенсия в знак признания трудового вклада тем, чей стаж составляет 35 лет, но при этом их ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до прожиточного минимума.
Что в России?
Российский Экспертный совет из филологов, писателей и журналистов под председательством культуролога Михаила Эпштейна выбрал словом уходящего года "протест", за которым следуют не менее политизированные лексемы - лозунг московских летних протестов "Допускай!" и "пытки".
Выражением года, по версии Экспертного совета, стала фраза "Московское дело".
В прошлом году российским "словом года" стал газ "Новичок", за год до этого - слово "реновация".
"Слова и выражения, которые выдвигаются на конкурс, не обязательно возникают именно в данном году, но они должны отражать его специфику, воплощать его дух, очерчивать движение времени", - описывают свое кредо организаторы российского "слова", что близко и к описанию других перечисленных лингвистических "наград".