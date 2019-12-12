Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поп-певец Сэм Смит в этом году рассказал о своей небинарности и попросил обращаться к себе на "они"

Итоги года сейчас подводят во многих организациях, и лингвисты со словарями не исключение. Похоже, общественность, выбирающую различные "слова года", беспокоит экологическая повестка - но не только.

Так, согласно словарю Merriam-Webster, слово года - "они" (they) в единственном числе - так просят обращаться к себе небинарные люди, которые не идентифицируют себя ни как мужчину, ни как женщину.

При этом слово слово "они" используется в качестве местоимения в единственном числе еще с конца XIV века.

Кандидатами на победу в Merriam-Webster также считались слова "импичмент" и "кэмп".

Предыдущие слова года Merriam-Webster

2018: справедливость

2017:феминизм

2016: сюрреалистичный

2015: суффикс -изм

2014: культура

Почти все слова этого года у других словарей связаны с экологией и борьбой с глобальным потеплением.

Например, Кембриджский словарь назвал лексему upcycling словом года - им описывают производство новых вещей из переработанных материалов.

"Проигравшие" ему кандидаты - все сплошь из экологической повестки: carbon sink ("поглотитель углерода"), compostable ("компостируемый") и preservation ("охрана природы").

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Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").

Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг - 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у шведского парламента.

В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние), а также influencer (инфлюенсер - человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети), deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих) и hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).

"Экологическое" слово становится словом года по версии этого словаря второй год подряд: в 2018 году им стало single-use ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.

В том же ключе выступил и Оксфордский словарь, выбравший своим выражением года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption "Климатическая забастовка" в Эдинбурге в сентябре 2019 года

В его шорт-лист попали и другие выражения, связанные с глобальным потеплением: climate action ("борьба с изменением климата"), climate crisis ("климатический кризис") и climate denial ("отрицание изменений климата").

Фаворитами Оксфорда в прошлые годы становились toxic (2018, "токсичный", применительно к психологии), youthquake (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и post-truth (2016, "постправда").

Со словарем английского языка солидализировалось и норвежское "Слово года", которое выбирает Норвежский лингвистический совет - Klimabrøl ("климатический рев", название акций климатических забастовок в Осло).

Авторитетная американская American Dialect Society подтянется 5 января 2020 года - она регулярно "отстает" от конкурентов. В январе уходящего года она назвала выражением года tender age shelters (2018 - места, в которых правительство США содержит детей нелегальных иммигрантов), fake news и dumpster ("катастрофическая ситуация").

Австралийский Словарь Макуари (Macquarie Dictionary) выбрал фразой года cancel culture ("культура отмены") - явление, при котором человека подвергают социальному остракизму ("отменяют") за его проступки.

Немецкое Wort des Jahres от Общества немецкого языка,- старейшие итоги "слов года" в мире, они выходят с 1971 года.

В этом году словом года для немцев стала Respektrente ("уважительная пенсия") - дополнительная пенсия в знак признания трудового вклада тем, чей стаж составляет 35 лет, но при этом их ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до прожиточного минимума.

Что в России?

Российский Экспертный совет из филологов, писателей и журналистов под председательством культуролога Михаила Эпштейна выбрал словом уходящего года "протест", за которым следуют не менее политизированные лексемы - лозунг московских летних протестов "Допускай!" и "пытки".

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Выражением года, по версии Экспертного совета, стала фраза "Московское дело".

В прошлом году российским "словом года" стал газ "Новичок", за год до этого - слово "реновация".

"Слова и выражения, которые выдвигаются на конкурс, не обязательно возникают именно в данном году, но они должны отражать его специфику, воплощать его дух, очерчивать движение времени", - описывают свое кредо организаторы российского "слова", что близко и к описанию других перечисленных лингвистических "наград".