Выборы в Британии: что можно и чего нельзя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За прошедшие десятилетия правила поведения на избирательном участке в Британии изменились мало

Великобритания - одна из тех стран, в которых правило "разрешено всё, что не запрещено" считается скорее руководством к действию, чем забавной поговоркой. В том числе и в том, что касается поведения на избирательных участках.

Что же не разрешается делать гражданам в ходе парламентских выборов?

В целом за прошедшие десятилетия правила изменились мало. Избиратель входит на избирательный участок, помахивая карточкой (на которой написано: "Вы не обязаны приносить эту карточку с собой, чтобы проголосовать"); называет свои имя и адрес человеку, который сидит за столом; человек находит эти данные в списке и даёт пришедшему бюллетень. Избиратель идёт с ним в кабинку, вспоминает, что верную ручку с золотым пером оставил в другом костюме/сумочке, ловит болтающийся на ниточке, заранее заготовленный, а потому изрядно уже затупленный, карандашик и рисует им крестик или галочку в той графе, которую считает правильной.

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И всё же последние годы привнесли некоторые перемены.

Можно ли делать селфи?

Закон не запрещает фотографирование как таковое, но Избирательная комиссия Великобритании очень настоятельно рекомендует не снимать внутри избирательных участков - в частности, из-за очень сложного законодательства, связанного с обеспечением тайны волеизъявления. К примеру, противозаконно разглашать информацию о том, как проголосовал другой человек, а это может произойти и помимо желания автора не слишком удачного автопортрета. Кроме того, фотографировать уникальный идентификационный номер бюллетеня - тоже нарушение правил. Здесь главную роль играет закон, противодействующий распространению любой информации, "полученной на избирательном участке": смысл его в том, чтобы сохранить тайну голосования и, следовательно, чистоту результата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Политизированная одежда на участках запрещена. Вдруг кто-то посчитает, что вы пытаетесь его запугать

"Ввиду возможности нарушения закона - осознанного или нет, - мы настоятельно рекомендуем не фотографировать на избирательном участке, - подтверждает представитель избирательной комиссии. - Если же избиратель хочет отметить своё участие в выборах, мы бы предложили сделать это рядом с участком - до того как он или она проголосует или после". В связи с этим на многих участках развешены таблички "Не фотографировать".

Нарушение закона о тайне волеизъявление карается жёсткими наказаниями. На выборах в Европарламент людей предупреждали, что им может грозить штраф в 5 тысяч фунтов стерлингов (7,6 тысячи долларов) или шесть месяцев тюремного заключения за разглашение - пусть и непреднамеренное - информации о том, как проголосовали другие. На практике, однако, сотрудники избирательных участков не звали полицию, а лишь просили фотографов-любителей удалить снимки. "Это зависело от того, что именно они фотографировали", - пояснил один из участковых руководителей.

Можно ли твитить?

Избирательная комиссия просит не делать этого изнутри избирательного участка, даже если вы хотите похвастать фактом собственного голосования. В любом другом месте - пожалуйста. Но, как и в предыдущем случае, здесь действуют строгие правила, ограждающие тайну голосования других людей, в том числе и попытку повлиять на желание другого человека обнародовать информацию о том, как он проголосовал. Закон называет уголовным преступлением распространение информации о том, как проголосовал или намерен проголосовать другой человек, и, в частности, "прямое или косвенное воздействие на желание избирателя продемонстрировать его избирательный бюллетень после того, как он поставил на нём отметку, то есть проинформировать любого другого человека о том, за какого кандидата он проголосовал или не проголосовал".

А можно приходить с домашними животными?

Собакам пока не дозволено голосовать, но они могут приходить и наблюдать за процессом - в том случае, если не пытаются его сорвать. До выборов мэра Лондона 2008 года сотрудников избирательных участков инструктировали, что собаки должны быть в роли "сопровождающего", а не гулять сами по себе. В тех случаях, когда избиратель приводил с собой двух или больше собак и не вполне справлялся с ними и с бюллетенем одновременно, сотрудники участков имели право подержать собачьи поводки.

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В сельской местности, конечно, избиратель может приехать к участку верхом. В таких случаях коней и пони должно оставлять на привязи снаружи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коня придется "припарковать" за пределами участка

По поводу других животных - зайцев, хорьков, карликовых свиней и прочих - никаких правил не существует, так что решения по их поводу будут принимать избирательные функционеры на местах.

Допустима ли политизированная одежда?

На избирательный участок не стоит надевать политизированную одежду. Найджел Тонкин, бывший глава административного управления местного совета лондонского района Вестминстер, несколько лет назад объяснял, что важен контекст. "В Вестминстере есть кандидат, который идёт на выборы как пират, - пояснил он. - И если он придёт опустить свой бюллетень в урну в костюме пирата (что более чем вероятно), мы его не завернём. То же относится и к его сторонникам, которые придут голосовать в обличье пиратов".

А вот избирателей в футболках с символикой той или иной партии на избирательные участки не пускают, поскольку противники этой конкретной партии могут посчитать, что на них оказывают давление или даже пытаются запугать. Зато портреты политических деятелей в более широком смысле могут быть сочтены допустимыми. К примеру, майка с Че Геварой препятствием не станет: критерий здесь - в поощрении избирателя к участию в выборах.

Но и здесь должна быть граница допустимого. В пижаме голосовать можно. Главное, чтобы внешний вид не отвлекал избирателей от процесса голосования.

Можно закрывать лицо капюшоном или ещё чем-нибудь?

Можно. Сотрудники избирательных участков наблюдают за тем, чтобы люди не голосовали дважды, выдавая себя за других, но не существует законных требований к избирателям показывать лицо. Как говорил в своё время Роб Коннелли, глава избирательной службы городского совета Бирмингема: "Если вы не видите лица человека, ему можно задать формальные вопросы - такие как имя или адрес. Мы не станем чинить препятствий к тому, чтобы люди голосовали, будь на них капюшон или чадра". В этом отношении правила в последние годы не изменились, подтверждают в избирательной комиссии.

Можно ли голосовать выпившим?

Можно. Избирательные участки не могут отказать человеку в праве на волеизъявление лишь на том основании, что он пьян или находится под воздействием наркотиков. Только если избиратель ведёт себя неподобающим образом и в состоянии сорвать процесс голосования, его могут попросить прийти в другой раз, когда протрезвеет.

Можно ли прийти с огромным партийным значком?

Нельзя. Такие знаки (розетки на лацкане) на участке дозволяется носить только кандидатам или их официальным представителям. И даже в этом случае размер розетки - вопрос неоднозначный. Документы избирательной комиссии об этом молчат, а в рекомендациях перед выборами 2008 года было указано, что диаметр подобных значков не должен превышать 3-4 дюймов, то есть 7,5-10 сантиметров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Корбин как кандидат имеет право прийти на участок с партийным значком

Можно ли обсуждать кандидатуры с партнёром?

Нельзя. Политические дискуссии на территории избирательных участков запрещены. Сотрудники участка вмешаются, если пришедшие будут обсуждать плюсы и минусы различных кандидатов или партий, - поскольку это может повлиять на мнение других избирателей. Кроме того, один человек не может поинтересоваться у другого, за кого он или она голосует, так как это нарушит тайну процедуры и, соответственно, поставит под сомнение чистоту результата. Любого, кто будет замечен в подобном, попросят продолжить беседу за пределами помещения.

Могут ли голосовать члены королевской семьи?

Технически даже королева имеет право голосовать. Однако на практике она обычно этого не делает, поскольку несоблюдение монархом политического нейтралитета считается неконституционным: такое разъяснение содержится на сайте британской монархии.

Можно ли слушать музыку?

Только если она не мешает другим. Если вы слушаете музыку в наушниках, вам нужно будет их снять для общения с персоналом избирательного участка: вас попросят назвать имя, домашний адрес и так далее. Если ваш плеер работает слишком громко, когда вы находитесь в избирательной кабинке, вас могут попросить уменьшить громкость или покинуть участок. То же относится и к громким разговорам по мобильному.

Нужно ли ставить крестик казённым карандашиком на верёвочке?

Нет, если вам больше нравится ручка, пользуйтесь ею. И хотя чаще люди рисуют именно крестик, никто не запрещает вместо него ставить галочку. Важно, чтобы ваш голос был помечен ясно.

Если человек по ошибке пометил не того кандидата, можно ли проголосовать ещё раз?

Да, если бюллетень ещё не опущен в ящик. Тогда надо вернуться к столу и объяснить клерку, что произошло. У вас возьмут испорченный бюллетень и выдадут новый.

Если человек очень волнуется, он может попросить о помощи друга?

Да, ничто не запрещает прийти на участок с друзьями, если они тоже имеют право голосовать здесь же. Но сам процесс голосования - это ваше частное дело, и в кабинку надо заходить в одиночестве. Если же друг не зарегистрирован на этом участке, то их могут и не пустить внутрь. Если же у вас инвалидность, или вы не в состоянии прочесть бюллетень, или физически не можете проголосовать самостоятельно, тогда можете прийти с компаньоном. Помощь может оказать и старший клерк на участке.

Можно ли приводить детей, чтобы показать им, как работает процесс?

Разумеется. Сотрудники избирательного участка будут рады приветствовать детей и подростков, которым ещё нет 18: их задача - не отпугивать завтрашнего избирателя. В отдельных случаях, когда на участке слишком много юных посетителей, старший клерк имеет право попросить их подождать снаружи. Если у избирателя несколько маленьких детей, сотрудник участка может присмотреть за ними, пока родитель голосует.

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Может ли ребёнок поставить крестик на бюллетене за взрослого?

Нет, голосовать за взрослого ребёнок не может.

Можно ли написать пару строк политикам?

Можно, но это может привести к тому, что ваш бюллетень не будет учтён. Есть давняя традиция сознательной порчи бюллетеней. "Никто из перечисленных" - одна из вежливых форм заявления о том, что вы не апатичны, просто ваш голос не принадлежит ни одному из кандидатов. Такие бюллетени включают в статистику явки как "отвергнутые". Если же вы хотите проголосовать за того или иного кандидата, то не следует писать заметки на полях. Это может смутить счётчиков, и они положат ваш бюллетень в стопку "отвергнутые". Каким бы мудрым или остроумным ни был ваш комментарий, вряд ли его оценят сотрудники избирательного участка, которые будут по уши заняты подсчётом бюллетеней. А политики, сами понимаете, так и останутся в счастливом неведении по поводу ваших слов.

Можно ли подписать свой бюллетень?

Некоторые так и делают. Если имя в подписи прочитывается, ваш бюллетень засчитан не будет. Он уйдёт в число "отвергнутых", поскольку избиратель раскрыл себя и нарушил тайну голосования. Практика подписывать избирательные бюллетени была достаточно широко распространена в Британии XIX века, когда кандидаты платили избирателям за голоса. При той системе кандидат впоследствии имел право проверить, кто проголосовал за него, и, соответственно, заплатить. Сегодня, насколько бы невинным ни казался мотив этого действа, подписанный бюллетень, вероятно, будет отвергнут.

А если избирательному участку придётся срочно закрыться?

Всего в Соединённом Королевстве около 50 тысяч избирательных участков, и парламентские выборы - гигантская логистическая задача. Когда что-то идёт не так, спасти ситуацию могут оперативные действия сотрудников участков.

В 2010 году, например, как вспоминает Роб Коннелли, на одном из его избирательных участков случился пожар. "Нам пришлось эвакуировать всё и вся, - говорит он. - И открыли избирательный участок на багажнике автомобиля. Просто открыли багажник и надеялись, что дождя не будет".

Найджел Тонкин тоже как-то использовал автомобиль, когда сторож школы, в которой находился избирательный участок, не явился вовремя на работу. "А в другой раз мы пришли на участок - и обнаружили, что накануне вечером уборщица выбросила все бюллетени, - добавляет он. - Пришлось срочно организовывать доставку новых".