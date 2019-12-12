"Я устал все время заниматься российской дезинформацией": интервью с главой Bellingcat

Интернет-издание Bellingcat прославилось благодаря своим журналистским расследованиям, для которых используется информация из открытых источников.

Издание неоднократно попадало в заголовки мировых СМИ, выясняя, кто стоит за крушением малайзийского "Боинга" в Донбассе, отравлением Сергея Скрипаля, убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, и многое другое.

Ведущий программы Би-би-си HARDtalk Стивен Сакур побеседовал с основателем и главой Bellingcat Элиотом Хиггинсом, который рассказал, как сотрудники издания и добровольцы собирают сведения и выясняют, что является правдой, а что - дезинформацией.

Стивен Сакур: В мире, который все больше разделяется из-за политических взглядов, мы видим, что авторитарные режимы все чаще и чаще выступают против либерализма. Вы видите себя человеком, который отстаивает основополагающие ценности. Входит ли в них либерализм?

Элиот Хиггинс: Думаю, да. Когда я начинал, у меня не было подобной мотивации, но со временем, работая с людьми в разных странах, [...] я видел, как распространяется дезинформация, с которой я лично пытался бороться. Я понял, что это очень важная работа, которая положительно влияет на общество и помогает торжеству правосудия и привлечению [виновных] к ответственности.

Стивен Сакур: Ваши расследования о предполагаемых химических атаках в Сирии столкнули вас в более широком смысле с российскими интересами, потому что Россия является главным союзником президента Башара Асада. Вы сказали, что все улики, все, что вам удалось "накопать" в интернете и других базах данных, указывают на то, что атаки были совершены сирийскими военными. И это не то, что нравится слышать Москве. Российские власти сразу начали задавать вопросы о том, можно ли верить Bellingcat. Не из-за этого ли вы ополчились на русских?

Элиот Хигинс: Нет-нет. Частично это связано с тем, как развивались расследования по открытым источникам. Изначально это касалось расследований о конфликте в Сирии. Затем было крушение МН17 в 2014 году, в котором присутствовал российский элемент, и из этого затем появились вопросы к участию России в украинском конфликте, которое уже на тот момент было [российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины и крушению MH17 - Би-би-си]. После этого конфликт на Украине оказался в центре внимания информационного открытого общества. Этого бы не случилось, если бы МН17 не сбили. Начали выявляться новые элементы. Мы находили все больше дезинформации, и это походило на катящийся снежный ком.

Стивен Сакур: Давайте поговорим о методах вашей работы и о том, как вы находите эти элементы. Значительная часть материалов есть в интернете в так называемых открытых источниках. Но многие могут не знать, что это означает. Вы используется различные источники - публикации в социальных сетях, фотографии, базы данных, к которым вы получаете доступ. В некоторых случаях это удивительно, учитывая их конфиденциальность. Вам удается получить к ним доступ, как вы говорите, не нарушая закона. Расскажите, что же подразумевает расследование по открытым источникам.

Элиот Хиггинс:Тут два фактора. В 2007 году появились айфоны и смартфоны, люди стали больше находиться на связи, они могут мгновенно делиться информацией, благодаря чему стали популярными "Твиттер" и другие соцсети. Все больше людей делятся тем, что они видят вокруг. Также у нас есть доступ к Google Earth, Street View и спутниковым снимкам, которые можно использовать для сопоставления с тем, что появляется в соцсетях, и верификации. В основном это вопрос о том, какой объем информации люди выкладывают о себе в соцсети и насколько просто получить к этому доступ. И это не так уж сложно.

Стивен Сакур: Это не сложно, но это отнимает так много времени. Я полагаю, с учетом всех расследований, которые проводит Bellingcat, вам пришлось нанять много сотрудников, чтобы перерабатывать эти огромные объемы информации?

Элиот Хиггинс: Ну, не так чтобы много. Мы выросли за последний год с 6 до 20 сотрудников. Также нам помогают добровольцы. Но нас отличает использование краудсорсинга [привлечение больших групп людей для поиска информации]. У нас много фоловеров в соцсетях, и иногда мы спрашиваем их: "Вы не знаете, где была сделана фотография?" В некоторых случаях люди уже через 10 минут говорят нам: "Я знаю, где это снято". Затем мы можем перепроверить эти фото, чтобы выяснить, правильная это информация или нет.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Bellingcat рассказала, что подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин

Стивен Сакур: Ваши расследования наделали много шума и оказались в новостных заголовках по всему миру. Русские, которым посвящены многие ваши расследования, уверены, что вы - ширма западных спецслужб, в частности, американских и британских.

Элиот Хиггинс: Лучше всего это иллюстрирует ситуация, когда в 2018 году, во время расследования отравления Скрипалей, посол России в Британии дал пресс-конференцию. Он неоднократно повторил, что Bellingcat является частью британского истеблишмента и финансируется британским правительством. Но когда журналисты попросили его предоставить доказательства, он лишь сказал, что им так кажется. России зачастую что-то кажется бездоказательно.

Стивен Сакур: Мы знаем, что вы, например, получали средства от Атлантического совета, консервативного аналитического центра в Вашингтоне. Мы знаем, что вы получаете значительные средства от Джорджа Сороса и его организации "Открытое общество", которая борется за либеральные ценности по всему миру. То есть, если говорить о вашей миссии, Bellingcat поддерживает чью-то сторону [то есть не является беспристрастной]?

Media playback is unsupported on your device Автор расследования Bellingcat о британских визах Петрову и Боширову

Элиот Хиггинс: Можно сказать, что мы поддерживаем либерализм, если брать его в широком смысле. Но мы также поддерживаем факты и правду. Мы пишем о России, но мы также пишем и о других странах мира. Мы расследовали налеты американской авиации в Сирии, в которых погибло мирное население. Мы расследовали налеты Саудовской Аравии в Йемене и передали это британскому правительству в качестве улик для пересмотра экспорта вооружений туда. И хотя у нас и был фокус на России, причиной этого было то, как развивались наши расследования. Но теперь мы можем выбирать, что мы хотим расследовать, нам интересно изучать различные темы. Я устал все время заниматься российской дезинформацией.

Стивен Сакур: Правда? Но мне сразу приходят на ум самые последние новостные заголовки с вашим участием. Один из них касался вашего большого расследования о личностях людей, попавших на камеры наблюдения в Солсбери незадолго до того, как произошло отравление бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля. Вы проделали много работы и назвали два имени. И буквально только что вы выяснили, кто убил бывшего чеченского командира в берлинском парке. Вы сказали, что это профессиональный убийца из России, который, вероятно, был связан с российском государством [министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в причастности России к убийству Хангошвили - Би-би-си]. Вы говорите, что вам надоело указывать на Россию, но похоже, что это не так.

Элиот Хиггинс: В том, что касается убийства [бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили], и Скрипаля, это просто очень интересно расследовать, и у нас это хорошо получается. И мы не будем отказываться от этого лишь потому, что мы устали от темы России. Ее все время связывают с дезинформацией, когда политологи, аналитические центры строят все вокруг России. Якобы Россия повлияла на результаты выборов в США. А это не так. Телеканал Fox News оказал большее влияние на выборы в США, чем Russia Today [RT].

Стивен Сакур: То есть основатель Bellingcat сейчас предлагает не демонизировать Россию? Я немного озадачен.

Элиот Хиггинс: Нет-нет. Просто некоторые люди одержимы идеей о том, что за всем стоит Россия, что Russia Today меняет представление людей абсолютно обо всем. А это не так. Да, есть дезинформация, пропаганда. Есть подразделение ГРУ 29155, которое проводит операции в Европе - например, отравление Скрипалей [о подразделении 29155 и его причастности к отравлению Скрипалей недавно подробно писала газета New York Times. Кремль раскритиковал статью, назвав ее "криминальным чтивом". Российские СМИ писали, что подразделение 29155 - "обычные курсы для специалистов военной разведки"]. Это все так, но я устал все время слышать, что во всех бедах виновата Россия. Я закатываю глаза, когда натыкаюсь на очередную историю о том, что Россия сделала то или это.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Bellingcat пришла к выводу, что малайзийский самолет МН17 был сбит с российской установки "Бук"

Стивен Сакур: Мне кажется, в результатах вашей работы можно заметить некоторую иронию: складывается ощущение, что в странах, которые так гордятся своими свободами и демократией, например, в Британии и США, бывает сложнее получить конфиденциальную информацию, чем, например, в России, которая, казалось бы, пристально охраняет свою информацию. Но когда дело касается паспортов, идентификационных документов, у вас получается раздобыть к ним доступ в интернете. И вы утверждаете, что делаете все в рамках закона, используя лишь интернет и открытые источники. Можно ли сказать, что страны, которые мы считаем свободными, на самом деле таковыми не являются?

Элиот Хиггинс: Я думаю, есть разница между странами, которые открывают себя преднамеренно, и теми, кто открывает себя случайно, как это происходит в России. Большие объемы информации были слиты коррумпированными людьми. У нас есть десятки баз данных, которые были слиты в интернет, или базы данных организаций, которые проводят проверку, а потом они оказываются в интернете.

Стивен Сакур: Вы их находите в даркнете?

Элиот Хиггинс: Не обязательно. Их можно найти в торрентах. Есть еще базы данных с регистрационными данными компаний, есть телефонные справочники, которые свободно не публикуются, базы автомобильных номеров. Один раз мы обнаружили базу данных автомобильных номеров, в которой мы определили 305 человек, зарегистрировавших свои автомобили на офис ГРУ в Санкт-Петербурге. Когда мы это увидели, мы глазам своим не поверили. Это казалось каким-то абсурдом. Но они не ожидают, что эту информацию сольют, и это очень полезно для нашей работы, потому что они даже не пытаются скрыть то, чем занимаются.