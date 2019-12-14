Мыши в лондонском метро и орангутанги-боксеры: лучшие фотографии диких животных в 2019 году

Правообладатель иллюстрации Valeriy Maleev/Wildlife Photographer of the Year Image caption Валерий Малеев летом был в экспедиции в пустыне Гоби в Монголии, где заметил тушканчика, хотя это обычно ночное животное. Кровяные сосуды в больших ушах рассеивают тепло, и тушканчик может жить при сильной жаре

Лондонский Музей естествознания проводит конкурс на лучшую фотографию животных. Голосует народ, а не специалисты. Кураторы выбрали 25 лучших, на их взгляд, фотографий для конкурса "Лучший фотограф дикой природы (WPY 2019)" - народный выбор.

Для того, чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт, выбрать одну понравившуюся вам фотографию, ввести свое имя и адрес электронной почты, а затем нажать на кнопку Vote (голосуйте). Голосовать следует здесь.

Спешить не стоит, так как у каждого человека лишь один голос. Выберите то, что вам больше всего понравилось.

Конкурс заканчивается 4 февраля 2020 года.

Правообладатель иллюстрации Sam Rowley/Wildlife Photographer of the Year Image caption Сэм Роули обнаружил, что лучший способ фотографировать мышей, живущих в лондонском метро - лечь на платформу и дожидаться своего момента. Мыши иногда дерутся за крошки, уроненные пассажирами. Эта драка продлилась не более секунды, пока одна из мышей не схватила лакомый кусочек и не убежала

Правообладатель иллюстрации Ingo Arndt/ Wildlife Photographer of the Year Image caption Более двух лет Инго Арндт фотографировал пум в национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской части Патагонии. Эта самка настолько к нему привыкла, что однажды она просто заснула неподалеку. Проснувшись, она взглянула на него, ничуть не испугавшись, и Инго удалось сфотографировать спокойную и выспавшуюся пуму

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французу Язу Лухалу сначала надо было добираться до острова Сноу-Хилл в Антарктике по морю, затем его подвезли на вертолете, после чего ему пришлось идти по глубокому снегу к колонии императорских пингвинов. И ему удалось их найти

Правообладатель иллюстрации Wayne Osborn/Wildlife Photographer of the Year Image caption Уэйн Осборн заметил очень молодого горбатого кита с его матерью в океане неподалеку от королевства Тонга. Китенок с интересом наблюдал за Уэйном и время от времени возвращался к матери за очередной порцией молока. Мать спокойно держалась в 20 метрах глубже Уэйна

Правообладатель иллюстрации Valeriy Maleev/Wildlife Photographer of the Year Image caption Валерий Малеев столкнулся с этим манулом в зимой в монгольской степи. Мороз достигал -42 градусов, но, по его словам, красота была необыкновенная. Манулы размером примерно с домашнюю кошку, и они охотятся на грызунов, птиц и даже насекомых

Правообладатель иллюстрации Steve Levi/Wildlife Photographer of the Year Image caption В начале марта Стив Леви провел 10 дней в поисках белых медведей на севере Канады. Он встретил медведицу и двух медвежат. Они вышли из своей берлоги в национальном парке Вапуск и шли к берегу моря, где их мать наконец могла бы поесть. Медвежата немного поспали, а затем стали играть с матерью

Правообладатель иллюстрации Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Yea Image caption Когда Стефан Кристманн увидел этих пингвинов в заливе Атка в Антарктике, то сначала казалось, что они высиживают яйцо, хотя для этого времени года это было слишком рано. Стефан присмотрелся и понял, что это не яйцо, а слепленный ими снежок! Может быть, пингвиньи супруги просто решили потренироваться, что делать с яйцом, когда оно появится на свет, и как передавать его друг другу. Вероятно, подобное было задокументировано впервые

Правообладатель иллюстрации Salvador Colvée Nebot/Wildlife Photographer of the Image caption Сальвадор Колве Небот несколько месяцев наблюдал, как на высохшие ветки агавы в Валенсии садятся самые разные виды птиц, которые затем слетают к небольшому пруду за водой. Туда регулярно прилетают две пустельги, но каждый раз их пытаются прогнать сороки

Правообладатель иллюстрации Michel Zoghzoghi/Wildlife Photographer of the Image caption Мишель Зогзоги был в бразильском районе Пантанал и фотографировал ягуаров. В один прекрасный день он плыл на лодке по реке Трес-Ирманс, когда вдруг из воды прямо перед его лодкой вышли два ягуара - мать и ее сын. Мишель не мог поверить своим глазам - они вытащили на берег пойманную ими анаконду, причем расцветка змеи была схожа со шкурами ягуаров.

Правообладатель иллюстрации Michael Schober/Wildlife Photographer of the Year Image caption В австрийском национальном парке Высокий Тауэрн сурки привыкли к людям и позволяют им приближаться и фотографировать их. Для сурков это разумное поведение, так как присутствие людей отпугивает хищников, например беркутов. Фото Михаэля Шобера

Правообладатель иллюстрации Clement Mwangi/Wildlife Photographer of the Year Image caption Клемент Мванги наблюдал, как самка леопарда грелась вечером на солнце в кенийском национальном парке Масаи-Мара. Клемент говорит, что в погоне за чем-то необычным фотограф может пропустить нечто экстраодрдинарное

Правообладатель иллюстрации Martin Buzora/Wildlife Photographer of the Year Image caption Элайас Мугамби работает лесничим в заповеднике Лева на севере Кении. Он часто проводит недели вдалеке от дома, приглядывая за осиротевшими детенышами носорогов. Их матери либо были убиты браконьерами, либо ослепли и больше не могут присматривать за своим потомством. Фото Мартина Бузора

Правообладатель иллюстрации Marion Vollborn/Wildlife Photographer of the Year Image caption Во время свой поездки в канадскую провинцию Британская Колумбия неподалеку от реки Накайно фотограф Марион Фоллборн увидела медведицу с медвежонком, подходившую к дереву. Медведица встала на задние лапы и стала тереться спиной о дерево. Вскоре ей стал подражать и медвежонок

Правообладатель иллюстрации Marcus Westberg/Wildlife Photographer of the Year Image caption Панда сидит в клетке в селекционном центре в провинции Шэньси на севере Китая. У властей не разработан план выпуска панд на волю, и пока не ясно, как такие центры способствуют сохранению панд. Фото Маркуса Вестберга

Правообладатель иллюстрации Marco Valentini/Wildlife Photographer of the Year Image caption Марко Валентини увидел в венгерском национальном парке Хортобадь, как самец пустельги пытался заручиться вниманием самки. Самка приняла в подарок ящерицу и в знак признательности легко ухватилась за ухажера

Правообладатель иллюстрации Lucas Bustamante/Wildlife Photographer of the Year Image caption Любимое занятие фотографа Лукаса Бустаманте - ходить в ночные походы в эквадорских джунглях. Во время одного такого похода он заметил лягушку рода Pristimantis labiosus как раз в тот момент, когда она поймала небольшого тарантула

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У побережья Британской Колумбии Джэк Дэвис увидел уникальный способ охоты горбатых китов за своей добычей. Киты уходят под воду, выдыхают воздух и создают как бы завесу из пузырьков, запутывая тем самым добычу, чтобы та не заметила приближение китов и не скрылась

Правообладатель иллюстрации Francis De Andres/Wildlife Photographer of the Yea Image caption Климат и погода на Шпицбергене суровые, но местные животные приспособились к холоду и снегу. Это местные северные олени. Фото Франсиса Де Андреса

Правообладатель иллюстрации David Doubilet/Wildlife Photographer of the Year Image caption Стая краснозубых спинорогов близ рифа на Филиппинах. Фото Дэвида Дубилета

Правообладатель иллюстрации Csaba Tökölyi/Wildlife Photographer of the Year Image caption Белая цапля на закате. Фото Чаба Текели

Правообладатель иллюстрации Claudio Contreras Koob/Wildlife Photographer Image caption В национальном парке Риа Лагартос на Юкатане самая большая стая карибских фламинго в Мексике. Клаудио Контрерас Кооб сфотографировал птенца, вылупившегося из яйца менее недели назад.

Правообладатель иллюстрации Audun Rikardsen/Wildlife Photographer Image caption Аудену Рикардсену понадобилось несколько лет тщательной подготовки, чтобы сделать эту фотографию на западе Норвегии. Беркута заинтересовала сверкающая на солнце линза, и он решил выяснить, что это такое

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Анхель Фитор сделал этот снимок в море близ Аликанте в Испании. Это скопление скальпид, свободноплавающих морских существ, которые при сильном течении принимают своеобразные формы

Правообладатель иллюстрации Aaron Gerkoski/Wildlife Photographer of the Year Image caption Десятилетиями в Таиланде в цирках и на других представлениях использовали орангутангов. Животные страдали. Подобные представления были на время запрещены, но они возобновились. Шоу проходят два раза в день, и люди платят деньги, чтобы посмотреть, как орангутанги занимаются боксом, танцуют или играют на барабанах. Фото Аарона Геркоски

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