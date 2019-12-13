"Больше топлива влить, и вот она уже летит на 510 км": военные эксперты о новой ракете США

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Пентагон в ночь на пятницу сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты, запрещенной ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе. Это говорит о том, что Вашингтон давно был нацелен на слом договора, заявили в Кремле. Би-би-си спросила у военных экспертов, реально ли было разработать новую ракету после прекращения действия ДРСМД, или США нарушали договор.

Первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно, заявил 13 декабря министр обороны США Марк Эспер.

"Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования", - сообщил Эспер.

Управление стратегических возможностей (SCO) - малоизвестная полусекретная структура Пентагона, напрямую подчиненная министру обороны. Влиятельным протеже SCO был Эштон Картер, возглавлявший Пентагон при президенте Бараке Обаме.

Это ведомство занимается поиском новых способов применения уже существующих военных технологий - чаще всего путем модернизации состоящих на вооружении систем. Одна из его разработок - переделка ракеты SM-6, входящей в систему противовоздушной обороны кораблей, в противокорабельную ракету.

В начале 2019 года обсуждалась возможность полного сокращения или реорганизации SCO.

Эспер опубликовал в "Твиттере" видео испытаний. "Поздравляю объединенную правительственно-промышленную команду, которой потребовалось менее девяти месяцев от разработки концепции до запуска!" - написал глава Пентагона.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва встревожена испытаниями.

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", - сказал Ермаков. При этом он отметил, что США имели право на такие испытания.

В Кремле сочли испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты подтверждением того, что Вашингтон был давно нацелен на слом договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению", - сказал Песков.

Действительно ли испытания такой ракеты говорят о том, что США вели ее разработку во время действия ДРСМД, тем самым нарушая договор?

"Важен генезис этой ракеты. Очевидно, что если это нечто новое, то за те четыре месяца с прекращения действия ДРСМД новую ракету не сделать, - сказал Би-би-си главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - Тонкость ДРСМД заключалась в том, что нельзя было испытывать какие-либо системы на дальность больше 500 км. И по забрасываемому весу было ограничение. Поэтому они могли разрабатывать эту ракету с дальностью до 500 км, и она не подпадала под ограничения, а когда оковы упали, вполне можно было больше топлива влить в топливный бак - и вот она уже летит на 510 км".

Испытания безусловно свидетельствуют о том, что американцы готовились к ним еще во время действия договора, согласен шеф-редактор портала "Ежедневный журнал" Александр Гольц.

"Все аналитики, когда США выходили из договора РСМД, говорили в один голос, что потребуется несколько лет для создания новой ракеты. Если опять-таки не была под видом ракеты средней дальности испытана вторая и третья ступень ракеты "Минитмэн", которую до этого американцы испытывали в качестве мишени для отработки систем противоракетной обороны. В этом была одна из претензий РФ в отношении США - что они создали ракету-мишень, и фактически она является ракетой средней дальности. Если было испытано нечто иное, это действительно серьезное нарушение договора РСМД", - сказал Гольц.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа этого года. Этот договор был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

О том, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании ДРСМД, и начинает процесс выхода из него, президент США Дональд Трамп объявил еще 1 февраля этого года.

На следующий день, 2 февраля, российский президент Владимир Путин заявил, что ответ России на эти действия будет зеркальным. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Причиной выхода из договора США называли нарушения с российской стороны. Власти США утверждают, что Россия тайно разработала новую крылатую ракету, дальность которой существенно превышает 500 километров. Россия утверждает, что дальность разработанной ракеты не превышает 500 км.