В российском балете нашли блэкфейс. Он давно там был, но теперь заметили

Блэкфейс - черный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев, - в Большом и Мариинском театрах России разжег дискуссии по обе стороны океана после поста примы американского балета Мисти Коупленд.

"И это - реальность балетного мира", - написала в "Инстаграме" ведущая танцовщица Американского театра балета Мисти Коупленд, перепостив фото двух молодых российских балерин Большого в темном гриме с ярко-алыми губами, репетирующих роли в кордебалете "Баядерки" Людвига Минкуса.

Пост о постановке, чье действие происходит в Индии, уже собрал более 64 тыс. лайков и 2 тыс. комментариев, вскрыв целый поток мыслей.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Все постановки "Баядерки" проникнуты индийским экзотизмом (архивное фото с репетиции в театре "Кремлёвский балет")

Многие комментаторы обвинили российский театр в расизме, но часть россиян взялась утверждать, что в гриме нет ничего плохого.

"Я думаю, если бы в России были бы чернокожие балерины, то позвали их. НО ИХ ПРОСТО НЕТ, ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИМ!" (синтаксис оригинала сохранен) - уверен юзер @ZevsBlood, не объясняя, почему для грима нужны столь объемные губы.

"В России никогда не было темнокожих рабов, это не пародирующий макияж", - настаивает @69yoG.

Другие же доказывают, что от блэкфейса стоит отказаться вне зависимости от прошлого страны, ведь сам балет был написан в XIX веке, а за это время во всем мире произошла переоценка ценностей.

"Прошу прощения, но блэкфейс влечет за собой тяжелый исторический груз негатива. Красьтесь, как душе угодно, но не делайте блэкфейс, вот и все", - парирует @realScienceSLP.

"Святые угодники, они правда ведут так, будто не понимают, как это плохо", - ужасается гриму балерин @rachnanivas.

Сама Мисти Коупленд в "Твиттере" за эту неделю не раз вступала в перепалки с российскими троллями, иронизируя над ними.

"Меня беспокоила помада"

В то же время руководство Большого театра предпочло не высказываться на эту тему.

"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет", - сказал РИА Новости гендиректор Большого Владимир Урин.

Танцовщица компании Philadanco Дана Николс написала о своем опыте в Мариинском театре в 2003 году, когда ей было 11 лет: что характерно, речь тоже шла о "Баядерке", где ее - темнокожую актрису - тоже загримировали в блэкфейс. Более темный, чем ее естественный цвет лица.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Блэкфейс в балете - одна из самых обсуждаемых тем (на фото - постановка "Петрушки" Стравинского Королевским балетом в Лондоне в 1995 году)

"Должно быть, я была единственной темнокожей в спектакле Мариинки. Ответственные за меня гримерши не были уверены, что со мной делать. Я видела, как белые танцоры покрывают себя коричневой краской, и отчетливо помню, как не могла подобрать слова, потому что это было так странно. Особенно меня беспокоила ярко-красная помада вокруг рта", - написала о своем опыте девушка в журнале Dance Magazine.

В последнее время дискуссия о блэкфейсе в балетных постановках по всему миру становится острее, и многие постановщики пытаются переосмыслить стереотипные или экзотизирующие роли из прошлого, которые встречаются в балетах самых разных авторов XIX-начала XX века, и осовременить произведения.

Так, в случае с "Баядеркой" постановщица Шобана Джеясингх в 2015 году в Лондоне набрала индийских танцоров и добавила музыке Минкуса электронных вставок от Габриэля Прокофьева - внука композитора Сергея.

В России мало кому приходилось извиняться за блэкфейс. Однако в 2015 году издание "Афиша" принесло извинения за утемняющий кожу грим по случаю празднования Хэллоуина.

"Друзья, мы облажались. Такое случается и у маленьких блогов, и у больших медиа, как наше. Но это не оправдание. Сегодня мы выпустили видео, как с помощью темного грима превратиться в Рианну на Хеллоуин. [...] Для того, чтобы загримироваться в Рианну, не нужно намазываться автозагаром, достаточно одеться как она", - написал в октябре 2015 года тогдашний главный редактор издания Даниил Трабун.