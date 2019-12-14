Ледник Денмана - самая глубокая впадина на суше. Фотографии

Правообладатель иллюстрации NASA/USGS/Landsat Image caption Ледник Бёрда - один из десятков, которые прорезают Трансантарктические горы

Новая карта Антарктиды выявила самую глубокую впадину на земной суше - она расположена под ледником Денмана на глубине 3,5 км ниже уровня моря. Более глубокие впадины существуют только на дне океанов. Например, Мариинская впадина в Тихом океана имеет глубину почти в 11 км.

Открытие важно для изучения того, как в будущем может измениться Южный полюс.

Новую карту в рамках проекта BedMachine Antartica составила группа ученых из университета Калифорнии во главе с профессором Мэтью Морлингемом.

"Это, безусловно, самое точное отображение того, что лежит под ледовым покровом Антарктики", - заявил ученый на заседании Американского геофизического союза.

На протяжении шести лет ученые сводили в рамках компьютерной модели данные радарных измерений антарктических ледников, полученные за десятилетия измерений с воздуха. Однако до сих пор остаются огромные площади, о которых мы мало или совсем ничего не знаем.

Чтобы обойти этот дефицит данных, ученые создали математические модели поведения льда.

Например, если известна масса льда, сползающего в узкую долину и скорость его движения, становится возможным вычислить объем льда, что дает представление о глубине и топографической природе дна впадины.

Правообладатель иллюстрации BedMachine/UCI/BAS Image caption Каньон ледника Денмана имеет ширину в 20 км и длину в 100 км

В случае ледника Денмана, который имеет ширину в 20 км и спускается к океану у побережья Земли Королевы Мэри, модель прогнозирует глубину в 3500 метров ниже уровня моря.

"Было множество попыток получить радарные данные о дне ледника Денмана, но каждый раз, когда над каньоном пролетал самолет с радаром, ученые не могли найти в полученных измерениях данных о глубине и рельефе дна каньона, по которому движется этот ледник", - рассказывает доктор Морлингем.

"Каньон настолько глубок, что его стенки отражают радиоволны, создавая радиоэхо, что делает невозможным получение отраженного сигнала от дна каньона", - отмечает он.

Новая карта может по внешнему виду не сильно отличаться от уже существующих, но при более пристальном взгляде на нее выяснятся некоторые поразительные подробности, которые оказываются весьма важными для понимания поведения антарктических ледников.

Например, вдоль хребта Трансантарктические горы существует ряд ледников, которые спускаются по восточному плато к морю Росса. Новые данные указывают, что под этими ледниками имеется высокая складка рельефа, которая замедляет скорость их движения к морю. Эти данные будут важны в том случае, если глобальное потепление приведет в будущем к дестабилизации ледового шельфа в море Росса.

"Если что-то случится с ледовым шельфом моря Росса - а пока что с ним всё в порядке - то, скорее всего, это приведет к коллапсу льдов восточной Антарктики, которые движутся через эти "ворота", - указывает профессор Морлингем.

Карта BedMachine Antarctica будет использоваться в климатических моделях, которые пытаются прогнозировать поведение ледового покрова Антарктиды под воздействием роста глобальных температур на сотни лет вперед.