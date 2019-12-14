Геминиды 2019: как наблюдать самый яркий метеорный поток за год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В течение многих тысячилетий люди изумлялись звездопадам

Метеорный поток Геминиды должен в ночь с субботы на воскресенье достичь Северного полушария Земли. Это один из самых ярких потоков падающих звезд, наблюдаемых на нашей планете. Интересно, что в разные часы его можно будет видеть в ночном небе по всему миру.

Несмотря на то что скорость метеоритов, составляющих поток, может достигать 260 тыс. км в час, его скорость по отношению к Земле составит всего 35 км в секунду, так как поток догоняет Землю в её движении по околосолнечной орбите.

Появление этого метеорного потока - ежегодное событие астрономического календаря. Оно происходит в середине декабря, когда Земля пересекает скопление обломков, оставленное когда-то астероидом Фаэтон.

Если вам повезет, и ночь будет безоблачной, то за час можно будет увидеть до 120 отдельных метеоров. Их сравнительно низкая скорость делает их особенно яркими.

Когда лучше наблюдать Геминиды??

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство небесных тел, падающих на Землю, сгорает в атмосфере

Американское метеорное общество предрекает, что поток Геминиды, который уже виден в телескопы, достигнет своего пика в 02.00 по местному времени в субботу 14 декабря.

Сайт TimeAndDate.com приводит таблицу, из которой можно узнать в интерактивном режиме время и точку, в которой на небе появятся падающие звезды, в зависимости от вашего местоположения.

К сожалению, почти полная Луна будет затмевать большую часть метеоров в этом году. По оценкам астрономов, можно будет видеть около 20 метеоров в час.

Частота падения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале 2013 года над уральским городом Челябинск произошел взрыв небесного тела - суперболида

Ежесуточно в земную атмосферу попадают от 100 до 300 тонн космической пыли и микрометеоритов, по данным НАСА. Из них около 44 тонн метеоритного вещества выпадает на Землю.

Примерно раз в год на Землю падает небольшой астероид размером примерно в автомобиль, оставляя в небе яркий след и чаще всего полностью сгорая в атмосфере.

Приблизительно каждые 2 тысячи лет на Землю обрушивается крупный метеорит или астероид размером в футбольное поле, который может причинить значительные разрушения.

Что такое метеорный поток?

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В августе в небе можно видеть яркие следы потока Персеиды

Основные метеорные потоки Квадрантиды - январь

Лириды- апрель

эта-Аквариды - май

Персеиды - август

Ориониды - октябрь

Леониды - ноябрь

Геминиды - декабрь

Урсиды- декабрь Источник: NASA

Метеорный поток - это просто резкий всплеск числа наблюдаемых метеоритов в небе.

Они происходят ежегодно в одно и то же время, когда Земля проходит через очередное скопление остатков астероидов и комет на своей орбите.

Персеиды являются самым знаменитым метеорным потоком, потому что их видно в августе, в период летних отпусков. Каждый из метеоритов из потока Персеидов является обломком кометы Свифта-Туттла.

Знаменитая комета Галлея оставила после себя два потока - эта-Аквариды и Ориониды.

Однако поток Гоминиды считается одним из ярчайших в своем роде и потому его называют королем метеорных потоков.

Каковы шансы попасть под удар метеорита?

Основная масса падающих на Землю метеоритов имеет малые размеры, от частицы пыли до булыжника, и поэтому благополучно сгорает в атмосфере.

Однако известны случаи падения этих тел на поверхность нашей планеты, причем иногда дело кончается гибелью людей или ущербом. Учет таких случаев ведет журнал и сайт International Comet Quarterly, который ведет слежение за всеми небесными телами.

В 1994 году в Испании в городе Хетафе метеорит попал в ветровое стекло ехавшего по дороге автомобиля BMW, при этом его водитель отделался сломанным пальцем.

В 1992 году звездопад случился над густонаселенным районом в городе Мбале в Уганде. Тогда пострадал местный мальчик, которому ударил в голову крошечный камень массой 3,6 грамма. К счастью, до этого он сталкивался с листьями банана и поэтому скорость и силы удара были небольшими. Мальчику даже удалось потом найти ударивший его камень.

В 1954 году в Алабаме метеорит размером с грейпфрут пробил крышу дома, отскочил от радиоприемника и ударил хозяйку Энн Ходжис, сидевшую в гостиной, в грудь, оставив большой синяк.

Правообладатель иллюстрации UNIVERSITY OF ALABAMA MUSEUMS, TUSCALOOSA, ALABAM Image caption Энн Ходжис пострадала от удара пробившего крышу ее дома метеорита в 1954 году

В феврале 2013 года в небе над сибирским городом Челябинском был виден яркий след снижающегося болида, который затем взорвался и выпал в виде множества осколков. От этого пострадали более полутора тысяч человек - в основном от травм, вызванных разбитыми стеклами, выбитыми взрывной волной.

Но самое катастрофическое падение небесного тела на Землю в ХХ веке произошло также в Сибири, когда в долине реки Тунгуска в Якутии упал крупный болид или комета, взорвавшись в воздухе и уничтожив 2 тысячи квадратных километров тайги, а также убив двух человек и сотни оленей.