Эрдоган угрожает закрыть американские базы в Турции. Чем это грозит США?

Правообладатель иллюстрации Anadolu Image caption Американский истребитель F-15 на авиабазе "Инджирлик" в 2015 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на возможность введения американских санкций и резолюцию Сената США о признании геноцида армян в 1915 году.

Эти базы находятся в совместном пользовании турецкими вооруженными силами и НАТО. На Инджирлике, по неофициальным данным, могут находиться американские ядерные бомбы.

Эрдоган объявил, что сможет закрыть и Инджирлик, и Кюреджик, если в этом будет необходимость, однако при этом добавил, что "стороны не должны предпринимать шаги, которые невозможно будет исправить". Президент сделал это заявление в эфире телеканала Haber TV.

11 декабря о возможности закрытия двух баз для иностранных военных уже говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция не впервые угрожает перекрыть доступ западным союзникам к военным базам на своей территории. Нынешние заявления турецкого руководства были сделаны на фоне осложнения отношений с США и сближения с Россией.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему эти военные базы важны для США.

Радар на базе Кюреджик

В селении Кюреджик находится радиолокационная станция AN/TPY-2 дальнего обнаружения, которая включена в систему предупреждения о ракетном нападении НАТО.

Ее разместили в 2012 году в Турции в рамках программы "Европейского поэтапного адаптированного подхода" - это программа строительства Европейской части противоракетной обороны. Радар должен был контролировать воздушное пространство со стороны Ирана.

При этом РЛС установили на месте, где со времен Холодной войны действовал радар, контролировавший воздушное пространство СССР.

Новый локатор поначалу не устроил российские власти, глава МИД РФ Сергей Лавров даже заявил, что он "будет видеть очень значительную часть территории РФ". Однако в итоге РЛС действительно оказалась развернута в сторону Ирана, и Москва больше серьезных претензий к ней не предъявляла.

Для европейских стран это место размещения этого радара оказалось очень удобным: радиолокационная станция оказалась максимально близко к Ирану, против которого, как утверждали в НАТО, в первую очередь и создавалась ПРО. Размещение радара раннего обнаружения ракетного пуска на небольшом расстоянии дает больше времени на подготовку к перехвату.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На официальном снимке саммита НАТО в Лондоне 4 декабря 2019 года Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган в самом центре первого ряда, хотя отношения Турции и альянса уже переживают сложный период

Сейчас турецкие военные охраняют периметр военной базы, но обслуживанием радара занимается только американский персонал.

Аэродром и ядерное оружие

База ВВС Инджирлик - тоже наследие холодной войны, во времена которой с нее стартовали самолеты-разведчики U-2.

На этой базе какое-то время служил американский летчик Фрэнсис Пауэрс, впоследствии сбитый над Свердловской областью в 1960 году (в тот раз он летел с другой авиабазы - в Пешаваре).

Инджирлик также оказалась очень удобной базой для действий на Ближнем Востоке. Во время Ливанского кризиса 1958 года США разместили на авиабазе ударную группировку из более чем сотни самолетов.

В 2000-х годах авиабазу активно использовали для снабжения во время боевых действий в Ираке и Афганистане, а в последние годы - в связи с войной в Сирии.

Инджирликом в основном польтзуются США и Турция, однако на ней размещались также контингенты Королевских ВВС Великобритании, немецких Люфтваффе и других союзников США.

Но главной особенностью базы Инджерлик стало размещение на ней американского ядерного оружия.

Долгие годы о нем официально не говорили, и только в середине октября президент США Дональд Трамп нарушил это табу. Более того, он не просто признал, что оно там есть, но еще и публично усомнился в том, что доступ к нему удастся сохранить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После того, как Турция свернула военную операцию в Сирии, Дональд Трамп назвал Реджепа Эрдогана "чертовски хорошим лидером"

"Ключевая проблема заключается в том, смогут ли США сохранить доступ к этому оружию и гарантировать его безопасность", - заявил тогда президент США на встрече с журналистами.

Сейчас нет никакой точной информации о том, осталось ли это оружие на базе после заявления Трампа или его уже вывезли оттуда. Информация об этом, во всяком случае, в прессу не попала.

Само оружие - 50 тактических термоядерных авиабомб B61 - оказалось в Турции в рамках программы "Ядерный обмен" (Nuclear sharing) НАТО. Эта программа предусматривала предоставление ядерных боеприпасов стран альянса тем его членам, которые не обладали своими атомными бомбами.

При этом страны, которым предоставлялось такое оружие, участвовали в разработке стратегии и тактики его применения, выбирали и предоставляли свое оборудование и персонал.

В настоящее время считается, что ядерное оружие в рамках программы предоставляет только США, а размещено оно на территории Турции, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландов. При этом речь идет исключительно о ядерных авиабомбах.

Эти страны не могут применять ядерное оружие самостоятельно - коды для его применения находятся в руках американцев. Бомбы находятся в хорошо укрепленных хранилищах, их контролируют и охраняют американские военнослужащие.

Кому нужны военные базы?

По мнению российского военного эксперта из Института мировой экономики и международных отношений РАН Константина Богданова, военная база имеет скорее символическое значение для обеих стран.

Это в достаточной степени реликт, как и вся система "Ядерного обмена". Но если сейчас Инджирлик будет выведен из этой группы особых объектов, то нить, связывающая Турцию с НАТО, будет прервана. "Хотя, насколько можно судить, там уже де-факто очень плохие отношения. И, скорее всего, оно либо вообще вывезено, либо турки не учатся его применять", - сказал эксперт.

Богданов отмечает, что практического смысла в таком ядерном оружии мало. "На фоне масштабного сокращения тактического оружия в Европе [...] эти вещи носят реликтовый характер. Ну просто американцам так удобней. Сейчас им, возможно, станет неудобно", - сказал он.

Независимый военный эксперт Илья Крамник, в свою очередь, считает, что как авиабаза Инджирлик может быть удобна только в случае военной операции против Ирана, вероятность которой пока что невысока. Для действий на Ближнем Востоке американцам сейчас вполне достаточно авиабаз в Персидском заливе.

"Это [уход американцев из Инджирлика] ограничит их возможности в случае войны с Ираном, но не более того. Тем более, я думаю, если дойдет до дела, до вооруженной борьбы с Ираном, то Турция США поддержит - и [американцы] как ушли, так и вернутся", - сказал он.

Радиолокационная станция в Кюреджике, по словам эксперта, для НАТО гораздо важнее. В случае, если Турция все-таки вынудит американцев покинуть Кюреджик, НАТО, по мнению Крамника, будет очень трудно найти замену такой РЛС.

"Заменить ее чем-то равнозначным трудно. Пусковые установки, как известно, в Румынии, и радар все-таки желательно иметь поближе [к месту пуска]. Тем более, что там рельеф сложный, там горы, а это и так дает запаздывание в обнаружении", - сказал он.

Как испортились отношения США и Турции

Одной из причин кризиса в отношениях между двумя ключевыми членами НАТО стало сближение Анкары с Москвой.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку комплексов противоракетной обороны С-400. Эти комплексы стали фактором, сильно влияющим на ухудшение отношений Турции с США и Североатлантическим альянсом в целом.

Американцы заявили, что стратегическое противоракетное оружие, которым является С-400, несовместимо с теми системами вооружений, которые Турция получает в рамках партнерства с США и НАТО.

Из-за покупки С-400 в апреле 2019 года Вашингтон лишил Турцию доступа к программе истребителей пятого поколения F-35, а также пообещал ввести экономические санкции. Несмотря на это, летом Турция получила все комплекты российского ЗРК.

В свою очередь Турция обвинила западные страны в том, что те не уделяли должного внимания обороне своего союзника.

Так, в конце ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте, объяснил, что Анкара приобрела в России C-400, потому что нуждается в средствах противовоздушной обороны.

"США, Нидерланды и Германия еще в 2013 году отозвали батареи Patriot из Турции. Испанцы несколько затянули процесс размещения. На данный момент на турецкой территории остается лишь одна батарея ПВО", - сказал министр.

Отношения США и Турции сильно ухудшились в октябре еще и из-за того, что Турция начала военную операцию в Сирии против курдских отрядов самообороны. Эти отряды были ключевыми союзниками США в борьбе с террористами ИГ (организация запрещена в России), но в Турции их самих считают террористическими группами.

14 октября США даже ввели санкции против Турции, которые, впрочем, были сняты уже девять дней спустя - после того как Анкара приостановила операцию. Трамп тогда поблагодарил Эрдогана за решение приостановить операцию, назвав турецкого президента другом и "чертовски хорошим лидером".

13 декабря американский сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. В резолюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

В Турции довольно болезненно воспринимают любые попытки международного провозглашения геноцидом событий 1915 года в Османской империи, когда в ходе насильственного переселения из турецкой провинции Анатолии погибли сотни тысяч армян. Армяне сегодня говорят о 1,5 млн погибших. Турецкие власти настаивают на том, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч.

Власти Турции сразу же назвали решение конгрессменов бесполезным и крайне оскорбительным для турецкого народа.