Уголовная ответственность с 10 лет. Не рано ли?

Правообладатель иллюстрации BBC/Kudos/ Ed Miller

Когда тебе 10 лет и ты британец, закон серьезно ограничивает тебя в правах - тебе нельзя пить, курить, голосовать, вступать в брак. Ты даже не можешь завести собаку или кошку. Ты - несовершеннолетний.

Но если речь заходит об убийстве, десятилетних судят как взрослых - в Англии и Уэльсе возраст уголовной ответственности начинается с 10 лет. 10-летние обвиняемые в убийстве предстают перед обычным, а не ювенальным судом.

Но может ли человек в столь юном возрасте понимать, что такое убийство? Способны ли они отвечать за свои действия? И что будет с ними, когда они вырастут? Эти вопросы легли в основу новой теледрамы Би-би-си "Ответственный ребенок" (Responsible Child). Канва фильма следует истории из реальной жизни.

Герою фильма Рэю -12 лет. Он любит играть в видеоигры и смотреть реалити-шоу, а еще ему нравится все, что связано с космосом.

Рэя и его 21-летнего брата Натана судят за убийство.

По сценарию, их отчим чудом избегает тюрьмы за нападение на Натана с топором. Дома он начинает избивать мать Рэя и Натана. Как-то ночью братья подходят к спящему отчиму и 60 раз ударяют его ножом. Они делают это с такой силой, что чуть не отрезают ему голову.

Сценарий основан на истории братьев Джероме и Джошуа Эллис - им было 14 и 23 года, когда они убили своего отчима.

Правообладатель иллюстрации BBC/Kudos/ Ed Miller Image caption Отчим Рэя напал на его старшего брата с топором

Фильм показывает весь ужас убийства - кровь, ножи, спящий, беззащитный человек. Рэй, в превосходном исполнении актера Билли Баррата, которому тоже 12, после убийства стоит весь в крови, и, кажется, не совсем понимает, что произошло. Он почти сразу признается полиции в содеянном. В полицейском участке его обыскивают, фотографируют, берут образцы ДНК и крови и сажают в камеру для взрослых.

Когда адвокат Рэя спрашивает, почему с ним обращаются как со взрослым, полицейский резко отвечает: "Он задержан за убийство, а не за прогул школы".

"Истинное зло"

В Англии и Уэльсе возраст уголовной ответственности был понижен до 10 лет еще в 1963 году.

С 1995 года более 7000 детей в возрасте от 10 до 14 лет предстали перед судами Англии и Уэльса.

ООН не раз заявляла, что столь низкий возраст уголовной ответственности нарушает права детей, и призывает повысить его хотя бы до 12 лет. Порог в 10 лет - самый низкий в Европе. В Швеции - 15 лет, в Португалии - 16. В Китае и Северной Корее дети моложе 14 лет не могут быть судимы как взрослые.

Благотворительная организация Prison Reform Trust, добивающаяся реформы тюремной системы, опросила несколько лет назад более 2 000 человек старше 20 лет, и две трети из них хотели бы, что возраст уголовной ответственности был поднят до 12 лет, по меньшей мере.

С этим, правда, согласны не все.

Возможно, в памяти людей все еще живо воспоминание о жестоком убийстве двухлетнего мальчика Джеймса Балджера в 1993 году. Двое десятилетних подростков похитили его в супермаркете, зверски избили, в том числе железной палкой, пинали, топтали, бросали в него кирпичи, после чего бросили умирать на железнодорожных путях.

В газетах 10-летних убийц называли "воплощением зла" и задавались вопросом, мог ли популярный в те годы фильм "Детские игры" о кукле-убийце вызвать в детях столь агрессивное поведение.

Мать убитого мальчика Дениз Фергус в прошлом не раз выступала против повышения возраста уголовной ответственности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Режиссер Ник Холт с актерами, играющими братьев-убийц

"Он не может даже купить хомячка"

В фильме обвинение представляет Рэя хладнокровным убийцей, которого следует отправить в тюрьму за предумышленное убийство. Защита же предлагает при вынесении приговора учитывать тяжелое детство мальчика - его отчим пил, у матери была депрессия, насилие в доме, а также тот факт, что социальные службы никак ему не помогали.

Это противоречивая история. С одной стороны, демонстрируется весь ужас убийства. Но с другой - подробно показывается, в каких страшных условиях жил Рэй, и его полная преданность старшему брату, которого отчим бил у него на глазах.

Авторы сценария не предлагают не наказывать Рэя или других малолетних преступников. Они лишь задают вопросы: каким именно должно быть наказание в подобных случаях, и какими будут долгосрочные последствия наказания несовершеннолетних наравне со взрослыми.

Некоторые сцены в фильме дают почву для серьезных размышлений, когда, например, детский психиатр говорит, что не убежден, что ребенок столь юного возраста полностью осознает, что значит совершить убийство.

"Рэй даже завести хомячка себе не может, пока ему не исполнится 16 лет!" - восклицает он.

Правообладатель иллюстрации BBC/Kudos/ Ed Miller Image caption Учитывая возраст подобных обвиняемых, процедура судебного процесса несколько модифицирована: к ним обращаются по имени, а не фамилии, адвокаты не носят париков и мантий, а самим обвиняемым разрешается сидеть рядом либо с адвокатом, либо с кем-то из взрослых родственников.

Законы, касающиеся несовершеннолетних, полны противоречий, соглашается в интервью Би-би-си специалист по ювенальной юстиции, профессор Тим Бейтман.

"Последнее время стал обсуждаться вопрос - не стоит ли продлить среднее образование до 18 лет. Мне кажется, что пришло время также обсудить и то, с какого возраста дети могут считаться преступниками".

Режиссер фильма Ник Холт считает, что возраст уголовной ответственности следует поднять до 16 лет, так как в этом возрасте мозг человека уже практически сформирован.

В Шотландии возраст уголовной ответственности был повышен до 12 лет.

"Я не хочу быть таким человеком"

В последних сценах Рэй оказывается в тюрьме для несовершеннолетних. Там ему начинают сниться кошмары и окровавленное тело отчима. Он также говорит, что не хочет быть человеком, который это сделал.

Хотя фильм снят с перспективы Рэя, и сложно не испытывать к нему определенной доли симпатии, не следует забывать, что это лишь сценарий. И, как говорит Ник Холт, простых ответов в подобном деле нет.