Китай против Озила. Что происходит вокруг игрока "Арсенала"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Арсенал не поддержал своего игрока

Представитель китайского МИДа заявил в понедельник, что полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила "ввели в заблуждение фейковыми новостями". Так он отреагировал на заявления футболиста о тяжелой судьбе мусульман-уйгуров в Китае.

Накануне китайский телеканал отменил трансляцию матча английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Манчестер-Сити".

Что произошло?

Скандал разразился после того, как Озил, немец турецкого происхождения, выступил с критикой политики Китая в отношении мусульман-уйгуров.

Идентичные посты в его "Твиттере" и "Инстаграме" на турецком языке, опубликованные в пятницу, гласят:

"Они уничтожают Коран… Они закрывают мечети… Запрещают медресе… Убивают по одному богословов… Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами… Сестер насильно выдают замуж за китайцев…"

"Несмотря на это мусульманский мир молчит…"

О чем речь?

Полузащитник "Арсенала" имел ввиду лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где содержатся представители этнического меньшинства мусульман-уйгуров.

Media playback is unsupported on your device "Это образовательный центр": лагеря Китая для уйгуров и казахов

Пекин утверждает, что в лагерях проводится добровольное обучение, попавшие в прессу документы рассказывают о тюрьмах, где насильно удерживаются около миллиона человек, арестованных без суда.

Как отреагировали в Китае?

Озил был введен в заблуждение фейковыми новостями и ложными заявлениями, считают в Пекине.

Представитель МИД Китая пригласил Озила посетить Синьцзян и убедиться своими глазами в собственной неправоте.

В воскресенье китайский государственный телеканал ССTV отменил прямую трансляцию матча "Арсенала" с "Манчестер Сити", показав вместо него игру "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон".

Image caption Китайский флаг на закрытой мечети в Кашгаре

Государственное китайское издание Global Times подтвердило, что трансляцию отменили из-за заявлений Озила.

Фан-клуб футболиста на китайской платформе Baidu, в котором состоит 30 тыс. человек, был удален основателем. Тот заявил, что интересы государства важнее личных хобби.

А что думают в "Арсенале"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Озил обиделся на замену в воскресном матче

Клуб дистанцировался от комментариев Озила, назвав их его личным мнением.

""Арсенал" - организация, всегда находящаяся вне политики", - говорится в заявлении лондонского клуба на официальной странице в китайской соцсети "Вейбо".

В воскресенье "Арсенал" проиграл со счетом 0:3 в домашнем матче против "Манчестер-Сити".

Озил был расстроен заменой, пнул перчатку и медленно уходил с поля, за что был освистан болельщиками своего клуба.

Чем еще известен Озил?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эрдоган был другом жениха на свадьбе Озила

Полузащитник не первый раз попадает в центр политического скандала.

Весной 2018 года, перед чемпионатом мира в России, он сфотографировался в Лондоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фотография с правителем, которого обвиняют в подавлении гражданских свобод и диктаторских замашках, вызвала критику в немецкой прессе.

Озил оправдывался тем, что выражал уважение к посту президента, а не лично к Эрдогану.

После окончания ЧМ-2018 полузащитник объявил об уходе из сборной Германии, сославшись на расизм и неуважение.

"Я немец, когда мы выигрываем, но иммигрант, когда мы терпим поражение", - заявил тогда Озил.

Уход из немецкой сборной упростил для него и общение с Эрдоганом. Этим летом турецкий президент стал шафером на свадьбе Озила с бывшей "Мисс Турция".