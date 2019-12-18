"Кровь дракона" или "съеденный мозг"? Как в России судят любителей перуанской медицины

Уже третий год травник и целитель перуанского происхождения Даниэль Диас-Струков сидит в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков. Струков заказал из Перу лечебный отвар "Кровь дракона" - биологически активную добавку, которая свободно продается даже в России. Сотрудники таможни нашли в отваре вещество, признанное в России психотропным и запрещенное к свободному распространению. Би-би-си на примере дела Струкова и других похожих случаев рассказывает, как на адептов перуанской медицины в России заводят дела по статьям для наркоконтрабандистов.

2 марта 2017 года 43-летний Даниэль Диас-Струков пришел в почтовое отделение в Текстильщиках. Струков - обычный темноволосый мужчина среднего роста с черными глазами и рыжеватой бородой, одетый в джинсы, толстовку с капюшоном и стильное серое пальто. Угадать в нем энтузиаста шаманских практик можно было только по деревянным браслетам.

Он ждал коробку от знакомого из Перу с 11 бутылками "крови дракона" - лечебного отвара. Этим средством травник и целитель собирался лечить своих пациентов в России. На почте энтузиаст перуанской культуры получил белый ящик, заклеенный скотчем. Внутри вместо бутылок с отваром лежали муляжи, изготовленные российскими таможенниками. Струкова задержали сразу в почтовом отделении. Последовали вопросы - "Кто сообщники?" и "Где остальное?"

DMT в "Шишкином лесу"

- Вам бабушка или дедушка говорят: попробуй ромашку, и у тебя пройдет. Я таким же образом беру стакан, развожу растения и пробую, как работает, помогает ли, - удивленный Струков сбивчиво объяснял силовикам, чем занимается.

- В данной посылке находятся наркотические средства, - твердил задержанному оперативник.

- Там нет наркотических средств, - уверенно говорил Струков.

- Вы этого не знали и, соответственно, это отрицаете?

- Там нет наркотических средств, - повторял он, убежденный, что ему прислали обычный отвар - экстракт нескольких видов деревьев, растущих в Южной Америке.

Перуанскую посылку с "кровью дракона" вскрыли таможенники в "Шереметьево". В коробке лежали завернутые в газеты бутылки из-под газировки с мазеобразной жидкостью густого коричневого цвета. Анализ показал, что в 10 бутылках отвара из 11 содержится диметилтриптамин - или DMT. Это психоделик, внесенный в список I - перечень наркотических средств, оборот которых в России запрещен. Таможенники перелили отвар в бутылки из-под воды "Шишкин лес", сохранив жидкость как вещдок, и с муляжом отправились задерживать получателя.

Правообладатель иллюстрации Материалы дела

Уже в ночь на 3 марта силовики привезли Струкова домой, в его съемную квартиру на Крымском валу. Во время обыска, помимо множества разных ненаркотических растений, трав и масел, у него нашли муку из листьев коки и перемолотый кактус Сан-Педро. Так в его деле помимо контрабанды наркотиков появилось еще и покушение на сбыт.

Объемы найденных наркотических веществ эксперты-криминалисты МВД по Московской области посчитали по общей массе смесей, в которых они обнаружились: 2,7 кг муки из листьев коки - за тот же вес чистого кокаина, а почти 8 кг перемолотого кактуса - за то же количество чистого мескалина. То, что этих веществ в самих растениях содержится крайне мало, силовиков не смутило. Объем DMT оперативники также вычислили по общей массе высушенного остатка "крови дракона" - так в России измеряют размер запрещенных веществ, найденных в жидкостях. Получилось 2,7 кг психоделика.

Струкова обвинили в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 229.1 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Установленных фактов того, что он кому-то продавал наркотики, в деле нет, но обвинение настаивает и на этой статье - муку листьев коки обнаружили расфасованной по пакетам.

"Моя культурная ошибка"

45-й день рождения Струков - гражданин России, Испании и Перу - встречал в Зеленоградском СИЗО №12. В камере у него нет ни радио, ни телевизора.

Струков родился в Москве. Его мама русская, папа - потомственный индеец из Перу. Когда ему исполнилось 11 лет, родителям пришлось вернуться на родину отца. Ребенка оставили учиться в России. На каникулы маленький Даня уезжал в Перу, а в Москве жил с соседкой по коммунальной квартире Лидией Созоновой, которая оформила на него опекунство.

Окончив учебу, Струков поехал в Испанию, получил испанский паспорт (перуанцам давали гражданство из-за колониального прошлого Испании), там же женился. В 2015 году у него родилась дочь. Он часто ездил в Перу, изучал свое генеалогическое древо, культуру своих предков, и там же нашел целительский центр, где работали шаманы. Его, свободно говорящего по-русски, по-английски и по-испански, охотно взяли на работу. Для клиентов центра, приезжавших лечиться в Перу со всего мира, требовался переводчик.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Лидии Созоновой Image caption Даниэль Струков в Перу с группой туристов и индейцами

Параллельно Струков учился у местных шаманов целительству. После одной из медитаций он осознал, что в России люди страдают от неизлечимых болезней, рано стареют и умирают. Струков решил вернуться на родину - делиться знаниями древних народов Южной Америки с россиянами. В 2015 году он получил сертификат о прохождении курса естественной медицины в одной из клиник в Лиме и переехал обратно в Москву.

В российской столице он работал педагогом в детских садах, в свободное время читал лекции о перуанской медицине, переводил выступления приезжавших шаманов. Струков и сам лечил в Москве, используя перуанские техники. Чтобы помочь пациентам, он заходил в медитацию, используя, например, кактус Сан-Педро. Тем, кого он лечил, травник-энтузиаст давал советы и составлял для них диеты.

"Если под рукой не было нужных овощей, фруктов, растений, я заказывал их из разных стран, где местные фермеры готовили их по древним традициям и присылали мне. Меня задержали при получении подобного заказа. В тюрьме я осознал свою культурную ошибку, что здесь, в России, многие растения запрещены, другая религия, и то, что я делал, может, не совсем подходит, - сокрушается Струков в письме Би-би-си, которое передал через адвоката. - И надо было тех, кто хотел и обращался, посылать в Перу, а не использовать эту технику в России".

Правообладатель иллюстрации Личный архив Лидии Созоновой Image caption Даниэль не виделся со своей дочерью Биатрис больше трех лет. Этим летом она прилетала в Москву и очень хотела встретитья с папой, но в СИЗО ее не пустили, так как не было доверенности от мамы, а в суд детей до 16 лет без письменного разрешения родителей не пускают.

В СИЗО у Струкова обострились проблемы со здоровьем. В письме Би-би-си он рассказал, что из-за поездок на судебные заседания, во время которых арестанты находятся "в неудобном, нечеловеческом положении", у него появилось искривление позвоночника, грыжи в поясничном отделе, защемило седалищный нерв.

Без должного лечения в СИЗО Струкову пришлось "собирать и выравнивать позвоночник своими силами", написал он. В тюрьме травник занимается йогой, медитациями, лечится он эфирными маслами, которые передают знакомые.

Посольство Испании в России в курсе дела Струкова, сотрудники дипмиссии даже приходили на некоторые судебные заседания. "С испанским консулом мы общаемся. Даже немного помогают, иногда, раз в два месяца, присылают по 50 евро", - рассказала Би-би-си Лидия Созонова - бывшая опекун Струкова. Теперь она занимается его уголовным делом: ходит в СИЗО и в суд, собирает деньги на адвоката. Она и другие знакомые Струкова также пытались связаться с посольством Перу, но те не отвечали на письма.

Русская служба Би-би-си направила запросы в посольства Испании и Перу, но ответа пока не получила.

"Кровь дракона" с психоделиком

Так как Струкову грозит пожизненное лишение свободы, его дело в Мособлсуде с июля 2018 года рассматривает коллегия присяжных. Это первый случай в России, когда уголовное дело, в котором фигурирует DMT, рассматривается при участии присяжных заседателей.

Струков признает "культурную ошибку", но не вину в контрабанде. "Я заказывал лекарства для людей, которые меня об этом просили, но ни в коем случае не наркотики", - сказал он на допросе в суде. По его словам, "кровь дракона" понадобилась для пациентов в Москве, страдающих проблемами с печенью и желудком.

В суде в качестве свидетелей допросили знакомых Струкова, которые употребляют этот отвар. Они рассказали, что как биологически активная добавка "кровь дракона" свободно продается на территории России (ее действительно можно найти в российских интернет-магазинах - Би-би-си).

Несколько знакомых Струкова также признались Би-би-си, что привозили из Перу "кровь дракона" в маленьких баночках и что используют ее для порезов и царапин, так как она обладает регенерирующим эффектом.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Image caption "Кровью дракона" Струков хотел вылечить своих пациентов. После почти трех лет в СИЗО лечение нужно ему самому

Перуанца Аристотелеса Васкета Рамоса, у которого Струков заказал "кровь дракона", допросили по просьбе российского суда в прокуратуре Лимы. Он рассказал, что изготовить "кровь дракона" по заказу Струкова он попросил проживающую в джунглях перуанку Ольгу Мори. Та согласилась, потому что Струков, когда жил в Перу, помогал детям общины Шипибо, например, привозил им школьные принадлежности.

Диметилтриптамин, не входящий в состав "крови дракона", попал туда, потому что ее готовили в кустарных условиях в перуанских джунглях, считает защита и знакомые Струкова. "Поскольку в Перу DMT, как входящее в состав некоторых лиан вещество, не запрещено [в Перу], вряд ли Ольга Мори мыла посуду, - предположил в разговоре с Би-би-си адвокат Андрей Смирнов. - Что было у нее под рукой, в том она "кровь дракона" и изготовила".

Этой же версии придерживается и антрополог Марина Орлова: "В лаборатории, которая продает "кровь дракона" в фабричных упаковках, такое вряд ли произойдет, а если это деревня, где нет специальной посуды и разливают в бутылки из-под газировки, все может быть".

Сколько вешать в граммах

У защиты Струкова есть шансы добиться смягчения обвинения - приглашенная в суд независимая эксперт-химик Марина Кушнирук из бюро "Версия" заметила, что МВД неправильно определила виды наркотических средств, найденных у Струкова. Так, мука из листьев коки стала кокаином, хотя кокаин - это вещество, выделенное из листьев коки и синтезированное в лаборатории. В самих листьях кокаина только 1-2%. Та же разница между мукой из кактуса Сан-Педро, содержащей мескалин, и чистым мескалином.

Суд к доводам Кушнирук прислушался и назначил повторную экспертизу в лаборатории при минюсте. В марте ее провели. Она показала, что в смесях, найденных у Струкова, содержится незначительное количество мескалина, от 0,1 до 0,3%, а кокаина - от 0,1 до 0,5 %. Теперь суд ждет результатов другой, генетической экспертизы. Если она покажет, что изъятые у травника смеси - измельченные части растений, листьев коки и кактуса Сан-Педро, то Струкову, вероятно, переквалифицируют обвинение на более легкую статью, так как размер найденных наркотиков уже не будет считаться особо крупным.

Между тем, если провести качественную экспертизу проводятся вещества на наличие того же кокаина и мескалина в России возможно, то с DMT дело обстоит сложнее. Хроматограф, которым проводятся экспертизы - это высокочувствительный прибор, определяющий наличие наркотика, даже если речь идет о нескольких молекулах, следовых остатках. Но точное количество он не устанавливает.

В случае с кокаином и мескалином эксперты смогли определить их объем в смеси, так как в России есть стандартные аналитические образцы этих веществ, объяснил Би-би-си адвокат Струкова Андрей Смирнов. Аналитического образца DMT в России нет. Поэтому определить, сколько DMT содержалось в заказанных Струковым бутылках с "кровью дракона", невозможно.

Нельзя установить и то, были ли в отваре следовые остатки DMT, как утверждает защита, или же травник получил вместо "крови дракона" аяуаску - перуанский галлюциногенный напиток, который варится в том числе и из DMT-содержащих растений. В пользу довода защиты говорит то, что обе экспертизы не выявили в составе "крови" гармин - обязательный компонент аяуаски.

При этом экспертиза минюста показала, что в бутылках из-под "Шишкиного леса", куда перелили найденную в посылке "кровь дракона", выросли грибы. Произошло это из-за неправильного хранения отвара. Независимый эксперт Дмитрий Гладышев с суде пояснил, что появление в "крови дракона" грибов означает, что DMT в ней имеет природное происхождение, а не синтетическое.

Защита Струкова обращалась с просьбой изготовить аналитический образец DMT в МВД и минюст, но оттуда пришел отказ. Аналогичное обращение защита отправила в правительство, туда оно поступило меньше месяца назад.

"В случае отказа подадим, наверное, гражданский иск к МВД и правительству, - рассказал Би-би-си адвокат Смирнов, - Как говорят специалисты-химики, аналитический образец DMT вполне можно изготовить, здесь проблем особых нет".

"Кошачий коготь" и пять лет колонии в подарок

18 декабря Верховный суд рассмотрит апелляцию 40-летнего Дмитрия Горбунова, фигуранта другого дела о контрабанде DMT в особо крупном размере. Суд первой инстанции назначил ему наказание в пять лет лишения свободы, хотя прокурор просил в три раза больше - 15 лет.

Горбунова оставили под подпиской о невыезде. На суды в Подмосковье он летал из Новокузнецка - так как обычно отвары с DMT находят таможенники в столичных аэропортах, уголовные дела по ним расследуются и рассматриваются в Московской области.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Image caption Горбунов находился под подпиской о невыезде и на все судебные заседания прилетал из Новокузнецка

Горбунов заинтересовался перуанской медициной в 2014 году во время поездки в Перу. Там местные шаманы вылечили ему гайморит, после чего он, вернувшись в Россию, начал много читать про перуанские снадобья и шаманизм, рассказала Би-би-си его жена Ольга.

В 2015 году Горбунов прочитал в интернете, что в Москву из Перу прилетает шаман Хосе - целитель мирового уровня, руководитель медицинской клиники в перуанском городе Терапото. Хосе ездил по всему миру с семинарами и лечебными курсами, и Дмитрий решил поехать на его семинар в Москве, где познакомился с ним лично.

Правообладатель иллюстрации Личный архив Image caption Дмитрий Горбунов с семьей

В 2018 году Горбуновы пригласили Хосе с сыном к себе в гости в Новокузнецк и даже оплатили им билеты. "Мы планировали сводить их в поход на горный Алтай, показать наши места силы. Потому что для Хосе очень важна природная энергетика. Хосе знает, что у Димы проблемы с почками, и Хосе собирался провести церемонию на Алтае", - рассказала Ольга.

Для церемонии Хосе из Перу выслал Горбунову бутылку с отваром, на этикетке было написано Una De Gato ("кошачий коготь"). Таможенники обнаружили в отваре DMT и гармин. За 872 грамма отвара Горбунова обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Жена Горбунова считает, что в отвар могли попасть следовые остатки DMT, однако, как и в деле Струкова, определить, так это или нет, невозможно, потому что в России нет стандартных образцов этого психоделика.

Защита Горбунова настаивала, что он собирался использовать отвар в лечебных целях и о наличии в нем запрещенных в России веществ не знал.

"DMT может сожрать твой мозг"

Диметилтриптамин имеет довольно широкий спектр действия. Благодаря близости к серотониновым 5HT2A-рецепторам, DMT способен вызывать психоделические переживания.

Человечеству это вещество известно давно - DMT содержится в ряде растений, растущих преимущественно в тропическом климате. В российских широтах DMT содержится в мухоморе поганковидном.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кувшин с аяуаской

По словам химика, пожелавшего остаться анонимным, DMT, возможно, играет какую-то роль в защите клеток от гипоксии, которая возникает в момент смерти. Другими словами, благодаря DMT у клеток появляется возможность с большей долей вероятности пережить стресс, в том числе клиническую смерть. Под DMT люди испытывают переживания, похожие на околосмертные, свидетельствуют последние исследования вещества.

Эффект от чистого, синтетического DMT длится около 15 минут, но они осознаются как вечность, рассказал Би-би-си человек, пробовавший это вещество в чистом виде: "DMT - это не развлечение абсолютно".

На вопрос, стал бы он пробовать DMT во второй раз, собеседник Би-би-си ответил "fuck no". "Это ужасное ощущение. Ты реально ощущаешь, что умираешь, и это страшно. Можно сказать, что DMT может легко сожрать твой мозг", - добавил он.

В состав аяуаски входят два компонента - одноименная лиана, содержащая гармин, и еще одно DMT-содержащее растение. При приеме гармин не позволяет DMT расщепляться, из-за чего действие аяуаски длится по нескольку часов, в отличие от 15-минутного действия чистого DMT.

Ольга Горбунова утверждает, что ее муж участвовал в абсолютно легальных мероприятиях и запрещенных в России веществ не употреблял. "Перед семинарами Хосе в Москве везде была информация, что, уважая наши законы и традиции, шаман проводит семинары с растениями, не запрещенными в России. Видимо он проводил тут семинары с лекарствами, без чакруны (DMT-содержащее растение), потому что все было открыто и официально. И мой муж ожидал именно такое лечение в приезд Хосе к нам в гости", - объяснила она.

Шаман, проводящий нелегальные церемонии аяуаски в России и поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности, признал, что церемонию действительно можно проводить без ДМТ-содержащих растений. До конца 2018 года церемонии аяуаски на одном гармине в России были абсолютно легальны, отметил он. Затем гармин не внесли в список запрещенных веществ.

По его словам, сейчас церемонии проводятся все чаще, так как ими интересуются все больше людей разного возраста и профессий: как творческие люди, музыканты и художники, так и офисные сотрудники и бизнесмены, "которые всего добились и не знают, что делать дальше".

"Как правило, во время церемонии людей тошнит, это часть процесса. Чистит и верхом, и низом. Это как правило всегда происходит, исключения бывают редко. Обязательно стоит рядом ведро, рядом доступен туалет. Организм чистится, тошнить может до желчи", - признает в беседе с Би-би-си шаман, попросивший об анонимности. "Там в любом случае еще приходится всем блевать и срать. Но это детали", - рассказала Анна Саранг, президент Фонда имени Андрея Рылькова, помогающего людям с наркотической зависимостью (организация включена в России в реестр "иностранных агентов". - Би-би-си).

Спасет только Путин

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2014 по 2019 год в России выявлено 54 случая незаконного ввоза DMT. Пять приходятся на 2019 года - за это время таможенники изъяли 2,13 кг психоделика. При этом на черном рынке вещество продается дозами от 0,1 до 0,5 г.

Приговоры за контрабанду DMT в составе отваров в России выносятся с 2016 года. В основном они суровые: так, в декабре 2016 года 12 лет колонии строгого режима получил гражданин Николенко. Ранее в 2016 году Мособлсуд приговорил гражданина Фадеева к четырем с половиной годам колонии строгого режима, но Верховный суд на апелляции увеличил ему наказание до десяти лет.

В 2017 году суд в Московской области приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима 66-летнего бразильского шамана Эдуардо Шианку, который, как и Николенко с Фадеевым, ввез в Россию отвар с DMT. На апелляции ему снизили наказание до трех лет, а позже экстрадировали в Бразилию. Шамана, возможно, спасло вмешательство на высшем уровне - его дело обсуждал с Владимиром Путиным президент Бразилии Мишел Темер.

В том же 2017 году Мособлсуд семь лет колонии строгого режима получил россиянин Арсений Кочаровский - он привез из Перу одну бутылку с отваром, в котором нашли DMT.

В 2018 году Максим Герт получил 11 с половиной лет колонии строгого режима - также за попытку привезти в Россию из Перу бутылку с отваром из лианы. На апелляции срок ему сократили до двух лет. Сейчас он уже на свободе.

"Итоговые два года - это просто чудо, которое было бы невозможным без общественного резонанса и участия огромного количества добрых людей в моей поддержке, - предположил Герт в разговоре с Би-би-си. - Следствие не видит разницы между растениями, содержащими DMT, и чистым DMT. А слово "шаман" у них вызывает ассоциации только с дикарями, скачущими вокруг костра".

"Правоохранительные органы делают вид, что раскрывают особо тяжкие преступления, связанные с особо крупным оборотом наркотиков, и отчитываются, что изъяли тысячи доз DMT. На самом деле они изымают напиток, в котором содержится неизвестное количество DMT, а может и вовсе его следовой остаток. Потому что аяуаска бывает с содержанием DMT от 0 до 1%, а в отдельных случаях и вовсе его не содержит", - сказал Би-би-си эксперт Института прав человека и юрист программы "новая наркополитика" Арсений Левинсон.

По его мнению, уголовные дела за контрабанду DMT наглядно показывают несправедливость нормы закона, согласно которой размер наркотического вещества определяют по массе общей смеси.

Раньше перуанские отвары провозили в Россию вполне легально, а сейчас эту сферу взяли под контроль, парирует генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский.

"Я буду говорить с позиции оперативника. Гипотетически, здесь [в делах о контрабанде DMT] есть какой-то злой умысел, есть какая-то организация, которая организует соответствующий канал поставки. Этот канал нужно как-то замаскировать. Как его замаскировать? Маскируют именно под эти отвары, в которые вводят наркотическое вещество", - сказал он Би-би-си.

После того, как отвар оказывается на территории России, злоумышленники просушивают его и специальной химической реакцией выделяют из него само вещество, концентрируют его, а затем распространяют среди потребителей, описал возможную схему Яневский.

"Мы обсуждали, что может должны быть разработаны какие-то туристические рекомендации по поводу приобретения веществ в Южной Америке. Люди в целях лечения приобретают что-то и везут, все это [там] продается в свободной форме и без каких-либо ограничений", - резюмировал адвокат Эдуард Усиков, защищавший шамана Эдуардо Шианку и Арсения Кочаровского.

Сейчас в Перу приезжают тысячи иностранцев, в основном с Запада. Некоторые едут туда из любопытства, некоторые - ищут исцеления от депрессии, алкоголизма, наркомании, диабета и других болезней. В Перу появилось много целительских практик, направленных на туристов, и центров, которые работают именно с иностранцами.

Сами перуанцы при этом обращаются к шаманам-курандерос и используют растения в медицинских целях. Церемонии с галлюциногенами их интересуют гораздо меньше, чем приезжих, отметила антрополог Марина Орлова.

Она не встречала в Перу никаких дисклеймеров, что вещества, свободно продающиеся там, в других странах могут быть под запретом. "Я ездила в Перу, и там в гостинице даже не было обычного чая, был только чай из листьев коки. То есть даже если ты хочешь обычный чай, там его просто нет. А конфеты из листьев коки продаются в аэропорту", - рассказала она.

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