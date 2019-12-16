Что не так с новой схемой обращения с мусором в Москве. Объясняет эксперт "Гринпис"

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Московские власти представили новую схему обращения с отходами, которая будет действовать до 2029 года.

Согласно документу, производство коммунальных отходов увеличится - в прошлом году их было 7,8 млн тонн, а в этом ожидается 8 млн.

За десять лет более 15 млн тонн мусора будет направлено в Калужскую и около 9 млн тонн - во Владимирскую область, а также более 17 млн тонн - в Подмосковье, подсчитала Би-би-си на основе документов мэрии. При этом скандального строящегося полигона в Шиесе в схеме нет.

Русская служба Би-би-си попросила эксперта "Гринпис" Алексея Киселева прокомментировать содержание документа. Киселев объяснил, какие претензии предъявляют к новой схеме экологи.

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Media playback is unsupported on your device Как живет Шиес - одна из самых скандальных строек России. Фильм Би-би-си

Согласно данным сайта mos.ru, проект схемы обращения с отходами Москвы был вывешен для общественного обсуждения еще в середине ноября. В понедельник был последний день обсуждения схемы, а отправлять предложения можно было до 1 декабря.

Заметили документ только в воскресенье - о нем написал Telegram-канал Trash Economy.

Однако, как отмечает Киселев, экологи последние три недели пытались найти схему через поисковик mos.ru по ключевым словам, но им это не удавалось.

Таким образом, если общественное обсуждение и было, оно прошло совершенно незамеченным для журналистов и экологов, замечания экспертов также учтены не будут.

Судя по тому, что заключение об учете поступивших замечаний и о причинах их отклонения должно было быть опубликовано не позднее 12 декабря, а на сайте такого документа нет, можно предположить, что комментариев к схеме не поступало.

Русская служба Би-би-си обратилась в мэрию Москвы с просьбой прокомментировать, как прошло обсуждение схемы, и ожидает ответа.

Рост или снижение отходов?

Проект не имеет ничего общего с "мусорной реформой", которая в России была объявлена пять лет назад, отмечает Киселев.

Согласно закону, принятому в 2014 году, основные направления госполитики в области обращения с отходами таковы (в порядке приоритета):

максимальное использование сырья;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов;

обработка отходов (подготовка к утилизации);

утилизация (переработка для дальнейшего использования);

обезвреживание (например, сжигание и обеззараживание на специализированных установках);

"Дело в том, что территориальная схема города Москвы предусматривает в течение десяти лет рост объема образования отходов. "Мусорная" реформа предусматривает снижение объема образования отходов и максимальное использование сырья, материала и веществ. Вот всего этого в территориальной схеме Москвы нет. Это самое общее и основное замечание", - говорит Киселев.

По его словам, в схеме буквально не соблюдены приоритеты госполитики.

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В этом году начал реализовываться национальный проект "Экология", окончательно утвержденный в декабре 2018 года. Именно с ним связан наиболее активный этап мусорной реформы, который вызвал протесты в этом году. И как раз в рамках этого проекта должна быть создана территориальная схема обращения с отходами.

Схема противоречит действующему закону

В схеме указано, что под утилизацией, то есть переработкой, подразумевается в том числе сжигание мусора, если в результате образуется тепло и энергия.

Поправки, приравнивающие мусоросжигание к переработке, были внесены в законопроект о платежах за негативное влияние на окружающую среду, одобренный в первом чтении еще в январе.

Таким нехитрым образом, писал "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, минприроды рассчитывает выполнить цели нацпроекта: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов.

"Смех ситуации в том, что по признанию сжигания утилизацией Госдума будет голосовать только завтра, да и то во втором чтении", - говорит эксперт.

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"Даже если Госдума приравняет сжигание к утилизации, против чего яростно выступают экологи, схема де-юре может стать верна, но де-факто она останется такой же смешной и не решающей проблемы", - добавляет он.

Ранее "Гринпис" выложил петицию против приравнивания мусоросжигания к переработке. В ней говорилось: "Если это произойдет, в нашей стране еще десятки лет не будет развиваться правильная переработка отходов. Законодательная "игра" с терминами может привести к необратимым последствиям: Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо".

Конец Шиеса?

В схеме не упомянут скандальный строящийся полигон в Шиесе, ставший одним из символов нерешенных проблем с мусором в России.

После того, как летом 2018 года московская компания начала строительство мусорного полигона для Москвы, местные жители стали требовать закрытия стройки. В итоге конфликт вылился в многомесячное противостояние с круглосуточным дежурством протестующих и многотысячными акциями.

Как указывает Киселев, в территориальной схеме обращения с отходами Архангельской области Шиес тоже отсутствует.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Против полигона в Шиесе проводили множество акций протеса

За все время противостояния людей на Шиесе соглашение между Москвой и Архангельской областью в рамках закона об отходах так и не было подписано.

"Соответственно на объект, который сейчас находится на противоположной от протестующих стороне железной дороги, наверно, должны быть введены силы Росгвардии, незаконные строения [должны быть] снесены, и те, кто все это сотворил, должны возвращать плодородный слой на место, должны возвращать лес. Основания для того, что там творится, больше нет", - говорит Киселев.

Однако он отмечает, что проблему Шиеса можно считать решенной в лучшем случае до конца следующего года, потому что раз в год территориальную схему можно пересматривать.

"Шиес будет висеть, я думаю, очень долго, - вот эти десять лет точно, к сожалению, - просто потому что, например, могут не заработать мусоросжигающие заводы, на которые Москва делает колоссальную ставку", - объясняет эксперт.