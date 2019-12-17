Петер Хандке - талантливый писатель и защитник сербов. За что ему дали Нобелевскую премию?

Правообладатель иллюстрации ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images Image caption Хандке отвергает обвинения

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года Петер Хандке известен литературными экспериментами и сценариями к фильмам Вима Вендерса. Но критики обвиняют его в переписывании истории и оправдании Слободана Милошевича.

После присуждения премии Косово и одна из территориальных единиц Боснии и Герцеговины объявили Хандке персоной нон-грата, а корреспонденты, освещавшие войну в Боснии, высказались против выбора Шведской академии.

Нобелевский комитет защищает свой выбор, ссылаясь на литературные достоинства работ Хандке.

Сам Хандке еще в 2006 году говорил в интервью New York Times, что в молодости мечтал о Нобелевской премии, но считает, что из-за своей поддержки Югославии никогда ее не получит. Получив премию, писатель сказал, что очень удивлен смелости комитета.

Бунтарь и авангардист

Хандке родился в 1942 году в Австрии; у его матери есть словенские корни, а отец был немецким солдатом.

Он известен своими радикальными заявлениями - Хандке называл книги Томаса Манна и Франца Кафки "хламом" - и экспериментами.

В пьесе "Оскорбление публики" 1966 года, например, актеры выкривали в зал ругательства. Кроме романов, эссе и драматургических работ, австриец известен работой в кино.

Он сотрудничал с Вимом Вендерсом, в том числе написал сценарий фильма "Небо над Берлином", который принес режиссеру Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карьера Хандке началась с отрицания классиков

За Сербию, за Милошевича

Политический скандал разразился после выхода в 1996 году в немецкой газете Süddeutsche Zeitung заметок Хандке из путешествия по Югославии.

В них писатель жаловался на заговор ленивых журналистов, единодушно изображавших сербов как агрессоров в этнических конфликтах на Балканах.

Он ставил под сомнение вину сербских отрядов в убийстве мусульман-боснийцев летом 1995 года под Сребреницей, где были расстреляны несколько тысяч мальчиков и мужчин.

Ответом стал шквал негодования. Ведущие немецкие газеты критиковали писателя. Французский философ Ален Финкелькраут назвал его идеологическим монстром. Американская писательница Сьюзен Сонтаг заявила, что в Нью-Йорке для Хандке все кончено.

Но Хандке не изменил своим взглядам. Три года спустя, во время бомбардировок Югославии НАТО, он рассказал в интервью сербскому телевидению, что хотел бы однажды стать сербским православным монахом, сражающимся за Косово.

Тогда Салман Рушди предложил его назвать "идиотом года".

"Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом со Слободаном Милошевичем", - сказал писатель в 2006 году на похоронах бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме.

"Апологет кровавого режима"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Родственники жертв Сребреницы выступили против присуждения премии Хандке

Церемонию вручения премии бойкотировали боснийские, хорватские, косовские (Швеция признает независимость Косова), албанские и турецкие дипломаты.

Косово и боснийский кантон Сараево объявили Хандке персоной нон-грата. Они называют писателя "апологетом геноцида" из-за его высказываний о Сребренице и поддержки Милошевича.

Корреспонденты, освещавшие войну в Боснии и писавшие репортажи с мест событий, ответили хэштегом #BosniaWarJournalists в "Твиттере".

Среди них редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн, а также редакторы и журналисты газеты New York Times, телеканала CNN, журнала New Yorker и газеты Guardian.

Орландо Файджес, профессор истории Лондонского университета, назвал Хандке "печально известным апологетом кровавого режима Слободана Милошевича".

"Премию получил человек, защищающий военные преступления", - цитирует словенского философа Славоя Жижека газета Guardian.

"Реакции на реакции"

Члены Шведской академии Эрик Рунессон и ее постоянный секретарь Матс Мальм ответили на критику статьей в шведской газете Dagens Nyheter (пейволл на шведском языке).

Они признали, что некоторые заявления Хандке были неуместными и провокационными, но не нашли в творчестве писателя оправдания военных преступлений или геноцида.

Сам Хандке в последнее время избегает обсуждать политику с журналистами. Во вторник он прервал пресс-конференцию после вопроса о заметках с Балкан.

"Никто не приходит ко мне и не говорит, что прочел хоть одну из моих работ, что прочел что-то из мной написанного. - сказал Хандке. - Одни только вопросы о том, как реагируют в мире, реакции на реакции".

"Великий поэт Хандке заслужил Нобелевскую премию 10 раз", - заявила Эльфрида Елинек, единственная австрийская лауреатка Нобелевской премии по литературе до Хандке.

Невозможно придумать более очевидного нобелевского лауреата, согласился норвежский писатель Карл Ове Кнаусгор в интервью New York Times.

Хандке удостоен премии с формулировкой "за влиятельные работы, в которых с лингвистической одаренностью исследуются периферия и своеобразие человеческого существования".