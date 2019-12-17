Петер Хандке - талантливый писатель и защитник сербов. За что ему дали Нобелевскую премию?
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года Петер Хандке известен литературными экспериментами и сценариями к фильмам Вима Вендерса. Но критики обвиняют его в переписывании истории и оправдании Слободана Милошевича.
После присуждения премии Косово и одна из территориальных единиц Боснии и Герцеговины объявили Хандке персоной нон-грата, а корреспонденты, освещавшие войну в Боснии, высказались против выбора Шведской академии.
Нобелевский комитет защищает свой выбор, ссылаясь на литературные достоинства работ Хандке.
Сам Хандке еще в 2006 году говорил в интервью New York Times, что в молодости мечтал о Нобелевской премии, но считает, что из-за своей поддержки Югославии никогда ее не получит. Получив премию, писатель сказал, что очень удивлен смелости комитета.
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Бунтарь и авангардист
Хандке родился в 1942 году в Австрии; у его матери есть словенские корни, а отец был немецким солдатом.
Он известен своими радикальными заявлениями - Хандке называл книги Томаса Манна и Франца Кафки "хламом" - и экспериментами.
В пьесе "Оскорбление публики" 1966 года, например, актеры выкривали в зал ругательства. Кроме романов, эссе и драматургических работ, австриец известен работой в кино.
Он сотрудничал с Вимом Вендерсом, в том числе написал сценарий фильма "Небо над Берлином", который принес режиссеру Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
За Сербию, за Милошевича
Политический скандал разразился после выхода в 1996 году в немецкой газете Süddeutsche Zeitung заметок Хандке из путешествия по Югославии.
В них писатель жаловался на заговор ленивых журналистов, единодушно изображавших сербов как агрессоров в этнических конфликтах на Балканах.
Он ставил под сомнение вину сербских отрядов в убийстве мусульман-боснийцев летом 1995 года под Сребреницей, где были расстреляны несколько тысяч мальчиков и мужчин.
Ответом стал шквал негодования. Ведущие немецкие газеты критиковали писателя. Французский философ Ален Финкелькраут назвал его идеологическим монстром. Американская писательница Сьюзен Сонтаг заявила, что в Нью-Йорке для Хандке все кончено.
Но Хандке не изменил своим взглядам. Три года спустя, во время бомбардировок Югославии НАТО, он рассказал в интервью сербскому телевидению, что хотел бы однажды стать сербским православным монахом, сражающимся за Косово.
Тогда Салман Рушди предложил его назвать "идиотом года".
"Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом со Слободаном Милошевичем", - сказал писатель в 2006 году на похоронах бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме.
"Апологет кровавого режима"
Церемонию вручения премии бойкотировали боснийские, хорватские, косовские (Швеция признает независимость Косова), албанские и турецкие дипломаты.
Косово и боснийский кантон Сараево объявили Хандке персоной нон-грата. Они называют писателя "апологетом геноцида" из-за его высказываний о Сребренице и поддержки Милошевича.
Корреспонденты, освещавшие войну в Боснии и писавшие репортажи с мест событий, ответили хэштегом #BosniaWarJournalists в "Твиттере".
Среди них редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн, а также редакторы и журналисты газеты New York Times, телеканала CNN, журнала New Yorker и газеты Guardian.
Орландо Файджес, профессор истории Лондонского университета, назвал Хандке "печально известным апологетом кровавого режима Слободана Милошевича".
"Премию получил человек, защищающий военные преступления", - цитирует словенского философа Славоя Жижека газета Guardian.
"Реакции на реакции"
Члены Шведской академии Эрик Рунессон и ее постоянный секретарь Матс Мальм ответили на критику статьей в шведской газете Dagens Nyheter (пейволл на шведском языке).
Они признали, что некоторые заявления Хандке были неуместными и провокационными, но не нашли в творчестве писателя оправдания военных преступлений или геноцида.
Сам Хандке в последнее время избегает обсуждать политику с журналистами. Во вторник он прервал пресс-конференцию после вопроса о заметках с Балкан.
"Никто не приходит ко мне и не говорит, что прочел хоть одну из моих работ, что прочел что-то из мной написанного. - сказал Хандке. - Одни только вопросы о том, как реагируют в мире, реакции на реакции".
"Великий поэт Хандке заслужил Нобелевскую премию 10 раз", - заявила Эльфрида Елинек, единственная австрийская лауреатка Нобелевской премии по литературе до Хандке.
Невозможно придумать более очевидного нобелевского лауреата, согласился норвежский писатель Карл Ове Кнаусгор в интервью New York Times.
Хандке удостоен премии с формулировкой "за влиятельные работы, в которых с лингвистической одаренностью исследуются периферия и своеобразие человеческого существования".